Теория полой Земли: почему нацисты включили ее в школьную программу

Некоторые научные и околонаучные теории утверждают, что Земля внутри — полая и в глубине ее существует жизнь. Любопытно, что этим вопросом всерьез озаботились исследователи Третьего рейха. Правда, все их изыскания так ни к чему и не привели.

Что такое «корехизм»?

Древнегреческая мифология повествует о Тартаре — зловещем подземном мире. Недаром до сих пор существует поговорка — «провалиться в тартарары». А философ Анаксагор (V век до нашей эры) построил модель мироздания, состоящую из плоской Земли, окруженной воздушной сферой и эфирным облаком. Но в то же время он пишет о некоем параллельном мире, где есть люди, города и даже небесные светила. Если центр Вселенной — Земля, то где же живут эти люди? Может, под землей?

Гипотезы о существовании внутри Земли полого пространства появлялись и позже. Теории об этом выдвигали Галлей, Франклин и Лихтенберг.

Американский исследователь алхимии Сайрус Тид, изучив древнеегипетские папирусы, развил идею о том, что Земля — сфера, на внутренней поверхности которой расположен обитаемый мир. То есть это мы сами живем внутри Земли!

В 1864 году Тид даже основал оккультное учение под названием «корехизм», проповедуя его через выпускаемую им газету «Огненный меч». К концу XIX столетия у корехизма насчитывалось уже несколько тысяч последователей.

Карьера и крах Питера Бендера

После Первой мировой войны бывший немецкий летчик Питер Бендер, в плену у французов приобщившийся к корехизму, пришел к выводу, что Вселенная заключена… в скалу! Она окружена слоем воздушной атмосферы, разрежающейся до абсолютного вакуума. В центре скалы находится шарообразная масса, состоящая из первоматерии, вокруг которой вращается космос: Земля, небольшие Солнце и Луна и облако синеватого газа с блестками, принимаемыми нами за звезды. Именно от положения небесных светил по отношению к центральному шару и зависит смена времен года, солнечные и лунные затмения. Поскольку же световые лучи падают на Землю по криволинейной траектории, а инфракрасные — по прямой, мы получаем совершенно искаженное представление об устройстве мироздания. [С-BLOCK]

К трудам Бендера проявили интерес руководители Третьего рейха. Теория «полой Земли» стала столь популярной в нацистских кругах, что даже была включена в школьную программу. Дело в том, что нацисты очень интересовались оккультными исследованиями, надеясь, что овладение этими секретами поможет им получить власть над всем миром. [С-BLOCK]

По некоторым источникам, Гитлер утверждал, что «теория пустотелости Земли стоит гораздо ближе к истине, чем бредни Эйнштейна».

Итак, к словам Бендера бонзы Третьего рейха отнеслись всерьез. Он стал научным консультантом целого ряда засекреченных проектов. Но нацистам требовались практические результаты, которые можно было, например, применить в военной сфере. Наконец Бендер заявил, что можно, используя гипотезу искривленного пространства, попытаться нащупать при помощи инфракрасных лучей скопления техники противника. [С-BLOCK]

В апреле 1942 года на остров Рюген в Балтийском море отправилась экспедиция во главе со специалистом по инфракрасным технологиям Гейнцем Фишером. Там исследователи попытались с помощью радаров «увидеть» английский флот, стоявший в Скапа-Фло: по уверениям Бендера, именно на Рюгене располагалась одна из точек «искривленного пространства» замкнутой в глубь скалы Вселенной. Увы, опыт завершился неудачно… Бендера в наказание отправили в концлагерь, где он и погиб.

«Земля-2» существует?

Несмотря на плачевный итог экспериментов по проверке теории «полой земли» у корехизма все еще находились последователи в Западной Германии . После войны астроном-любитель Иоганн Ланг выпустил книгу «Теория полого мира», а в 1949 году вышла брошюра Вальтера Бреннера-Крукенберга «Земля — огромный полый шар». Однако, в отличие от Бендера, последний полагал, что снаружи Вселенной находится не скала, а некое сферическое тело. Земля же, по его мнению, вращается вокруг своей оси, раз в 182 дня приближаясь к одному из полюсов, оттого и происходит смена времен года.

Кстати, некоторые ученые — в частности, профессор И. Шкловский, — разрабатывают концепцию «зеркальной Вселенной», согласно которой, существует параллельное пространство Вселенной, по закону отражения сжимающееся таким образом, что внутри сферической полости объекта помещается другая сфера, куда большей величины. Т.е. внутри Земли может быть скрыта Земля-2, физическими размерами даже превосходящая оригинал. И которая из них наша планета — неизвестно.