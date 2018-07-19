Может ли суррогатная мать передать свои привычки ребенку во время беременности

Некоторые психологи утверждают: во время внутриутробного развития у ребенка могут сформироваться определенные эмоциональные установки. Может ли суррогатная мама участвовать в этом процессе?

Находясь в утробе, малыш хорошо чувствует настроение родной матери. Недаром психологи объясняют некоторые детские психотравмы и неравную материнскую любовь тем, в каком эмоциональном состоянии происходило зачатие и вынашивание ребенка.

С этим мнением вы можете ознакомиться в наших материалах «Почему мамы одних детей любят больше, а других меньше» и «Детские психотравмы: 4 случая, когда родители неосознанно калечат судьбу ребенка».

Однако в этих статьях речь идет о влиянии на ребенка его биологической матери. Поэтому у нас возник вопрос: «А если ребенка вынашивает чужая женщина, сможет ли она передать ему какую-либо информацию?».

За ответом мы отправились к эксперту сети центров репродукции и генетики «Нова Клиник» — акушеру-гинекологу Азе Мухадиновне Баловой.

Аза Мухадиновна Балова

Суррогатное материнство является, пожалуй, одним из самых сложных для понимания методов «лечения» бесплодия. Во многом это связано с тем, что об этой процедуре не принято говорить громко. Те пары, которые обращались к помощи суррогатных матерей, не склонны распространяться на данную тему. А статьи в интернете зачастую написаны людьми, далекими от медицины.

Ни для кого не секрет, что ребенок, рожденный суррогатной матерью, не будет схож с ней внешне, ведь для оплодотворения используются половые клетки биологических родителей. Российское законодательство строго запрещает суррогатной матери одновременно быть донором ооцитов.

Таким образом, генетического родства между ней и малышом точно быть не может.

Но какое влияние на ребенка оказывает женщина, которая его вынашивает?

• Настроение. Есть мнение, что нежеланные дети будут иметь склонность к депрессии, поскольку малыш чувствует настроение матери в период беременности. У врачей совсем другая точка зрения. Американскими учеными было доказано, что депрессия имеет наследственную природу: у людей, склонных к хандре, уровень экспрессии гена МКР-1 превышает норму в два раза.

• Питание. А что насчет вкусовых предпочтений? Могут ли пристрастия суррогатной матери повлиять на вкусы ребенка, ведь питание плода напрямую зависит от того, что ест беременная женщина?

И здесь мы снова возвращаемся к генетике. Ученые Лондонского Королевского колледжа сравнили любовь к определенным видам продуктов у нескольких тысяч близнецов. В исследовании приняли участие женщины-двойняшки в возрасте от 18 до 79 лет. Среди своих вкусовых пристрастий респонденты называли фрукты, овощи, алкоголь, жареное мясо, кофе, чеснок и другие продукты. Обработав полученную информацию, ученые пришли к выводу, что наши предпочтения в еде на 50% определяются генами. Оставшиеся 50% зависят от внешних факторов. В течение жизни пристрастия могут меняться.

• Привычки. А могут ли передаваться ребенку привычки суррогатной мамы, к примеру, любовь к спорту, музыке или изучению языков? Сложно представить себе механизм передачи привычек беременной будущему ребенку, ведь пристрастие ребенка к спорту, музыке или чтению в большей степени обусловлено воспитанием и социальными факторами.

• Пренатальные матрицы. Теперь стоит поговорить о более сложных материях.

В далеком 1975 году психолог Станислав Гроф , доктор философии и медицины, опубликовал свою работу о теории пренатальных матриц. По его мнению, внутриутробный период развития может наложить отпечаток на всю дальнейшую жизнь человека. В своей работе психолог выделил 4 этапа, каждый из которых влияет на характер ребенка. Однако данная работа была подвергнута критике как антинаучная. С точки зрения специалистов, теория пренатальных матриц основана на вольной трактовке автором восточной философии.

Если подвести краткий итог — суррогатная мать ничего не может передать ребенку, которого вынашивает.

Существует целый ряд других мифов, относящихся в большей степени к юридической и организационной стороне программы суррогатного материнства.

Сегодня мы хотели бы рассказать о трех самых больших страхах биологических родителей.

Миф 1: суррогатные матери зачастую оставляют ребенка себе

Самые серьезные опасения биологических родителей связаны с тем, что суррогатная мать может отказаться передать им ребенка.

Согласно законодательству РФ , это действительно допускается, однако на практике происходит крайне редко. Все спорные случаи обычно сводятся к недостаточно грамотному юридическому оформлению процедуры и неправильному подбору суррогатной матери. Дело в том, что суррогатная мать должна быть не просто физически здоровой, но также мотивированной и психологически подготовленной женщиной. Не стоит забывать и о том, что в случае отказа передать ребенка биологическим родителям суррогатная мать не получит денежного вознаграждения. Это условие обязательно прописывается в договоре.

Чтобы избежать проблем, подбор суррогатной мамы правовое сопровождение процедуры лучше поручить специалистам.

Миф 2: суррогатная мать может повысить сумму денежного вознаграждения, заявленную изначально

Из-за недостаточного понимания сути процедуры многие биологические родители могут почувствовать себя заложниками ситуации, полностью зависящими от воли суррогатной матери.

Чтобы интересы обеих сторон были соблюдены, сумма выплат и денежного вознаграждения должна быть четко зафиксирована в договоре. Если же все договоренности с суррогатной матерью являются устными, то опасения биологических родителей могут быть вполне оправданными.

Миф 3: для регистрации ребенка, рожденного суррогатной матерью, нужно пройти длительную судебную процедуру

В некоторых странах с полным или частичным запретом суррогатного материнства признание супругов родителями ребенка может быть затруднено.

В России регистрация малыша, рожденного суррогатной матерью, не требует судебной процедуры и происходит в стандартном порядке в местных органах ЗАГС, занимая примерно 10-20 минут.

Фото: Shutterstock.com Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассниках»!