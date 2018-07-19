Хейли назвала Совет по правам человека ООН «провалом» 

Постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что Совет по правам человека (СПЧ) ООН является «главным провалом» всемирной организации.
Соответствующее заявление она сделала во время выступления, посвящённого выходу США из СПЧ.
«С момента, когда я пришла (в ООН), и до настоящего момента в состав членов СПЧ входят самые большие нарушители прав человека: диктаторские режимы Кубы, Китая и Венесуэлы входят в него», — приводит её слова ТАСС.
Она заявила, что Совет «игнорирует преступления режимов на Кубе, в Зимбабве и в Китае».
«СПЧ — это главный провал ООН», — сказала Хейли.
Ранее Хейли обвинила правозащитные организации в выходе США из СПЧ ООН.
20 июня Вашингтон официально уведомил генсека ООН о выходе из состава СПЧ.