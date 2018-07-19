Хейли назвала Совет по правам человека ООН «провалом»

Соответствующее заявление она сделала во время выступления, посвящённого выходу США из СПЧ.

Китая и «С момента, когда я пришла (в ООН), и до настоящего момента в состав членов СПЧ входят самые большие нарушители прав человека: диктаторские режимы Кубы Венесуэлы входят в него», — приводит её слова ТАСС

Она заявила, что Совет «игнорирует преступления режимов на Кубе, в Зимбабве и в Китае».

«СПЧ — это главный провал ООН», — сказала Хейли.

Ранее Хейли обвинила правозащитные организации в выходе США из СПЧ ООН.

20 июня Вашингтон официально уведомил генсека ООН о выходе из состава СПЧ.