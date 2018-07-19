Гатилов оценил эффект от выхода США из СПЧ ООН

Работа Совета ООН по правам человека после выхода из него США стала менее политизированной, отметил постоянный представитель России при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов

«Соединенные Штаты уже давно были недовольны работой Совета ООН по правам человека, потому что им не нравилось, что он действовал не по их установкам. Но надо отметить, что последняя сессия совета показала, что уход США в определенной степени плодотворно повлиял на деятельность Совета по правам человека , потому что его работа стала менее политизированной», — сказал Гатилов, передает ТАСС

Напомним, в июне постпред США при ООН Никки Хейли и госсекретарь Майк Помпео объявили, что Соединенные Штаты официально выходят из СПЧ.

Россия в ответ обвинила США в попытке использовать СПЧ для продвижения своих интересов, а Гатилов выразил недоумение в связи с озвученными США причинами выхода из СПЧ.