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Кабмин обсудит ответственность за нарушения валютного законодательства
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Кабмин обсудит ответственность за нарушения валютного законодательства 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Правительство РФ на заседании в четверг рассмотрит законопроект об ослаблении административной ответственности за нарушение валютного законодательства, сообщила пресс-служба кабинета министров.
Законопроектом предусматривается предоставлять российским экспортерам дополнительную возможность урегулирования проблем с иностранными контрагентами без рисков применения к ним санкций", — говорится в сообщении.
Документ, в частности, предлагает установить 30-дневный период, в течение которого не наступает административная ответственность за невыполнение в предусмотренный внешнеторговым договором срок обязанности получить на свои счета в уполномоченных банках средства по договору.
Законопроект также предусматривает снижение размеров административных штрафов за незачисление денежных средств, предусмотренных внешнеторговым договором и договором займа, на счета в уполномоченных банках. Вместо административного штрафа в размере от трех четвертых до одного размера суммы, не зачисленной на счет, такой штраф устанавливается в размере от 5% до 30% этой суммы.
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