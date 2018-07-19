Кабмин обсудит ответственность за нарушения валютного законодательства

Законопроектом предусматривается предоставлять российским экспортерам дополнительную возможность урегулирования проблем с иностранными контрагентами без рисков применения к ним санкций", — говорится в сообщении.

Документ, в частности, предлагает установить 30-дневный период, в течение которого не наступает административная ответственность за невыполнение в предусмотренный внешнеторговым договором срок обязанности получить на свои счета в уполномоченных банках средства по договору.

Законопроект также предусматривает снижение размеров административных штрафов за незачисление денежных средств, предусмотренных внешнеторговым договором и договором займа, на счета в уполномоченных банках. Вместо административного штрафа в размере от трех четвертых до одного размера суммы, не зачисленной на счет, такой штраф устанавливается в размере от 5% до 30% этой суммы.