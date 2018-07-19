Калининград может остаться без цирка-шапито

Областной центр может остаться без цирка-шапито, который планировалось оборудовать в Южном парке. Об этом бизнесмен Владимир Кацман в среду, 18 июля, сообщил в эфире программы «Авторитет с Еленой Воловой» на радио " Комсомольская правда Калининград ".

"Перед строительством синагоги мы переносили цирк в Южный парк. Я туда вложил 29-30 миллионов рублей, чтобы эту площадку нам город выделил. Мы бы заборчик поставили, шапито раскрыли. А сейчас у меня есть информация, что цирка-шапито не будет вообще в городе у нас. Вот и всё, приехали. Привет клоунам", — рассказал Кацман.

Несколько лет назад в связи со строительством синагоги на Острове цирк-шапито планировали переместить. Среди возможных вариантов назывались парк Южный и микрорайон Сельма