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Калининград может остаться без цирка-шапито
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Калининград может остаться без цирка-шапито 

Клопс.Ru 1 час назад
Фото: Клопс.Ru
Областной центр может остаться без цирка-шапито, который планировалось оборудовать в Южном парке. Об этом бизнесмен Владимир Кацман в среду, 18 июля, сообщил в эфире программы «Авторитет с Еленой Воловой» на радио "Комсомольская правда — Калининград".
"Перед строительством синагоги мы переносили цирк в Южный парк. Я туда вложил 29-30 миллионов рублей, чтобы эту площадку нам город выделил. Мы бы заборчик поставили, шапито раскрыли. А сейчас у меня есть информация, что цирка-шапито не будет вообще в городе у нас. Вот и всё, приехали. Привет клоунам", — рассказал Кацман.
Несколько лет назад в связи со строительством синагоги на Острове цирк-шапито планировали переместить. Среди возможных вариантов назывались парк Южный и микрорайон Сельма
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