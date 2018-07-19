BIT и fnx покинут Não Tem Como

Não Tem Como исключит из состава Линкольна fnx Лау и Бруно BIT Лиму . Причиной стали последние результаты команды на турнирах. О возможных изменениях сообщил портал HLTV.org со ссылкой на собственные источники.

Линкольн fnx Лау Photos.eslgaming.com Бывшие участники 100 Thieves основали Não Tem Como в феврале 2018 года. Так называется личный бренд одежды fnx. В марте коллектив покинули братья Телес — HEN1 и LUCAS1, а на их места пришли Вито kNg Джузеппе и Марсело chelo Сеспедес. Обновленный ростер посетил ESL One Belo Horizonte 2018, европейский финал ZOTAC Cup Masters 2018 и Americas Minor Championship — London 2018, но нигде не вышел из группы.

В феврале 2018 года инсайдер Ярек DeKay Льюис сообщил, что SK Gaming подпишет Não Tem Como, когда у основного состава организации завершатся контракты. В мае эту информацию подтвердил Марсело coldzera Давид. Он также добавил, что немецкий клуб рассматривает и другие варианты. 23 июня коллектив Габриэля FalleN Толедо перешел в MIBR. В начале июля тренер NTC Алессандро Apoka Маркуччи рассказал, что команда не будет менять название до конца соревновательного сезона и обсудит дальнейшие действия после американского майнора. Чемпионат завершился 11 июля.

Não Tem Como

Линкольн fnx Лау (?)

Бруно BIT Лима (?)

Жоао felps Васконселлос

Вито kNg Джузеппе

Марсело chelo Сеспедес