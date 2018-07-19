Ещё
BIT и fnx покинут Não Tem Como
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

BIT и fnx покинут Não Tem Como 

CyberSport.ru 1 час назад
Фото: CyberSport.ru
Não Tem Como исключит из состава Линкольна fnx Лау и Бруно BIT Лиму. Причиной стали последние результаты команды на турнирах. О возможных изменениях сообщил портал HLTV.org со ссылкой на собственные источники.
Линкольн fnx Лау  Photos.eslgaming.com  Бывшие участники 100 Thieves основали Não Tem Como в феврале 2018 года. Так называется личный бренд одежды fnx. В марте коллектив покинули братья Телес — HEN1 и LUCAS1, а на их места пришли Вито kNg Джузеппе и Марсело chelo Сеспедес. Обновленный ростер посетил ESL One Belo Horizonte 2018, европейский финал ZOTAC Cup Masters 2018 и Americas Minor Championship — London 2018, но нигде не вышел из группы.
В феврале 2018 года инсайдер Ярек DeKay Льюис сообщил, что SK Gaming подпишет Não Tem Como, когда у основного состава организации завершатся контракты. В мае эту информацию подтвердил Марсело coldzera Давид. Он также добавил, что немецкий клуб рассматривает и другие варианты. 23 июня коллектив Габриэля FalleN Толедо перешел в MIBR. В начале июля тренер NTC Алессандро Apoka Маркуччи рассказал, что команда не будет менять название до конца соревновательного сезона и обсудит дальнейшие действия после американского майнора. Чемпионат завершился 11 июля.
Não Tem Como
Линкольн fnx Лау (?)
Бруно BIT Лима (?)
Жоао felps Васконселлос
Вито kNg Джузеппе
Марсело chelo Сеспедес
CyberSport.ru: последние новости
Команда ботов OpenAI сыграет против американских комментаторов «Бразильский CS сегодня на подъеме и благодаря тебе тоже». Обращение FalleN к boltz Групповой этап The Summit 9 пройдёт по круговой системе
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский певец покончил с собой100
Греция парировала выпад России390
Россияне бегут с Дальнего Востока258
У Розенбаума нашли рак84
Умирающий турист обратился к обокравшему его карманнику15
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
02:50
Падение горящего самолета сняли изнутри
Происшествия Войска
02:16
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Политика В мире
00:37
Россиянам дадут еще один выходной
Политика
01:57
WWF запустил кампанию «Верни день планете»
Общество
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
00:45
«Нафтогаз» сообщил о зависимости от «Газпрома»
Экономика Компании
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
00:36
Трудовым книжкам нашли замену
Экономика
03:34
Названа причина смерти солиста «Доктора Ватсона»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение