Жилой комплекс «Магнум» превратится в апарт-отель

Экс-мэр Владивостока Владимир Николаев приоткрыл завесу тщательно оберегаемой тайны жилого комплекса «Магнум» на ул. Володарского, 1. По его словам, один из самых амбициозных и заметных девелоперских проектов краевого центра меняет свое предназначение — «Магнум» превратят в апарт-отель.

«Магнум» позиционировали как проект премиум-класса. В двух 24-этажных башнях с панорамным остеклением и роскошным видом на бухту Золотой Рог было запроектировано 320 квартир свободной планировки площадью от 68 до 204 кв. м. Объект был запланирован еще в середине 2000-х гремевшей тогда на весь Владивосток компанией «Динас» Дмитрия Иванова . Но слишком амбициозные проекты накрыли «Динас» кризисом, в результате возведение жилого комплекса приостановилось.

Несколько лет назад объект выкупило ООО «ИнвестСтрой», 99% которого контролирует офшор «Реджент Гейт Инвестментс Лимитед». К слову, «ИнвестСтрой» является застройщиком других старых проектов «Динас» — ЖК «Атлантикс Сити» (в районе «Дальпресса») и офисного недостроя «Оушен Сити» на ул. Тигровая, 23б. Заказчиком жилых проектов выступает ООО «Атлантикс Констракшн», подконтрольное Алексею Карфидову (но всем известно, что инвестирует в компанию Владимир Николаев).

Изменение планов на счет «Магнума» — это несбыточная мечта местного рынка о красивой жизни в центре Владивостока, которую мало кто потянул, прежде всего по причине не самых скромных цен — 300-400 тыс. руб. за 1 кв. м. В итоге осенью прошлого года поползли слухи сначала о переориентации ЖК в обычный доходный дом, потом и вовсе о продаже Николаевым всего объекта.

В среду, 18 июля, в рамках выездного заседания Приморского СЖР экс-мэр лично раскрыл тайну — «Магнум» станет апарт-отелем. При этом часть отеля откроется для посетителей в октябре этого года. «Строили как жилой комплекс, но потом поняли, что продавать жалко. Другого такого не построим, да и другого такого места нет», — объяснил Николаев, добавив, что отель «Магнум Гранд Палас» будет рассчитан на 317 номеров.