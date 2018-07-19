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Специалисты не нашли тигра в лесу в Мурманской области
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Специалисты не нашли тигра в лесу в Мурманской области 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Информация о тигре, которого якобы видели в районе между Мончегорском и Апатитами, не подтвердилась специалистами. Об этом сообщили ТАСС в Единой диспетчерской службе (ЕДДС) Мончегорска.
"Сказали, что вроде как информация неподтвержденная, что человек (охотовед, отправленный на место управлением Росприроднадзора региона — прим. ТАСС) не обнаружил никого", — сказал собеседник агентства.
Ранее в среду в ЕДДС Мончегорска сообщили ТАСС о том, что в Росприроднадзор региона была передана информация о том, что на границе Апатитского и Мончегорского районов был замечен тигр. Также в социальных сетях и местных СМИ появлялась информация о том, что в лесах на границе между муниципалитетами жители видели дикое животное, некоторые пользователи соцсетей выкладывали видеозаписи с зверем.
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