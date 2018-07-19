Специалисты не нашли тигра в лесу в Мурманской области

МОСКВА , 18 июля. / ТАСС /. Информация о тигре, которого якобы видели в районе между Мончегорском и Апатитами, не подтвердилась специалистами. Об этом сообщили ТАСС в Единой диспетчерской службе (ЕДДС) Мончегорска.

"Сказали, что вроде как информация неподтвержденная, что человек (охотовед, отправленный на место управлением Росприроднадзора региона — прим. ТАСС) не обнаружил никого", — сказал собеседник агентства.

Ранее в среду в ЕДДС Мончегорска сообщили ТАСС о том, что в Росприроднадзор региона была передана информация о том, что на границе Апатитского и Мончегорского районов был замечен тигр. Также в социальных сетях и местных СМИ появлялась информация о том, что в лесах на границе между муниципалитетами жители видели дикое животное, некоторые пользователи соцсетей выкладывали видеозаписи с зверем.