Волгоградцы выкапывали машины на «Бейкер Стрит» (ВИДЕО)

Прошедший в воскресенье сильный ливень затронул жителей жилищного комплекса «Бейкер Стрит» в Дзержинском районе Волгограда

Волгоградцы по колено в грязи лопатами откапывали свои авто

Как рассказал V1.ru Рустам Бесенгалиев, припаркованные возле новостройки авто оказались наполовину колёс в жиже из грязи, песка и глины.

— В нашем элитном районе после дождя многие автомобили утонули. Они оказались в земле, — говорит волгоградец. — Это был ужас какой-то. Жесть. Размыло соседнюю горку и вся земля сошла на парковку. Автовладельцы выкапывали свои машины лопатами. Принесло много камней, которые пришлось выносить руками. Управляющая компания не смогла выделить трактор, так как в выходной день никого не оказалось на месте. «Mazda 3» побило камнями, так как обрушилась стоящая рядом стена.

Ознакомиться с хроникой большого потопа вы можете в специальном материале V1.ru.