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Волгоградцы выкапывали машины на «Бейкер Стрит» (ВИДЕО)
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Волгоградцы выкапывали машины на «Бейкер Стрит» (ВИДЕО) 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
Прошедший в воскресенье сильный ливень затронул жителей жилищного комплекса «Бейкер Стрит» в Дзержинском районе Волгограда.
Волгоградцы по колено в грязи лопатами откапывали свои авто
Как рассказал V1.ru Рустам Бесенгалиев, припаркованные возле новостройки авто оказались наполовину колёс в жиже из грязи, песка и глины.
— В нашем элитном районе после дождя многие автомобили утонули. Они оказались в земле, — говорит волгоградец. — Это был ужас какой-то. Жесть. Размыло соседнюю горку и вся земля сошла на парковку. Автовладельцы выкапывали свои машины лопатами. Принесло много камней, которые пришлось выносить руками. Управляющая компания не смогла выделить трактор, так как в выходной день никого не оказалось на месте. «Mazda 3» побило камнями, так как обрушилась стоящая рядом стена.
Ознакомиться с хроникой большого потопа вы можете в специальном материале V1.ru.
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