Редкий выход: Анна Кендрик с бойфрендом Беном Ричардсоном гуляет по Майами

Звезда «Сумерек» и «Идеального голоса» Анна Кендрик на большом экране появляется регулярно, однако, несмотря на это, умудряется хранить свою личную жизнь в тайне от папарацци. Впрочем, на днях актриса всё-таки попала в прицел камер фотографов вместе со своим бойфрендом, Беном Ричардсоном.

Фотографы запечатлели Анну и ее бойфренда, 34-летнего кинооператора родом из Великобритании , во время прогулки по улицам Майами . Судя по некоторым кадрам, влюбленные чуть ли не бегством пытались спасти от преследующих их папарацци — но, разумеется, у них ничего не получилось.

В ближайшие несколько недель Анну Кендрик мы увидим еще не раз — в сентябре в прокате стартует ее новый фильм, «Простая просьба» с Блейк Лайвли, и совсем скоро актрисы отправятся в традиционный промо-тур в поддержку картины.

попкорнnews