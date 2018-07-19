Кацман пообещал ударить автора поста на Facebook об инциденте в Piano Bar

Владелец Piano Bar Владимир Кацман готов разобраться с автором публикации на Facebook, который рассказал об инциденте в заведении. Об этом сам бизнесмен в среду, 18 июля, заявил в эфире программы «Авторитет с Еленой Воловой» на радио “ Комсомольская правда Калининград ”.

На официальной странице Piano Bar в Facebook сообщилось, что две посетительницы поссорились из-за мужчины. В результате одна из женщин пострадала, а сотрудники охраны в конфликт не вмешивались. Чтобы таких неприятных ситуаций в дальнейшем не возникало, руководство заведения намерено увеличить количество клиентов-мужчин, говорилось в публикации, которая в настоящий момент удалена.

Бизнесмен осудил пост в соцсети и пообещал наказать его автора.

“У каждого свой юмор. Ну вот это — дурацкий юмор. Кто-то слушает Жванецкого, кто-то Петросяна. Вот этот человек решил вот так сострить, может быть, неуместно. Ну что я за это… Ну ударю его по мошонке. Приду, ударю. Обещаю”, — заверил Кацман.

Он добавил также, что вложил большие деньги в Piano Bar, в том числе и в безопасность. И намерен выяснить, насколько справедливы обвинения в адрес сотрудников бара.

“Правда у каждого своя, а истина где-то рядом”, — отметил бизнесмен.