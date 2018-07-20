В Волгоградской области солдаты получили ранения при взрыве снаряда времён ВОВ

19 июля в районе населённого пункта Городище Волгоградской области при проведении работ по разминированию боеприпасов времен Великой Отечественной войны (ВОВ) произошёл подрыв взрывоопасного предмета.

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа, в результате случившегося двое военнослужащих получили травмы различной степени тяжести.

В настоящее время пострадавшие доставлены в больницу, угрозы их жизни нет. По факту случившегося проводится расследование.