В Волгоградской области солдаты получили ранения при взрыве снаряда времён ВОВ 

19 июля в районе населённого пункта Городище Волгоградской области при проведении работ по разминированию боеприпасов времен Великой Отечественной войны (ВОВ) произошёл подрыв взрывоопасного предмета.
Как передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа, в результате случившегося двое военнослужащих получили травмы различной степени тяжести.
В настоящее время пострадавшие доставлены в больницу, угрозы их жизни нет. По факту случившегося проводится расследование.
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