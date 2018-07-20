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В Волгоградской области солдаты получили ранения при взрыве снаряда времён ВОВ
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В Волгоградской области солдаты получили ранения при взрыве снаряда времён ВОВ 

Свободная пресса 26 минут назад
Фото: Интерновости.Ру
19 июля в районе населённого пункта Городище Волгоградской области при проведении работ по разминированию боеприпасов времен Великой Отечественной войны (ВОВ) произошёл подрыв взрывоопасного предмета.
Как передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа, в результате случившегося двое военнослужащих получили травмы различной степени тяжести.
В настоящее время пострадавшие доставлены в больницу, угрозы их жизни нет. По факту случившегося проводится расследование.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что в Белгородской области местный житель погиб от взрыва снаряда времён ВОВ  Происшествия, последние новости: Жительница Татарстана распилила бывшего мужа болгаркой
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