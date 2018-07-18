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В Москве прошло заседание Военного совета Сухопутных войск
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В Москве прошло заседание Военного совета Сухопутных войск 

ТК «Звезда» 22 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Особое внимание его участники уделили вопросам, связанным с подготовкой команд к предстоящим Армейским международным играм, проведением международного военно-технического форуму «Армия-2018».
В Москве под руководством главнокомандующего Сухопутными войсками (СВ) генерал-полковника Олега Салюкова прошло заседание Военного совета Сухопутных войск.
В его работе приняли участие заместители главнокомандующего, начальники родов войск, управлений, отделов и служб Главного командования Сухопутных войск, командование учебных центров, начальники высших военных заведений и довузовских общеобразовательных учреждений.
На заседании были подведены результаты предварительного отбора в военные образовательные организации Сухопутных войск, а также рассмотрены вопросы воинской дисциплины.
Особое внимание Олег Салюков уделил качественному проведению международного военно-технического форуму «Армия-2018», подготовке команд к предстоящим Армейским международным играм, совместному стратегическому командно-штабному учению «Восток-2018».
В завершение заседания ряду офицеров и генералов Главного командования были вручены государственные и ведомственные награды за заслуги в укреплении обороноспособности страны и высокие личные показатели в служебной деятельности
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