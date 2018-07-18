В Москве прошло заседание Военного совета Сухопутных войск

Особое внимание его участники уделили вопросам, связанным с подготовкой команд к предстоящим Армейским международным играм, проведением международного военно-технического форуму «Армия-2018».

Москве под руководством главнокомандующего Сухопутными войсками (СВ) генерал-полковника Олега Салюкова прошло заседание Военного совета Сухопутных войск.

В его работе приняли участие заместители главнокомандующего, начальники родов войск, управлений, отделов и служб Главного командования Сухопутных войск, командование учебных центров, начальники высших военных заведений и довузовских общеобразовательных учреждений.

На заседании были подведены результаты предварительного отбора в военные образовательные организации Сухопутных войск, а также рассмотрены вопросы воинской дисциплины.

Особое внимание Олег Салюков уделил качественному проведению международного военно-технического форуму «Армия-2018», подготовке команд к предстоящим Армейским международным играм, совместному стратегическому командно-штабному учению «Восток-2018».

В завершение заседания ряду офицеров и генералов Главного командования были вручены государственные и ведомственные награды за заслуги в укреплении обороноспособности страны и высокие личные показатели в служебной деятельности