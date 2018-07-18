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Без вести пропавший журналист вероятно покончил с собой
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Без вести пропавший журналист вероятно покончил с собой 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Несколько дней назад тело журналиста Тагира Вагапова было найдено в районе Красного Октября. Об этом сообщили его друзья на своих страницах в соцсетях. «Тагира с нами больше нет. Обстоятельства его гибели на задворках Красного Октября еще предстоит выяснить. Если кто-либо видел его хотя бы мельком, пожалуйста, сообщите. Любая информация будет крайне полезна. Тагира похоронят в Уфе, прощание пройдет в Москве 19 июля», — сообщила знакомая Вагапова.
Что стало причиной гибели молодого человека — еще предстоит выяснить. Но знакомые молодого человека предполагают, что он мог покончить с собой.
Жизнь в столице у Тагира складывалась непросто. Он приехал в столицу из Уфы, писал для модных журналов материалы о музыке, а также выступал как диджей. Знакомые отмечают, что Вагипов был помешан на музыке, мечтал изменить мир с помощью нее, сообщает «СтарХит». Они также отмечают, что он был немного странным.
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