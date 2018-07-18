Без вести пропавший журналист вероятно покончил с собой

Несколько дней назад тело журналиста Тагира Вагапова было найдено в районе Красного Октября . Об этом сообщили его друзья на своих страницах в соцсетях. «Тагира с нами больше нет. Обстоятельства его гибели на задворках Красного Октября еще предстоит выяснить. Если кто-либо видел его хотя бы мельком, пожалуйста, сообщите. Любая информация будет крайне полезна. Тагира похоронят в Уфе , прощание пройдет в Москве 19 июля», — сообщила знакомая Вагапова.

Что стало причиной гибели молодого человека — еще предстоит выяснить. Но знакомые молодого человека предполагают, что он мог покончить с собой.