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Советник Трампа: «ВТО и мировая торговля не работают»
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Советник Трампа: «ВТО и мировая торговля не работают» 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Генеральный директор ВТО Роберту Азеведу. Фото: Roman Pilipey/EPA-EFE  Москва, 18 июля — «Вести. Экономика». Cоветник президента США Дональда Трампа по экономике Лоуренс Кадлоу заявил о том, что система мировой торговли «не работает» и поэтому США будут продолжать оказывать давление на Китай. Об этом он заявил в своем выступлении на конференции CNBC Delivering Alpha. Кадлоу вновь обвинил Китай в краже интеллектуальной собственности США и заявил о том, что Трамп «недоволен этими так называемыми переговорами» с Китаем и будет продолжать пытаться давить на Пекин: «Я не сторонник пошлин, мне не нравится применение пошлин по целым секторам. Но, на мой взгляд, президент США поступает правильно. Это надо было уже давно сделать. Во-первых, надо признать, что система мировой торговли не работает. Всемирная торговая организация не работает. Во-вторых, самым главным виновником в этой ситуации является Китай, в особенности с момента его вступления в ВТО, примерно в 2000 г. Если я правильно понимаю, в ВТО они по-прежнему классифицируются как страна с неразвитой экономикой. Это чушь. И они используют этот статус, для того чтобы устанавливать высокие пошлины для других стран. Они повсеместно крадут нашу интеллектуальную собственность, не позволяют владеть компаниями, заставляя создавать партнерства. Я думаю, президент настолько недоволен ситуацией с Китаем по этим так называемым переговорам, что он продолжает оказывать давление на Китай, и я поддерживаю его в этом».
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