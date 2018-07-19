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Смешанная эстафета в шорт-треке будет представлена на Кубке мира в сезоне-2018/19
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Смешанная эстафета в шорт-треке будет представлена на Кубке мира в сезоне-2018/19 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 18 июля. Смешанная эстафета будет включена в программу Кубка мира по шорт-треку сезона-2018/19. Об этом сообщил президент Международного союза конькобежцев (ISU) Ян Дейкема, которого цитирует пресс-служба организации.
В среду исполком Международного олимпийского комитета (МОК) включил в программу Олимпиады 2022 года в Пекине шесть новых дисциплин, среди которых смешанная эстафета в шорт-треке.
"ISU в восторге от решения МОК, — сказал Дейкема. — Мы уже имеем опыт проведения смешанных эстафет, как, например, на чемпионате мира — 2018. Теперь смешанная эстафета будет представлена на Кубке мира сезона-2018/19".
Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 февраля по 20 февраля 2022 года.
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