Смешанная эстафета в шорт-треке будет представлена на Кубке мира в сезоне-2018/19

ТАСС , 18 июля. Смешанная эстафета будет включена в программу Кубка мира по шорт-треку сезона-2018/19. Об этом сообщил президент Международного союза конькобежцев (ISU) Ян Дейкема, которого цитирует пресс-служба организации.

В среду исполком Международного олимпийского комитета (МОК) включил в программу Олимпиады 2022 года в Пекине шесть новых дисциплин, среди которых смешанная эстафета в шорт-треке.

"ISU в восторге от решения МОК, — сказал Дейкема. — Мы уже имеем опыт проведения смешанных эстафет, как, например, на чемпионате мира — 2018. Теперь смешанная эстафета будет представлена на Кубке мира сезона-2018/19".

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 февраля по 20 февраля 2022 года.