Специалист Всемирного экономического форума Элис Чарльз рассказала о возможностях городов России

российской столице проходит Московский урбанистический форум, тема которого: «Мегаполис будущего. Новое пространство для жизни». Ведущий специалист по вопросам развития городов на Всемирном экономическом форуме в Женеве Элис Чарльз рассказала RT о шансах Москвы выбиться в лидеры рейтинга «европейских городов будущего», о потенциале экономической концепции совместного потребления для регионов России , а также о возможностях использования опыта других государств для развития собственных мегаполисов.

— По данным исследования Foreign Direct Investment Intelligence, в рейтинге «Европейских городов и регионов будущего 2018/19» с точки зрения привлекательности для прямых иностранных инвестиций (ПИИ) Москва занимает шестое место. Как вы считаете, есть ли у российской столицы шансы войти в топ-3 данного списка в ближайшие годы?

— В первую очередь, необходимо сказать о городе, занявшем в рейтинге первое место — о Лондоне. Сохранит ли он лидерство или нет, во многом зависит от итогов переговоров по брекситу. Второе место в списке занимает Дублин , на положение которого эти переговоры тоже сильно повлияют. Получается, Дублин, за которым в рейтинге уже следует Париж, может как выиграть, так и проиграть от выхода Великобритании из ЕС

Думаю, в ближайшем будущем в рейтинге произойдут перестановки. Москва, которая сейчас занимает шестую строчку, за последние несколько лет значительно изменилась. Она развивается в правильном направлении и, конечно, может подняться на более высокую позицию.

— Какие меры, на ваш взгляд, могли бы сделать Москву ещё более привлекательной с точки зрения ПИИ и придать дополнительное ускорение экономическому развитию города?

— Думаю, на месте Москвы целесообразно было бы не ограничиваться привлечением прямых иностранных инвестиций, но также уделять внимание развитию малого и среднего бизнеса на местном уровне. Так ей удастся создать более устойчивую экономическую модель. Учитывая мобильность многих компаний, излишний упор только на прямые иностранные инвестиции может дестабилизировать экономику.

В целом, если вы стремитесь привлечь ПИИ, то, думаю, всё зависит от городских властей. Им нужно заниматься самопродвижением на рынке и привлекать новых партнёров к сотрудничеству. Разумеется, у многих городов, которые полагаются на прямые иностранные инвестиции, особый интерес вызывают американские компании. Но, конечно, партнёров можно найти и на Востоке. У Москвы очень выгодное географическое положение, позволяющее начать привлекать в регион азиатских предпринимателей.

— Если говорить о повестке Московского урбанистического форума — «Мегаполис будущего», то какими свойствами, с вашей точки зрения, должна обладать экономика такого города?

— У нас в рамках форума уже состоялась плодотворная дискуссия, посвящённая развитию экономики российских городов. В частности, я затронула тему потенциала экономики совместного потребления и экономики замкнутого цикла. В своём докладе я опиралась на недавние наработки Всемирного экономического форума по привлечению внимания городов к возможностям, которые им открывают данные концепции.

Так, например, участники дискуссии признали, что, хотя Москва и начала извлекать выгоду из экономики совместного потребления, в этом направлении она могла бы прилагать намного больше усилий. У неё действительно есть возможность более эффективно использовать и модель экономики замкнутого цикла.

— Не могли бы вы пояснить, что именно представляет собой концепция экономики совместного потребления, и какие возможности она предоставляет жителям городов?

— Что же мы подразумеваем под экономикой совместного потребления? Люди совместно пользовались благами ещё с незапамятных времён. Но в последние годы благодаря технологическому прогрессу у нас появилась возможность делиться ими на более продуманной и эффективной основе. К тому же, благодаря создаваемым сейчас платформам, в этой сфере растёт уровень доверия. Теперь горожане делятся едва ли не всем, чем только можно: начиная от средств передвижения (велосипедами и автомобилями) и заканчивая продовольствием. В некоторых городах даже создаются специальные платформы, чтобы люди могли делиться едой.

Вдобавок, такие инициативы помогают развивать чувство общности и позволяют напрямую обмениваться товарами и услугами. Думаю, в России дальнейшее развитие таких городских проектов имеет значительный потенциал.

— Вы также упомянули модель экономики замкнутого цикла. В чём заключаются её основные свойства, и есть ли у российских городов потенциал для развития данной концепции?

— Что касается экономики замкнутого цикла, идея здесь заключается в том, чтобы делать больше с меньшими затратами. В урбанизированных условиях мы потребляем очень много ресурсов, и с ростом урбанизации потребление будет расти, а количество ресурсов, наоборот, уменьшаться. В этой связи у таких городов, как Москва и Санкт-Петербург , есть возможность обдумать способы переработки и вторичного использования ресурсов на локальном уровне.

Можно начать, например, со строительной промышленности — подумать о способах вторичного использования строительных материалов. Кроме того, можно подумать, как использовать дождевую воду. То есть, опять же, делать больше при меньших затратах. Города, безусловно, могли бы начать работу в этом направлении.

— Какие у России могут возникнуть сложности при реализации концепций экономики совместного потребления и замкнутого цикла?

— Я думаю, сложность одновременной реализации данных концепций заключается в том, что для их принятия необходимо пересмотреть модель государственного регулирования. От правительства требуются активные действия для развития собственной версии таких концепций, которая бы отвечала нуждам городов страны.

Кроме того, адаптация правительства и бизнеса к новой модели связана и с рядом финансовых вопросов. В целом, для её реализации нужно стимулированием научно-исследовательской деятельности и соответствующее регулирование со стороны властей.

— Как вы считаете, может ли России позаимствовать успешный опыт других стран и городов при формировании собственных «мегаполисов будущего»?

— Сейчас по всему миру наблюдается всё более активное установление связей между городскими мэриями. Это позволяет градоначальникам обсуждать стоящие перед ними задачи и пути их решения. Думаю, мэры бы сказали, что существуют очень полезные платформы, позволяющие им черпать новые идеи.

Но в каждом городе, разумеется, свои, особенные, условия. Поэтому, если вы собираетесь реализовать какую-либо идею, вдохновившись примером другого города, делать это нужно, адаптировав её под ваши конкретные условия.

Так что, применительно к Москве, да, муниципальные власти могут почерпнуть интересные идеи у других городов, но им нужно подогнать эти идеи под особенности своего города.

Если брать экономику совместного потребления, о которой я уже упомянула, то на сегодняшний день наиболее эффективные подходы мы видим в Амстердаме Сеуле . Там стремление к продвижению собственных платформ на локальном уровне способствует развитию экономики совместного потребления с присущими каждому городу характерными чертами.

Таким образом, Москва, конечно, может последовать их примеру, но если местные власти решат создать нечто подобное, то их нововведения должны быть близки и понятны жителям города, москвичам. Ведь эти преобразования должны приносить пользу местным жителям.