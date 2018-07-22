В Нижнем Новгороде до 1 октября закрыли выход из метро рядом с Московским вокзалом

В Нижнем Новгороде закрыли выход из метро рядом с Московским вокзалом, сообщает kp.ru со ссылкой на сайт городского метрополитена. Ограничения действуют до 1 октября. Это связано с ремонтными работами по замене лестничного марша. В частности, планируется обустроить обогрев ступеней, установить подъёмник для маломобильных групп населения. Ранее телеканал «360» сообщал, что министр финансов России Антон Силуанов обсудил ситуацию со строительством метро в Красноярске с врио губернатора региона Александром Уссом