Телеканал Москва 24 предложил работу оператору с лапшой на ушах

Сергей Харитонов не имеет и никогда не имел никакого отношения к АО «Москва Медиа», в частности к телеканалу «Москва 24» , ни как фрилансер, ни как штатный сотрудник. Информация о сотрудничестве Сергея с телеканалом не соответствует действительности, хотя, не будем скрывать, этот фейк нам льстит. Так как это подтверждает репутацию канала, как серьезного СМИ, имеющего допуск к спикерам высшего уровня и к источникам актуальной информации.

Со своей стороны, телеканал «Москва 24» не против свободного выражения любым жителем города своих взглядов, поступков и мыслей.

Единственное, у нас вызывает недоумение тот факт, что Сергей представился сотрудником телеканала и ввел в заблуждение общественность.

Тем не менее, мы готовы взять Сергея в штат телеканала, если он докажет свои профессиональные качества. Пока что мы видим, что он может только хорошо вешать лапшу на уши.

Мы вынуждены обратиться с предложением к Сергею публично. К сожалению, связаться с ним не удалось, т.к. Сергей Харитонов удалил свой аккаунт в соцсети.