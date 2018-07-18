Интервью мэра Москвы оператор снимал с лапшой на ушах 

В ходе интервью мэра Москвы Сергея Собянина телеканалу «Москва 24» один из операторов, производивших съемку, надел себе на ухо варёную лапшу.
Соответствующая видеозапись была выложена Сергеем Харитоновым в Instagram, что делает возможным его непосредственное участие в данном инциденте, сообщает интернет-издание Meduza. Отмечается, что впоследствии скандальный материал был удалён с его страницы.
Организованная акция, вероятно подготовленная заранее, предположительно явилась актом протеста против «медовых» речей политика в процессе очередной беседы о постоянном развитии города: ведь приоритетом столичного правительства является обеспечение всем и каждому комфортные и достойные условия проживания, минуя в разговоре имеющиеся проблемы.
Является ли Харитонов постоянным сотрудником телеканала, или съёмка была разовой, неизвестно. Какие-либо комментарии по поводу произошедшего представлены не были. Однако видео, отснятое с ракурса, с которого хорошо видна лапша на ухе оператора, было выложено на официальном сайте «Москва 24».
Напомним, что упомянутый телеканал был создан в 2011 году по инициативе Сергея Собянина и является собственностью мэрии Москвы.