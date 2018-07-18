Интервью мэра Москвы оператор снимал с лапшой на ушах

Соответствующая видеозапись была выложена Сергеем Харитоновым в Instagram, что делает возможным его непосредственное участие в данном инциденте, сообщает интернет-издание Meduza. Отмечается, что впоследствии скандальный материал был удалён с его страницы.

Организованная акция, вероятно подготовленная заранее, предположительно явилась актом протеста против «медовых» речей политика в процессе очередной беседы о постоянном развитии города: ведь приоритетом столичного правительства является обеспечение всем и каждому комфортные и достойные условия проживания, минуя в разговоре имеющиеся проблемы.

Является ли Харитонов постоянным сотрудником телеканала, или съёмка была разовой, неизвестно. Какие-либо комментарии по поводу произошедшего представлены не были. Однако видео, отснятое с ракурса, с которого хорошо видна лапша на ухе оператора, было выложено на официальном сайте «Москва 24».

Напомним, что упомянутый телеканал был создан в 2011 году по инициативе Сергея Собянина и является собственностью мэрии Москвы.