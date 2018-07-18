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Завершился второй этап конкурса «Зеленая тропа» среди групп специального назначения
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Завершился второй этап конкурса «Зеленая тропа» среди групп специального назначения 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В соревновании также принимают участие группы из Армении, Белоруссии, Казахстана.
Сегодня завершился второй этап конкурса «Зеленая тропа» на полигоне отдельного соединения специального назначения ЗВО в Псковской области.
В соревновании участвуют группы специального назначения от соединений военных округов и флотов, ВДВ. Кроме того, в соревновании также принимают участие группы из Армении, Белоруссии, Казахстана. Прибыли наблюдатели из Узбекистана, Киргизии и Китайской Народной Республики.
На этапе отрабатывалось десантирование посадочным способом, а также выход группы на пункт сбора.
Соревнования проходят на полигоне отдельного соединения специального назначения ЗВО в Псковской области и завершатся 26 июля.
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