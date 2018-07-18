Завершился второй этап конкурса «Зеленая тропа» среди групп специального назначения

Белоруссии, Казахстана. В соревновании также принимают участие группы из Армении

Сегодня завершился второй этап конкурса «Зеленая тропа» на полигоне отдельного соединения специального назначения ЗВО в Псковской области

Киргизии и Китайской Народной Республики. В соревновании участвуют группы специального назначения от соединений военных округов и флотов, ВДВ. Кроме того, в соревновании также принимают участие группы из Армении, Белоруссии, Казахстана. Прибыли наблюдатели из Узбекистана

На этапе отрабатывалось десантирование посадочным способом, а также выход группы на пункт сбора.

Соревнования проходят на полигоне отдельного соединения специального назначения ЗВО в Псковской области и завершатся 26 июля.