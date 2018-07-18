Заммэра города Генуя: Москва меня восхитила

Гостем Московского урбанистического форума стала заместитель мэра итальянского города Генуя по вопросам городского планирования Симонетта Ченчи. В среду, 18 июля, в интервью «Вечерней Москве» она рассказала о своих впечатлениях от первого визита в Москву , сохранении исторического облика зданий и развитии библиотек.

Симонетта, как вам наш город?

-Я впервые в Москве и мои впечатления самые позитивные. Я искренне удивлена и восхищена увиденным. Это развивающийся, европейский город. Чистый и организованный.

— Каждый мегаполис сталкивается с теми или иными проблемами, которые приходится решать. В Москве значимые усилия прилагаются для решения вопроса загруженности дорог. С какими проблемами сталкивается ваш город?

-Наш город намного меньше по размерам, чем Москва. Проблемы транспорта, инфраструктуры, передвижения по городу у нас тоже есть. Правда, может в меньших масштабах, чем в Москве. Существуют и пути решения. Это увеличение числа велосипедных дорожек, развитие общественного транспорта. Хочу заметить, что речь идёт об экологически чистом виде транспорта и о создании необходимой для этого инфраструктуры. Альтернативой личному транспорту может стать система каршеринга (краткосрочная аренда авто — прим. «ВМ»), введение парковок, а также возможность оставить свой транспорт на бензиновом топливе за пределами так называемой красной черты и далее перемещаться на экологически чистых видах транспорта.

— Москва уделяет большое внимание сохранению исторический зданий, памятников архитектуры, стараясь гармонично вписывать новые строения в существующую городскую застройку. Поделитесь опытом вашего города?

-В Генуе мы используем существующую застройку города, часто перепрофилируя те или иные здания, находим им новое применение. Строительство новых зданий достаточно ограничено. Но благодаря новому градостроительному плану у нас есть возможность вписывать в существующую застройку современные объекты. При использовании зданий логично «оживлять» первые, цокольные этажи, чтобы там появлялись небольшие кафе, рестораны, общественные пространства. Для вашего города это тоже актуально, ведь более полугода у вас достаточно холодная погода. И как раз такие уютные площадки могут быть местом встреч людей.

В столице насчитываются сотни парков, зеленых территорий, где отдыхают горожане. Площадками для проведения досуга сегодня в нашем городе также стали библиотеки, которые трансформированы в культурные центры. Применяется ли такой же опыт в Генуе?

Как я уже сказала, некоторые существующие в нашем городе здания меняют своё назначение. Вместо того, чтобы использовать пространство исключительно для ведения коммерческой деятельности или в качестве отелей, мы стараемся придавать зданиям другие, новые функции. Чтобы их, в том числе, можно было использовать для проведения досуга в черте города. Библиотекам в нашем городе также, как и в Москве, придаётся новая функция. Они становятся многофункциональными центрами. С одной стороны — это пространство для обучения, а с другой — место для проведения конференций, культурных мероприятий. Это пространство городской жизни с бытовыми элементами в виде небольших кафе, продажей вещей. То есть создаются условия, чтобы в библиотеках можно было не только учиться, читать, но и проводить досуг.