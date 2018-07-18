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В Ингушетии более 700 человек обучат новым профессиям в сфере строительства и туризма
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В Ингушетии более 700 человек обучат новым профессиям в сфере строительства и туризма 

ТАСС 1 час назад
МАГАС, 18 июля. /ТАСС/. Более 700 работников, находящихся под риском увольнения, а также безработные жители Ингушетии, пройдут профессиональное обучение и стажировку в 2018 году в сфере строительства и туризма, сообщает в среду пресс-служба министерства труда и занятости республики.
"В рамках программы по снижению напряженности на рынке труда республики в 2018 году в настоящее время профессиональное обучение в сфере строительства проходят 50 человек на базе Политехнического колледжа республики. Кроме того, планируется обучить специалистов в сфере туризма и гостеприимства на базе научно-образовательного центра проблем туризма Финансового университета при правительстве РФ. В целом, в этом году обучение пройдут 745 человек", — говорится в сообщении.
Запланированы также мероприятия по поддержке предприятий, у которых есть потребность в повышении квалификации новых работников либо в их переобучении. Речь идет об организациях, осуществляющих деятельность в строительной отрасли и курортно-туристическом комплексе, а также реализующие социально-значимые и инвестиционные проекты.
В минтруде Ингушетии отметили, что в каждом центре занятости будет организована адресная работа с людьми предпенсионного возраста и мониторинг их трудоустройства. «В случае нарушения их трудовых прав государственной инспекцией труда будут приняты соответствующие меры в отношении работодателя», — передает пресс-служба слова замминистра труда Адама Хашагульгова.
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