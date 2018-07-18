Книжечки для любопытных и неравнодушных

Симпатичные «веера» расскажут о том, в каком мире мы живем и кто нас окружает

На Урбанистическом форуме много любопытного, но было еще и очаровательное. Небольшие книжечки, распадающиеся веером, — ликбез для взрослых и детей из «ботанико-биологической» области, пользовались диким спросом. И немудрено: в наш техногенный век мы так далеки от природы, что прикоснуться к ней вот так — вдруг, неожиданно — особая радость.

Вот он, сложенный веер — скромный и симпатичный. На нем написано, скажем, — «Грибы Москвы». Уже смешно — какие тут у нас грибы, в Москве ? А оказывается — самые настоящие. Те, которые можно найти и в столичных парках, и на территории Новой Москвы — в настоящих лесах. Начинается все как и положено с белого — ласково названного боровичком. Рассказано о нем коротко и сжато, но этого вполне достаточно, чтобы показать гриб на картинке ребенку. Глядишь, и проникнется интересом, который напрочь вытравил из многих прогресс. Дожили: жители городов не знают, как называются деревья, что растут у них во дворе, а в лесу определить готовы лишь березу и елку, которую могут спутать с сосной… Что говорить об остальном! Мы не знаем ни птиц, ни растения, ни животных с насекомыми… А ведь это как минимум странно!

Книжечки-веера, изданные Департаментом природопользования и охраны окружающий среды города Москвы, изданные с умом и с любовью, -это шаг на пути к минимизации этого снобизма. Может быть уже не мы, но наши дети начнут относиться к окружающему миру с тем почтением, которого он заслуживает.