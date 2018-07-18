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23-летний нижегородец ушел купаться и пропал
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23-летний нижегородец ушел купаться и пропал 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
фото ПСО Волонтер23-летний нижегородец ушел купаться и пропал23-летний Яков Щетников пропал в Нижегородской области. Об этом сообщил ПСО Волонтер.
15 июля Яков Щетников ушел купаться на Оку в Володарске и домой не вернулся.
Приметы: рост 180 см, телосложение среднее, лысый, глаза голубые.
Был одет: белая футболка, серая кофта, камуфляжные штаны, белые носки.
Особые приметы: шрам на голове, круглый шрам на правой ноге.
Волонтеры просят сообщать любую информацию о местонахождении нижегородца по телефону (831) 291-51-51 или по телефону полиции 102
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