23-летний нижегородец ушел купаться и пропал

фото ПСО Волонтер23-летний нижегородец ушел купаться и пропал23-летний Яков Щетников пропал в Нижегородской области . Об этом сообщил ПСО Волонтер.

15 июля Яков Щетников ушел купаться на Оку в Володарске и домой не вернулся.

Приметы: рост 180 см, телосложение среднее, лысый, глаза голубые.

Был одет: белая футболка, серая кофта, камуфляжные штаны, белые носки.

Особые приметы: шрам на голове, круглый шрам на правой ноге.

Волонтеры просят сообщать любую информацию о местонахождении нижегородца по телефону (831) 291-51-51 или по телефону полиции 102