23-летний нижегородец ушел купаться и пропал 

фото ПСО Волонтер23-летний нижегородец ушел купаться и пропал23-летний Яков Щетников пропал в Нижегородской области. Об этом сообщил ПСО Волонтер.
15 июля Яков Щетников ушел купаться на Оку в Володарске и домой не вернулся.
Приметы: рост 180 см, телосложение среднее, лысый, глаза голубые.
Был одет: белая футболка, серая кофта, камуфляжные штаны, белые носки.
Особые приметы: шрам на голове, круглый шрам на правой ноге.
Волонтеры просят сообщать любую информацию о местонахождении нижегородца по телефону (831) 291-51-51 или по телефону полиции 102