Плющенко идет на поправку и будет готовиться к шоу в Японии

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко пошел на поправку. Об этом спортсмен написал на своей странице в «инстаграме». Ранее Плющенко сообщил, что повредил шею и не примет участие в шоу в Японии . Сегодня фигурист вылетел в Болгарию на сборы.

«Иду на поправку, лечу на свои спортивные сборы в Болгарию, со мной все хорошо, буду готовиться к Prince Ice Show, которые пройдут в августе в Японии», — написал Плющенко

Плющенко является заслуженным мастером спорта России . Двукратный олимпийский чемпион (2006 года в одиночном катании, 2014 года в командных соревнованиях), двукратный серебряный призер Олимпийских игр (2002 и 2010 годов), трехкратный чемпион мира (2001, 2003, 2004), семикратный чемпион Европы (2000, 2001, 2003, 2005, 2006, 2010, 2012).

Плющенко: «Не могу вращать шеей, не выступлю в Японии. Прошу прощения»