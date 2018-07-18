Ещё
Плющенко идет на поправку и будет готовиться к шоу в Японии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Плющенко идет на поправку и будет готовиться к шоу в Японии 

SPORT24.ru 1 час назад
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко пошел на поправку. Об этом спортсмен написал на своей странице в «инстаграме». Ранее Плющенко сообщил, что повредил шею и не примет участие в шоу в Японии. Сегодня фигурист вылетел в Болгарию на сборы.
«Иду на поправку, лечу на свои спортивные сборы в Болгарию, со мной все хорошо, буду готовиться к Prince Ice Show, которые пройдут в августе в Японии», — написал Плющенко
Плющенко является заслуженным мастером спорта России. Двукратный олимпийский чемпион (2006 года в одиночном катании, 2014 года в командных соревнованиях), двукратный серебряный призер Олимпийских игр (2002 и 2010 годов), трехкратный чемпион мира (2001, 2003, 2004), семикратный чемпион Европы (2000, 2001, 2003, 2005, 2006, 2010, 2012).
Плющенко: «Не могу вращать шеей, не выступлю в Японии. Прошу прощения»
SPORT24.ru: последние новости
«Интер» проиграл «Сьону», Наингголан получил травму Ташаев: «Даже не думал, что в „Спартаке“ все такие хорошие, доброжелательные» Усик закончил открытую тренировку в Москве, так ее и не начав. Это странно
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский певец покончил с собой69
Греция парировала выпад России295
У Розенбаума нашли рак61
Россияне бегут с Дальнего Востока175
Умирающий турист обратился к обокравшему его карманнику6
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
02:50
Падение горящего самолета сняли изнутри
Происшествия Войска
02:16
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Политика В мире
00:37
Россиянам дадут еще один выходной
Политика
01:57
WWF запустил кампанию «Верни день планете»
Общество
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
00:45
«Нафтогаз» сообщил о зависимости от «Газпрома»
Экономика Компании
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
00:36
Трудовым книжкам нашли замену
Экономика
03:34
Названа причина смерти солиста «Доктора Ватсона»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение