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У ярославцев начнут забирать мусор раздельно каждую неделю
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У ярославцев начнут забирать мусор раздельно каждую неделю 

76.ru 1 час назад
Фото: 76.ru
Теперь принимать мусор раздельно будут в четырёх районах города
Хотели помогать ярославской экологии? Вот он, ваш шанс. Теперь каждую в Ярославле можно сдавать мусор раздельно.
А именно: пластик, стекло, бумагу и металл, которые гарантированно отправят на переработку. Это обещает региональный оператор по обращению с отходами в Ярославской области — компания «Хартия».
Напомним, эта компания сына генпрокурора Чайки, которая получила контракт с Ярославской областью на 16 миллиардов рублей. Теперь она обязана заняться сферой обращения отходов.
Куда нести пакеты с мусором, который предварительно стоит помыть или очистить от остатков пищи и так далее:
Кировский район, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 86время работы: (еженедельно) по средам 17:00— 18:00Ленинский район, ул. Угличская, д. 30время работы: (еженедельно) по средам 15:00-16:00Фрунзенский район, проезд Ушакова, д. 2Бвремя работы: (еженедельно) по четвергам 14:00-15:00Красноперекопский район, ул. Павлова, д 5Авремя работы: (еженедельно) по пятницам 17.00-18.00
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