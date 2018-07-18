Более 100 км преодолели судебные приставы в Приморье, чтобы найти и доставить в суд двух граждан

Мужчина и женщина прятались в шалаше.

Судебным приставам по ОУПДС приходиться порой преодолевать не один деcяток километров, чтобы найти и доставить в суд граждан.

В отдел судебных приставов по Кировскому району поступили постановления мирового судьи о приводе в суд двух граждан — подсудимого Д. и потерпевшей О.

Мужчина и женщина, проживая совместно и ведя асоциальный образ жизни, слишком часто выясняли свои отношения, что в итоге и послужило темой судебного разбирательства.

Выехав по указанному в постановлении адресу, судебные приставы установили, что «супруги» там давно уже не проживают, а по показаниям соседей стало ясно, что искать граждан следует в местах скопления любителей выпить.

Проведя ряд мероприятий, направленных на установление места нахождения сожителей, судебные приставы получили информацию, что хмельные «супруги» убыли около получаса назад в п. Кировский.

В п. Кировский следы подсудимого и потерпевшей привели судебных приставов в местный магазин, где исполнители закона и обнаружили саму потерпевшую.

Гражданка О. была вынуждена признаться, что она вместе со своим возлюбленным совершили ряд мелких краж у своих собутыльников и, боясь расправы, вынуждены прятаться в шалаше, в лесу, на берегу реки Уссури.

Сопроводив потерпевшую к шалашу, судебные приставы по ОУПДС обнаружили там подсудимого Д.