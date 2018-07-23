В Сирии из юго-западной зоны деэскалации вывели свыше 300 мирных жителей

"За прошедшие сутки из юго-западной зоны деэскалации выведены 311 мирных жителей, через пропускной пункт «Кафер-Шамс» — 311. Всего с 27 июня 2018 года юго-западную зону деэскалации покинули 46 465 человек, из которых 7268 размещались в пунктах в «Джебаб» и «Рсас», — сказал Сергеев на заседании межведомственного координационного штаба Минобороны МИД России по возвращению беженцев на территорию САР.

Как отметил Сергеев, в настоящее время в указанных лагерях находятся 2071 человек. За сутки в лагерь «Джебаб» прибыли 302 беженца. Сергеев сообщил, что из Джаба юго-западной зоны деэскалации в Идлиб идлибской зоны деэскалации на 56 автобусах обеспечен вывод членов незаконных формирований и их семей — всего 1781 человек.

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