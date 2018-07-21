Боевики удерживают районы в Идлибской зоне деэскалации

"Несмотря на чрезвычайно тяжелую ситуацию с обеспечением населения в Идлибской зоне деэскалации продовольствием и медикаментами, лидеры незаконных вооруженных формирований отказались пропускать в удерживаемые ими районы гуманитарную помощь, как от российского Центра по примирению, так и от сирийских властей", — сказал он.

По словам Цыганкова, за сутки незаконные вооруженные формирования в Юго-западной зоне деэскалации сдали три танка, одну зенитную установку, четыре миномета, одну гаубицу, четыре крупнокалиберных пулемета, а также большое количество боеприпасов различных калибров и типов.

Цыганков также добавил, что мирные жители через предоставленные коридоры покидают территории, контролируемые боевиками. За прошедшие сутки через пункт пропуска «Кафер-Шамс» вышли 302 человека. В Восточную Гуту из лагерей для беженцев за день вернулись 105 человек. Российские военные врачи оказали медпомощь 13 сирийцам, в том числе шести детям.

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