Ещё
Боевики удерживают районы в Идлибской зоне деэскалации
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Боевики удерживают районы в Идлибской зоне деэскалации 

РИА Новости 47 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Боевики в Идлибской зоне деэскалации отказались пропускать в удерживаемые районы гуманитарную помощь и от РФ, и от сирийских властей, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков.
"Несмотря на чрезвычайно тяжелую ситуацию с обеспечением населения в Идлибской зоне деэскалации продовольствием и медикаментами, лидеры незаконных вооруженных формирований отказались пропускать в удерживаемые ими районы гуманитарную помощь, как от российского Центра по примирению, так и от сирийских властей", — сказал он.
По словам Цыганкова, за сутки незаконные вооруженные формирования в Юго-западной зоне деэскалации сдали три танка, одну зенитную установку, четыре миномета, одну гаубицу, четыре крупнокалиберных пулемета, а также большое количество боеприпасов различных калибров и типов.
Цыганков также добавил, что мирные жители через предоставленные коридоры покидают территории, контролируемые боевиками. За прошедшие сутки через пункт пропуска «Кафер-Шамс» вышли 302 человека. В Восточную Гуту из лагерей для беженцев за день вернулись 105 человек. Российские военные врачи оказали медпомощь 13 сирийцам, в том числе шести детям.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
Последние новости
Российский адмирал прокомментировал идею минирования Азовского моря Ципрас экстренно пригласил главу МИД обсудить отношения с Россией В Латвии рассказали, к чему привели плохие отношения с Россией
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В МИД Украины неожиданно поддержали Россию57
«Путин не допустит антинародного закона о пенсиях»664
РФ задумала широкомасштабную операцию в Сирии
Фото кабинета Медведева удивило россиян446
Украина придумала наказание за Крымский мост53
Видео
00:30
Эстонцы разглядели «вторжение» Путина. С неба
Армия Войска
00:40
Умершему Задорнову припомнили измены жене
Шоу-бизнес
04:13
Украина придумала наказание за Крымский мост
Украина В мире
00:42
В Турции произошла трагедия с россиянином
Происшествия
04:15
«Путин не допустит антинародного закона о пенсиях»
Экономика Политика
00:31
На Украине испугались окончательного развала
Украина В мире
00:45
Порошенко принял решение по крушению MH17
Украина В мире
00:58
Киеву посоветовали «зрить в корень»
Политика В мире
01:01
Воздушный «люкс-отель» Путина шокировал британцев
В мире Европа
01:01
Европу окутала «непогода» из-за встречи Трампа и Путина
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение