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Саперы уничтожили мину времен войны близ Приморского пляжа в Ялте
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Саперы уничтожили мину времен войны близ Приморского пляжа в Ялте 

ТАСС 1 час назад
Фото: Национальный Туристический Союз
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июля. /ТАСС/. Саперы Черноморского флота в субботу утром уничтожили якорную мину, обнаруженную рядом с Приморским пляжем в Ялте. Об этом сообщил ТАСС начальник управления гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций городской администрации Андрей Немцов.
Ранее сообщалось, что из-за обнаружения взрывоопасного предмета Приморский пляж в Ялте был закрыт с утра четверга.
"Подрыв произведен, все прошло в штатном режиме, для окружающей среды ущерба нет", — сообщил Немцов.
Он уточнил, что подрыв производили саперы Черноморского флота, которые идентифицировали взрывоопасный предмет как советскую якорную мину весом в 240 кг образца 1943 года. Мина находилась в море на расстоянии 20 м от пляжа и на глубине восемь м. Она была оборудована взрывателями гальваноударного действия, состояние которых неизвестно, в связи с чем транспортировка боеприпаса была невозможна.
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