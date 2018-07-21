Саперы уничтожили мину времен войны близ Приморского пляжа в Ялте

СИМФЕРОПОЛЬ , 21 июля. / ТАСС /. Саперы Черноморского флота в субботу утром уничтожили якорную мину, обнаруженную рядом с Приморским пляжем в Ялте. Об этом сообщил ТАСС начальник управления гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций городской администрации Андрей Немцов.

Ранее сообщалось, что из-за обнаружения взрывоопасного предмета Приморский пляж в Ялте был закрыт с утра четверга.

"Подрыв произведен, все прошло в штатном режиме, для окружающей среды ущерба нет", — сообщил Немцов.

Он уточнил, что подрыв производили саперы Черноморского флота, которые идентифицировали взрывоопасный предмет как советскую якорную мину весом в 240 кг образца 1943 года. Мина находилась в море на расстоянии 20 м от пляжа и на глубине восемь м. Она была оборудована взрывателями гальваноударного действия, состояние которых неизвестно, в связи с чем транспортировка боеприпаса была невозможна.