Один из пляжей Ялты закроют на несколько дней из-за взрывоопасного предмета

СИМФЕРОПОЛЬ , 18 июл — РИА Новости Крым . Один из городских пляжей Ялты — Приморский — закроют на несколько дней из-за найденного взрывоопасного предмета. Об этом сообщается на странице администрации курортного города в соцсети Facebook.

"По техническим причинам в связи с обнаружением взрывоопасного предмета в районе Приморского пляжа в Ялте с целью обеспечения безопасности жизни и здоровья людей территория Приморского пляжа будет закрыта для посещения в период с 6.00 19 июля ориентировочно до 10.00 23 июля!", — говорится в сообщении.

В администрации принесли принесли свои извинения за доставленные неудобства и попросили отнестись с пониманием к принятым мерам.