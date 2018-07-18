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Один из пляжей Ялты закроют на несколько дней из-за взрывоопасного предмета
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Один из пляжей Ялты закроют на несколько дней из-за взрывоопасного предмета 

РИА Новости Крым 1 час назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл — РИА Новости Крым. Один из городских пляжей Ялты — Приморский — закроют на несколько дней из-за найденного взрывоопасного предмета. Об этом сообщается на странице администрации курортного города в соцсети Facebook.
"По техническим причинам в связи с обнаружением взрывоопасного предмета в районе Приморского пляжа в Ялте с целью обеспечения безопасности жизни и здоровья людей территория Приморского пляжа будет закрыта для посещения в период с 6.00 19 июля ориентировочно до 10.00 23 июля!", — говорится в сообщении.
В администрации принесли принесли свои извинения за доставленные неудобства и попросили отнестись с пониманием к принятым мерам.
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