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На пляже в Ялте обнаружили бомбу
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На пляже в Ялте обнаружили бомбу 

Собака.ru 50 минут назад
Фото: Собака.ru
С 19 июля и до 10 утра 23 июля Приморский пляж в Ялте будет закрыт. Там обнаружили взрывоопасный предмет, предположительно, фугасную авиабомбу времен Великой Отечественной войны — сообщает ТАСС со ссылкой на официальную страницу администрации курорта в Facebook.
Боеприпас нашли дайверы в нескольких десятках метров от береговой линии в районе буя на одном из секторов Приморского пляжа в Ялте. Подробную информацию передал СМИ заместитель главы администрации города Станислав Шапортов.
«По предварительным данным, вес взрывоопасного предмета составляет около 240 кг», — сообщил Шапортов.
Он добавил, что для его обезвреживания военный комиссариат Ялты пригласил группу разминирования из Севастополя. Для обеспечения безопасности жизни и здоровья людей территория Приморского пляжа будет закрыта для посещения в период с 6.00 19 июля ориентировочно до 10.00 23 июля.
Пресс-служба главного управления МЧС подтвердила информацию о найденном взрывоопасном предмете, которую предварительно идентифицировали как немецкую фугасную авиабомбу.
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