На пляже в Ялте обнаружили бомбу

С 19 июля и до 10 утра 23 июля Приморский пляж в Ялте будет закрыт. Там обнаружили взрывоопасный предмет, предположительно, фугасную авиабомбу времен Великой Отечественной войны — сообщает ТАСС со ссылкой на официальную страницу администрации курорта в Facebook.

Боеприпас нашли дайверы в нескольких десятках метров от береговой линии в районе буя на одном из секторов Приморского пляжа в Ялте. Подробную информацию передал СМИ заместитель главы администрации города Станислав Шапортов.

«По предварительным данным, вес взрывоопасного предмета составляет около 240 кг», — сообщил Шапортов.

Он добавил, что для его обезвреживания военный комиссариат Ялты пригласил группу разминирования из Севастополя . Для обеспечения безопасности жизни и здоровья людей территория Приморского пляжа будет закрыта для посещения в период с 6.00 19 июля ориентировочно до 10.00 23 июля.