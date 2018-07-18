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Швеция обратилась к странам ЕС за помощью в тушении лесных пожаров
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Швеция обратилась к странам ЕС за помощью в тушении лесных пожаров 

Мир24 1 час назад
Власти Швеции обратились к странам ЕС с просьбой оказать помощь в тушении лесных пожаров. Они бушуют в королевстве с начала лета из-за жаркой погоды, но в последние двое суток ситуация ухудшилась, передает телеканал «МИР 24».
В разных районах страны возникли десятки новых очагов. Сотни людей эвакуированы. На просьбу Швеции откликнулись итальянские и норвежские спасатели. Они направили противопожарные самолеты и вертолеты. На помощь шведским спасателям пришли и их коллеги, находившиеся в отпусках. Они прервали свой отдых и вышли на работу.
Отмечается, что таких сильных пожаров в стране не было последние 12 лет.
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