Швеция обратилась к странам ЕС за помощью в тушении лесных пожаров

Власти Швеции обратились к странам ЕС с просьбой оказать помощь в тушении лесных пожаров. Они бушуют в королевстве с начала лета из-за жаркой погоды, но в последние двое суток ситуация ухудшилась, передает телеканал «МИР 24».

В разных районах страны возникли десятки новых очагов. Сотни людей эвакуированы. На просьбу Швеции откликнулись итальянские и норвежские спасатели. Они направили противопожарные самолеты и вертолеты. На помощь шведским спасателям пришли и их коллеги, находившиеся в отпусках. Они прервали свой отдых и вышли на работу.

Отмечается, что таких сильных пожаров в стране не было последние 12 лет.

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