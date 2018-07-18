Замминистра Хамит Мавлияров перейдет из Минстроя в фонд «Национальное культурное наследие»?

Единый реестр застройщиков: последние новости

«Метриум»: Объем предложения массовых новостроек Москвы за год сократился на треть

У А101 в июне почти на треть вырос объем продаж жилья в столице

Наступил ли на рынке новостроек кризис доверия: мнение экспертов и застройщиков