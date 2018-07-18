Замминистра Хамит Мавлияров перейдет из Минстроя в фонд «Национальное культурное наследие»? 

Такое развитие событий со ссылкой на свои источники в ведомстве прогнозирует агентство новостей «Строительный бизнес». Фото: www.ardexpert.ru По данным АНСБ заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Хамит Мавлияров (на фото) в начале августа, после окончания планового отпуска покинет федеральное ведомство и перейдет на работу Фонд проектов социального и культурного назначения «Национальное культурное наследие». Основной профиль этой организации — «деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях». Учредителями фонда являются четыре бюджетных учреждения, известные без преувеличения всему миру: Третьяковская галерея, Эрмитаж, Мариинский и Большой театры. К слову, само это учреждение, судя по его официальному адресу (Москва, Лаврушинский переулок, дом 10 строение 4) располагается в историческом центре Москвы, в районе комплекса зданий Третьяковской галереи. Протокол о создании Фонда датирован 16 мая 2018 — за три дня до назначения на пост министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева и ухода с этого поста Михаила Меня, отмечает АНСБ. При этом, по мнению агентства, косвенным доказательством предстоящего ухода замминистра со своего поста служит сам факт того, что Хамит Мавлияров с 4 июня является президентом фонда «Культурное наследие», что применительно к действующем федеральному чиновнику такого ранга запрещено законом о госслужбе. Фото: www.cdn.fishki.net По информации источников АНСБ одной из причин предстоящего увольнения замминистра стали проблемы с работой Федеральной государственной информационной системы ценообразования в строительстве (ФГИС ЦС). Ее внедрение курировал Хамит Мавлияров, а начало эксплуатации системы, как информировал портал ЕРЗ, уже дважды переносилось (в последний раз — на 2019-й год), поскольку до сих пор не сформирован перечень строительных ресурсов с актуальными ценами. По мнению наблюдателей, по этой же причине пост первого замруководителя по ценообразованию подведомственного Минстрою ФАУ «Главгосэкспертиза России» (оператора ФГИС ЦС) на днях, как сообщал ЕРЗ, покинула Ирина Лищенко, фото которой уже удалено из раздела «Руководство» на официальном сайте Главгосэкспертизы. Фото: www.omskrielt.com