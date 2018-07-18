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«Не выдерживают никакой критики». Новые доводы обвинения против Бутиной
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«Не выдерживают никакой критики». Новые доводы обвинения против Бутиной 

BFM.RU 1 час назад
Фото: BFM.RU
Гражданка России Мария Бутина, арестованная в США, скорее всего, во время нахождения в стране поддерживала контакты с российскими разведчиками. Об этом говорится в ходатайстве Министерства юстиции США о содержании ее под стражей без залога.
В Минюсте заявляют, что Бутина перед арестом собиралась покинуть США. В случае освобождения под залог американские власти не смогут помешать ей обратиться в посольство России.
В документе сказано, что в ее записной книжке был адрес электронной почты, зарегистрированный на домене, который связан с ФСБ. Кроме того, ФБР замечало Бутину в компании российского дипломата, которого подозревают в работе на разведку.
В качестве аргумента Минюст привел переписку Марии Бутиной, в которой собеседник сравнивает ее с Анной Чапман, депортированной из США в 2010 году в составе группы разведчиков-нелегалов. «Она позирует с игрушечными пистолетами, а ты на фотографиях — с настоящими», — говорится в письме.
В документе отмечается, что Мария Бутина состояла в отношениях с 56-летним американцем, через которого она получила доступ к контактам других политиков, а также, «по крайней мере, однажды предложила человеку секс в обмен на должность в организации».
Ранее адвокат задержанной россиянки заявлял, что она не является агентом России и что Бутина предлагала дать показания команде спецпрокурора Роберта Мюллера, но те не заинтересовались. К ней до сих пор не пускают российского консула.
Новые доводы обвинения комментирует адвокат-международник Александр Трещев:
Александр Трещев адвокат «Мы видим, что все, что представило сегодня министерство юстиции, — это все какие-то косвенные улики, ничем не подтвержденные, их и доказательствами тяжело назвать. Что значит „сайт на сервере ФСБ“? Вы можете представить себе агента, который так может спалиться? Этого просто не может быть, это все похоже на кино или сериалы, которые пишут люди, к спецслужбам не имеющие никакого отношения. Попытки инкриминировать какие-то отношения с американцем, который мог бы что-то сделать или предоставить какие-то контакты, тоже не выдерживают никакой критики. Как сегодня представляли свое видение в министерстве юстиции — там все смешано в один коктейль: с одной стороны, ей никто не инкриминирует шпионаж, и в то же время пытаются каким-то образом натянуть какие-то пистолеты, игрушечные, не игрушечные, образ Анны Чапман. Это лишь такой подчерк спецслужб, которые хотят навести тень на плетень. Сегодня было заседание перед большим жюри, это простые граждане, не профессиональные судьи, которые должны решить, разрешить ли официальным властям продолжать расследование этого дела. Следствие может быть продолжено, но я не вижу никаких доказательств, и то, что они представили жюри, не выдерживает никакой критики, и ни один американский суд никогда, я думаю, не признает ее виновной».
Бутиной грозит до 15 лет тюрьмы. Свою вину она не признает. Как следует из документов суда, россиянку обвиняют по двум пунктам: преступный сговор для работы в США в качестве иноагента без регистрации и непосредственно проведение такой работы.
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