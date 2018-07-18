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Специалисты РЭБ ЦВО успешно подавили средства связи авиации условного противника во время учений
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Специалисты РЭБ ЦВО успешно подавили средства связи авиации условного противника во время учений 

ТК «Звезда» 36 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Военнослужащие успешно решили задачи по постановке помех наземным станциям связи, навигационной аппаратуре, терминалам сотовой связи, в результате которых блокировали передачу данных авианаводчиками «неприятеля», нарушив систему управления.
Специалисты радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Центрального военного округа в ходе учений в Свердловской области подавили средства связи авиации условного противника.
Тактико-специальное учение состоялось на специализированном учебно-тренировочном комплексе Свердловского полигона под Екатеринбургом, где военнослужащие выполнили нормативы по развертыванию современных комплексов «Красуха-4» для выполнения боевых задач. Для усложнения задания была смоделирована ситуация, в которой в контролируемую зону вошли несколько самолетов тактической авиации условного противника. В радиусе 100 километров специалисты отработали вопросы по выявлению источников радиоизлучения и осуществили подавление авиационной радиосвязи и систем наведения, «ослепив» истребители условного противника, пытавшиеся нанести ракетно-бомбовый удар по стратегически важным объектам города.
Также военнослужащие успешно решили задачи по постановке помех наземным станциям связи, навигационной аппаратуре, терминалам сотовой связи, в результате которых блокировали передачу данных авианаводчиками «неприятеля», нарушив систему управления.
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