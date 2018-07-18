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В Москве на «Бинбанк» совершили вооруженное нападение
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В Москве на «Бинбанк» совершили вооруженное нападение 

РИА Новости 1 час назад
РИА НОВОСТИ. ДВОЕ ПРЕСТУПНИКОВ СОВЕРШИЛИ ВООРУЖЕННОЕ НАПАДЕНИЕ НА ОФИС БИНБАНКА НА ЛЕНИНГРАДСКОМ ПРОСПЕКТЕ В МОСКВЕ, ПОСТРАДАВШИХ НЕТ — БАНК
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