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В Москве на «Бинбанк» совершили вооруженное нападение
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В Москве на «Бинбанк» совершили вооруженное нападение
РИА Новости
1 час назад
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РИА НОВОСТИ
. ДВОЕ ПРЕСТУПНИКОВ СОВЕРШИЛИ ВООРУЖЕННОЕ НАПАДЕНИЕ НА ОФИС
БИНБАНКА
НА ЛЕНИНГРАДСКОМ ПРОСПЕКТЕ В
МОСКВЕ
, ПОСТРАДАВШИХ НЕТ — БАНК
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