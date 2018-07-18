Ростовской городской электричке добавят остановок

В сентябре у ростовской «Городской электрички» появится семь новых остановок. Это позволит связать город в единое целое и повысить транспортную доступность, рассказал начальник Северо-Кавказской железной дороги Владимир Пястолов. Помимо этого, в компании надеются на увеличение пассажиропотока.

Напомним, что проект стартовал в марте 2016 года. Тогда «Городской электричкой» пользовалось 90 человек в сутки, сегодня это количество увеличилось в пять раз. За это время в реализацию проекта вложили 442 млн руб. В частности, в 2017 году «Городская электричка» обслужила 90 тысяч пассажиров. Благодаря новым турникетам, установленным на железнодорожном вокзале «Ростов-Пригородный», пассажиры могут проходить на посадку, поднося к считывающему устройству не бумажный билет, а смартфон. Для того, чтобы воспользоваться нововведением, нужно купить билет через приложение «Пригород» и сохранить его в памяти устройства.