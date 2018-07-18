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В пяти регионах стартовали масштабные учения войск МТО с внедрением сирийского опыта
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В пяти регионах стартовали масштабные учения войск МТО с внедрением сирийского опыта 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Основные маневры проходят на Тоцком полигоне.
Масштабные специальные учения войск материально-технического обеспечения с привлечением 2-й общевойсковой армии и отдельных соединений Центрального военного округа начались в регионах Поволжья, Урала и Сибири.
Действия разворачиваются в Саратовской, Самарской и Оренбургской областях, а также под Челябинском и Тюменью. В них принимают участие свыше 2 тыс. военнослужащих.
Основные маневры проходят на Тоцком полигоне.
Главными задачами учения являются оценка соответствия возможностей сил и средств материально-технического обеспечения потребностям войск в современном бою и внедрение сирийского опыта в процесс подготовки.
Военнослужащие отрабатывают эвакуацию машин из-под огня противника и оказание технической помощи, доставку боеприпасов к наземной ствольной и реактивной артиллерии, отражение водительским составом нападения диверсионных групп, вызов вертолетной поддержки. Впервые отрабатывается выдача оперативных запасов огнеметных средств поражения для тяжелых огнеметов Тос-1А «Солнцепек». Подразделения также учатся строить ложные мосты, применять средства аэрозольной маскировки, развертывать районы массовой заправки горючим, организовывать места питания, помывки личного состава, стирки белья, создавать полевые склады с продовольственными, вещевыми, инженерными запасами, с автомобильным и бронетанковым имуществом.
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