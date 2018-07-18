Почему русские не ставят пустую бутылку на стол

«Мы видели Париж со шпагой в руке!» — восклицали российские воины. 31 марта 1814 года русская армия во главе с императором Александром I триумфально вступила в столицу Франции. Заграничный поход повлиял на привычки, обычаи и мысли русских, но и наши соотечественники оставили парижанам в «подарок» несколько нововведений.

Что привезли русские из Парижа

Привычка пить кофе

В Россию кофе, как и многие другие колониальные товары, завез царь-реформатор Петр I, но ароматный напиток в течение долгого времени не приживался в среде бояр и дворян, а тем более крестьян.

Пить кофе по утрам в России стали только после Отечественной войны 1812 года, когда русские переняли кофейные традиции Парижа. Посмотрев на уточенных французов, начинавших свой день с чашечки бодрящего пития, русские офицеры сочли традицию крайне элегантной и модной. С этого момента употребление напитка в России стало считаться одним из признаков хорошего тона.

Обычай не ставить пустую бутылку на стол

По не писаному правилу сегодня на русском столе нельзя увидеть пустую емкость из-под напитка. Допивается бутылка и ставится под стол — мол, примета плохая пустую тару на виду оставлять. О появлении такого суеверия существует легенда: привезли эту традицию казаки, вернувшиеся из Франции после военной кампании 1812-1814 гг. В те времена парижские официанты не учитывали количество отпущенных клиенту бутылок. Гораздо проще выставить счет — пересчитать пустую тару, оставшуюся после трапезы на столе. Кто-то из казаков и смекнул, что можно сэкономить, спрятав часть бутылей.

Париж челябинский и башкирский

Нравилось русским и само звучное слово «Париж»! Так нравилось, что вскоре после 1814 года появились на российской карте свои «Парижи». Так, в Чебинской области есть село Париж — в честь казаков-нагайбаков, что составляли в российской армии отдельный полк. Что интересно, местные жители и сейчас гордятся славным именем своего села: в 2005 году в селе Париж была торжественно открыта вышка сотовой связи, выполненная в виде, отдалённо напоминающем уменьшенную копию Эйфелевой башни. Южноуральская коллега в шесть раз меньше настоящей.

Село Париж есть и в Башкирии, в названии запечатлена роль местных стрелков во взятии французской столицы.

Свободомыслие

мПариж во все времена считался центром свободомыслия и новаторский идей. Побывав в столице Франции, русские, в основном крестьяне, увидели, что Европа живет иначе. Крестьяне и солдаты ожидали отмены крепостного права. Крепостники и власти были напуганы такими настроениями крестьян.

Правительственная реакция усилилась. Её возглавлял печально известный военный министр Аракчеев. Кроме того, заграничный поход дал возможность тысячам офицеров посмотреть на Европу. Париж хотя бы по разу посетили буквально все русские офицеры, находившиеся тогда в Европе. Воздух этого города, где манифестом русского императора разрешалась свобода слова, печати и собраний, где даже к нищему было принято обращаться «мсье» сыграл со многими злую шутку. Абстрактные до той поры «свобода», «равенство» и «братство» стали для русской дворянской молодежи призывом к действию. Поручики и корнеты, которым показали Европу, образовали в России ту «критическую массу», которая в 1825 г. рванула на Сенатской площади.

Страшные прогнозы

Молодые офицеры с удовольствием принимались в аристократических кругах Парижа. В числе других времяпрепровождений оказались и посещения гадального салона известной на всю Европу гадалки — мадемуазель Ленорман. Однажды вместе с друзьями в салон пришел прославленный в боях восемнадцатилетний Сергей Иванович Муравьев-Апостол. Обращаясь ко всем офицерам, мадемуазель Ленорман дважды проигнорировала Муравьева-Апостола. В конце концов, тот поинтересовался сам: «Что же вы скажете мне, мадам?» Ленорман вздохнула: «Ничего, месье…» Муравьев настаивал: «Хоть одну фразу!».

И тогда гадалка произнесла: «Хорошо. Скажу одну фразу: вас повесят!» Муравьев опешил, но не поверил: «Вы ошибаетесь! Я — дворянин, а в России дворян не вешают!» — «Для вас император сделает исключение!» — грустно проговорила Ленорман. Это «приключение» бурно обсуждалось в офицерской среде, пока к гадалке не сходил Павел Иванович Пестель. Когда он вернулся, то, смеясь, сказал: «Девица выжила из ума, боясь русских, которые заняли ее родной Париж. Представляете, она предсказала мне веревку с перекладиной!». Но ворожба Ленорман сбылась в полной мере. И Муравьев-Апостол, и Пестель умерли не своей смертью. Вместе с другими декабристами их повесили под дробь барабана.

Новые фамилии:

Существует легенда: после Отечественной войны 1812 года калмыки, возвращаясь домой, зачастую приводили в дом жен-француженок. Сначала их прозвали в народе «француз», затем образовалась фамилия Французов.

Утонченность чувств:

Пожалуй, самые яркие страницы тех лет в историю Парижа вписали казаки. Во время своего пребывания во французской столице русские кавалеристы превратили берега Сены в пляжную зону: купались сами и купали своих коней. «Водные процедуры» принимали, как на родном Дону — в нижнем белье или совсем нагишом. И этим, конечно же, привлекали немалое внимание местных.

О популярности казаков и огромном интересе парижан к ним свидетельствует большое количество романов, написанных французскими писателями. Среди дошедших до настоящего времени роман известной писательницы Жорж Санд, который так и называется: «Казаки в Париже».

Самих казаков пленил город, правда, в основном красивые девушки, игорные дома и вкусное вино. Казаки оказались не слишком галантными кавалерами: по-медвежьи тискали ручки парижанок, объедались мороженым у Тортони на бульваре Итальянцев и наступали на ноги посетителям Пале-Рояля и Лувра. Русские французам виделись незлобливыми, но и не слишком деликатными в обращении великанами. Хотя популярностью у дам простого происхождения бравые вояки все же пользовались. Вот и учили их парижанки азам галантного обращения с девушками: ручку сжимать не сильно, под локоток взять, дверь открыть.

Ампир в архитектуре:

Еще до войны с Наполеоном император Александр получал от архитекторов Фонтена и Персье изображения новых сооружений и интерьеров в стиле ампир. Русская аристократия, привыкшая подражать французской моде, быстро перенимала новые веяния во всех направлениях. В 1814 году русский император получил французский альбом с рисунками различных проектов, который сыграл большую роль в распространении ампира в России. Александр пригласил Монферрана, будущего автора петербургского Исаакиевского собора, но в то время еще никому неизвестного архитектора, к себе на службу.

Любовь к письмам и мемуарам:

Не только кушали и пили русские в Париже, образованная часть русского войска с небывалым восторгом осматривала культурные ценности. Способствовал этому и сам российский император: он пресекал разбои и мародерства в захваченном городе, особо запрещалось покушаться на культурные памятник, в частности Лувр.

Франция всегда славилась своими литературными гениями, пробовали себя в художественном слове и практически все образованные парижане. А уж писать письма, на закате жизни рассказать в мемуарах о своем опыте или вести дневник — и вовсе считалось хорошим тоном. Именно поэтому после посещения русскими Парижа, в России мемуарный и эпистолярный жанры развились с особой силой. Многие из наших офицеров, обладали литературным талантом, а впечатлений от военных действий хватило бы на десятки книг. Благодаря запискам, письмам и дневникам участников военных действий 1812-1814 года в дальнейшем в России особое значение получит исторический роман и художественная литература о том героическом времени.

Что оставили после себя русские

Быстро в «Бистро»

Общением с русскими парижане были поражены. Французские газеты писали о них, как о страшных «медведях» из дикой страны, где всегда холодно. И парижане удивились, увидев рослых и крепких русских солдат, которые по виду совершенно не отличались от европейцев. А русские офицеры, к тому же, практически все говорили на французском языке.

Сохранилась легенда, что солдаты и казаки заходили в парижские кафе и торопили разносчиков еды — быстро, быстро! Отсюда потом и появилась сеть закусочных в Париже под названием «Бистро».

Новые впечатления

Французов в свою очередь пугали азиатские конные полки в составе русской армии. Они ужасались почему-то при виде верблюдов, которых привели с собой калмыки. Французские барышни падали в обморок, когда к ним приближались татарские или калмыцкие воины в своих кафтанах, шапках, с луками через плечо, и с пучком стрел на боку. Зато парижанам очень понравились казаки. Если русских солдат и офицеров нельзя было отличить от пруссаков и австрийцев (только по форме). То казаки были бородатые, в шароварах с лампасами, прямо такие же, как на картинках во французских газетах. Только реальные казаки были добрые. Восхищенные стайки детей бегали за русскими солдатами. А парижские мужчины вскоре стали носить бороды «под казаков», и ножи на широких ремнях, как у казаков.

https://cyrillitsa.ru/history/68371-kakoy-byla-razvedka-na-rusi-do-petra.html

Какой была разведка на Руси до Петра

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Sat, 30 Jun 2018 16:27:51 +0000

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https://cyrillitsa.ru/history/51255-pochemu-elena-voloshanka-sopernichala-s.html

Почему Елена Волошанка соперничала с Софией Палеолог

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Wed, 01 Nov 2017 10:31:22 +0000

Княгиня Елена Стефановна, прозванная Волошанкой, была дочерью молдавского господаря (князя) Стефана III Великого. «Волошанка» означало буквально «молдаванка». Матерью ее была киевская княжна Евдокия Олельковна, выданная замуж за границу для укрепления дипломатического союза Руси и Молдавского княжества.

https://cyrillitsa.ru/history/55207-yeti-evropeyskie-stolicy-brali-russki.html

Эти европейские столицы брали русские

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Tue, 19 Dec 2017 07:31:51 +0000

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https://cyrillitsa.ru/?p=69658

Почему русские змей убивали, а сибирские народы — нет Wed, 18 Jul 2018 16:43:05 +0000

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Суеверия

Представления о змеях у восточных славян и народов Сибири начали кардинально отличаться в момент перехода Руси к православию. Если во времена язычества змей в мифологии русских еще представлялся как некая сущность, связывающая темный, серединный и верхний мир, то христианство раз и навсегда указало на змея, как на дьявола, источника греха и предательства. Однако, в народной традиции все эти качества были перенесены на обычных змей, который обитали в лесах и болотах. И которые частенько своим ядом убивали крестьян и, главное, их детей.

Увидел змею — убей ее?

Любопытные фольклорно-этнографические материалы, связанные со змеями, удалось собрать ученым Омска, которые объездили дальние деревни Прииртышья, где жили и живут старообрядцы и выходцы из Центральной России.

Обнаружилось, что до сих жива традиция, предписывающая уничтожение рептилий: «Змею убьешь ‒ 40 грехов Бог прощает», — так считали в селе Никольск, Омской области. «Змею упускать нельзя, змею прикончишь, Бог 40 грехов отпустит», — вторили в селе селе Большая Бича.

Те же самые представления существуют белорусов, у русских и украинцев. Во Владимирской губернии в начале XX века говорили: «Змею убить, что к обедне сходить!» Витебские белорусы считали, что если за день убить 20 змей, то человеку проститься самый страшный грех, а кто змею жалеет, тот людям вредит.

Змея «сосущая» солнце

Там же, под Витебском, крестьяне считали, что солнце начинает убывать во второй половине лета, потому змея «сосет» его, поедает, поэтому змей надо убивать. С солнцем было связано еще одно поверье — «кто змею не убьет, на того солнце три дня светить не будет».

Под Смоленском считалось, что змею необходимо забить хлебом, возможно, крестьяне противопоставляли святость хлеба чертовщине, которую олицетворяла змея.

«Кто змею до смерти и забьет, с того на том свете сорок грехов сбросят», — считали Забайкальские казаки.

Подобные поверья, связанные со змеей, существовали у болгар, в Закарпатье и в Польше.

При этом точно такое же отношение к змеям существует среди татар, живущих среди русских в Сибири: «змею убил, это как врага убил, руки помыл, и все». А у сибирских татар большим грехом считалось отпустить змею — люди верили, что после смерти такого человека, змея начнет приползать к нему в гроб, считалось, что участь такого человека в загробной жизни печальна.

Подобные поверья об обязательном убийстве змеи существовали у кавказских татар иу грузин.

Как уж ковчег спас

При этом этнографы выяснили, что большинство людей не делает различий между ядовитыми и безвредными змеями, а во многих местах точно так же относятся и к ящерицам, считая их вредными гадами.

Очень редко встречалась жалость к змеям, как в живому существу, которое тоже имеет право на существование и занимает в лесу свою экологическую нишу.

Исключение представляли собой крестьяне в некоторых селах Белоруси — они четко различали ужа и гадюку и считали, что ужей убивать нельзя; так как по преданию уж своей головой заткнул дыру в Ноевом ковчеге и спас всех.

Это поверье распространено и на Украине, под Харьковом: «Кто ужа убьет — тому 40 грехов запишут».

Убей царицу змей — найди клад

Но у тех же сибирских татар существует категорический запрет на убийство белых змей, связывают это с поверьем, что белая змея — это царица змей Ак Елкан, осенью она собирает всех змей, и они вместе ложатся в спячку. Есть даже история о том, как один человек убил такую змею, после чего все змеи собрались у его дома и не давали ему выйти.

У русских убийство белой змеи трактуется иначе — это дает человеку возможность видеть скрытые под землей клады. Для этого нужно «истопить змеиного сала и помазать им глаза».

Убить змею — к несчастью, а встретить — к удаче

Совершенно другое отношения к змее встречается у языческих народов, населяющих юг Сибири, — об этом пишет доктор филологических наук Наталья Константиновна Козлова в статье «Убить змею — душеспасительное ли дело?»

Это связано, прежде всего, с верованиями сибирских народов, с шаманизмом и с почитанием тотемных животных.

У калмыков встретить рогатую змею считалось большой удачей и предзнаменовало хорошие перемены в судьбе. Верили, что с рогатой змеей может может встретиться только хороший человек с чистой душой. У такой змеи с помощью белого платка и молитв выпрашивали «рога», а потом « хранили их как священный предмет, омывая их молоком и заворачивая в дорогие ткани; считалось, что такой амулет помогает при болезнях.

Тувинцы тоже не считали змею сосредоточием зла, а почитали их как тотемное животное — основателя некоторых тувинских родов. Поэтому при встрече они никогда не обижали змею, а помолившись, осторожно обоходили стороной.

Алтайцы до сих пор верят, что встреча со змеей в горах — хороший знак, и почитают змею, как хозяйку-хранительницу горы, веря, что если пройти мимо и не тронуть ее, то дальше она будет дарить удачу.

Особо отношение к змеям и у бурятского народа в Иркутской области, в Бурятии и в Забайкалье.

По бурятским поверьям, при встрече со змеей ей следует поднести белую пищу как дорогому гостю — молоко, сметану, творог или айран. Очевидно, бурят поражала способность змей зимой впадать в спячку, которую они считали смертью, и оживать после этого весной. Буряты почитали змею «хозяйкой леса» и старались относится к ней уважительно.

Буряты верят — если убить змею, то в семье кто-нибудь умрет, если убить клубок змей, то умрет вся семья, а если убить беременную змею, то обязательно умрет родами женщина (жена).

Подобные поверья частенько поддерживаются буддийскими ламами, которых приглашают лечить людей, заболевших после убийства змеи, и периодически в виде суеверий перекочевывают в среду русских, которые живут с бурятами бок о бок.

https://cyrillitsa.ru/sueverija/52598-chto-delali-s-pupovinoy-na-rusi.html

Что делали с пуповиной на Руси

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Thu, 16 Nov 2017 18:31:16 +0000

Рождение детей на Руси считалось сакральным событием и потому сопровождалось разнообразными обрядами и суевериями. Одним из основных родильных ритуалов для наших предков было перерезание пуповины. Особое значение Пуповина в понимании наших предков не просто физически связывала новорожденного с матерью. Люди считали, что только что родившийся младенец все ещё принадлежит потустороннему миру, откуда явился на этот […]

https://cyrillitsa.ru/sueverija/50895-pochemu-russkim-kuklam-ne-risovali-lic.html

Почему русским куклам не рисовали лица

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Fri, 27 Oct 2017 19:01:31 +0000

В старину на Руси дети играли тряпичными куклами, у которых, как правило, отсутствовали лица. Почему? Неужели мастерицам было просто лень нарисовать куколке глаза, нос и рот? Нет, на то были совсем другие причины. Магическое значение Согласно православной вере, человек был создан по образу и подобию Божьему. Кукла же — неодушевленный предмет. Однако, если бы она […]

https://cyrillitsa.ru/sueverija/58195-chyotnoe-ne-daryat-otkuda-u-russkikh-takoe.html

Чётное не дарят: откуда у русских такое суеверие

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Sun, 28 Jan 2018 16:30:41 +0000

В Грузии нечетное количество цветов возлагают только на могилы усопших, а четное — дарят живым. А в Германии мужчины преподносят своим возлюбленным букеты из восьми цветов. Однако в России восемь или любое другое число цветков, делящихся на 2, берут с собой исключительно на кладбище, здравствующим же положено нечетное количество. Тайное значение чисел Традиция дарить живым […]

https://cyrillitsa.ru/?p=68154

Петр I: как он менял российскую символику

Wed, 18 Jul 2018 15:01:44 +0000

Свои реформы России Петр I, как и положено креативному директору, начал с изменения российской символики. Или, как говорят сегодня, с ребрендинга… По указу царя-реформатора в 1705 году в городе Амстердаме была напечатана книга «Символы и емблемата», которую можно считать первым российским бренд-буком. Эмблемы, содержащиеся в книге, были рекомендованы для использования в создании как дворянских, так […]

Прошлое

Свои реформы России Петр I, как и положено креативному директору, начал с изменения российской символики. Или, как говорят сегодня, с ребрендинга…

По указу царя-реформатора в 1705 году в городе Амстердаме была напечатана книга «Символы и емблемата», которую можно считать первым российским бренд-буком. Эмблемы, содержащиеся в книге, были рекомендованы для использования в создании как дворянских, так и городских гербов. Элементы нового «фирменного стиля» стали применятся повсеместно: начиная от клейм ювелиров и мастеров по мебели, заканчивая изображениями на триумфальных арках.

Внимательно изучив книгу, вы не найдете в ней ни одного исконного русского символа, применяемого на Руси до петровских реформ. В этом нет ничего удивительного: «Символы и емблематика» являются компиляцией трудов француза Даниэля де ла Фея, известного европейского гравера XVIII века, который в своих работах адаптировал старые алхимические и оккульные символы, которые были очень модными в те времена.

Помимо самих «фирменных знаков» книга содержала слоганы и девизы, интерпретирующие эмблемы. Многие их них стали девизами к гербам российских дворянских фамилий. Из них были отобраны 840 рисунков-эмблем, которые составители разместили на правых нечётных страницах книги (по 6 гравюр на странице); на левых страницах поместили «символы» — пояснения к эмблемам.

Каждый «символ» продублировали на восьми языках: русском, латинском, французском, итальянском, испанском, голландском, английском и немецком. Причём о русских девизах можно сказать, что это не столько переводы, сколько смысловые аналоги исходных надписей. По мнению историков, большинство эмблем и подписей к ним призваны были продемонстрировать уверенность русских в грядущей победе над Швецией, но при этом один из сюжетов указывал на готовность Петра заключить мир с противником. Книга «Символы и емблемата» вышла огромным по тем временам тиражом — 800 экземпляров — и пережила несколько переизданий.

https://cyrillitsa.ru/past/39336-kakimi-dolzhny-byt-nastoyashhie-gusary.html

Какими должны быть настоящие гусары

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Wed, 19 Jul 2017 07:05:16 +0000

Гусары как воинское подразделение возникли в Венгрии в 1548 году. Гусарские подразделения были сформированы для защиты от турок. Ко времени сбора этого ополчения восходит и название «гусары».

https://cyrillitsa.ru/past/40115-pochemu-russkie-dumali-chto-napoleon-an.html

Почему русские думали, что Наполеон антихрист

text/html

Mon, 24 Jul 2017 20:10:50 +0000

«Антихриста» в России ждали давно. Французский император Наполеон Бонапарт, посягнувший на рубеже XVIII и XIX веков на владение всем миром, стал идеальной мишенью для общественной пропаганды православной, католической и даже протестантских церквей. Святейший Синод: «Наполеон — Лжемессия» Всё началось с обвинения Наполеона в безбожии, выдвинутого российскими идеологами и принятое Русской Православной Церковью. Производным от этого […]

https://cyrillitsa.ru/past/38635-glavnye-propavshie-russkie-relikvii.html

Главные пропавшие русские реликвии

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Thu, 13 Jul 2017 17:30:51 +0000

Исчезновения великих реликвий России окутаны тайнами. Порой кажется, что нечто сверхъестественное намерено запутывает следы, ведущие к разгадке…

https://cyrillitsa.ru/?p=69650

Как дрались только казаки

Wed, 18 Jul 2018 13:30:02 +0000

Для казака кулачные бои были и воспитанием, и обычаем, и забавой, и возможностью показать свою силy, ловкость, yменья. Навыки эти использовались и на войне, когда казакy надо было отстоять свою землю от воpога. Ныне потомки казаков стаpаются возpодить тpадиции, пpоводя особые казачьи соpевнования — шеpмиции. Кyлачные бои У казаков не было pазpаботанного pyкопашного боя, его […]

Народы

Для казака кулачные бои были и воспитанием, и обычаем, и забавой, и возможностью показать свою силy, ловкость, yменья. Навыки эти использовались и на войне, когда казакy надо было отстоять свою землю от воpога. Ныне потомки казаков стаpаются возpодить тpадиции, пpоводя особые казачьи соpевнования — шеpмиции.

Кyлачные бои У казаков не было pазpаботанного pyкопашного боя, его полностью заменяла наyка кyлачного боя и навыки боpьбы, основным пpинципом котоpых были: «Caм бьeшь — Бoгa пoмни, тeбя бьют — тepпи». Обычаи кулачного боя восходили к языческим традициями инициации молодежи с испытаниями и воинскими объединениями.

Местом боёв чаще всего была pека междy станицами, лyг либо высокий холм — последний выбиpали под «бойное» место в память об обычаях пpоводить тpизны — языческие игpища на могилах знатных людей. Бились «стенка на стенкy», один на один или «лава на лавy», иногда побоище завершалось в темноте, и казаки шли вместе с пpотивниками бpажничать.

О пpавилах договаpивались в самом начале, и обычно они запpещали использование зyбов и ногтей; если бились один на один, нельзя было встpевать или застyпаться, не били тех, кто падал, и тех, y кого шла кpовь — пока не yтpется.

Главной целью кyлачного боя было выбить пpотивника из кpyга, со своими дpались мягко, с чyжими — с калмыками, с татаpвой, с кpестьянами или мастеpовыми — жёстче, могло доходить и до тpавм, а в настоящем сражении «кyлачники» могли потешиться всласть, один только бpосок чеpез головy чего стоил: в кpyгy да со своими могли и за пояс пpидеpжать, чтоб не yбить ненаpоком, а на войне огpаничений не было.

Боpьба

Бывали y казаков и поединки боpцов: в обхват или «на вольнyю». Особенно этот вид схватки был pаспpостpанён сpеди детей. Взpослые yстpаивали такие поединки только по пpаздникам.

Сyществовали тpадиции поясной боpьбы или боpьбы «на ламка», «на ламок»: в ней соперники бpали дpyг дpyга за пояс и стаpались пеpекинyть противника чеpез себя или повалить. Кто пеpвым касался земли — пpоигpывал, хват нельзя было менять, а пpименение подножек оговаpивалось.

Свидетелем такой боpьбы стал поляк Ян Потоцкий, котоpый в XVIII веке пpоезжал чеpез Дoн: «Иcкyccтвo в тoм, чтoбы cxвaтить пpoтивникa за пoяс, пoтoм бpoситься задoм наземь, так чтoбы бopец пoлетел чеpез гoлoвy; пoдyмаешь, чтo oн пеpелoмает себе pyки и нoги, нo казак не так нежен: пpи мне oни oба встали здopoвы и невpедимы, как если бы пpoстo yпали».

Кyлачнo-палoчные бoи O тoм, чтo в бoйцовых поединках использовали палки и палицы, свидетельствyет пеpвая Софийская летопись 1418 года, где написано: «Ивpинyша егo (Пеpyна) в Вoлхoв. Oн же плoвя сквoзь великы мoст, веpже палицy свoю и pече: „На сем мя пoминают Нoвгopoдскыя дети“. Ею же и ныне безyмнии, yбивающиеся, yтехy твopят бесoм».

И казаки сходились в палoчнo-кyлачных бoях, что не приветствовалось в pyсских слoбoдах: там палка считалась сигналом к драке. Казаки же пoчитали кyлачный бoй pазминкoй, и не гнyшались бoёв с использованием палок.

Казацкие пpиёмы

Пpиёмы казацкой pyкопашной включали в себя yдаpы ногами, кyлаками или ладонями, локтями, коленями и головой.

Ногами били с pазмахy под pёбpа, в пах, по ступням пpотивника, чтобы сбить с ног; yдаp ногой включали в сеpию yдаpов: били в пах, затем коленом в лицо и довеpшали yдаpом междy лопаток сцепленными pyками.

Кyлаками били в кадык, особенно если пpотивник был намного сильней. Если пpотивник толкал в плечо, следовало кpyтнyться вокpyг oси и «хлoпнyть» его pаскpытой ладонью в yхо либо кyлакoм в шею, в скyлy.

Был и особый, «кaзaцкий» yдap, котоpый наносился вpоде бы pасслабленным кyлаком, сжатым в последний момент. Таким yдаpом можно было yбить пpотивника, особенно если в кyлаке зажимали «закладкy».

Были пpиёмы «тычoк», когда казак настyпал пpотивникy на ногy, и наносил pезкий yдаp кyлаком в лицо, «лещ», котоpый наносился сбокy и свеpхy вниз, «плюхa», «потыкан». Почти всегда кyлак деpжали веpтикально, захваты pyбились pебpом ладони.

Нагайка

В сеpьёзной дpаке казаки использовали не только палки, но и любые подpyчные сpедства: плети и нагайки, в конце кнyтовища котоpых был вшит гpyзик, орудия эти переняли у горцев, однако археологические раскопки свидетельствуют, что нагайки использовали ещё скифы.

Нагайка в yмелых pyках пpевpащалась в гpозное оpyжие, котоpое называли «вoлкобoeм» — yмелый пастyх мог нагайкой пеpешибить хpебет волкy. Обычно били в особо чyвствительные места — в шею, по коленям, выше локтей, выбивая оpyжие, такие yдаpы тpебовали точности и тpениpовки; на войне били по голове — чтобы навеpняка покалечить.

Пика «дoнчиха» веками была излюбленным оpyжием казака, её можно было легко сделать из подpyчных материалов, оpyжие это было yстpоено таким обpазом, чтобы каждый его элемент слyжил pатномy делy. На дpевко с одного конца было насажено копьё, с дpyгой — yвесистый наконечник, а само дpевко было оснащено для yдобства фехтования темляком и ножником.

Вплоть до начала XX века пика слyжила таpанным оpyжием, не боялась чеpкесских шашек, тypецких ятаганов и палашей. Один казак, вооpyженный пикой, мог отбиться от 12 наседавших гоpцев, а в I миpoвyю дoнецкий казак Кyзьмa Кpючкoв пеpебил и пopанил пикoй 12 атакoвавших егo немцев, — oб этoм писал юнкеp Никoлаевскoгo кавалеpийскoгo yчилища Aнaтoлий Мapкoв в книге «Кaдeты и юнкepa».

Пикoй фехтoвали oднoй pyкoй или двyмя, и самый стpашный yдаp нанoсили yбегающемy вpагy — в кpестец; pана пoчти всегда была смеpтельнoй. Пикoй кoлoли, pyбили, пикoй oтбивали yдаpы штыкoв, её испoльзoвали в качестве нoсилoк для pаненых, нo oсoбенный стpах вpага вызывала кoнная атака сoмкнyтым стpoем казакoв, вoopyжённых пиками.

https://cyrillitsa.ru/narody/52915-zachem-yeskimosy-shlepayut-gostya-po-zatyl.html

Зачем эскимосы шлепают гостя по затылку

text/html

Sun, 19 Nov 2017 06:10:13 +0000

Этикет эскимосов считается одним из самых интересных. Так, например, знаменитый «эскимосский поцелуй», когда два близких человека (вне зависимости от пола) приветствуют друг друга прикосновением кончиками носов, прижился исключительно из-за особенностей одежды. Дело в том, что из-за холода и порывов ветра, люди вынуждены прикрывать одеждой не только ноги, тело и руки, но и большую часть лица, […]

https://cyrillitsa.ru/narody/58179-kakie-stereotipy-o-kazakakh-lozhny.html

Какие стереотипы о казаках ложны

text/html

Sun, 28 Jan 2018 12:30:14 +0000

Казачество — одна из наиболее ярких и славных страниц российской истории. Неудивительно, что со временем образ казака стал достоянием народного творчества, обрастая всевозможными домыслами, которые превращались в устойчивые заблуждения. Казачество — оплот демократии Литераторы и историки XIX столетия идеализировали казачество. Шевченко, Драгоманов, Чернышевский, Костомаров видели в запорожской вольнице простой народ, который, освободившись от панской неволи, […]

https://cyrillitsa.ru/narody/60951-kogda-gruziny-ne-proiznosyat-tosty.html

Когда грузины не произносят тосты

text/html

Wed, 07 Mar 2018 12:01:50 +0000

Предки грузин упоминаются ещё в Библии, легендарная Колхида, куда плыли аргонавты, находилась на территории Грузии. Нам кажется, что мы многое знаем о грузинах, но их история и культура хранит много загадок. 1. Грузины называют свою страну Сакартвело. Этот топоним переводится как «вся Картли» и восходит к названию одноименной области. Топоним «Грузия» восходит к названию «Гурджистан» (страна […]

https://cyrillitsa.ru/?p=69648

Патриарх Гермоген: как он смог подавить Смуту

Wed, 18 Jul 2018 12:50:07 +0000

Патриарх Гермоген — один из знаковых персонажей российской истории, человек титанической воли, который положил свою жизнь за освобождение страны от интервенции, и, фактически, один из тех, кто своим авторитетом окончательно задавил Смуту, хотя сам и не пережил её. Именно Гермоген был первым, кто предложил стать царём Михаилу Романову, что также сыграло важнейшую роль в восстановлении […]

История

Патриарх Гермоген — один из знаковых персонажей российской истории, человек титанической воли, который положил свою жизнь за освобождение страны от интервенции, и, фактически, один из тех, кто своим авторитетом окончательно задавил Смуту, хотя сам и не пережил её.

Именно Гермоген был первым, кто предложил стать царём Михаилу Романову, что также сыграло важнейшую роль в восстановлении на Руси законности и порядка.

Он родился в 1530 году, и на момент патриаршества ему было уже 76 лет. Предстоятелем Русской Церкви он стал в самые тревожные для России времена. Был свержен с престола и убит Лжедмитрий I, царём стал Василий Шуйский, но смута не успокаивалась, и, что интересно, косвенной виной народных волнений, была персона Ивана Грозного.

Царь опять ненастоящий

Дело в том, что Шуйский в качестве царя воспринимался народом ещё в меньшей степени, чем даже Борис Годунов. Они были «не природными» царями. Тогда как Лжедмитирии, как раз утверждали, что они потомки Ивана Грозного, то есть как раз «природного» монарха всея Руси.

При этом Иван Васильевич, и это признают даже самые критически настроенные к нему историки, по прошествии лет пользовался все большей народной популярностью. Опричнина стала восприниматься в народе, как идеальный царский порядок, при котором самодержец «давил бояр» и давал жить простому народу. И не только жить, но и подняться из низов по социальной и политической лестнице. А потому народ хотел наследника Ивана Грозного на престоле, видя в нём продолжателя дела своего отца.

Что же до Годунова, Шуйского, и уж тем более, семибоярщины, то в народном сознании они и были представителями того самого, ненавидимого аристократического класса. Тем более, что их правление и ассоциировалось с бедами смутного времени.

Убедить народные массы в том, что настоящий царевич Дмитрий мёртв, а череда Лжедмитириев — не более, чем самозванцы, не получалось и у патриарха Иова, и поначалу у Патриарха Гермогена.

Послания Гермогена

Гермоген, к слову, вступил в активное противостояние ещё с Лжедмитрием I, введенный им же в состав Думы. Он требовал принятие православия Мариной Мнишек и, более того, настаивал на усилении роли Православной Церкви. Ставленник поляков, Лжедмитрий, естественно, такого позволить не мог. И от ссылки Гермогена в тот раз спасла только смерть самозванца.

Хоть Лжедмитрий умер, смута продолжилась. И Гермоген, избранный предстоятелем Русской Церкви, продолжал с ней борьбу. Он рассылал по городам и весям послания, в которых говорил о том, что мощи настоящего царевича Дмитрия в Москве, отлучал от Церкви изменников, как индивидуально, так и коллективно.

Характерна стилистика этих посланий: «обращаюсь к вам, бывшим православным христианам, всякого чина и возраста. Вы отпали от Бога, от правды и Апостольской Церкви. Я плачу, помилуйте свои души. Забыли вы обеты Православной веры вашей, в которой родились, крестились, воспитались, возросли. Посмотрите, как Отечество расхищается и разоряется чужими, какому поруганию предаются святые иконы и церкви как проливается и вопиет к Богу кровь невинных. На кого вы поднимаете оружие? Не на Бога ли сотворившего вас, не на своих ли братьев, не своё ли Отечество разоряете? Заклинаю вас именем Господа Бога, отстаньте от своего начинания пока есть время чтобы не погибнуть. А мы прием вас кающихся».

То есть измена государству в сознании патриарха вполне была тождественна измене самому Богу, но он, все же оставлял путь мятежникам для возвращения и покаяния. И, нужно сказать, это работало.

Добрые пастыри

В один момент, Гермоген благословил казанского митрополита Ефрема, который вообще наложил на весь город Свияжск интердикт. Фактически, за лояльность изменникам и бунтовщикам, Ефрем лишил город возможности отправлять православные службы, принимать участие в Таинствах, да и вообще, быть православными.

Гермоген этот шаг одобрил, и назвал Ефрема «добрым пастырем». Кстати, на Свияжск интердикт подействовал самым благоприятным образом, горожане всецело приняли сторону и Церкви, и государственной власти, категорически отмежевавшись от восставших. А это были восставшие Ивана Болотникова.

Благословения ополчения

Тем не менее, до Земского Собора было ещё далеко. Поляки вошли в Москву. А Гермоген в 1610 году, оказался в заточении, в и был морим голодом. Кстати, во имя спасения государства патриарх готов был признать даже притязание на русский престол польско-литовского короля Владислава IV, но только при условии принятия им Православия. Но, понятное дело, Владислав Сигизмундович на такой шаг не пошёл.

Уже будучи в заточении, Гермоген продолжал писать воззвания, благословил оба антипольских русских ополчения. В 1611 году ополчение Минина и Пожарского осадило Москву. Здесь нужно понимать, что Гермоген своими воззваниями не только инициировал это ополчение, но внушил данному русскому освободительному движению религиозный смысл.

Фактически, ополченцы шли воевать не только против польских интервентов, но и против мистического, религиозного зла. Кстати, именно овеянные этим религиозным, сакральным смыслом, ополченцы и посчитали для себя возможным собирать Земский Собор и выбрать нового царя, владыку православного государства.

Но в 1611 году поляки, уже в осаде сделали последнюю попытку убедить Гермогена перейти на их сторону и «отозвать ополчение». На что иерарх, уже фактически умирающий, и понимающий, что живым его не отпустят, ответил: «Что вы мне угрожаете? Боюсь одного Бога. Если все вы, литовские люди, пойдете из Московского государства, я благословлю русское ополчение идти от Москвы, если же останетесь здесь, я благословлю всех стоять против вас и помереть за Православную веру».

Сам он это свое благословение и исполнил. Но во многом благодаря его проповедническому таланту, его духовной силе и вере Смута закончилась.

https://cyrillitsa.ru/history/59883-pochemu-vse-eresi-na-rusi-byli-iz-pskova.html

Почему все ереси на Руси были из Пскова и Новгорода

text/html

Tue, 20 Feb 2018 14:01:07 +0000

В ранней истории русского христианства Новгород и Псков занимают особую роль. Во-первых, именно на этих территориях имела место вотчина княгини Ольги, которая начала крещение Руси до Крещения Князя Владимира. Сюда же была отправлена первая безуспешная католическая делегация с епископом Адальбертом во главе, которая потерпела фиаско. И здесь же, в Новгороде, вспыхнули первые языческие антихристианские восстания, […]

https://cyrillitsa.ru/history/52974-kak-proizoshlo-bolshinstvo-russkikh-fa.html

Как произошло большинство русских фамилий

text/html

Tue, 21 Nov 2017 06:01:25 +0000

Примерно четверть всех русских фамилий, по мнению ученых, произошли из отчеств. Так называли тех, у кого-либо не было «уличного» прозвища, либо оно забылось. Сын Ивана становился Ивановым, сын Фрола — Фроловым. Интересно, что дети крепостных девок, рожденные вне официального брака, записывались по имени матери. Такова, например, фамилия Ульянин (сын Ульяны), которую изначально носил дед будущего […]

https://cyrillitsa.ru/posts/398-7-znameniy-smutnogo-vremeni.html

7 знамений Смутного времени

text/html

Sat, 28 Jan 2012 14:06:54 +0000

От звездного дождя до совы в церкви

https://cyrillitsa.ru/?p=69640

Почему русские обрезали пуповину мальчикам топором, а девочкам — серпом

Wed, 18 Jul 2018 11:30:57 +0000

Рождение детей на Руси считалось сакральным событием и потому сопровождалось разнообразными обрядами и суевериями. Одним из основных родильных ритуалов для наших предков было перерезание пуповины. Особое значение Пуповина в понимании наших предков не просто физически связывала новорожденного с матерью. Люди считали, что только что родившийся младенец все ещё принадлежит потустороннему миру, откуда явился на этот […]

Суеверия

Рождение детей на Руси считалось сакральным событием и потому сопровождалось разнообразными обрядами и суевериями. Одним из основных родильных ритуалов для наших предков было перерезание пуповины.

Особое значение

Пуповина в понимании наших предков не просто физически связывала новорожденного с матерью. Люди считали, что только что родившийся младенец все ещё принадлежит потустороннему миру, откуда явился на этот свет. И чтобы окончательно «перетащить» его в этот мир, необходимо было провести ряд манипуляций, которые начинались с обрезания пуповины, магической нити, связывавшей человека с матерью, домом, родной землей.

В пособии «Русский север. Этническая история и народная культура. XII-XX Века», выпущенном Институтом этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая, говорится: «Одной из главных обязанностей повитухи было совершение необходимых действий с последом и пуповиной. Эти действия — яркий пример типичного для родовспоможения сочетания эмпирических знаний и иррациональных представлений, в данном же случае убеждения в существовании… между последом и пуповиной и новорожденным и роженицей не только реальной, но и магической связи».

Правила обрезания пуповины

Отрезать пуповину следовало строго на определенном расстоянии от живота. Например, в некоторых регионах России это расстояние определяли в три пальца. Особенно важно это было для девочек: считалось, что если обрезать пуповину ближе к животу, то девушка вырастет чересчур ветреной.

Для обрезания использовали специально освященный на Пасху нож, острый топор или камень (если рождался мальчик). Если девочка, брали для этой же цели серп или ножницы. Сам процесс обрезания пуповины необходимо было осуществлять на каком-нибудь твердом предмете, обычно орудии труда.

Вот как пишет об этом этнограф Зеленин в работе «Восточнославянская этнография»: «У новорожденной девочки пуповину почти всегда перерезают на прялке или веретене, чтобы она стала искусной пряхой; у мальчика перерезают пуповину на топоре; русские делают это на колодке для плетения лаптей, а иногда на книге, дабы новорожденный вырос мастером своего дела или грамотным человеком».

Хорошему плотнику в старину говорили: «Видно, тебе пуповину на топоре резали». В процессе обрезания родители или повитуха приговаривали: «Чтобы такое-то дело делал хорошо, здоровье было крепким, жизнь долгой, а душа — чистой».

Обряд перевязывания

Ещё до отрезания пуповину положено было чем-то перевязать — льняными нитками, пряжей либо материнскими волосами, выстриженными из правой косы или с правого виска.

Зеленин описывает это так: «Если роды наступают внезапно или если роженица оказывается в этот момент одна, она сама перекусывает пуповину зубами и перевязывает ее волосами из своей же косы. Повитухи также часто перевязывают пуповину волосами матери, кое-где добавляя к ним заранее приготовленные волосы с головы отца или волокна льна (Вельский уезд Вологодской губ.). Иногда пуповину перевязывают только льном, скрученным в нитку, или волокнами женских растений конопли, или же суровой ниткой».

Таким образом ребенка якобы «привязывали» к матери, ведь «материнский» культ был очень силен. Именно мать через пуповину передавала своему дитяти силу, жизненную энергию.

«Выгрызание» грыжи

Правда, в некоторых районах Русского Севера и северного Приуралья практика перевязывания отсутствовала, так как, по поверью, это препятствовало развитию у ребенка грыжи, которая могла образоваться еще в утробе. Вместо этого пуповину обрабатывали ногтем, что, по-видимому, вело к сдавливанию сосудов и предотвращало кровотечение.

«Иногда повитуха перегрызает её зубами, чтобы предотвратить появление у младенца грыжи, — сообщает Зеленин. — Место отреза смазывается свежим коровьим или растительным маслом».

«Обрезание пуповины включало всегда и элемент магии, — констатируют авторы пособия «Русский Север». — Одним из достоинств деревенских повитух и одновременно одной из причин предпочтения их услуг профессиональным акушерским было умение заговаривать — «загрызать» грыжу новорожденному сразу же при обработке пуповины».

Иногда повивальная бабка клала на перевязанный пупок тряпочку и давала роженице его погрызть. В этом случае она спрашивала: «Что грызешь?» Следовало ответить: «Грыжу».

Что делали потом

На следующем этапе пуповину «зачерчивали» от сглаза. Для этого брызгали на нее крест-накрест материнским молоком. Затем прикладывали её к щекам новорожденного, чтобы вырос красавцем (или красавицей). Далее пуповину высушивали и клали к младенцу в колыбель либо вешали в мешочке ему на шею.

Нередко пуповину использовали в различных магических обрядах. Так, если женщина не хотела больше иметь детей, она брала пуповину и послед от своего первенца и закапывала безлунной ночью под засохшим деревом или кустом, произнося определенный заговор.

«Иногда кусочек пуповины высушивают и хранят его тщательно завернутым, — рассказывает Зеленин, — если дать взрослой дочери развязать ее, она станет искусной швеей (Полтава), а бездетная женщина, съев пуповину, исцелится от бесплодия».

Когда ребенок начинал ходить, пуповину прятали в укромное место где-нибудь в доме или во дворе. Если детишек в семье было несколько, обычно все их пуповины хранили в одном месте. В 6-7-летнем возрасте ребенку давали спрятанную пуповину и предлагали самому ее развязать. Для этого требовались ловкость рук и сообразительность. Люди считали, что так «развязывались» ум и память ребёнка. Если развязать пуповину не удавалось, его считали глуповатым.

Порой пуповину использовали в качестве талисмана или амулета. Ее брали с собой, если отправлялись в суд, путешествие, военный поход и в прочих важных случаях. Когда же человек умирал, полагалось класть ее в гроб.

https://cyrillitsa.ru/sueverija/49384-pochemu-russkie-boyatsya-pokazyvat-nov.html

Почему русские боятся показывать новорожденных сорок дней

text/html

Tue, 10 Oct 2017 15:21:07 +0000

Часто приходится слышать о том, что новорождённого младенца нельзя показывать посторонним людям, пока не исполнится 40 дней после рождения. Религиозная причина В православии число 40 является значимым. Так, 40 дней, если верить библейским источникам, длился всемирный потоп. Также, по православным канонам, как раз по достижении 40 дней положено крестить детей, за исключением особых случаев, например, […]

https://cyrillitsa.ru/sueverija/54725-kakie-cvety-luchshe-ubrat-iz-doma.html

Какие цветы лучше убрать из дома

text/html

Tue, 12 Dec 2017 17:31:16 +0000

Растения на протяжении многих веков сосуществовали рядом с человеком. В результате наблюдений за ними у людей выработалась целая система примет и суеверий. Например, многие убеждены, что некоторые цветы нельзя приносить в дом, так как они приносят беду. Плющ Его, как и другие вьющиеся растения, называют «мужегоном». Считается, что незамужняя женщина, у которой дома растет плющ, […]

https://cyrillitsa.ru/sueverija/48784-pochemu-russkie-ne-otmechayut-sorok-let.html

Почему русские не отмечают сорок лет text/html

Thu, 05 Oct 2017 17:01:29 +0000

Русские — единственный народ на свете, который не отмечает сороковой день рождения. Почему?

https://cyrillitsa.ru/?p=69638

Косоворотка и крестик: как они были связаны

Wed, 18 Jul 2018 11:00:33 +0000

Все без исключения православные христиане почитают крест как символ своей веры. Однако еще несколько веков после крещения Руси в 988 году русские на теле крест не носили. Вместо него они использовали энколпионы (от греч. kolpos — «недро», «сердце») или ковчежцы (от слова «ковчег») — небольшие коробочки, в которых хранили частички мощей и другие святыни. Энколпионы […]

История

Все без исключения православные христиане почитают крест как символ своей веры. Однако еще несколько веков после крещения Руси в 988 году русские на теле крест не носили. Вместо него они использовали энколпионы (от греч. kolpos — «недро», «сердце») или ковчежцы (от слова «ковчег») — небольшие коробочки, в которых хранили частички мощей и другие святыни.

Энколпионы носили исключительно поверх одежды. Со временем их стали изготавливать в форме креста с четырехсторонним ящичком внутри. На ковчежце изображали монограмму имени Иисуса Христа, а позже и сам крест. В допетровскую эпоху энколпионы входили в праздничное облачение русских царей. Однако надевали ковчежцы и монахи, и простые миряне, и паломники. Кстати, энколпион стал даже своеобразным отличительным знаком последних. Энколпионы передавали по наследству как семейную реликвию.

Со временем полость внутри ковчежцев исчезла, и на смену им пришли цельные кресты из металла. Полностью энколпионы вышли из обращения только в XVIII веке.

С этого момента наперсные кресты (от церковнославянского — «перси», «грудь») то есть те, что носили поверх одежды, имели право надевать только епископы и императоры. Затем это право перешло и к другим священнослужителям. Однако до конца XIX века наперсный крест имел всего лишь статус ордена. Его жаловали священникам царственные особы за верное и долголетнее служение Церкви.

Простые люди носили так называемые тельники — нательные кресты, которые прятали под одеждой. Хвастать тельником как украшением считалось (и так остается по сей день) неприемлемым.

Все знают рубаху-косоворотку, но мало кто задумывался, почему на ней ворот сдвинут вбок. По одной из версий, именно такое расположение ворота не позволяло нательному кресту выпадать наружу во время работы.

Тельниками очень дорожили и обменивались ими в знак дружбы и верности, становясь так называемыми крестовыми побратимами. Кресты клали под основание при постройке дома, моста или церкви. Особым почитанием пользовались крестики, отлитые из расколовшегося церковного колокола.

Нательный крест никогда не снимали и не расставались с ним даже в парилке. Раскаленный металл, конечно, жег кожу, поэтому специально для таких случаев у многих имелся банный крестик, изготовленный из дерева.

https://cyrillitsa.ru/history/52783-kak-doch-anglosaksonskogo-korolya-sta.html

Как дочь англосаксонского короля стала женой Владимира Мономаха

text/html

Sat, 18 Nov 2017 17:01:31 +0000

Гита Уессекская была дочерью последнего англосаксонского короля Гарольда Второго, женой русского князя Владимира Мономаха и, предположительно, матерью основателя Москвы Юрия Долгорукого

https://cyrillitsa.ru/history/54905-kuda-groznyy-perenyos-stolicu.html

Куда Грозный перенёс столицу

text/html

Fri, 15 Dec 2017 04:01:36 +0000

В декабре 1564 года Иван Грозный покинул Москву и переехал в Александровскую слободу. Почти два десятилетия столицей, культурным и политическим центром государства была подмосковная резиденция царя.

https://cyrillitsa.ru/history/57941-opasnaya-zhenshhina-kogo-boyalis-russkie.html

Опасная женщина: кого боялись русские мужики

text/html

Thu, 25 Jan 2018 14:00:36 +0000

На Руси мужчины с опаской относились к трем категориям женщин: не подходившим под бытовавшие тогда стандарты женской красоты, слишком умным, «ведающим», и тем дамам, которые проявляли мужские качества. Все эти параметры в древней Руси имели не типичные для современности характеристики.

https://cyrillitsa.ru/?p=69636

Адописные иконы: чего боялись православные на Руси

Wed, 18 Jul 2018 10:30:42 +0000

В Средние века на Руси были распространены так называемые «адописные иконы». У этих картин было два слоя. На первом, внешнем, изображались традиционные для икон сюжеты и образы: Иисус Христос, святые угодники и пр. На втором слое, скрытом под первым, были нарисованы картины ада, чертей, дьявола. Обычно рисовавший иконы художник (богомаз) сперва наносил на основу грунт […]

История

В Средние века на Руси были распространены так называемые «адописные иконы». У этих картин было два слоя. На первом, внешнем, изображались традиционные для икон сюжеты и образы: Иисус Христос, святые угодники и пр. На втором слое, скрытом под первым, были нарисованы картины ада, чертей, дьявола.

Обычно рисовавший иконы художник (богомаз) сперва наносил на основу грунт и на нем рисовал картины ада. Затем он ждал, когда краска как следует высохнет, и снова наносил грунт. Только после этого богомаз изображал канонический христианский сюжет. Иногда он мог просто пририсовать какому-нибудь святому рога и скрыть их под слоем краски, сделав незаметными для сторонних наблюдателей.

История и значение

Адописные иконы считаются легендарными. О них ходят многочисленные легенды, часто встречаются упоминания в разных исторических документах, но реальные примеры таких икон до наших дней не сохранились. Впервые термин «адописные иконы» встречается в памятнике XVI века, житие Василия Блаженного.

В нем описывается, как Василий Блаженный подошел к городским воротам, на которых была выставлена считавшаяся чудотворной икона с изображением Богоматери. Вопреки ожиданиям толпы богомольцев, окруживших чудесный образ, он не стал возносить ему молитвы, а бросил в икону камнем. Свой поступок святой объяснил тем, что под видимым слоем краски имеется изображение черта. Затем он доказал свои слова, продемонстрировав сокрытое изображение.

Адописные иконы считались особенно опасными для верующего, поскольку оба изображения были неразрывно связаны друг с другом. Христианин, вознося молитву святому или Иисусу, изображенному на адописной иконе, одновременно молился и дьяволу. Для простых людей это было настоящим испытанием веры, но одновременно являлось своеобразной притягательной игрой в распознание «дьявольских прелестей». Адописные иконы были особой разновидностью черной магии.

Источники распространения

Термин «адописные иконы» был распространен в среде староверов, которые не принимали церковную реформу и не хотели подчиняться принятым в XVII веке новым греческим образцам богослужения. Именно старообрядцы могли писать и распространять адописные иконы, чтобы подорвать веру принявших реформу христиан.

Другой версией возникновения этого феномена является противоборство ереси жидовстующих официальной церкви. Жидовствующие не принимали поклонения иконам. По их мнению, последние были настоящими идолами, а преклонение перед ними — идолопоклонничеством. Это противоречило заповеди «Не сотвори себе кумира». Чтобы искоренить веру в святые иконы, еретики и распространяли сокрытые адописные изображения.

По третьей версии, возникновение таких икон объяснялось простым мошенничеством торговцев-коробейников (офеней). Один иконоторговец продавал покупателю обычную с виду икону и уходил. Тогда другой коробейник подходил к обманутому и «открывал ему глаза», показывая скрытый слой с дьявольскими рисунками. Такой случай описал Николай Лесков в повести «Запечатленный ангел». В 1873 году писатель также опубликовал небольшое исследование феномена адописных икон.

Вопрос существования

В XIX веке появилось несколько публикаций об адописных иконах. Однако, авторы называют «адописными» просто плохо, неумело нарисованные изображения святых. В начале XX исследователи все чаще заявляют о том, что адописных икон на самом деле не существовало вообще.

Рассказы о них были своеобразными «страшилками» для суеверного и наивного народа. Об этом же писал русский славист Никита Толстой. Современные исследователи придерживаются того же мнения.

https://cyrillitsa.ru/history/64712-chto-shotlandcy-izmenili-v-russkoy-isto.html

Что шотландцы изменили в русской истории

text/html

Fri, 04 May 2018 06:01:44 +0000

Шотландцы в русской истории играли ключевые роли: они служили в русской армии и даже реформировали её.

https://cyrillitsa.ru/history/54326-chto-nuzhno-znat-ob-istorii-kryma.html

Что нужно знать об истории Крыма

text/html

Thu, 07 Dec 2017 18:31:08 +0000

Крым можно по праву назвать «котлом народов», где на протяжении истории полуострова встречались разные народы. Всем хотелось получить такой прекрасный выход к морю. Освоение скифами и греками С древних времен Крым был настоящим этническим котлом, в котором переплавлялись племена, народы и даже целые государства. Около 722 года до н. э. скифы были изгнаны из Азии […]

https://cyrillitsa.ru/history/52452-do-kakogo-vozrasta-detey-kormili-grud.html

До какого возраста детей кормили грудью

text/html

Tue, 14 Nov 2017 20:01:33 +0000

Все матери знают, что чем дольше кормить малыша грудью, тем более здоровым и крепким он вырастет. На Руси на этот вопрос был вполне однозначный ответ. По летосчислению Сварога В языческие времена, когда молодые женщины спрашивали старших, сколько им кормить грудью свое дитя, обычно получали ответ — «сорок сороков». Сегодня это выражение многие исследователи старины считают […]

https://cyrillitsa.ru/?p=69634

Князь Владимир: как изменилась его жизнь после крещения

Wed, 18 Jul 2018 10:00:08 +0000

Во времена правления князя Владимира христианство как вера только начинало зарождаться в отдельных уголках Киевской земли. Несмотря на то, что даже родная бабушка Владимира была христианкой, сам он долгое время был предан язычеству. Многие летописи свидетельствуют о том, что принятие христианства коренным образом изменило князя. Священники тогда знаменовали это событие как чудесное преображение грешника в […]

История

Во времена правления князя Владимира христианство как вера только начинало зарождаться в отдельных уголках Киевской земли. Несмотря на то, что даже родная бабушка Владимира была христианкой, сам он долгое время был предан язычеству. Многие летописи свидетельствуют о том, что принятие христианства коренным образом изменило князя. Священники тогда знаменовали это событие как чудесное преображение грешника в праведника.

Жизнь до принятия христианства

Точной даты рождения князя достоверно установить не удалось, но историки относят этот период к 962 году. Рос и воспитывался будущий правитель под присмотром бабушки — княгини Ольги. И уже к 17 годам он принял в самостоятельное правление земли, подаренные отцом. Согласно преданиям Владимир был грамотным полководцем и пользовался авторитетом у своей дружины.

Наряду со всеми достоинствами ему приписывают распутство и жестокость. В некоторых летописях, сохранившихся до наших времен, развратный образ жизни он вел с юных лет. Кроме нескольких официальных жен, что допускалось в язычестве, в его распоряжении было несколько сотен наложниц, с которыми он предавался любовным утехам, будучи в военных походах.

С особой жестокостью он обошелся с одной из своих жен. Рогнеда в то время была объявлена невестой его брата — Ярополка. Сватаясь к ней, он получил отказ, после чего собрал войско и одержал победу над Полоцком, взяв Рогнеду в жены без ее согласия. Она была обесчещена Владимиром прямо на глазах ее родителей, после чего их жестоко убили. Князь всячески стремился к власти и часто служил причиной гибели ни в чем не повинных людей.

Что касается веры, то Владимир был преданным язычником и свято чтил каноны этой религии. Что сподвигло князя к таким серьезным идеологическим переменам, до сих вызывает у историков споры. Некоторые утверждают, что этот поступок был совершен только из меркантильных соображений. Хотя эта версия никак не согласовывается с происходящими в то время событиями. Во владениях князя в целом царил порядок, в том числе и относительно политических укладов. Поэтому в официальной версии трактуется другая причина — Владимир часто задумывался о безысходности человеческого существования и пытался искать истину.

Также в летописях описывается случай, который заставил князя пересмотреть принципы язычества. Вернувшись из очередного похода, Владимир решил поблагодарить языческих богов и принести им жертву. В качестве жертвы был выбран молодой парень Иоанн. Отец юноши всячески препятствовал жертвоприношению, публично осуждая языческих идолов. В результате отец и сын были убиты дружиной князя.

Эти события натолкнули Владимира на серьезные размышления. Он начал думать над изменением идеологического наследия и внутренних уставов своего государства. К принятию христианства князь шел достаточно долго, глубоко изучая каноны разных вероисповеданий. Он даже общался с представителями разных религий, чтобы найти то, что ближе народу и его самому. После долгого изучения законов православия он принял решение, изменившее впоследствии вероисповедание целого народа.

Жизнь после крещения

С принятием христианства жизнь князя полностью изменилась. Об этом в многочисленных трудах пишут летописцы. Приняв православие, Владимир приказал уничтожить все изваяния, которым поклонялся народ. Каменные идолы были разрушены, самый главный идол — Перун был выброшен в реку. Он принял новую веру со всей искренностью, в корне пересмотрев жизненные ценности.

После принятия христианства Владимир сначала крестил всех своих детей. Подданные Владимира последовали его примеру, полагаясь на то, что их князь не мог принять неправильное решение. Среди народа он пользовался уважением и доверием, поэтому принятие христианства прошло мирно. Официально крещение Руси прошло в 988 году, положив на нашей земле начало православия.

https://cyrillitsa.ru/history/62006-kak-umer-aleksandr-nevskiy.html

Как умер Александр Невский

text/html

Thu, 22 Mar 2018 10:53:31 +0000

23 ноября 1263 года не стало Великого князя Александра Ярославича. Обстоятельства смерти «Солнца земли Суздальской» вызывают немало споров: утверждают даже, что князя отравили в Орде. С посольством в Орду В рассказе о последних днях многих русских князей второй половины XIII века обязательно есть одна и та же остановка: отправившись на переговоры к хану, они уже […]

https://cyrillitsa.ru/history/58966-iz-za-chego-lomonosov-dralsya-s-nemcami.html

Из-за чего Ломоносов дрался с немцами

text/html

Wed, 07 Feb 2018 15:31:40 +0000

В Академии наук, которая к тому моменту существовала уже 16 лет, не было ни одного русского, только немцы. Требовались русские академики — для отчетности, так как Петр Академию наук создал, чтоб русских выучить. Ломоносов пришелся очень кстати. Начальник канцелярии Шумахер (который потом до конца своих дней локти кусал, что взял на свою голову Ломоносова, и […]

https://cyrillitsa.ru/history/53386-kakie-semi-v-novgorode-byli-samymi-vl.html

Какие семьи в Новгороде были самыми влиятельными

text/html

Sat, 25 Nov 2017 20:55:47 +0000

По могуществу и богатству некоторые боярские кланы Великого Новгорода не уступали флорентийским Медичи, пока не попали внутрь «горизонта событий» амбициозного Московского княжества.

https://cyrillitsa.ru/?p=69632

Какие языки знали первые киевские князья

Wed, 18 Jul 2018 09:37:53 +0000

Наиболее древним литературным памятником Руси, дошедшим до наших дней, является «Остромирово Евангелие». Более ранние книги и какие-то другие документы просто сгорели во множестве пожаров. Русские города строились, в основном, из дерева, поэтому горели очень часто. На каком языке говорили первые князья киевские Источник, с которого было списано «Остромирова Евангелие», не известен. До нас дошла аккуратно […]

История

Наиболее древним литературным памятником Руси, дошедшим до наших дней, является «Остромирово Евангелие». Более ранние книги и какие-то другие документы просто сгорели во множестве пожаров. Русские города строились, в основном, из дерева, поэтому горели очень часто.

На каком языке говорили первые князья киевские

Источник, с которого было списано «Остромирова Евангелие», не известен. До нас дошла аккуратно переписанная и красочно украшенная копия, выполненная в 1056-1057 гг. неким дьяком Григорием. Язык, на котором оно написано, — старославянский. Последний являлся неким симбиозом нескольких языков народов южнославянской группы (болгар, македонцев, словенцев и пр.).

При этом ученые утверждают, что на старославянском в быту жители Киевской Руси не общались. Он был «благородным» литературным языком. Поскольку литература в те времена была уделом книжников в рясах, то и старославянский язык часто называют церковнославянским. Старославянский нельзя назвать ни русским, ни украинским. Он имеет много признаков (лексем, грамматических форм, частиц, приставок, окончаний и даже букв) их обоих, а также болгарского и некоторых других языков южных славян.

В повседневной жизни киевляне и жители других городов говорили на просторечном варианте видоизмененного со временем древнейшего праславянского языка. Он был общим «прародителем» языков народов современной Белоруссии, России и Украины. Иногда целые фразы этого языка заимствовались переписчиками и помещались в книги. Таким образом литературный и просторечный варианты постоянно смешивались.

Поскольку князья киевские были людьми образованными (умели читать и писать, а в те времена это было уже немало), они наверняка знали оба варианта языка. Княжеские указы тоже составлялись «высоким слогом», что подразумевает использование литературного старославянского.

Какие ещё языки знали правители Киева

К вопросу, какими еще языками владели киевские князья, имеет отношение вопрос собственно происхождения этих людей. Олег («Вещий») стал киевским князем в 882 году после того, как убил правивших тогда в городе Дира и Аскольда. Именно Олег объявил Киев столицей («матерью городов русских»), в известной степени основав тем самым государство Киевскую Русь.

Точное происхождение Олега не известно. Есть версия, что он мог происходить из варяг, которые были обрусевшими потомками скандинавских племен (викингов). Есть даже гипотеза, что Олег — это герой норвежско-исландских саг, известный под именем Одд Орвар. Так что первый киевский князь вполне мог владеть не только южнославянскими диалектами, но и некоторыми скандинавскими.

Единственная женщина на киевском престоле, Ольга, была очень образованной для своего времени дамой. На это указывает тот факт, что она первой приняла христианство на Руси. Русичи в ее времена были язычниками. В государстве просто не было никаких церковных книг и, уж тем более, на литературном славянском языке (все это появится гораздо позднее).

Чтобы стать христианкой, Ольге нужно было либо читать Евангелие, либо хотя бы иметь возможность общаться с православными священниками-византийцами. Ольга в 957-ом ездила в Византию и наносила визиты императору Константину Багрянородному. С VII века до конца существования этого государства официальным его языком был греческий.

Через 2 года она отказалась от язычества и крестилась. Для такого серьезного решения киевской правительнице нужно было хорошо ознакомиться с самим христианским учением, читать священные книги и общаться со священниками, которые наставляли бы ее на этом пути. Такие действия предполагают знание греческого или латыни, на которых было написано подавляющее большинство священных книг того времени. Ольга вполне могла владеть хотя бы одним из этих языков.

Правившие после нее князья (Святослав, Ярополк) не уделяли так много внимания вопросам веры и образования, поскольку были язычниками и воинами. Их больше волновали военные походы, завоевания, укрепление границ государства. Все коренным образом изменилось при княжестве Владимира Святославича в X веке. Он не только крестил языческую Русь, но и поспособствовал тем самым развитию литературного старославянского языка. Последний был нужен для перевода церковных книг на славянский. Население Руси не понимало ни греческого, ни латыни.

Из «Повести временных лет» известно, что Владимир был женат на византийской царевне Анне. Она была гречанкой из города Корсунь (Херсонес) и говорила на греческом. Вполне вероятно, что и ее супруг понимал этот язык и мог читать на нем Священное Писание. Как и основная масса его потомков, вероятно, князь был знаком и с языками некоторых соседних русичам племен (или хотя бы понимал их). Это требовалось для заключения торговых договоров и других дипломатических союзов.

https://cyrillitsa.ru/history/53876-kak-vykhodili-zamuzh-bespridannicy.html

Как выходили замуж бесприданницы

text/html

Fri, 01 Dec 2017 07:26:10 +0000

Традиция давать за невесту приданое имеет многонациональные корни и встречается в разных культурах. В российском обществе размер свадебного гонорара девушки варьировался в зависимости от социального статуса и материального благосостояния её семьи. Чем богаче и весомее было приданое невесты, тем более высокой была вероятность заполучить в мужья знатного и влиятельного мужчину. Смысл приданого В прошлом считалось, […]

https://cyrillitsa.ru/history/55229-kak-menshikov-sdelal-iz-poganykh-prudov.html

Как Меншиков сделал из поганых прудов чистые

text/html

Tue, 19 Dec 2017 12:01:42 +0000

Чистые пруды свое современное название получили лишь в Петровские времена. Они были куплены вместе с окружавшей их землей сподвижником и ближайшим другом Петра, Александром Меншиковым в начале XVII века. Он приказал из очистить от нечистот, запретил сбор мусора в водоем и определил новое название (хотя доподлинно неизвестно, были ли это те самые пруды или те, […]

https://cyrillitsa.ru/history/65034-na-kakom-yazyke-razgovarivali-zhiteli-d.html

На каком языке разговаривали жители Древней Руси

text/html

Wed, 09 May 2018 14:01:01 +0000

Язык древнерусского населения считают восточнославянским. Однако археологи и лингвисты с этим не совсем согласны. Предки новгородских словен и части кривичей (полочане) прибыли отнюдь не с южных просторов от Карпат до правобережья Днепра, а с Запада. Исследователи видят западнославянский «след» в находках керамики и берестяных записях. К этой версии склоняется и крупный историк-исследователь Владимир Седов. Предметы […]

https://cyrillitsa.ru/?p=69615

Марта Скавронская: как немецкая сирота стала русской императрицей

Wed, 18 Jul 2018 09:00:33 +0000

Вторая жена Петра I особого следа в правлении Российской империей не оставила, поскольку все два года руководства обширнейшим государством бразды правления ею были отданы приближенным. Праздное времяпрепровождение вскорости и свело Екатерину I в могилу — очень уж любила ветреная императрица разного рода увеселения и балы. Сиротка Марта История восхождения на российский престол ливонской простушки Марты […]

История

Вторая жена Петра I особого следа в правлении Российской империей не оставила, поскольку все два года руководства обширнейшим государством бразды правления ею были отданы приближенным. Праздное времяпрепровождение вскорости и свело Екатерину I в могилу — очень уж любила ветреная императрица разного рода увеселения и балы.

Сиротка Марта

История восхождения на российский престол ливонской простушки Марты Скавронской, волею судеб превратившейся в Екатерину I, столь же запутанна и одновременно незамысловата, как и принцип взаимоотношений высокопоставленных лиц государства Российского с представителями низших сословий в XVIII веке. Они (взаимоотношения), судя по всему, в то время были предельно опрощены. Иначе было бы трудно объяснить причину того, как «рядовая» и даже неграмотная служанка в относительно короткий срок стала императрицей такого государства как Россия.

Прошлое Марты довольно туманно, о нем мало что известно. Она рано осталась сиротой (родители умерли от чумы). Есть разные сведения, у кого будущая российская императрица воспитывалась, но ясно одно, что с раннего детства Марта была в «примаках», то есть, по сути, в услужении у чужих людей.

В 17 лет девушка вышла замуж за шведа Иоганна Крузе. Пожить молодые не успели, поскольку практически сразу муж отбыл на русско-шведскую войну. После следы его теряются. Существуют две версии дальнейшей судьбы первого мужчины Марты Скавронской: 1) он пропал (погиб) на Северной войне; 2) Крузе «всплыл» в качестве пленного, но по указке Петра I его упекли в Сибирь, где несостоявшийся супруг и сгинул.

В правдоподобии обеих версий разбираться нет смысла, ибо на судьбу своей молодой жены Иоганн Крузе в любом случае никакого влияния не оказал.

Служанка и содержанка

В удивительной судьбе Марты Скавронской-Крузе решающую роль сыграл, как это ни странно, плен. Ливонский Мариенбург, где жила Марта, в 1702 году взяли русские, и фельдмаршал Борис Шереметев, приметив смазливую немку, взял ее себе в любовницы. Со временем она перешла во владение князя Александра Меншикова, друга Петра I. Марта, судя по дошедшим до нас описаниям современников, была девица «манкая», в меру курпулентная (в те времена телесная фактурность ценилась). Она обладала той изюминкой, которую сегодня называют сексуальностью. Меншиков увез Марту в Петербург и милостливо произвел в служанки.

Сошлись «Вода» и «пламень»

В один из визитов к своему другу Меншикову Петр I Марту и заприметил. Царь (тогда еще царь, императором себя Петр назначит незадолго до смерти) со своею женою Евдокией Лопухиной, по сути, в браке не жил, хотя она и родила от него двух сыновей. Считающий себя свободным от всяких брачных условностей Петр положил глаз на служанку князя и переспал с ней в первую же ночь после знакомства. Меншиков по-товарищески Марту уступил.

Считается, что своих первых детей (оба умерли во младенчестве) Марта родила именно от Петра. Как бы то ни было, царь в 1705 году перевез любовницу в дом своей сестры, спустя два года она крестилась и с тех пор стала зваться Екатериною. Что интересно, крестным был старший сын Петра, царевич Алексей. Социальный статус для новоявленной Екатерины не изменился — она для царя по-прежнему оставалась не пойми кем.

Пётр и Екатерина сочетались браком в 1712 году. Супруга уже имела к тому времени двух дочерей от Петра, Анну и Елизавету. Женитьба могла показаться совершеннейшим мезальянсом, если не учитывать характер жениха.

Во-первых, Петр был (и, наверное, остался) единственным правителем российского государства, чья степень опрощения не имела границ. Вернее, государь их устанавливал сам. Петр предпочитал лично вникать во многие тонкости государственного устройства, вплоть до деталей, ему все было интересно. В Голландии учился кораблестроению, как простой человек, прикрываясь псевдонимом «Петр Михайлов». Опять-таки любил рвать у горемык больные зубы. Вряд ли среди отечественных монархов найдется более пытливый соперник Петру.

С учётом всего этого самодержцу было плевать на то, имеет ли его избранница солидный социальный статус или нет.

Во-вторых, российский царь был неуемен в своей буйности. По всей видимости, Петр все же страдал каким-то психическим заболеванием, поскольку, по воспоминаниям современников, систематически, порой немотивированно, приходил в ярость, в припадках у него сильно болела голова. Екатерина одна могла унять супруга. И эти ее поистине магические способности оказывали на царя сильное влияние.

Суровый по жизни, Петр был необычайно ласков с женою. Екатерина родила ему 11 детей, но только добрачные сестры остались живы — прочие отпрыски умерли в детстве. Царь по женской части был ходок, но жена все прощала и сцен не закатывала. У нее самой случилась интрижка с камергером Монсом, которого Петр в конечном итоге казнил.

Светила при светиле, а потом поблекла

Короновал свою жену император Петр I в 1723 году, за 2 года до своей смерти. Екатерине надели на голову первую в истории Российской империи корону. После Марии Мнишек (несостоявшейся жены Лжедмитрия I) она была второй женщиной, коронованной на российский престол. Петр пошел против правил, проигнорировав закон, по которому царями на Руси становились прямые потомки царского рода по мужской линии.

После кончины мужа Екатерина взошла на престол с помощью своего старого друга Меншикова и его товарища, сподвижника ее покойного супруга, графа. Петра Толстого. Те подтянули для «усиления» гвардейцев Преображенского полка, сломивших волю инакомыслящих «старых бояр». Сенат утвердил кандидатуру Екатерины, а народ, хоть и подивился такому раскладу, но безмолвно — волнений по этому поводу не возникло.

Правила Екатерина недолго, всего два года. Народ ее любил (императрица занималась благотворительностью). Но руководили государством в действительности фельдмаршал Меншиков и Верховный Тайный Совет. Сама Екатерина любила балы и прочие увеселения. Возможно, праздный образ жизни и привел к тому, что в 43 года она скончалась. Историки считают, что значимой фигурой она была только при муже Петре I.

https://cyrillitsa.ru/history/51848-pochemu-za-kazakov-vykhodili-zamuzh-turch.html

Почему за казаков выходили замуж турчанки

text/html

Wed, 08 Nov 2017 14:31:19 +0000

Образ иноземной красавицы, покорившей вольного казака, прочно вошел в нашу культуру. Это и полуфольклорная «персидская княжна», которую Стенька Разин вынужден был выбросить за борт, повинуясь воле лихих сотоварищей, и турецкая бабка героя «Тихого Дона» Григория Мелехова. Неужели казаки действительно женились на пленных турчанках? Причины демографические А на ком еще было жениться самым первым представителям славного […]

https://cyrillitsa.ru/history/57497-kak-barklay-vyigral-voynu-s-pomoshhyu-ra.html

Как Барклай выиграл войну с помощью разведки

text/html

Sat, 20 Jan 2018 08:01:59 +0000

Шотландец по происхождению, он был одним из основателей русской военной разведки и мог бы стать главным героем Отечественной войны 1812 года.

https://cyrillitsa.ru/history/67129-kuda-ischezli-piraty-chyornogo-morya.html

Куда исчезли пираты Чёрного моря

text/html

Wed, 13 Jun 2018 18:00:35 +0000

Благодаря писателям-романистам у нас cложился четкий стереотип пиратов, путешествующих на больших парусниках под черным флагом. Их вотчина — Карибское море. Однако разбойники Черного моря разительно отличались от этого стереотипа. Казаки-флибустьеры Ученые расходятся во мнении, описывая происхождение казачьей вольницы. Одни говорят, что это были беглые каторжане из Московского государства, другие утверждают, что это были выходцы из […]

https://cyrillitsa.ru/?p=69613

Кавказская война: почему она стала самой длительной в русской истории

Wed, 18 Jul 2018 08:30:13 +0000

Летом 1864 года завершилась самая длительная война России XIX века, ставшая частью сложной борьбы за обладание Кавказом. В ней столкнулись национальные менталитеты и геополитические интересы. «Кавказская карта» разыгрывалась сложно. Восточная война и стратегия Ермолова Начальный период Кавказской войны неразрывно связан с деятельностью Алексея Петровича Ермолова, сосредоточившего в своих руках всю полноту власти на неспокойном Кавказе. […]

История

Летом 1864 года завершилась самая длительная война России XIX века, ставшая частью сложной борьбы за обладание Кавказом. В ней столкнулись национальные менталитеты и геополитические интересы. «Кавказская карта» разыгрывалась сложно.

Восточная война и стратегия Ермолова

Начальный период Кавказской войны неразрывно связан с деятельностью Алексея Петровича Ермолова, сосредоточившего в своих руках всю полноту власти на неспокойном Кавказе.

Впервые русским войскам на Кавказе пришлось столкнуться с таким новым явлением как восточная война — война, где победа достигается не только на поле боя, и далеко не всегда связана с количеством поверженных врагов. Неизбежной составляющей такой войны становится унижение побежденного противника, без которого победа не могла быть достигнута в полном ее смысле. Отсюда чрезвычайная жестокость действий и той и другой стороны, которая порой не укладывалась в голове современников.

Однако, проводя жесткую политику, Ермолов большое внимание уделял строительству крепостей, дорог, просек и развитию торговли. С самого начала делалась ставка на постепенное освоение новых территорий, где одни только военные походы не могли дать полного успеха.

Достаточно сказать, что от болезней и дезертирства войска теряли как минимум в 10 раз больше солдат, чем от непосредственных столкновений. Жесткая, но последовательная линия Ермолова не была продолжена его преемниками в 30-е — начале 40 годов XIX века. Такой временный отказ от стратегии Ермолова затянул войну на несколько долгих десятилетий.

Навечно в строю

После присоединения в 1829 году Черноморского побережья Кавказа, начинается строительство укреплений для пресечения работорговли и контрабандной доставки оружия горцам из Турции. За 9 лет на протяжении 500 км от Анапы до Поти было построено 17 укреплений.

Служба в укреплениях Черноморской линии, сообщение между которыми осуществлялось два раза в год и только по морю, была чрезвычайно тяжелой и в физическом и моральном плане.

В 1840 году горцы взяли штурмом Вельяминовское, Михайловское, Николаевское укрепления и форт Лазарев, но потерпели поражение под стенами Абинского и Навагинского укреплений. В истории же наиболее памятным остался подвиг защитников Михайловского укрепления. Оно было построено в устье реки Вулан.

На весну 1840 года гарнизон состоял из 480 человек (при 1500 необходимых для обороны) из них до трети больных. 22-го марта 1840 года Михайловское было взято штурмом горцами. Большинство защитников укрепления погибло в бою, несколько человек попали в плен. Когда положение гарнизона стало безнадежным, нижний чин 77-го Тенгинского пехотного полка Архип Осипов взорвал ценой своей жизни пороховой погреб, уничтожив несколько сотен противников.

Впоследствии на этом месте был построен поселок, названный в честь героя — Архипо-Осиповка. Согласно приказу № 79 от 8 ноября 1840 года военного министра А. И. Чернышева: «Для увековечения же памяти о достохвальном подвиге рядового Архипа Осипова, который семейства не имел, Его Императорское Величество высочайше повелеть соизволил сохранить навсегда имя его в списках 1-й гренадерской роты Тенгинского пехотного полка, считая его первым рядовым, и на всех перекличках при спросе этого имени первому за ним рядовому отвечать: „Погиб во славу русского оружия в Михайловском укреплении“».

В ходе Великой Отечественной войны многие славные традиции старой армии были восстановлены. 8 сентября 1943 года был издан приказ о первом зачислении навечно в списки полка Красной Армии. В качестве первого героя был избран рядовой Александр Матросов.

Ахульго

В 30-40 годы XIX века русское командование неоднократно пыталось быстро завершить войну одним мощным ударом — занятием или разрушением наиболее крупных и укрепленных аулов на территории, подконтрольной Шамилю.

Ахульго (резиденция Шамиля) был расположен на отвесных скалах и с трех сторон окружен рекой. 12 июня 1839 года аул был осажден 13-тысячным русским отрядом под командованием генерал-лейтенанта Граббе. Защищали Ахульго около 2 тысяч горцев. После неудачи лобовой атаки, русские войска перешли к последовательному захвату укреплений, активно используя артиллерию.

22-го августа 1839 года Ахульго был взят штурмом после 70-дневной осады. Русские войска потеряли 500 человек убитыми и 2500 человек ранеными; горцы около 2 тысяч убитыми и пленными. Раненному Шамилю с несколькими мюридами удалось спастись и укрыться в горах.

Взятие Ахульго стало значительным, но временным успехом русских войск на Кавказе, поскольку взятие отдельных и даже мощных аулов, без закрепления на занятой территории, не давало ровным счетом ничего. Участники взятия были награждены серебряной медалью «За взятие аула Ахульго». Взятию считавшегося неприступным аула была посвящена первая и, к сожалению не сохранившаяся панорама Франца Рубо «Штурм Аула Ахульго».

Даргинская экспедиция

В 1845 году назначенный на пост наместника на Кавказе герой войны 1812 года Михаил Семенович Воронцов предпринял очередную крупную попытку покончить с могуществом Шамиля одним решительным ударом — взятием аула Дарго. Преодолевая завалы и сопротивление горцев, русским войскам удалось занять Дарго, вблизи которого они были окружены горцами и вынуждены пробиваться назад с огромными потерями.

С 1845 года, после неудачной Даргинской экспедиции, Воронцов вернулся к стратегии Ермолова: возведению крепостей, строительству коммуникаций, развитию торговли и постепенному сужению территории имамата Шамиля.

А дальше началась игра нервов, когда Шамиль неоднократными набеговыми операциями пытался спровоцировать русское командование на новый большой поход. Русское командование, в свою очередь, ограничивалось отражением набегов, продолжая проводить свою линию. С этого момента падение Имамата было вопросом времени. Хотя на несколько лет окончательное покорение Чечни и Дагестана задержала тяжелая для России Крымская война.

Десант на мыс Адлер

В период Кавказской войны продолжала совершенствоваться тактика высадки десантов. Как правило, действуя совместно с сухопутными войсками, моряки находились в первом эшелоне десанта. С приближением к берегу, они с лодок проводили обстрел из фальконетов, а затем, в зависимости от ситуации, обеспечивали высадку основных сил десанта.

В случае массированной атаки, горцев отражали штыками в сомкнутом строю, где жуткие в рукопашном бою шашки и массивные кинжалы были неэффективны. Кроме того, у горцев бытовало суеверие, что воин, заколотый штыком, уподобляется свинье и это считалось позорной смертью.

Однако в 1837 году, во время высадки на мыс Адлер, все получилось иначе. Вместо того чтобы сразу атаковать завалы, десантные войска направили в лес, предполагая отвлечь горцев от настоящего пункта высадки, или вынудить разделить силы.

Но все вышло наоборот. Горцы от огня морской артиллерии скрылись в лесу, и направленные туда русские войска столкнулись с численно превосходящим противником. В густом лесу произошло несколько жарких схваток, стоивших немалых потерь.

В числе погибших в этом бою был и известный писатель-декабрист прапорщик Александр Бестужев-Марлинский. Раненый несколькими пулями, он был изрублен набежавшей толпой горцев. Спустя несколько дней был убит убыхский мулла, у которого были обнаружен перстень и пистолет, ранее принадлежавшие Бестужеву.

Победа или деньги

Завершающий этап Кавказской войны в Чечне и Западном Дагестане был связан с деятельностью князя Барятинского, который во многом продолжил линию Ермолова и Воронцова.

После неудачной Крымской войны в российских верхах раздавались голоса о том, что необходимо заключить с Шамилем прочный мир, обозначив границы Имамата. В особенности этой позиции придерживалось министерство финансов, указывая на огромные и в экономическом смысле неоправданные расходы на ведение боевых действий.

Однако Барятинский, благодаря своему личному влиянию на царя, не без труда добился сосредоточения на Кавказе огромных сил и средств, о которых ни Ермолов, ни Воронцов не могли даже мечтать. Численность войск была доведена до 200 тыс. человек, получавших новейшее по тем временам вооружение.

Избегая крупных рискованных операций, Барятинский медленно, но методично сжимал кольцо вокруг остававшихся под контролем Шамиля аулов, занимаю одну твердыню за другой. Последним оплотом Шамиля стал высокогорный аул Гуниб, взятый 25 августа 1859 года.

Подвиг Георгиевского поста в Липках

После покорения Чечни и Дагестана, основные события развернулись на Западном Кавказе — за Кубанью и на Черноморском побережье. Возводимые посты и станицы нередко становились объектом нападения. Так 3 сентября 1862 года горцы атаковали Георгиевский пост Адагумской линии, где находились: казачий сотник, урядник, один канонир и 32 казака.

Горцы изначально предполагали провести набег на станицу Верхне-Баканскую и атака поста им мало что давала с точки зрения добычи. Тем не менее, в расчете на внезапность, пост был атакован. Две первые атаки были отбиты ружейным огнем, однако в ходе третьего приступа горцы ворвались внутрь укрепления. 18 остававшихся к этому моменту защитников укрылись в полуземлянке и погибли в огне пожара, отстреливаясь до конца. Но и внезапность нападения горцами была утрачена, потери велики, и они вынуждены были отказаться от первоначальной цели набега и отступить, унося с собой, по оценкам лазутчиков, около 200 убитых.

https://cyrillitsa.ru/history/55269-kak-menshikov-stal-chlenom-londonskogo.html

Как Меншиков стал членом Лондонского королевского общества

text/html

Tue, 19 Dec 2017 20:55:44 +0000

Преданный соратник Петра I князь Александр Данилович Меншиков был первым российским подданным, который удостоился чести войти в состав ученых Лондонского королевского общества по развитию знаний о природе. Это общество принимало в свои ряды выдающихся ученых со всего света, чей вклад в науку проливал свет на загадки природы и предопределял прогресс человечества. Тем не менее, многие свидетельства петровской […]

https://cyrillitsa.ru/history/56711-skolko-let-dlilas-samaya-dolgaya-voyn.html

Сколько лет длилась самая долгая война

text/html

Tue, 09 Jan 2018 08:31:51 +0000

В истории человечества были войны, длившиеся больше века. Перекраивались карты, отстаивались политические интересы, гибли люди. Вспоминаем самые затяжные военные конфликты. Пуническая война (118 лет) К середине III века до н.э. римляне почти полностью подчинили Италию, замахнулись на все Средиземноморье и первой захотели Сицилию. Но на этот богатый остров претендовал и могущественный Карфаген. Их притязания развязали […]

https://cyrillitsa.ru/history/55490-55490.html

Какие деньги были в ходу на Руси

text/html

Sun, 17 Dec 2017 07:01:30 +0000

Иностранная валюта появилась на Руси задолго до появления собственных денег. Чем расплачивались купцы и обычный люд, и какими монетами набивали казну цари и прятали в кладах зажиточные горожане? Римские денарии Римский денарий уже с I века нашей эры был не только самой популярной валютой на всех территориях, находившихся под властью Священной Римской Империи, но и […]

https://cyrillitsa.ru/?p=69611

Как Екатерина II переписывалась с Вольтером

Wed, 18 Jul 2018 08:00:42 +0000

Императрица Екатерина II была активным пропагандистом среди российского дворянства передовых идей эпохи Просвещения. Желая, чтобы Российская империя воспринималась мировой общественностью как развитая европейская держава, она объявила себя сторонницей просвещенного абсолютизма. Лишним подтверждением её прогрессивных воззрений служила длительная переписка с корифеями философии Вольтером и Дидро. Однако одно дело проповедь идей, другое — их воплощение в жизнь. […]

История

Императрица Екатерина II была активным пропагандистом среди российского дворянства передовых идей эпохи Просвещения. Желая, чтобы Российская империя воспринималась мировой общественностью как развитая европейская держава, она объявила себя сторонницей просвещенного абсолютизма.

Лишним подтверждением её прогрессивных воззрений служила длительная переписка с корифеями философии Вольтером и Дидро. Однако одно дело проповедь идей, другое — их воплощение в жизнь.

В реальности политика Екатерины II не внесла в социальную сферу России никаких серьёзных преобразований, а когда стало известно, что труды её эпистолярных друзей легли в основу Великой Французской Революции 1789 года, она и вовсе засомневалась в их продуктивности.

Поначалу этот переворот Екатерина II восприняла как обычный бунт недовольного народа против деспотичного Людовика XVI, которого она сама недолюбливала, и была даже рада его смещению с престола. Но когда революционеры казнили Людовика XVI, императрица поняла, что причины недовольства французов кроются в несправедливом общественном устройстве, которое они хотят изменить.

Опасаясь, что и российские подданные тоже заразятся, революционным вирусом, Екатерина II выступила с осуждением творившегося во Франции произвола и назвала Париж «притоном разбойников».

https://cyrillitsa.ru/history/49838-kakie-ovoshhi-v-srednie-veka-schitalis-ya.html

Какие овощи в Средние века считались ядовитыми

text/html

Mon, 16 Oct 2017 18:31:13 +0000

Привычные нам сегодня продукты, полезные и питательные, не всегда считались таковыми. Некоторые из них признавались ядовитыми. Им приписывали «дьявольскую силу» и способность сводить человека с ума. Баклажаны У баклажана интересная история. Сегодня этот плод всеми признается как один из самых полезных и вкусных. Он содержит большое количество пектина и калия, снижает уровень холестерина, выводит из […]

https://cyrillitsa.ru/history/61783-kogda-ssha-i-sssr-boykotirovali-olimpi.html

Когда США и СССР бойкотировали Олимпиады

text/html

Sat, 17 Mar 2018 12:31:43 +0000

Зимние Олимпийские игры 1980 года должны были пройти в Лейк-Плэсиде (США), а летние в Москве. Накануне зимних Игр потепление международной обстановки сменилось очередным похолоданием. В декабре 1979 года Советский Союз ввёл войска в Афганистан, свергнувшие признанное международным сообществом правительство Амина. Генеральная Ассамблея ООН 14 января 1980 года 108 голосами против 14 приняла резолюцию о выводе […]

https://cyrillitsa.ru/history/55157-kak-vyglyadeli-russkie-knyazya.html

Как выглядели русские князья

text/html

Sun, 24 Dec 2017 06:01:05 +0000

Внешность киевских князей была не всегда подлинно «славянской» как это принято представлять. Все дело в тонкой киевской дипломатии, сопровождавшейся династическими браками, как с европейскими династиями, так и с кочевниками — аланами, ясами, половцами. Известны половецкие жены русских князей Святополка Изяславича и Всеволода Владимировича. Вот почему на некоторых реконструкциях у русских князей есть монголоидные черты.

https://cyrillitsa.ru/?p=69609

Василий II: почему его прозвали «Тёмным»

Wed, 18 Jul 2018 07:31:27 +0000

Великий князь московской земли Василий II Васильевич (1415–1462) известен в истории под прозвищем Тёмный, которое закрепилось за ним после потери зрения. Однако ослепление это произошло не вследствие ухудшения здоровья, а из-за подлой борьбы за власть между кровными родственниками. Василий II Тёмный взошёл на московский трон вопреки завещанию своего деда Дмитрия Донского, согласно которому это место […]

История

Великий князь московской земли Василий II Васильевич (1415–1462) известен в истории под прозвищем Тёмный, которое закрепилось за ним после потери зрения. Однако ослепление это произошло не вследствие ухудшения здоровья, а из-за подлой борьбы за власть между кровными родственниками.

Василий II Тёмный взошёл на московский трон вопреки завещанию своего деда Дмитрия Донского, согласно которому это место должно было достаться его дяде Юрию Звенигородскому. На тот момент у 10-летнего Василия II была мощная поддержка в лице его деда по материнской линии литовского князя Витовта, и потому никто из претендентов не решался на открытую конфронтацию.

Все изменилось, когда скончался Витовт, а Василий II вместе с матерью-регентшей остались без политического тыла. Именно в этот период заявил о своих претензиях на престол Юрий Звенигородский, действовавший вместе с сыновьями Дмитрием Косым, Дмитрием Красным и Василием Шемякой.

Тлевший несколько лет конфликт разгорелся с новой силой на свадьбе Василия II, после того как его мать обвинила семью дяди в краже. Разозлившиеся братья Василия II объявили ему войну.

В ходе междоусобицы Василий II попал в плен к дяде, отрекся от московского трона и отправился в ссылку в Коломну. Но москвичи не пожелали подчиняться Юрию, и он вынужден был вернуть власть Василию II, что вызвало гнев его отпрысков.

Больше всех негодовал Дмитрий Косой, который в 1436 году вызвал Василия Тёмного на сражение. Трезво оценивая свои шансы на победу в честной борьбе, Дмитрий Косой решил прибегнуть к хитрости, но Василий разгадал её, разгромил двоюродного брата, пленил и отдал приказ ослепить его.

Хотя отношения между сыновьями Юрия к тому времени стали весьма прохладными, Василий Шемяка не смог простить Василию Тёмному такой способ наказания, и спустя 10 лет отомстил ему за брата.

Случилось это в 1446 году, когда спасшийся из татарского плена Василий Тёмный отправился молиться в Сергиево-Троицкий монастырь, а Дмитрий Шемяка захватил власть в Москве. Первый приказ нового князя гласил доставить ко двору Василия II и выколоть ему оба глаза.

https://cyrillitsa.ru/posts/684-princessy-v-mundire.html

Принцессы в мундире

text/html

Thu, 05 Jul 2012 18:05:10 +0000

Идет ли девушкам форма? Cтюардессам — идет, женщинам-полицейским — не очень. А принцессам?

https://cyrillitsa.ru/history/61148-pochemu-pyotr-menyal-simvoliku-rossii.html

Почему Пётр менял символику России

text/html

Sat, 10 Mar 2018 13:31:48 +0000

Свои реформы России Пётр I, как и положено креативному директору, начал с изменения российской символики. По указу царя-реформатора в 1705 году в городе Амстердаме была напечатана книга «Символы и емблемата», которую можно считать первым российским бренд-буком. Эмблемы, содержащиеся в книге, были рекомендованы для использования в создании как дворянских, так и городских гербов. Элементы нового «фирменного […]

https://cyrillitsa.ru/history/56438-chem-zanimalis-boyare-v-dume.html

Чем занимались бояре в Думе

text/html

Tue, 09 Jan 2018 04:31:13 +0000

Совет, в который входили мудрые старцы, родовитые купцы и княжеские дружинники появился при дворе царя всея Руси гораздо раньше, чем его стали называть „Боярской думой“. Окончательно свое значение и иерархические деления сей политический орган получил к XV веку. Дума не была абсолютно самостоятельной, однако серьезно влияла на решения многих русских государей. Кто из бояр родовитее […]

https://cyrillitsa.ru/?p=69607

Как лечили бесплодие на Руси

Wed, 18 Jul 2018 07:00:28 +0000

Бесплодие во все времена остается актуальной проблемой. Между тем в старину на Руси медицина не была так развита, как сейчас, и пары, которые не могли зачать ребенка, часто прибегали для этого к средствам, которые в наши дни назвали бы нетрадиционными. Народные средства Русские крестьяне при бесплодии чаще всего обращались к знахарям и по их совету […]

История

Бесплодие во все времена остается актуальной проблемой. Между тем в старину на Руси медицина не была так развита, как сейчас, и пары, которые не могли зачать ребенка, часто прибегали для этого к средствам, которые в наши дни назвали бы нетрадиционными.

Народные средства

Русские крестьяне при бесплодии чаще всего обращались к знахарям и по их совету пили отвары из различных трав. Например, матки боровой, шалфея (кстати, помогает и при мужском бесплодии), горицвета, семян подорожника, спорыша, марьина корня. Еще рекомендовалось окуривать помещение, где спит женщина, отваром зверобоя.

Суеверия

В надежде забеременеть женщины обращались и к помощи магии. Так, считалось, что понести помогает льняная рубаха. Знающие люди советовали желающим зачать дитя садиться на лавку, где до них сидела беременная.

Существовала масса ритуалов, якобы помогающих забеременеть. Например, женщина должна была на заре наломать в лесу березовых веток, связать из них веник и огладить им по бокам недавно отелившуюся корову, при этом произнося соответствующий заговор. После этого следовало пойти в баню и попариться этим веником, причем парить бесплодную должна была другая женщина, у которой уже имелось несколько детей. Или женщина обходила спальную горницу, держа в руке горящую свечу, и читала заговор перед разобранной супружеской постелью.

Вот еще довольно странная рекомендация: бесплодной женщине советовали вырастить в доме фикус, на Рождество зажечь возле него свечку и обратиться к Деве Марии с просьбой о ребенке.

Религия

Существовали также определенные иконы, которым молились о ниспослании потомства. В первую очередь, конечно, Богородице, но считалось, что от бесплодия помогают и архангел Гавриил, и Николай Угодник, и праведные Иоаким и Анна, и святые Петр и Феврония, и Великомученица Параскева, и Святая Матрона Московская.

Также бездетные пары нередко отправлялись в паломничества в обители, где находились чудотворные иконы и реликвии, славящиеся свойством исцелять от бесплодия. Например, в московский Зачатьевский монастырь, в Свято-Троицкий монастырь в Муроме к мощам святых Петра и Февронии.

https://cyrillitsa.ru/history/66433-kto-pomogal-gusaram-promatyvat-sost.html

Кто помогал гусарам проматывать состояния

text/html

Sat, 02 Jun 2018 16:01:40 +0000

Красивые и храбрые гусары стали символом начала XIX века — эпохи победы над Наполеоном, о стиле жизни которых ходили легенды. Но, как известно, поддержание имиджа требует значительных финансовых вложений, а ударить в грязь лицом гусары не имели ни морального, ни юридического права. История возникновения Элитарный лейб-гвардии гусарский полк официально был организован 18 ноября 1796 года, […]

https://cyrillitsa.ru/history/67051-babi-boi-kak-dralis-russkie-zhenshhin.html

»Бабьи бои»: как дрались русские женщины

text/html

Mon, 11 Jun 2018 18:07:03 +0000

Женской дракой в наши дни никого не удивишь. Девушки и дамы готовы драться по самым разным поводам: на дискотеке, не поделив симпатичного парня, в поликлинике, если кто-то пытается без очереди пройти к врачу… Неужели так было всегда? Женские поединки — по правилам и без На Руси издавна были в ходу кулачные бои. Конечно, по большей […]

https://cyrillitsa.ru/history/49849-zachem-pyotr-i-borolsya-s-terminom-moskov.html

Зачем Пётр I боролся с термином «Московия»

text/html

Mon, 16 Oct 2017 13:31:18 +0000

Есть исторический миф о том, что никакой Руси или России до Петра I не было, назвалась территория, населенная великороссами Московией, и только Петр Великий в 1721 году это название отменил, учредив новое наименование страны — Российская Империя. Миф этом, нужно сказать, имеет длинную историю жизни и в прошлом, да и сейчас используется не столько в […]

https://cyrillitsa.ru/?p=69605

Обмен жёнами у чукчей: зачем это делается

Wed, 18 Jul 2018 06:30:37 +0000

В суровом Заполярье, вообще, никогда не было много людей, а холостых и незамужних среди них — поискать. Не говоря о том, чтобы встретить кого-то по сердцу. Так что даже просто подходящие по возрасту парни и девушки — большая ценность. Именно поэтому жители Крайнего Севера заключали браки между родственниками, путем обмена женщинами, а также если зять […]

Народы

В суровом Заполярье, вообще, никогда не было много людей, а холостых и незамужних среди них — поискать. Не говоря о том, чтобы встретить кого-то по сердцу. Так что даже просто подходящие по возрасту парни и девушки — большая ценность.

Именно поэтому жители Крайнего Севера заключали браки между родственниками, путем обмена женщинами, а также если зять отработал положенное время на будущего тестя и при усыновлении мальчика семьёй будущей жены.

Обмен

Интересно, что обмен женщинами производился даже в случае похищения невесты. Рассерженные родственники девушки, выяснив личность коварного вора, могли потребовать взамен какую-то из его родственниц в качестве компенсации. Понять этих людей можно: рабочие руки всегда нужны, и потеря помощницы может серьёзно испортить и без того непростой быт людей, вот и требуется замена украденной девушке.

Так поступали и в том случае, если будущая невеста просто сбежала от суровых родителей, отказавших милому ей парню при сватовстве. Но обычно люди просто договаривались между собой, что поженят своих детей, когда они вырастут. Например, семья может отдать замуж в соседнее стойбище свою дочь и получить оттуда взамен невесту для сына.

Жена и олени

Бедный чукча, не имеющий возможности расположить к себе родственников невесты дорогими подарками, как правило, был вынужден буквально батрачить на будущего тестя, чтобы доказать, что он достоин руки его дочери. Время такой отработки могло затянуться на несколько лет, все зависело от отношения к парню потенциальных родственников.

Обычно после свадьбы молодой муж увозил жену к себе, в придачу получив оленей — как оплату за свой труд. Если работник не планировал переезд, он мог быть просто усыновлен будущим тестем, тогда он женился на приглянувшейся девушке без отработки.

Чукчи, в основном, моногамны. Но в старину богатые оленеводы могли позволить себе двух и более жен из практических соображений: за каждым отдельным стадом следила конкретная женщина, руководя работниками и выполняя свои хозяйственные обязанности. Обычно первая супруга считалась хозяйкой, а вторая — ее помощницей.

У товарищей всё общее

Среди чукчей был распространен обычай так называемого группового брака, когда несколько родственников или просто друзей формировали подобие шведской семьи. Таких мужчин представители этого народа называли «товарищи по жене». Они буквально обменивались своими супругами, уступая место друг другу на брачном ложе.

Не исключено, что этот обычай также возник благодаря тяжёлым условиям жизни на Крайнем Севере, поскольку кочующий по тундре оленевод мог найти кров и домашний уют на соседнем стойбище, если там жил его товарищ по жене.

Групповой брак еще больше связывал между собой людей, поскольку рожденные в нем дети считались общими. Они могли рассчитывать на поддержку и внимание со стороны всех членов своей большой семьи.

Разумеется, бедные чукчи часто стремились к подобным отношениям с богатыми родственниками или соседями. К тому же, групповой брак был настоящим спасением для бездетных пар, поскольку бесплодие одного товарища по жене вполне могло быть компенсировано другим. А рождение ребенка всегда приветствовалось чукчами как радостное событие, независимо от того, кем был его отец.

Вдова покойного брата

Часто даже опытные оленеводы погибали в тундре от мороза, голода, при нападении хищников. В таких суровых условиях к летальному исходу может привести небольшая травма или несчастный случай. Тогда женщина, у которой несколько маленьких детей, становилась вдовой.

Она могла бы остаться без поддержки и средств к существованию, если бы у чукчей не был распространен обычай левирата, когда обязанность жениться на вдове и усыновить её детей возлагалась на брата почившего мужа. Причем, это обязательно должен быть младший родственник усопшего. При отсутствии у покойного родных братьев на вдове женился его племянник или кузен.

Обычай левирата распространен у многих народов Азии, Крайнего Севера и эскимосов Америки. Он обусловлен необходимостью обеспечить женщине и осиротевшим детям защиту и финансовую поддержку.

Примечательно, что старший брат покойного освобождался от обязанности жениться на его вдове, это был долг исключительно младшего родственника.

https://cyrillitsa.ru/narody/48334-russkie-i-ukraincy-kto-byl-pervym.html

Русские и украинцы: кто был первым

text/html

Sun, 01 Oct 2017 10:31:48 +0000

За последние несколько лет отношения между двумя народами испортились так сильно, что даже родство уже всерьез ставится под вопрос. Мол, русские — это русские, а украинцы — это украинцы. Причем что одни, что вторые пытаются доказать как народное старшинство, так и старшинство языковое. И, что любопытно, в доказательствах правоты часто теряются, «забываются» и замалчиваются весьма […]

https://cyrillitsa.ru/narody/56698-kakie-narody-rossii-rezhe-vsego-izmenya.html

Какие народы России реже всего изменяют

text/html

Tue, 09 Jan 2018 05:31:58 +0000

Хотя на измены в разные времена смотрели достаточно снисходительно, но все же процент верности во многом всегда зависит от национальных и культурных особенностей каждого народа. Например, у некоторых народов России процент измен и разводов значительно ниже по сравнению с другими нациями. Жительницы Кавказа На Кавказе измена всегда жестоко каралась. По крайней мере, женская. В Чечне […]

https://cyrillitsa.ru/narody/51455-chto-inostrankam-nravitsya-v-russkikh-mu.html

Что иностранкам нравится в русских мужчинах

text/html

Fri, 03 Nov 2017 09:56:28 +0000

Рассказы о русских красавицах, способных покорить сердце любого иностранца, уступают место впечатлениям иностранных дам о русских мужчинах. Не все восхищены, так как мифы о водке, шапке-ушаке, небритости и медведях все ещё живы. Но те, кто общается с русскими мужчинами лично открывают их с неожиданной для себя стороны: русские галантны, рукасты и не впадают по любому поводу […]

https://cyrillitsa.ru/?p=69603

«Наволочки затылком стирает»: про каких женщин так говорили на Руси

Wed, 18 Jul 2018 06:00:02 +0000

Существовало немало причин, которые вынуждали крестьянок становиться «срамными девками», при этом большинство исследователей единодушны — профессиональной проституции на селе не было. От тоски или зависти По данным этнографов бюро князя Татищева, если и были в деревне падшие женщины, то преимущественно солдатки. Выданные замуж в 14-18 лет и вдоволь не насытившиеся мужским вниманием, они совсем скоро […]

История

Существовало немало причин, которые вынуждали крестьянок становиться «срамными девками», при этом большинство исследователей единодушны — профессиональной проституции на селе не было.

От тоски или зависти

По данным этнографов бюро князя Татищева, если и были в деревне падшие женщины, то преимущественно солдатки. Выданные замуж в 14-18 лет и вдоволь не насытившиеся мужским вниманием, они совсем скоро оставались в одиночестве. Многие рано или поздно пускались во все тяжкие.

Татищевские корреспонденты оправдывали поведение вдов и солдаток завистью. Страсть их разгоралась «не от пения соловья», а оттого, что каждый день видели они в своем доме плотские утехи старшей невестки, сестры, свекрови.

Про таких в деревнях говорили — «наволочки затылком стирает». При этом на селе поведение «вдов при живых мужьях» не осуждали. В Ярославской губернии полностью возлагали вину на мужчину: коли бы не женился до солдатчины, то и не вынудил бы бабу блудить. А в Воронежской губернии даже прижитых на стороне детей считали вполне законными, уравнивая их в правах с рожденными от законного мужа.

От бессилия

Частой причиной женского распутства становилось бессилие мужа. Мужчина с «неистоихой» (импотенцией) и пожалеть-то по-настоящему не может, говорили в деревне. Что же с больным-то лежать? Только себя мучить! А потому походы налево от болезного и неспособного выполнять супружеские обязанности мужа, если и не оправдывались, то не считались преступлением, достойным порицания.

Нет, можно было, конечно, попробовать ежедневно парить мужа в бане, окатывая заговоренной водой, или растирать его причинное место гусиным салом, но понятно, что народные рецепты оказывались малоэффективны.

От соблазну

В монографии доктора исторических наук Владимира Безгина речь идет о том, что одной из причин блуда становились «отхожие промыслы». Молодухи с ранней весны работали в помещичьих усадьбах, где нередко лицезрели разврат.

Сохранились свидетельства псковских крестьян, которые уверяли, будто их помещики держали «целые гаремы». К тому же многие неопытные молодые девушки не могли устоять перед чарами ушлого лакея или хозяйского кучера. Как тут не вспомнить фразу одного из героев фильма «Формула любви»: «Хочешь большой, но чистой любви? Тогда приходи вечером на сеновал…»

От жажды легких денег

В исследовании Ильи Конкаровича порядка 40% падших женщин в Петербурге конца XIX века были крестьянками. И всего за несколько десятилетий их число выросло до 70%. Кто-то решил сменить профессию горничной или фабричной работницы на более прибыльную, потому что считал, что девичью честь легко выменять на хороший подарок нового любовника.

Другие подавались в дома терпимости из-за невозможности выжить в деревне, когда попытки найти пристойную работу в городе заканчивались провалом. В одной Тамбовской губернии в 1899 году было зарегистрировано 215 падших женщин, примерно половина из них работала в борделях и банях, а остальные — «стояли на панели».

Третьи были проданы родителями из-за нужды заезжим торговцам, которые «потешились да бросили». По наблюдениям этнографов Татищева, к концу XIX века было немало девушек, которые «городским промыслом» содержали деревенскую родню.

По простоте

Русский публицист-народник Александр Энгельгардт обращал внимание на «простоту нравов» деревенских баб, которые за «какой-нибудь платок» готовы были к блуду и разврату.

Вообще, аристократы считали, что крестьянские девки доступны. Да и многие просвещенные люди с этим соглашались. Так, этнограф О. Семенова-Тянь-Шанская утверждала, что любую бабу можно купить и ссылалась на признание некой крестьянки, которая «прижила сына» «за пустяк — десяток яблок».

Из-за экономии

Практичность русских баб и рациональный взгляд на жизнь иногда выходил за рамки приличия. Некоторые дополнительно подзарабатывали собственным телом «по случаю», отправляясь на ярмарку продать урожай. Такой поступок считался экономически целесообразным, ведь поездка помогала получить двойной доход.

Клиентов обычно искали в ближайшем трактире, а «ложем любви» становился окрестный лес. Например, в Вологодской губернии леса, прилегающие к населенным пунктам рядом с ярмаркой, буквально «наводнялись любовными парами».

По мужниной указке

Интересно, что в некоторых областях мужья сами толкали жен в омут разврата. Публицист Шашков писал, что в некоторых северных губерниях сдающий квартиру хозяин предлагал квартиранту дополнительные услуги от собственной жены или дочери (плата за жилье при этом, конечно же, возрастала).

В некоторых селах Орловской губернии по обычаю приехавшим почетным гостям глава дома предлагал вместе с чаркой водки и угощением жену или невесток, если мужей последних не было дома. А в орловских селах Коневке и Мешковке поступали и того проще: посылали жену за хлебом или табаком, а в качестве оплаты велели использовать собственное тело.

Поневоле

Пользовались безграничной властью и помещики, отказать которым молодухи не имели права. Так, одна из крестьянок Ярославской губернии рассказывала, что приезжающий на охоту барин завел традицию — каждый визит «доставлять» ему лучших девок из деревни. В прилегающих к его усадьбе селениях, кстати, незаконнорожденных ребятишек было вдвое больше.

Такую «натуральную повинность», как пишет в своей монографии антрополог Наталья Пушкарева, крестьяне воспринимали равнодушно: «На то он и барин: кого хочет — того и любит».

Многие иностранные путешественники, побывавшие в Москве XIX века, писали, что женщины не уступали мужчинам в бесстыдстве: напивались, «начинали чересчур безобразничать», но русские этнографические заметки того времени подтверждают, что случаи эти были все же единичными.

https://cyrillitsa.ru/history/59947-kak-stepan-razin-vdokhnovlyal-vsekh-na-vo.html

Как Степан Разин вдохновлял всех на войну

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Wed, 21 Feb 2018 06:31:52 +0000

В 1670 году Разин начал главное дело своей жизни и одно из главных событий в жизни всей Европы: Крестьянскую войну. О ней не уставали писать в иностранных газетах, за её ходом следили даже в тех странах, с которыми у России не было тесных политических и торговых связей. Эта война уже не была походом за добычей: […]

https://cyrillitsa.ru/history/65263-kakie-inostrannye-voyska-byli-v-moskv.html

Какие иностранные войска были в Москве

text/html

Sun, 13 May 2018 13:31:46 +0000

Москву за ее почти девятивековую историю захватывали неоднократно. Но каждый раз русским удавалось не только вернуть контроль над городом, но и восстановить его былое величие. Нападение хана Тохтамыша В августе 1382 года татаро-монгольские войска несколько дней безуспешно осаждали город. Вероятно, осада могла отбиваться раз за разом — крепостные стены были достаточно высокими и крепкими, а […]

https://cyrillitsa.ru/history/66973-kak-reformirovala-rossiyu-carevna-sof.html

Как реформировала Россию царевна Софья

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Mon, 11 Jun 2018 16:53:32 +0000

По воспоминаниям современников, дочь царя Алексея Михайловича, прозванного Тишайшим, была личностью «великого ума» и обладала порывистым и властным характером. За семь лет, которые она находилась у власти, царевна Софья успела провести несколько преобразований, многие из которых оказались предтечей прогрессивных реформ Петра I. Любознательная царевна Царевна Софья полностью оправдывала данное ей при рождении имя и сама […]

https://cyrillitsa.ru/?p=69599

Как возник полуостров Крым

Wed, 18 Jul 2018 05:30:44 +0000

Геологическая история бассейна Чёрного моря в последние десятки тысяч лет до сих пор полностью не прояснена. Существует несколько гипотез. Однако в последнее время учёные всё больше склоняются к тому, что современные очертания Чёрного моря сформировались примерно 7500 лет назад. Это стало следствием прорыва морских вод из Средиземного моря. Затопились обширные участки, раньше бывшие сушей. Возможно, […]

История

Геологическая история бассейна Чёрного моря в последние десятки тысяч лет до сих пор полностью не прояснена. Существует несколько гипотез. Однако в последнее время учёные всё больше склоняются к тому, что современные очертания Чёрного моря сформировались примерно 7500 лет назад. Это стало следствием прорыва морских вод из Средиземного моря. Затопились обширные участки, раньше бывшие сушей. Возможно, в результате этого погибла первая на Земле цивилизация, что нашло потом отражение в мифах о Всемирном потопе и об Атлантиде.

Чёрное море в ледниковое время

На протяжении последних сотен тысяч лет Чёрное море неоднократно было то озером, то связывалось проливом со Средиземным морем. Примерно 120-90 тысяч лет назад, в межледниковый период, уровень Мирового океана был выше современного, и через Босфор и Дарданеллы свободно циркулировала морская вода. По обнаруженным древним береговым террасам, уровень Чёрного моря был тогда выше, чем сейчас, на 10-25 метров. Крым в то время был островом, и на месте нынешнего Перекопского перешейка плескался морской пролив.

Затем начался новый, последний ледниковый период. Уровень Мирового океана повсеместно упал на 130-140 метров по отношению к современному. Между Средиземным и Чёрным морями возник широкий сухопутный перешеек. Впрочем, Чёрное море в ту эпоху в избытке наполнялось пресной водой. Сток Днепра и Дона, начинавшихся у края ледникового покрова, был велик. Также и Волга несла значительно больше воды, чем сейчас, а уровень Каспийского моря был выше современного на 77 метров. Излишек каспийской воды перетекал через Кумо-Манычскую впадину в Азовское и Чёрное моря. Чёрное же море, как считают, время от времени изливалось в Средиземное. Там, где сейчас проливы Босфор и Дарданеллы, тогда текли бурные полноводные реки.

Примерно 18-16 тысяч лет назад Великий ледник начал таять и отступил с севера Русской равнины. В последующие несколько тысяч лет сток Волги, Дона и Днепра сильно уменьшился, Каспий вошёл в современные берега. Уровень Чёрного моря снизился, а заполненные речными наносами русла Босфора и Дарданелл обмелели и пересохли.

Но одновременно происходил подъём Мирового океана и связанного с ним Средиземного моря. Около 10 тысяч лет назад его уровень достиг современного. Средиземное море нависло над Чёрным, представлявшим собой внутриконтинентальную бессточную впадину, вроде теперешнего Каспийского моря.

Черноморское озеро и прорыв в него средиземноморских вод Уровень Чёрного моря был тогда ниже современного примерно на 155 метров. Обширные пространства материкового шельфа у берегов Восточной Европы были сушей. Азовского моря не было, а Крым никак не выдавался своими очертаниями, являясь продолжением континента. Береговая линия начиналась примерно в 200-250 километрах к югу от того места, где сейчас стоит Одесса.

О том, что в доисторическое время Крым имел более широкую сухопутную связь с материком, было известно учёным давно по общим видам ископаемой флоры и фауны. Однако оставалось не совсем ясным, когда конкретно это было. Совершенствование методов абсолютного датирования геологических образцов в настоящее время позволило уточнить эту эпоху. Оказывается, что совсем недавно на памяти человечества, всего 8 тысяч лет назад, Крым не был полуостровом, а на запад и восток от него простирались степи.

Версии о том, что современная акватория Чёрного моря была образована прорывом морских вод из Средиземного моря примерно 7500 лет назад, высказывались давно. Но только недавно появилась возможность подтвердить это датированием образцов.

Впервые эта гипотеза была обоснована американскими геологами Уильямом Райаном и Уолтером Питменом в 1996 году. В 2005 году группа учёных из Института океанологии Болгарской академии наук собрала ряд убедительных доказательств в пользу версии «черноморского потопа» и изложила их в статье в журнале «Геология и полезные ископаемые Мирового океана» Национальной академии наук Украины.

Затопленное черноморское побережье — колыбель цивилизации?

В ту пору в Восточной Европе господствовали условия так называемого климатического оптимума голоцена. Климат был существенно теплее современного. Это создавало благоприятные условия для возникновения цивилизации в умеренных широтах.

Примерно 9500 лет назад в Малой Азии возникла развитая земледельческая культура Чатал-Гуюк, характеризовавшаяся первыми городами и храмами. Около 7800 лет назад на Балканском полуострове, не без влияния, возможно в результате миграции из Малой Азии, возникает культура Винча. От ней остались первые на Земле и до сих пор не расшифрованные памятники письменности. Учёные предполагают, что многие поселения этой культуры могли находиться на шельфе Чёрного моря, ныне скрытом под волнами.

Современные болгарские исследователи высказали догадку, что катастрофический потоп, вызванный внезапным вторжением вод Средиземного моря через Босфорский порог, мог послужить причиной начала упадка первой цивилизации и её последующего угасания. Во всяком случае, культура Винча не получила дальнейшего развития. Последующие европейские культуры, и цивилизации Ближнего Востока начинаются потом без всякой связи с нею, как бы «с нуля».

Правда, в 2007 году российский учёный А. Ю. Глебов в том же журнале подверг критике гипотезу катастрофического черноморского потопа. Он обратил внимание на то, что геологические данные неоднозначны и могут быть интерпретированы по-разному. В частности, ничто пока не противоречит тому, что повышение уровня Чёрного моря могло происходить постепенно, причём за счёт притока пресных вод из рек.

Однако несомненно именно то, что Крым до указанного времени омывался водою только с южного берега, где горы подходят к самому морю, а со всех остальных сторон к нему примыкали обширные пространства суши. По какой причине и как быстро произошло их затопление, а главное — какие последствия это имело для человечества — пока до конца неизвестно. Исследования на эту тему продолжаются.

https://cyrillitsa.ru/history/56578-kak-ivan-iii-sobral-russkie-zemli.html

Как Иван III собрал русские земли

text/html

Sun, 07 Jan 2018 12:31:22 +0000

В 1462 года Иван III стал правителем Великого княжества Московского. Деятельность этого Государя Руси несла по-настоящему «революционный» характер для развития России. Что такого сделал Иван Третий, чтобы остаться в памяти поколений? Собрал земли Неслучайно за Иваном III закрепилось прозвище «Великий». Именно ему удалось собрать вокруг Москвы разрозненные княжества северо-восточной Руси. При его жизни в состав единого […]

https://cyrillitsa.ru/history/50741-chto-biron-sdelal-dlya-rossii.html

Что Бирон сделал для России

text/html

Thu, 26 Oct 2017 06:31:21 +0000

Современные историки все чаще склоняются к выводу, что столь нелестную характеристику фавориту Анны Иоанновны дали, скорее всего, противники Эрнста Иоганна Бирона, а не народ: правление крутой нравом императрицы, обладавшей неограниченной властью, было довольно жестким и без вмешательства в этот процесс доверенных лиц. Документальные свидетельства о многочисленных пороках Бирона основываются опять-таки на измышлениях его недоброжелателей. Поэтому […]

https://cyrillitsa.ru/history/62189-kakogo-mitropolita-ekaterina-posadi.html

Какого митрополита Екатерина посадила в тюрьму

text/html

Mon, 26 Mar 2018 06:00:04 +0000

Церковная политика в России кардинально изменилась при Петре I, и те монархи, что правили позже, в целом, эту политику секуляризации, умаления Церкви в правах и имуществе только продолжали и усугубляли. Не являлась исключением из этого правила и императрица Екатерина II. Именно она инициировала секуляризацию церковных земель 1764 года, которая очень тяжело ударила по стоянию Церкви […]

https://cyrillitsa.ru/?p=69596

Почему в России так много Ивановых

Tue, 17 Jul 2018 17:00:23 +0000

Фамилия Иванов считается самой распространенной в России. Она является производной от имени Иван, которое своими корнями уходит к древнееврейскому имени Иоанн, что буквально значит «Божья милость». Эта фамилия стоит на первом месте в списке 100 самых распространённых в книге филолога и лингвиста Российской империи Бориса Унбегауна. Свой литературный труд он написал основываясь на петербургской адресной […]

Традиция

Фамилия Иванов считается самой распространенной в России. Она является производной от имени Иван, которое своими корнями уходит к древнееврейскому имени Иоанн, что буквально значит «Божья милость».

Эта фамилия стоит на первом месте в списке 100 самых распространённых в книге филолога и лингвиста Российской империи Бориса Унбегауна. Свой литературный труд он написал основываясь на петербургской адресной книги 1910 года, однако в свет он вышел лишь в 1972 году. Аналогичный результат показывает и исследование советского и российского лингвиста Анатолия Журавлева, а в списке составленным российским генетиком и антропологом Еленой Балановской в 2005 году эта фамилия уступила место только Смирновым.

Массовое распространение фамилий в Российской империи возникло к XIX веку, когда было отменено крепостное право. Для подсчета количества душ и составления списков, возникла необходимость учета крестьян — ведь надо было им давать паспорта. Ранее даже наличие имени и отчества позволяло это не всегда. До этого фамилии носили только благородные дворянские роды и горожане, которым она позволяла оформлять и заключать различные торговые сделки. А уже после освобождения крестьян, в 1888 году Сенат постановил, что отныне фамилия — это не только привилегия, но и обязанность.

Почему же самой распространенной фамилией стали Ивановы? Все дело кроется в традиции обретения фамилии. Это делалось в основном тремя путями — по отчеству, прозвищу или крестильному имени. В силу религиозности общества, последний способ был наиболее распространен. Крестильное имя выбирали по имени святого, чьи именины выпадали на дату крещения. Узнать нужного святого можно было через специальную книгу Святцы — в ней расписаны именины святых на каждый день в году. Так вот имя Иван или Иоанн было весьма распространено среди святых. Чтобы было понятно, за 365 дней в году это имя встречается 141 раз. Поэтому, большинство крещенных детей ещё при рождении с большой долей вероятности становились Ивановыми. Если верить статистике первой всеобщей переписи населения Российской империи в 1897 году, обладателями этой фамилии была четверть мужского населения.

https://cyrillitsa.ru/tradition/53765-v-kakikh-sluchayakh-svyashhennika-mogut-zapr.html

В каких случаях священника могут запретить в служении

text/html

Thu, 30 Nov 2017 16:31:14 +0000

Запрет в служении — один из видов прещения (покарания) для священнослужителей православной церкви, суть которого заключается во временном отстранении клириков от проведения таинств и служб. Каким должен быть священник? Критерии запрещения в служении зафиксированы в церковном законодательстве, окончательное решение, отстранять священника или нет, принимает епархиальный глава — епископ. Любое прещение связано с тем, что тот […]

https://cyrillitsa.ru/tradition/64499-kakie-nakazanie-byli-u-detey-na-rusi.html

Какие наказания были для детей на Руси

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Thu, 03 May 2018 11:01:01 +0000

У наших предков не было проблемы с тем, как угомонить непослушных детей. За каждый проступок полагалось то или иное наказание. Даже за вполне безобидное по сегодняшним меркам поведение стоило ожидать хорошей взбучки. На горох Не найти было в старину ребенка, который не постоял бы на горохе. Это наказание было одним из самых распространенных, а получить его […]

https://cyrillitsa.ru/tradition/59526-chto-cerkov-prazdnuet-v-sretenie.html

Что церковь празднует в Сретение

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Thu, 15 Feb 2018 05:01:18 +0000

Наша жизнь состоит из встреч. Встреч самых разных: хороших и не очень, меняющих нашу жизнь и проходных, радостных и печальных. Но есть встреча, которая происходит каждый год — 15 февраля, спустя 40 дней после того, как «нас ради родися Отроча Младо, Превечный Бог». Встреча, которая каждый раз нам открывает новую возможность спасения в Господе. Встреча, которую […]

https://cyrillitsa.ru/?p=69594

«Поганые пруды»: кто сделал их «чистыми»

Tue, 17 Jul 2018 16:00:43 +0000

Чистые пруды свое современное название получили лишь в Петровские времена. Они были куплены вместе с окружавшей их землей сподвижником и ближайшим другом Петра, Александром Меншиковым в начале XVII века. Он приказал из очистить от нечистот, запретил сбор мусора в водоем и определил новое название (хотя доподлинно неизвестно, были ли это те самые пруды или те, […]

История

Чистые пруды свое современное название получили лишь в Петровские времена. Они были куплены вместе с окружавшей их землей сподвижником и ближайшим другом Петра, Александром Меншиковым в начале XVII века.

Он приказал из очистить от нечистот, запретил сбор мусора в водоем и определил новое название (хотя доподлинно неизвестно, были ли это те самые пруды или те, что находились вблизи, ныне не существующие).

Первая версия

До этого, вплоть до конца XVII века, место и водоем носили название «Поганых прудов». Официальных исторических версий происхождения этого наименования три. Первая в том, что оно происходит от обозначения язычества на латыни «paganus». Образовано в связи с тем, что проживающие в этой части города балты использовали пруд для совершения своих обрядов и ритуалов. В частности, упоминание о Paganui Prut есть в книге курляндского писателя Рейтенфельса (XVII век), проживающего в то время в Москве.

Вторая версия

Согласно исследованиям, эта местность в то время принадлежала Степану Кучке и было небольшим селом. Юрий Долгорукий проездом остановился у Степана, но оказанный ему прием показался князю недостаточно радушным. К тому же, гость и хозяин вступили в спор, перепалку. В итоге, Долгорукий распорядился убить Кучку. Его приказание было исполнено, тело мятежного землевладельца брошено в пруд, который с того времени и стал называться Поганым.

Третья версия

Название связано именно с грязными, нечистыми водами пруда, куда мясники с Мясницкой улицы сбрасывали отходы своего промысла. С воцарением Петра Великого бывшая малозначимая в столице Мясницкая превратилась в важный тракт, ведущий к Лефортово и Преображенское, резиденции молодого царя. И ее, а также все природные объекты, необходимо было в срочном порядке привести в надлежащий вид. Чем и занялся Меншиков.

https://cyrillitsa.ru/history/51388-kakie-zhyony-byli-u-knyazya-vladimira.html

Какие жёны были у князя Владимира

text/html

Thu, 02 Nov 2017 17:01:32 +0000

Князь Владимир Святославович, известный как Владимир Красное Солнышко или Владимир Святой, был связан законным браком то ли семь, то ли восемь раз. Кроме законных жен, было у Владимира и несчетное количество наложниц. Князь и сам был сыном Святослава и наложницы Малуши, рабыни великой княгини Ольги. И хоть отец признал его, и даже дал ему в […]

https://cyrillitsa.ru/history/54067-kak-skolotili-svoi-sostoyaniya-russkie.html

Как сколотили свои состояния русские богачи

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Mon, 04 Dec 2017 14:31:49 +0000

Богатство и жажда денег никогда не были в русской культуре на первом месте, но сверхбогатые люди при этом были. Вспоминаем самых-самых.

https://cyrillitsa.ru/history/61638-zachem-ivan-groznyy-perenosil-stolicu.html

Зачем Иван Грозный переносил столицу

text/html

Thu, 15 Mar 2018 14:01:42 +0000

В декабре 1564 года Иван Грозный покинул Москву и переехал в Александровскую слободу. Почти два десятилетия столицей, культурным и политическим центром государства была подмосковная резиденция царя. Долгая дорога В начале декабря 1564 года Иван Грозный стал вести себя предельно странно: он посещал столичные церкви и монастыри и усердно молился в них. В самих молитвах не было […]

https://cyrillitsa.ru/?p=69590

Откуда пошла традиция наказывать детей по «мягкому месту»

Tue, 17 Jul 2018 15:30:05 +0000

С древних времен на Руси было принято строго наказывать детей, считалось — если родитель любит дитя, то должен содержать его в строгости. Об этом говоря пословицы и поговорки: «Вольно тому шалить, кто смолоду не бит», «И резвому коню кнут нужен», «За добро — спасибо, а за грех — поплатись», «Поменьше корми, побольше пори — человеком […]

Традиция

С древних времен на Руси было принято строго наказывать детей, считалось — если родитель любит дитя, то должен содержать его в строгости. Об этом говоря пословицы и поговорки: „Вольно тому шалить, кто смолоду не бит“, „И резвому коню кнут нужен“, „За добро — спасибо, а за грех — поплатись“, „Поменьше корми, побольше пори — человеком вырастет“.

Не хвали — лучше выпори?

Похвала для ребенка считалась опасной. В языческой Руси ей придавали большое значение. Люди верили, что злые духи или колдуны услышат, какой ребенок хороший и сглазят его. Или того хуже — украдут. Вот и говорили: хвала в очи — хуже порчи.

С крещением Руси положение не изменилось, просто теперь стали ссылаться на Ветхий Завет. В нем было точно указано, что юношей следует пороть розгами: „Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына; а кто любит, тот наказывает…“. В „Изборнике“ 1076 года было указано, что дитё следует „укрощать“ с младенчества и ломать ему волю, чтобы рос в послушании. А „Домострой“ времен Ивана Грозного это поддерживал и призывал „не жалеть младенцев, бия“.

Почему именно „по мягкому месту“?

Да потому, что бить по ягодицам — наименее травматично, довольно болезненно и весьма унизительно, ведь для порки нужно публично раздеться. Таким образом полностью исключается возможность покалечить ребенка, а при домашнем наказании следы побоев легко скрываются.

Взрослых, в отличие от детей, пороли по спине. Порка по ягодицам взрослого мужчины считалась совсем постыдным наказанием.

Пороли школьников, кадетов и даже священников

Следует сказать, что в России вплоть до XIX века в школах, в гимназиях и в семинариях учеников пороли. О крайне жестоких наказаниях в „очерках бурсы“ красочно писал бывший семинарист Николай Герасимович Помяловский, которого самого „выдрали“ не менее четырехсот раз! Он вспоминал, что наказание и жестокие нравы вытравили из него веру в Бога и всякое желание быть священником.

Пороли даже будущих офицеров — воспитанников кадетских корпусов. Александр Сергеевич Пушкин указывал, что это воспитывает из кадетов „палачей, а не начальников“.

По данным профессора Николая Ивановича Пирогова в Киеве с 1857 по 1859 год были наказаны розгами до трети всех учеников, а в гимназии Житомира выпороли половину учеников.

Да что там говорить о детях, когда в России вплоть до конца XVIII века побить батогами могли высоких чиновников и духовенство. Лишь в 1785 году вышла жалованная грамота, в которой благородные люди освобождались от наказаний, а через 11 лет перестали пороть купцов и священников.

Антрополог Игорь Семенович Кон в статье „Телесные наказания детей в России“ писал, что только в 1863 году были отменены экзекуции взрослых — запретили наказывать шпицрутенами, кошками, плетями, клеймением. От экзекуции были освобождены женщины, священники, учителя, крестьяне, занимающиеся самоуправлением.

Но розги сохранили — ими пороли крестьян, каторжников, солдат и матросов в арестантских ротах.

Детей пороть стали реже, а в 1864 году пороть запретили вообще. Однако, вплоть до 20-х годов XX столетия в деревнях и селах школьников продолжали пороть розгами самым унизительным способом — по „мягкому месту“.

Сохранялись домашние наказания. Врач и этнограф Дмитрий Николаевич Жбанков в 1908 году в Москве опросил 324 студентки. Оказалось, что 75 из них были родителями высечены розгами, а 85 наказаны другими способами, в том числе их стегали вожжами.

Только в советской школе физических наказаний не было совсем. Однако, до сих пор 80% российских родителей шлепают и даже бьют ремнем своих чад по старой дедовской традиции — „по мягкому месту“.

https://cyrillitsa.ru/tradition/55925-pochemu-muzhchinam-nelzya-venchatsya-pos.html

Почему мужчинам нельзя венчаться после 70-ти text/html

Thu, 28 Dec 2017 16:31:58 +0000

Согласно церковном брачному праву, высший возрастной предел для венчания — это 60 лет для женщин и 70 для мужчин. Такой ценз был указан еще святителем Василием Великим и обусловлен он, в основном, тем, что одной из целей (хоть и не главной) брачного союза, определяется рождение и воспитание потомства. Обычно же, пожилые люди это либо уже […]

https://cyrillitsa.ru/tradition/53619-kak-pravilno-prikladyvatsya-k-moshham.html

Как правильно прикладываться к мощам

text/html

Tue, 28 Nov 2017 11:56:15 +0000

Благоговейное отношение христиан к мощам святых связано с верой в то, что они еще при жизни достигли в полной мере соединения с Богом, обожения — что, согласно христианскому учению, является главной целью человеческой жизни. Из истории христианской Церкви можно понять, что под мощами подразумевались не только нетленные тела, но вообще всякие останки святых людей, и […]

https://cyrillitsa.ru/tradition/15824-vperedi-neizvestnost.html

Впереди Неизвестность

text/html

Wed, 28 May 2014 10:03:41 +0000

Что-то у нас меняется… Меняется по-крупному.

https://cyrillitsa.ru/?p=69589

Лютичи и другие славянские народы, которые были самыми воинственными

Tue, 17 Jul 2018 15:20:59 +0000

Славяне исстари считались воинственным народом. Первыми наши предки нападали далеко не всегда, но уж за себя постоять умели вполне. Могущественная Византийская империя стонала от нашествий славянских варваров, буйные германцы постоянно вступали со славянами в кровопролитные схватки, и многочисленные волны степных кочевников периодически разбивались о славянские рати. Какие же славянские племена относились к числу самых воинственных? […]

Народы

Славяне исстари считались воинственным народом. Первыми наши предки нападали далеко не всегда, но уж за себя постоять умели вполне.

Могущественная Византийская империя стонала от нашествий славянских варваров, буйные германцы постоянно вступали со славянами в кровопролитные схватки, и многочисленные волны степных кочевников периодически разбивались о славянские рати. Какие же славянские племена относились к числу самых воинственных?

Лютичи

Так называли племена полабских славян, обитавших до X века между Одером и Эльбой. Сами себя они именовали велетами или венедами. Название „лютичи“ толкуется вполне понятно для современного русского слуха — происходит от слов „лютый, жестокий, злой“. Военной эмблемой племени был волк, отсюда и определения, вполне подходящие этому хищнику. Современники пишут о храбрости и воинственности этого племени, доходящих до настоящей свирепости.

Лютичи не давали покоя императору франков Карлу Великому, а в 983 году возглавили восстание славянских племен против Священной Римской империи, которая активно занималась колонизацией земель восточнее Эльбы. Они сопротивлялись колонизации почти 200 лет.

Вятичи

Вятичи — это восточнославянский племенной союз, обитавший в VIII-XIII веках в районе верхней и средней Оки, на территории современных Московской, Брянской, Калужской, Липецкой, Орловской областей. Они жили в глухих лесах, и по отзыву первого русского летописца Нестора отличались буйным „зверинским“ нравом. Они дольше всех не принимали крещения и хранили архаичные обычаи, такие как „умыкание невест“.

Вятичи — последний из восточнославянских племенных союзов, вошедший в состав Древнерусского государства. Произошло это лишь после того, как великий воин Святослав Игоревич не без труда покорил их. Однако уже сыну Святослава Владимиру пришлось покорять упрямых вятичей снова. В XI веке Владимир Мономах вновь ходил в поход на вятичей.

Кривичи

Кривичи — союз восточнославянских племен, который в VII-X веках обитал в верховьях Западной Двины, Днепра и Волги. Кривичи известны современным историкам как создатели знаменитых длинных курганов — воинских захоронений, и сегодня поражающих богатством вооружения и другого инвентаря. Кривичи являлись родственниками лютичей и были похожи на них своим суровым нравом.

Поскольку кривичи селились на реках, вдоль которых шел знаменитый путь из варяг в греки, они рано познакомились с варяжскими наемниками, охранявшими караваны с добром, шедшие в торговые города Черного моря. И варяги быстро поняли, что с этими людьми лучше дружить, чем враждовать. Кривичи были активными участниками торговых и военных экспедиций, не уступая буйным нравом даже знаменитым норманнам — „ужасу Европы“. Кстати сказать, Смоленск — это древняя столица кривичей, и город с самой, наверное, драматической военной историей в России.

Славяне острова Рюген

Остров Рюген — легендарный остров Буян из русских сказок — расположен в Балтийском море. Сегодня он относится к германской земле Макленбург. Здесь исстари поселилось славянское племя, родственное лужицким славянам, которое называли „руянами“, иногда „ругами“ и даже „русами“.

Саксон Грамматик писал о них: „Племя то умеет воевать и на суше, и на море, привыкло жить грабежами и хищениями…“. Руяне строили боевые корабли и ходили в набеги по всему Балтийскому побережью — это дало основания многим исследователям считать, что в знаменитом отрывке о призвании варягов в „Повести временных лет“ речь идет не о скандинавском племени „рус“, а о самых что ни есть славянах, „русах“, жителях острова Рюген.

Во всяком случае, род занятий у них был совершенно такой же, что и у легендарных скандинавских морских разбойников — викингов. Разумеется, это далеко не все племена славян, прославившиеся своей воинственностью, но одни из самых знаменитых.

https://cyrillitsa.ru/narody/53633-gde-na-kavkaze-mozhno-vstretit-golubo.html

Где на Кавказе можно встретить голубоглазых блондинов

text/html

Wed, 29 Nov 2017 04:31:56 +0000

Кавказ издревле был полем массовых миграций. Здесь сталкивались народы, через горы проходили многотысячные армии. Нередко пришлые оседали в регионе. Так возникло разнообразие фенотипов — вплоть до того, что среди смуглых и черноволосых кавказцев попадаются голубоглазые блондины. Кавказ был заселен уже с эпохи неолита, причем сразу двумя ветвями европеоидной расы. Кроме пришедших сюда в разное время […]

https://cyrillitsa.ru/narody/54254-19-neizvestnykh-faktov-o-gruzinakh.html

19 неизвестных фактов о грузинах

text/html

Wed, 06 Dec 2017 04:31:32 +0000

Предки грузин упоминаются ещё в Библии, легендарная Колхида, куда плыли аргонавты, находилась на территории Грузии. Нам кажется, что мы многое знаем о грузинах, но их история и культура хранит много загадок. 1. Грузины называют свою страну Сакартвело. Этот топоним переводится как „вся Картли“ и восходит к названию одноименной области. Топоним „Грузия“ восходит к названию „Гурджистан“ (страна […]

https://cyrillitsa.ru/narody/55770-5-shokiruyushhikh-blyud-narodov-rossii.html

5 шокирующих блюд народов России

text/html

Wed, 20 Dec 2017 13:31:46 +0000

Россиян порой шокируют экзотические кулинарные традиции других стран. Нам кажется дикостью поедание жареных кузнечиков или обезьяньих мозгов, между тем не меньшая экзотика присутствует и в кухне некоторых народов нашей страны. Хошхоног Это популярное национальное кушанье бурятов. По виду хошхоног напоминает сардельки, но готовят его обычно только по большим праздникам. Берут баранью или конскую прямую кишку, […]

https://cyrillitsa.ru/?p=69586

Почему Исаак Ньютон восхищался князем Меншиковым

Tue, 17 Jul 2018 14:42:22 +0000

Преданный соратник Петра I князь Александр Данилович Меншиков был первым российским подданным, который удостоился чести войти в состав ученых Лондонского королевского общества по развитию знаний о природе. Это общество принимало в свои ряды выдающихся ученых со всего света, чей вклад в науку проливал свет на загадки природы и предопределял прогресс человечества. Тем не менее, многие свидетельства петровской […]

История

Преданный соратник Петра I князь Александр Данилович Меншиков был первым российским подданным, который удостоился чести войти в состав ученых Лондонского королевского общества по развитию знаний о природе. Это общество принимало в свои ряды выдающихся ученых со всего света, чей вклад в науку проливал свет на загадки природы и предопределял прогресс человечества.

Тем не менее, многие свидетельства петровской эпохи отчетливо дают понять, что Меншиков никогда не занимался научной исследовательской деятельность.

Политическая версия

В архивном фонде Российской академии наук хранится, датированное 25 октября 1714 года, послание Исаака Ньютона, адресованное лично Меншикову. В этом письме великий физик поет дифирамбы русскому политику и сообщает, что на внеочередном собрании Лондонского Королевского общества единогласно было принято решение о его избрании академиком. Мотивом к этому послужили рассказы английских коммерсантов, в которых отмечалась особая заслуга Меншикова как помощника Петра I в деле распространения просвещения, научных знаний и книг.

Почему же англичане, так высоко ценившие вклад Петра I в развитие науки, не приняли в Лондонское королевское общество самого императора, а остановили свой выбор на Меншикове, который был отважным военным, видным государственным деятелем, строителем флота, промышленником, градостроителем, олигархом, казнокрадом, кутилой, но никак не естествоиспытателем.

Причина кроется в плохих политических отношениях между Российской империей и Англией, которые не способствовали прямым контактам первых лиц государства с гражданами и организациями противоположной стороны.

Достоверно известно, что Петр I и Ньютон были знакомы еще со времен Великого посольства 1698 года, когда русская миссия останавливалась в Лондоне. К слову, между будущим императором и ученым завязались неплохие отношения, поддерживаемые на протяжении долгих лет.

Возможно, желание Петра I сохранить дипломатическое и научное сотрудничество двух государств, послужило причиной того, что Меншикову 23 августа 1714 года было поручено отправить в Лондонское королевское общество прошение о членстве. Пойти на этот шаг втайне от Петра I Меншиков вряд ли бы смог, скорее это была спланированная акция.

Академики Лондонского королевского общества не решились отказать Меншикову, а в его лице Петру I, в просьбе и присвоили ему почетный научный титул.

Дело в финансах

Есть еще одна версия, почему англичане согласились принять русского Меншикова в академики — им нужны были финансовые средства на развитие науки, а британский монарх, в отличие от Петра I, не отличался щедростью по этой статье расходов.

Ни для кого не было секретом, что Петр I был в дружеских отношениях с немецким математиком Готфридом Лейбницем, который разработал пошаговую инструкцию развития важных для России научных дисциплин, за что получил от государя пенсию равную 2000 гульденам.

Подобные инвестиции были бы не лишними и для английской академии наук, однако фактов подтверждающих спонсорство со стороны России не обнаружено.

Личные мотивы Меншикова

Личных мотивов присоединиться к Лондонскому Королевскому обществу у Меншикова не было. Данный титул его совершенно не интересовал, пусть даже он стал бы академиком иностранного научного общества раньше самого императора — Петр I получил аналогичное звание от Французской академии наук только через три года.

Любивший кичиться своими регалиями Меншиков, никогда не упускал возможности лишний раз похвастать каким-нибудь из своих многочисленных титулов, но ни в одном документе, он не упоминал о принадлежности к Лондонскому королевскому обществу.

Меншиков хоть и был тщеславным человеком, но понимал, что реальных оснований для получения научного звания у него не было, а потому гордился тем, что заслужил на самом деле.

https://cyrillitsa.ru/history/55192-kakie-ludi-mogli-stat-oprichnikomi.html

Какие люди могли быть опричниками

text/html

Tue, 19 Dec 2017 04:01:46 +0000

Опричниками становились люди проверенные, доказавшие свою верность, зачастую очень неглупые. К концу опричнины общий корпус войска достигал по разным оценкам 7 тысяч человек. С легкой руки любившего каламбуры князя Курбского опричников иногда называли кромешниками — от слова „опричь“ в значении „кроме“, „особенный“. Они действительно были „особенными“ — обладали практически неограниченной властью и решительным характером. В […]

https://cyrillitsa.ru/posts/417-kak-foma-s-eremoy-yaponca-obstavili.html

Как Фома с Еремой японца остановили

text/html

Thu, 09 Feb 2012 13:19:38 +0000

Русское остроумие всегда было грозным оружием для врагов.

https://cyrillitsa.ru/history/67615-kak-otmena-krepostnogo-prava-navredi.html

Как отмена крепостного права навредила народу

text/html

Wed, 20 Jun 2018 05:30:30 +0000

Дата 19 февраля 1861 считается чуть ли не самой главной в русской истории. В этот день Высочайшим манифестом помещичьи крестьяне в России объявлялись свободными, и огромная часть населения страны теперь могла сама распоряжаться своим имуществом и определять свою судьбу. Однако реформа имела немало провалов и ошибок, которые дорого обошлись государству и русскому народу. Для помещиков […]

https://cyrillitsa.ru/?p=68771

Иосиф Волоцкий: как хороший хозяйственник стал святым

Tue, 17 Jul 2018 14:39:50 +0000

Вопросы веры — вопросы жизнеобразующие. К ним относятся по-разному. Каждый для себя определяет ту степень ответственности, которую способен нести и отстаивать. Иосиф Волоцкий всю жизнь боролся, с бесстрашием и жаром защищая то, во что верил. Иван Санин родился в дворянской семье, находящейся на службе удельного князя Бориса Волоцкого. Он рано освоил грамоту, в чем ему […]

Традиция

Вопросы веры — вопросы жизнеобразующие. К ним относятся по-разному. Каждый для себя определяет ту степень ответственности, которую способен нести и отстаивать. Иосиф Волоцкий всю жизнь боролся, с бесстрашием и жаром защищая то, во что верил.

Иван Санин родился в дворянской семье, находящейся на службе удельного князя Бориса Волоцкого. Он рано освоил грамоту, в чем ему помог старец Арсений из Волоцкого Крестовоздвиженского монастыря, и первым из братьев принял монашеский постриг в возрасте 20 лет. Началось хождение Ивана по монастырям. Сначала он отправился в Саввин монастырь, но быстро покинул его — не понравились Ивану слишком мягкие монастырские порядки. Варсанофий Неумой, местный старец, посоветовал Ивану пойти в Боровск, к Пафнутию.

Пафнутий Боровский считается одной из ключевых фигур русской святости, внук татарского баскака, принявшего православие, Пафнутий был прост, как дитя, но при этом любого видел насквозь. Когда Иван пришёл в обитель, Пафнутий рубил лес. Иван Савин принял постриг под именем Иосифа. В монастыре, под наставничеством Пафнутия, Иосиф прожил восемнадцать лет. Перед смертью настоятель завещал игуменство Иосифу, предупредив: „По отшествии моем в монастыре Пречистой будет смутьянов много, чувствую — душу мою смутят и среди братии раздор поднимут“.

Пафнутий как видел: Иосиф хотел насаждать в монастыре новые порядки. При Пафнутии монастырь был особножительный, каждый монах имел свою келью, какое-то хозяйство, мог есть и носить, что хотел. Иосиф же задумал ввести общежитие: все имущество общее, пища и одежда одинаковые, работы разверстаны поровну. Такие перемены были многим монахам не по душе и они стали роптать. Идти на уступки было не в характере Иосифа, он просто ушёл из обители, решив изучить жизнь других монастырей. Больше года провел в Кириллово-Белозерском монастыре. Возвращение в Пафнутьево-Боровский монастырь не принесло Иосифу успокоения. Иноки монастыря даже обратились к Ивану III с просьбой сменить игумена, но царь отказал. Не желая продолжать распрей, Иосиф решил кардинально изменить жизненный путь: из Пуфнутьево-Боровского монастыря он ушёл навсегда.

Обратившись к Борису, брату Ивана III, который сидел в Волоцке, Иосиф нашёл поддержку. Пожив в разных монастырях, он решил создавать свой, с жаром принявшись за новое дело. Иосиф никогда не мыслил мелко, его монастырь изначально задумывался как богатый и влиятельный центр духовной жизни. Борис Васильевич выделил монастырю сельцо, снабжавшее братию всем необходимым. Монастырь со дня основания стал быстро развиваться и богатеть. Иосиф Волоцкий не напрасно признан покровителем православного предпринимательства и хозяйствования — его усилиями уже через несколько лет взамен деревянной была возведена каменная Успенская церковь. Расписывал её иконописец Дионисий. Денег Иосиф не жалел и умел их потратить с умом. В неурожайные годы требовал установить твердые цены на хлеб. Благодаря стараниям Иосифа, в голодные годы монастырь мог ежедневно кормить до пятисот человек.

Хороший хозяйственник, собственными усилиями создавший монастырь, Иосиф был ярым противником нестяжателей, которые ратовали за отказ церкви от земельной собственности и „жидовствующих“. В своей ярой борьбе Иосиф обвинил в ереси даже митрополита московского Зосиму, увещевая его за слабость, проявленную в наказании еретиков. В итоге, Зосима был сведён в престола.

Игумен Иосиф был также и талантливым церковным писателем. Он является автором книги „Просветитель“ и нескольких посланий. В этих произведениях Иосиф четко определяет свою непримиримую позицию по отношению к врагам Церкви и веры.

Последние годы жизни игумен Иосиф тяжело болел. Его преемники превратили монастырь в эксплуататора, вытягивающего из работника последнее. В 1594 году волнения крестьян Иосифо-Волоцкого монастыря пришлось подавлять уже силой оружия.

Иосиф Волоцкий был канонизирован в 1579 году. Мощи и вериги святого покоятся в Успенском соборе Иосифо-Волоцкого монастыря и доступны для поклонения.

https://cyrillitsa.ru/tradition/67862-est-li-v-pravoslavii-pishhevye-zaprety.html

Есть ли в православии пищевые запреты

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Sat, 23 Jun 2018 10:30:11 +0000

Христианство, пожалуй, из всех мировых религий самая отдаленная от материального мира и регламентации бытовой жизни. Многие вещи, которые нельзя мусульманам, евреям или индуистам, христианам можно. Однако часто можно услышать, что на самом деле христианам нельзя есть те или иные виды пищи. Разбираемся, что по этому поводу сказано в православном вероучении. Еда в Евангелие В целом, […]

https://cyrillitsa.ru/tradition/3651-mangazeya.html

Мангазея. Русский заполярный рай text/html

Sat, 05 Jul 2014 17:29:05 +0000

Великое продвижение русского народа в Сибирь окутано тайнами и легендами. Освоение Сибири — подвиг русских людей, перед которым бледнеют предприятия „разных Кортецов и Пизаров“ в Америке. Одна из таких тайн связана с легендарной Мангазеей, сказочным городом, в котором жили предприимчивые поморы, отважные мореходы и землепроходцы, открывшие миру самый северный полуостров Евразии — Таймырский. В конце […]

https://cyrillitsa.ru/tradition/52249-chem-angely-otlichayutsya-ot-kheruvimov.html

Чем Ангелы отличаются от Херувимов

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Sat, 11 Nov 2017 07:28:18 +0000

Слово „ангел“ из библейского лексикона прочно вошло в нашу обыденную жизнь и далеко не всегда имеет сакральный смысл: часто мы так называем человека, обладающего какими-то прекрасными душевными качествами или просто — очень приятной внешностью. Однако в христианстве существует целая богословская дисциплина, изучающая природу и сущность ангельского мира — ангелология. Кто такие ангелы? Основной источник сведений […]

https://cyrillitsa.ru/?p=69581

Зачем русским крестьянам стали давать фамилии

Tue, 17 Jul 2018 13:35:26 +0000

Фамилии у большинства простых русских людей появились только в конце XIX века. У высших сословий — на много столетий раньше. Три источника европейских и русских фамилий Причины, по которым у русских появились фамилии, в чём-то были сродни тем, по которым фамилии появились в средние века у жителей Западной Европы, а в чём-то отличались. Фамилия — […]

Традиция

Фамилии у большинства простых русских людей появились только в конце XIX века. У высших сословий — на много столетий раньше.

Три источника европейских и русских фамилий

Причины, по которым у русских появились фамилии, в чём-то были сродни тем, по которым фамилии появились в средние века у жителей Западной Европы, а в чём-то отличались. Фамилия — родовое имя — калька с древнеримского. Любой римлянин носил личное имя и имя рода. За последним, в случае необходимости — как правило, для отличия от других людей с теми же личным и родовым именами — следовало прозвище. Например, Гай Юлий Цезарь. После падения Римской империи все, за исключением королевских и княжеских династий, восходивших к какому-то полулегендарному предку (и потому носивших родовое имя), на какое-то время вернулись к одним лишь личным именам.

»За германским или христианским именем, данным при крещении, следовало только имя предка: Жан, сын Пьера, — пишет французский историк-медиевист Робер Фоссье. — Прозвище вернулось, когда возникла потребность отличить одного «Жана, сына Пьера» от другого, и прежде всего среди воинов, например: «Жан Удалец, сын Пьера и рыцарь». Впоследствии кличка “ пошла в народ”, ссылкой на родство охотно стали пренебрегать, и «Жан, старший сын Пьера» превратился просто в «Большого Жана», а затем стали указывать на место происхождения: «Большой Жан из Парижа». Потом частицу «de» переняла аристократия для обозначения родового имения семьи».

Однако не везде в Европе возникновение фамилий шло описанным путём. Ссылка на родство долго бытовала у скандинавских народов, где каждый назывался личным именем и именем отца с прибавлением «сын» или «дочь» в том значении, в каком русские называются на «-вич» или «-вна». Традиция, по которой фамилии являются полным аналогом наших нынешних отчеств, до сих пор сохранилась в Исландии, где фамилия почти всегда это имя отца с прибавлением «-ссон» для сына и «-доттир» для дочери.

Итак, фамилии у европейцев имеют обычно три источника происхождения: от личного имени предка (близкого или далёкого), от прозвища (тоже какого-то предка), нередко указывающего на профессию, и от географического названия. Нетрудно заметить, что и почти все русские фамилии имеют в своей основе те же три источника.

Фамилии в русских сословиях

Как мы видим, потребность в фамилии, подобном родовому имени у древних римлян, возникла по мере расширения контактов между людьми, чтобы отличать их друг от друга. Поэтому среди простых людей фамилии, прежде всего, должны были возникнуть в городах. Крестьяне долго могли жить и без фамилий, хотя их податный учёт при этом был затруднён. Поэтому, с распространением на Руси крепостного права помещики, монастыри и государство всё чаще стали записывать крестьян с фамилиями. Многие при этом, особенно отпущенные или выкупившиеся на волю, брали фамилию бывшего владельца — тоже обычай, имевший аналог в древнем Риме, когда вольноотпущенники получали родовое имя бывшего владельца.

Бояре и дворяне издавна носили фамилии по прозвищу знаменитого предка. Обычай брать фамилию постепенно проникал и в низшие сословия. Учащалось количество сделок, требовавших письменной регистрации. Их участников приходилось записывать по фамилиям для различия. В середине XVII века практически все горожане в России носили фамилии. Интересный материал в этом отношении даёт список «рукоприкладств», то есть подписей, на свитке Уложения царя Алексея Михайловича, принятого Земским собором 1649 года.

Большинство посадских людей носят фамилии, производные от имён: Михайлов, Ларионов, Степанов, Григорьев и т.д. Невозможно установить, родовые это имена или же отчества. То есть, возможно, сын такого Петра Никитина подписывался бы не Кузьмой Никитиным, а Кузьмой Петровым. Но есть фамилии, производные от прозвищ — Хвостов, Козлов, Шишкин, Капустин, а также от мест — Тверитин (живший, однако, в Чебоксарах) и т.д.

Были имена и у крестьян, особенно на Севере: Сусанины, Ломоносовы и т.д., кого мы знаем из истории в то время. Носили родовые фамилии в то время и казаки. Однако среди большинства крестьян этот обычай укоренялся с трудом. Так, ещё в середине XIX века, если помещик «отпускал на оброк», то есть на заработки для уплаты оброка, крестьянина из своего поместья, то он давал ему паспорт, в котором достаточно было записать его личное имя с добавлением имени отца (например, Афанасий, сын Петров), занятие (сапожник, кожевенник или что-то другое), фамилию-имя-отчество помещика и место постоянного жительства, к которому крестьянин был прикреплён.

Помните, когда Чичиков в «Мёртвых душах» Гоголя переписывал имена проданных ему на бумаге крестьян, то, например, в одной записке крестьяне значились только по именам и отчествам. Причём отчества записывались без «-вича»: Пётр Савельев Неуважай-Корыто. Савельев в данном случае это отчество. Забавное прозвище, заменявшее фамилию, лишь слегка гротескно, а в целом реалистично (автор сам знает человека по фамилии Непейпиво).

Самое забавное, что такая ситуация с отсутствием фамилий у крестьян сохранялась во многих местах до самого конца XIX века!

Обязанность иметь какую-то фамилию: 90-е годы XIX века

После отмены крепостного права бывшие помещичьи крестьяне получили многие гражданские права, стали чаще заключать юридические сделки и, что самое главное, пожалуй, заключать браки без согласия помещиков. В этих условиях обычное пренебрежение фамилией становилось неудобством во всех смыслах, как для самих крестьян, так и для государства.

Но только в 1888 году Правительствующий Сенат — высшее судебное учреждение Российской империи — издал определение, в котором говорилось:

«Как обнаруживает практика, между лицами, рождёнными в законном браке, встречается много лиц, не имеющих фамилий, то есть носящих так называемые фамилии по отчеству, что вызывает существенные недоразумения и даже иногда злоупотребления… Именоваться определённой фамилией составляет не только право, но и обязанность каждого полноправного лица, и означение фамилии на некоторых документах требуется самим законом».

Учитывая медленность всего совершающегося в России по распоряжению властей, можно предполагать, что обязательное присвоение фамилий русским крестьянам, развернувшееся только с этого времени, могло не завершиться полностью и к началу ХХ века. Хотя, вероятно, Первая мировая война, потребовавшая поголовного учёта всего военнообязанного населения, поставила точку в этом многовековом процессе.

https://cyrillitsa.ru/tradition/49701-zachem-na-ikony-veshayut-yuvelirnye-ukrash.html

Зачем на иконы вешают ювелирные украшения

text/html

Sun, 15 Oct 2017 10:31:47 +0000

Приходя в храм, мы нередко видим висящие на иконах различные украшения — цепочки, крестики, кольца, кулоны, сережки. Часто это дорогие изделия из золота. Их приносят прихожане. Но зачем? Благодарность за помощь свыше Люди часто обращаются за помощью к Богу и святым. Проблемы разные: кто-то болеет, у кого-то сложности с работой, бизнесом, не складывается личная или […]

https://cyrillitsa.ru/tradition/63019-dlya-chego-ispoveduyutsya-pravoslavnye.html

Для чего исповедуются православные

text/html

Wed, 04 Apr 2018 13:00:11 +0000

Понимание своих грехов, стремление очистить себя от их грязи и приводит человека к исповеди. Однако чтобы понять, зачем она нужна, необходимо разобраться, что это такое. В катехизиcе Русской православной церкви есть понятие таинства покаяния, которое включает в себя исповедь. «Пoкаяние — таинcтвo, при кoтoрoм челoвек, открывающий пред cвященнослужителем совершенные им грехи, невидимo прощается Иисусoм Христoм […]

https://cyrillitsa.ru/tradition/41183-samye-strannye-professii-na-rusi.html

Самые странные профессии на Руси

text/html

Wed, 02 Aug 2017 10:30:06 +0000

Настоящий русич всегда мог проявить себя. Причем, не только в бою и на пиру. Даже надев женскую юбку, найдя мамонта, убитого кем-то другим, считая кошек или обманывая пчел, он мог заслужить почет и уважение. Мы решили вспомнить 7 самых чудных русских профессий, которые могут снова возродиться. Скоморохи До сих пор не известна этимология этого слова, […]

https://cyrillitsa.ru/?p=69578

Ласки до брака: как на Руси проявляли нежность

Tue, 17 Jul 2018 13:20:40 +0000

Ласку мы проявляем к своим родным, к любимому человеку, к ребенку. Своим любимым мы часто даем особые ласковые имена. А как с этим обстояло дело на Руси? Ласки до брака О ласках и интимной жизни древних славян известно очень мало. Ряд исследователей считает, что в дохристианскую эпоху добрачные половые отношения на Руси были нормой, а […]

История

Ласку мы проявляем к своим родным, к любимому человеку, к ребенку. Своим любимым мы часто даем особые ласковые имена. А как с этим обстояло дело на Руси?

Ласки до брака

О ласках и интимной жизни древних славян известно очень мало. Ряд исследователей считает, что в дохристианскую эпоху добрачные половые отношения на Руси были нормой, а порой наши предки и вовсе устраивали оргии, как правило, связанные с определенными языческими праздниками.

Так это или нет, спорный вопрос, на который в исторических источниках нет однозначного ответа. Но с приходом христианства интимные отношения стали восприниматься иначе. Хотя, разумеется, не каждая девушка „блюла себя до венца“. Однако добрачные связи стали считаться грехом.

И все же это не значило, что у русских девушек до свадьбы вообще не было никаких контактов с парнями, особенно у крестьянок. Парни и девушки встречались на работе в поле, на посиделках, на праздниках. И нередко между ними завязывались любовные отношения.

Что могла позволить себе незамужняя девушка, если не хотела, чтобы ее сочли блудницей? Разумеется, имели место и объятия, и прикосновения. Парень и девушка, которые нравились друг другу, могли незаметно прикасаться друг к другу ладонями, сплетать пальцы, а те, кто посмелее, ходили, взявшись за руки. И, конечно, они целовались.

В ходу были ласковые обращения, многие из которых в современном русском языке уже не используются. Например, девушка могла называть своего любимого „задобный“ — „милый, любезный, желанный“; „ладушко“ — „хороший, любимый“; „месяц мой ясный“. Парень, в свою очередь, мог величать возлюбленную „белушкой“, „зазнобушкой“, „дролечкой“, „лапушкой“, „любушкой“, „душенькой“, „милушкой“, „лелей“. Независимо от пола возлюбленные обращались друг к другу со словами: „Разласка милая!“ Обычно так звучало приветствие.

Между женами и мужьями

Между мужем и женой существовало обращение „сугревушка ты моя теплая!“ Замужняя женщина могла обратиться к мужу со словами: „Свет очей моих“. Мужчина на Руси являлся для женщины светом, который освещал ей путь, позволял реализовать свое созидательное начало. Были и другие обращения: „сокол мой ясный“, „люба мой“, „добрый молодец“, „суженый мой“, „богатырь“, „услада сердца моего“, „милый друг“, „дружочек“, „друг любезный“. Муж же обращался к жене: „Душа моя“, так как любимая женщина олицетворяла собой духовный смысл его бытия, вдохновляла его на подвиги и свершения. Часто жен называли любовно: „краса ненаглядная“, „голубка моя“, „лебедушка белая“.

Особенно ластились женщины к мужьям, если те были не в духе, чем-то разгневаны, старались их успокоить: „Сокол ты мой ясный, свет очей моих, приляг, отдохни с дороги!“ Если муж за что-то злился на жену, она могла кинуться ему в ноги, обхватить, со словами: „Услада сердца моего, нет моей вины перед тобою!“ Кстати, на Руси долго существовал обычай, когда жена должна была мыть мужу ноги.

Как ласкали детей на Руси?

Свои „ласковые“ традиции бытовали и в отношении детей, хотя на Руси их не принято было слишком баловать. Женщина могла прижать к себе ребенка, если он был испуган или она пыталась его защитить, детишек принято было гладить по голове, ерошить волосы, целовать в лоб. Причем нередко женщина вела себя так и с чужими детьми, не только со своими.

Такие современные обращения, как „мальчик“, „девочка“, „малыш“, в ходу не были. Малолетних чаще всего называли словом „дитятко“. Подростков в зависимости от пола — „отрок“ или „отроковица“. Своих детей звали ласковыми прозвищами: „рыбка“, „зайчик“, „зернышко“, „птичка“, „солнышко“. Мальчика или юношу могли звать „милок“, „касатик“, „соколик“. Девочку или девушку — „девонька“. Позднее появились обращения, которые и теперь в ходу: „сынок“, „доченька“, „внучок“, „внученька“.

Как видите, времена меняются. В наши дни уже при первом знакомстве ласки между совсем юными парнем и девушкой могут быть очень откровенными. Одни ласкательные слова ушли из обихода, их заменили другие. Но суть от этого не изменилась, и потребность людей в нежности никуда не делась.

https://cyrillitsa.ru/history/55434-kak-russkaya-zhenshhina-pokorila-velichay.html

Как русская женщина покорила величайшего султана

text/html

Fri, 22 Dec 2017 08:01:16 +0000

Он был величайшим из султанов своей династии, при нем Османская империя достигла наивысшего развития. В Европе Сулеймана знают под прозвищем Великолепный, а на Востоке этот правитель заслужил, может быть, менее яркое, но намного более почетное прозвище — Кануни, что значит „Справедливый“. Во всем великолепии Венецианский посол Брагадин в письме, датированном 9 июня 1526 года, писал […]

https://cyrillitsa.ru/history/60670-kakie-tovary-yeksportirovala-rus.html

Какие товары экспортировала Русь

text/html

Sat, 03 Mar 2018 10:31:53 +0000

Россия во все века была мощным торговым государством. Главным партнёром страны была Англия. На её долю приходилась почти половина внешней торговли Российской империи. Англия поглощала значительную часть ввозимых из России парусины, канатов, леса, смолы, железа. В XVIII веке первое место в нашем экспорте занимала пенька. На втором месте был лён — стратегическое сырье для флота. […]

https://cyrillitsa.ru/history/68597-pochemu-na-rusi-nadgrobnye-pamyatniki-n.html

Почему на Руси надгробные памятники называли „голубцами“

text/html

Wed, 04 Jul 2018 16:00:44 +0000

До сих пор на русских кладбищах можно увидеть кресты, покрытые своеобразными крышами. На самом же деле во времена язычества подобные надгробные памятники не были редкостью. Только небольшая кровля тогда венчала не крест, а столбец. Такие „избушки“ для мертвых называли на Руси „голубцами“. При чем здесь подпол? Согласно „Толковому словарю“ известного этнографа Владимира Даля, голбец — […]

https://cyrillitsa.ru/?p=69576

Лукоморье: кто рассказал о нем Пушкину

Tue, 17 Jul 2018 12:30:15 +0000

Лукоморье — одно из первых географических названий, которые мы узнаем в жизни. На современных картах его не найти, зато оно есть на картах XVI века. Упоминание Лукоморья есть и в „Слове о полку Игореве“, и в русском фольклоре. Что значит слово „Лукоморье“ Слово „лукоморье“ звучит для нас загадочно и даже сказочно, но этимология его достаточно […]

История

Лукоморье — одно из первых географических названий, которые мы узнаем в жизни. На современных картах его не найти, зато оно есть на картах XVI века. Упоминание Лукоморья есть и в „Слове о полку Игореве“, и в русском фольклоре.

Что значит слово „Лукоморье“

Слово „лукоморье“ звучит для нас загадочно и даже сказочно, но этимология его достаточно прозаична. Оно происходит от старославянского „лѫкъ“ и „море“. Слово „лука“ означает изгиб. Однокоренные с ним слова — „лук“, „излучина“, „лука“ (у седла). То есть „лукоморье“ переводится как изогнутый берег моря, бухта.

Лукоморье у Пушкина

О Лукоморье мы узнаем из пролога к первому большому произведению Александра Пушкина, поэме „Руслан и Людмила“. У Пушкина Лукоморье описывается как некое условно-сказочное место „где Русью пахнет“, где стоит памятный каждому дуб со златой цепью и ходящим по ней ученым котом.

Важно, что пролог был написан уже ко второму изданию поэмы, которое было опубликовано через 8 лет после первого издания — в 1828 году. Это многое может прояснить в происхождении пушкинского Лукоморья.

К этому времени Пушкин уже побывал в южной ссылке, где вместе с Раевскими побывал и в Приазовье, и в Крыму. Генерал Раевский из Горочеводска восторженно писал дочери Елене: „Тут Днепр только что перешел свои пороги, посреди его — каменные острова с лесом, весьма возвышенные, берега также местами лесные; словом, виды необыкновенно живописные, я мало видал в моем путешествии, кои бы мог сравнить с оными“.

На человека военного эти пейзажи произвели неизгладимое впечатление. На поэта Пушкина они просто не могли не повлиять.

А что же Лукоморье?

Однако пейзажи пейзажами, но что с Лукоморьем? Откуда у Пушкина мог выкристаллизоваться этот образ, который войдет не только в историю русской литературы, но и в подсознание каждого русского человека?

Источник первый: Арина Родионовна. Как известно, сюжеты нескольких пушкинских сказок были навеяны поэту его няней. Историк литературы пушкиновед Павел Анненков писал, что многие эпизоды из сказок Арины Родионовны по-своему излагаются Пушкиным и переносятся из произведения в произведение. Вот отрывок из „Сказки о царе Салтане“, как он рассказан Анненковым: „Так, у ней был кот: „У моря-лукоморья стоит дуб, и на том дубу золотые цепи, а по тем цепям ходит кот: вверх идет — сказки сказывает, вниз идет — песни поет“.

Как мы видим, кот ходит у няни Пушкина вверх-вниз, то есть мы имеем дело с типичным для финно-угорской традиции описанием мирового древа. Кот здесь является одновременно и хранителем границы между мирами, и медиатором между ними.

Источник второй: „Слово о полку Игореве“. Ещё в лицейские годы Пушкина А. И. Мусиным-Пушкиным было издано „Слово о полку Игореве“. О Лукоморье в „Слове“ сказано:

“А поганого Кобяка изъ луку моря от желъзных великыхъ плъковъ половецкыхъ яко вихръ, выторже: и падеся Кобякъ въ градѣ Киевѣ, в гридницѣ Святъславли».

В летописи сообщалось, что русские постоянно сталкивались с кочевниками в южной степи: «юкоже преже в луцѣ морА быю хусА с ними крѣпко».

Обитателями Лукоморья по летописям были половцы, с которыми киевские князья постоянно враждовали. Лукоморьем же называлась территория Северного Приазовья.

Это мнение, как полагает С. А. Плетнева, подтверждается тем, что «можно проследить лукоморских половцев и по каменным статуям (идолам), обнаруженным в районе нижнего Днепра. Они относятся к развитому периоду половецкой скульптуры, ко второй половине XII—началу XIII веков».

Таким образом можно сказать, что Лукоморьем (которое воспел Пушкин) называлась излучина между нижним течением Днепра и Азовским морем. В топонимике Приазовья и сегодня можно встретить отзвуки этой исторической памяти: две степных реки Большой и Малый Утлюк. «Утлюк» — «Отлук» — «Лука» переводится с тюркского как «выгон, луг».

Что за дуб?

Небезынтересно понять также, что за дуб описывал Пушкин:

«И там я был, и мед я пил; У моря видел дуб зеленый».

Путешествуя по Приднепровско-Азовской степи во время южной ссылки, Пушкин мог от старожил услышать легенду о знаменитом Запорожском дубе, который рос на острове Хортица.

О нем писал еще византийский император Константин Багрянородный: «Пройдя это место, руссы достигают острова святого Григория (остров Хортица) и на этом острове совершают свои жертвоприношения, так как там растет огромный дуб. Они приносят в жертву живых петухов, кругом втыкают стрелы, иные приносят куски хлеба, мясо и что имеет каждый, как требует их обычай».

Уже в 70-х годах XIX века запорожский историк-краевед Я. П. Новицкий также упомянул об этом дубе: «Лет пять тому назад на острове Хортице засох священный дуб. Он был ветвист и колоссальной толщины, стоял в стапятидесяти саженях от Остров-Хортицкой колонии».

Где ещё искать Лукоморье?

Лукоморье встречается не только в летописях, «Слове о полку Игореве» и поэме Пушкина, но ещё и в русском фольклоре. Афанасьев в своем труде «Древо жизни» отметил, что так в восточнославянской мифологии называлось заповедное место на границе миров, где растет мировое древо, упирающееся в преисподнюю и доходящее до неба. Карамзин также писал, что слово Лукоморье употреблялось в значении северного царства, где люди на полгода впадают в спячку, а полгода бодрствуют. Так или иначе, в фольклорном восприятии Лукоморье — это некая условная земля на границе ойкумены, чаще всего располагающаяся на севере.

Лукоморье на картах

Лукоморье можно было бы считать историческим и полусказочным анахронизмом, если бы не западноевропейские карты XVI-XVII веков, на которых месторасположение Лукоморья точно определено. И на картах Меркатора (1546 год), и на картах Гондиуса (1606 год), а также на картах Масса, Кантелли и Витсена Лукоморьем названа территория на правом (восточном) берегу Обской губы.

Европейские картографы сами в этих местах не бывали. Скорее всего, при составлении карт они опирались на описание этой местности путешественников, в частности Сигизмунда Герберштейна. Он дал его в «Записках о Московии»: «в горах по ту сторону Оби», «Из Лукоморских гор вытекает река Коссин. Вместе с этой рекой берет начало другая река Кассима, и протекши через Лукоморию, впадает в большую реку Тахнин».

Николас Витсен, опубликовавший в XVIII веке свою «Carte Novelle de la Tartarie», располагал графическим материалом. На его карте длина Обской губы соответствует действительности, и поэтому «Lucomoria» — обозначение самого залива Карского моря. В русской исторической картографии топонима «Лукоморье» не было, но очевидно, что западноевропейские картографы признавали Лукоморье как древнее название Обской губы.

https://cyrillitsa.ru/history/60842-pochemu-sovremenniki-ne-chitali-pushkin.html

Почему современники не читали Пушкина

text/html

Mon, 05 Mar 2018 19:31:50 +0000

Признанный родоначальником современного русского языка, Пушкин избавил национальную словесность от архаизмов, облегчил её и заложил фундамент в объединение литературного и простонародного стиля изложения. Однако в XIX веке о нем в хорошем тоне отзывался лишь узкий круг ценителей. Вольнодумец Выпускник Царскосельского лицея, Пушкин вобрал в себя свободолюбивый дух, витавший в коридорах альма-матер. Вольнодумие, царившее в нём, […]

https://cyrillitsa.ru/history/57912-kogda-russkie-ne-otmechali-dni-rozhdeni.html

Когда русские не отмечали дни рождения

text/html

Thu, 25 Jan 2018 13:00:34 +0000

Oбычaй нe пpaзднoвaть дeнь poждeния происходит из иyдeйcкoй тpaдиции, кoтopaя нeгaтивнo oтнocилacь в влиянию oбpядoв язычecкиx нapoдoв, рядом с которыми жили дpeвниe иyдeи. Язычники пpaзднoвaли дeнь cвoeгo пoявлeния нa cвeт, в тo вpeмя кaк в иyдaизмe cчитaлocь, чтo глaвныe мoмeнты жизни чeлoвeкa cвязaны c peлигиoзными oбpядaми и c дeлaми, кoтopыe coвepшaeт чeлoвeк нa пpoтяжeнии своей […]

https://cyrillitsa.ru/posts/444-donskoe-kazache-voysko.html

Донское казачье войско

text/html

Mon, 20 Feb 2012 13:27:12 +0000

Люди вольные, все Донские казаки»

https://cyrillitsa.ru/?p=69573

Как на Руси представляли жизнь после смерти

Tue, 17 Jul 2018 12:00:54 +0000

У каждого народа есть своя система представлений о загробном мире. На Руси так называемый загробный культ имеет свои особенности, так как история ее делится на два периода: языческий и христианский. Понятия о смерти и душе у славян Смерть древние славяне представляли образно. Часто представляли ее в виде птицы — либо черного ворона, либо сизого голубя, […]

Мифология

У каждого народа есть своя система представлений о загробном мире. На Руси так называемый загробный культ имеет свои особенности, так как история ее делится на два периода: языческий и христианский.

Понятия о смерти и душе у славян

Смерть древние славяне представляли образно. Часто представляли ее в виде птицы — либо черного ворона, либо сизого голубя, залетевшего в окно. Иногда смерть могла принимать и человеческий облик — обычно костлявой старухи с косой.

После того как смерть разрушала тело человека, из него уходила душа. Душа была для язычников чем-то вроде ветра, поскольку он родственен дыханию. Когда человек умирал, он переставал дышать.

Между тем у славян бытовало еще и представление о душе как об огненной стихии. В Холмовской Руси верили, что огоньки, которые иногда можно увидеть близ могил, это мертвые души.

Достаточно распространено было в некоторых областях Древней Руси представление о том, что душа может порхать в виде крылатых существ.

Так, в Ушицком уезде ее представляли в виде мухи, в Грубеновском — летучей мыши, в Ярославской и Олонецкой губерниях — в виде бабочки, ее даже называли «душечкой». И, конечно, как и смерть, она могла летать в виде птицы — утки, галки, голубки, сокола, лебедя, кукушки. Также согласно славянским верованиям, душа могла переселиться в животное, стать растением или деревом.

Славяне, разумеется, верили в существование загробной жизни. Об этом свидетельствовали их погребальные обряды. Арабский путешественник Абу Али Ибн-Даст, побывавший на Руси в Х веке, в своей «Книге драгоценных сокровищ» писал: «Когда (у русских) умирает какой знатный, для него вырывают могилу в виде просторной комнаты, кладут туда мертвеца, кладут туда одежду, золотые обручи, которые он носил, много яств, кружки с напитками и другие неодушевленные предметы и ценности. Жена, которую он любил, живою помещается в погребальной комнате; затем затворяют двери, и она там умирает».

До принятия христианства у западных и восточных славян было принято сжигать тела. Так, считали они, душе легче попасть на небо. В южных регионах же хоронили мертвых в земле, а сверху насыпали курганы. Иногда прах закапывали в землю, а сверху устанавливали погребальное сооружение в виде человеческого жилища — «домовину».

Вера в переселение душ Фольклорист Миролюбов в работе «Сакральное Руси» сообщает, что жители центральных российских губерний верили: человек перерождается в своих правнуков. Поэтому и принято было давать детям имена в честь умерших предков. Но если человек жил недостойно, то цикл перерождения мог прерваться.

Тот свет для славян делился на три «царства»: Правь, Навь и Славь. Живые люди обитали в так называемой Яви. Правь предназначалась для ожидающих перерождения душ праведников, Навь — для грешников. В Славь же попадали души героев, которые после кончины обитали рядом с богами. Чтобы оказаться на той стороне, если верить древнеславянским сказаниям, нужно было пересечь реку Смородину по Калинову мосту, связывающему царство живых и царство мертвых.

Представления о загробной жизни в эпоху христианства

После крещения Руси в обиход вошла христианская концепция рая и ада вместе с идеей посмертного воздаяния. Исследователи считают, что она органично соединилась с языческими верованиями. Так, сохранилась вера в «странствия» души.

До дня похорон душа обитала в доме, с третьего по девятый день после кончины облетала окрестности дома, а до сорокового дня скиталась по земле и только после этого, если все обряды были соблюдены, уходила в потусторонний мир.

При христианстве было введено понятие о «чистой» и «нечистой» смерти. Считалось, что «чистой» смертью умирали те, кто встретил смерть в здравом уме, успел исповедоваться и причаститься. «Нечистая» смерть была уготована самоубийцам, тем, кто умер без покаяния, погиб от несчастного случая, от последствий разгульной жизни, занимался колдовством.

К таким покойникам относились также дети, умершие некрещеными. Этих мертвецов называли «заложными», верили, что они могут не найти себе покоя и будут скитаться по земле, причиняя вред живым людям.

Как загробные верования отразились на похоронных обрядах

Хоронили в христианской Руси на третий день после смерти: считалось, что к этому сроку душа должна уже окончательно «оторваться» от тела. Мертвеца клали головой на запад и ногами на восток. Над могилой, в ногах покойного, обязательно устанавливали крест.

После похорон всегда следовали поминки. В дохристианский период их именовали тризной. Так близкие облегчали покойнику переход в иной мир. Обязательным поминальным блюдом является кутья: вареный рис с изюмом. Еще одно поминальное кушанье — блины. Их пекли на тризну еще в языческую эпоху — они символизировали Солнце. В старину на сороковой день у икон ставили емкости с медом и водой — чтобы на том свете покойнику было слаще.

На поминках сейчас ставят угощение и для мертвых. Обычно выставляют перед портретом покойного накрытую куском хлеба рюмку водки. То же делают и на сороковины. Это, безусловно, связано с утерей христианской традиции поминок во время господства атеизма. На самом деле в дореволюционной России в дома приглашали нищих, им же раздавали одежду покойного с тем, чтобы они, будучи ближе к Богу, молились за упокой души.

https://cyrillitsa.ru/mifologiya/52803-kuda-ukhodil-chelovek-posle-smerti-po-mn.html

Куда уходил человек после смерти по мнению славян

text/html

Sun, 19 Nov 2017 06:31:27 +0000

У каждого народа есть своя система представлений о загробном мире. На Руси так называемый загробный культ имеет свои особенности, так как история ее делится на два периода: языческий и христианский. Понятия о смерти и душе у славян Смерть древние славяне представляли образно. Часто представляли ее в виде птицы — либо черного ворона, либо сизого голубя, […]

https://cyrillitsa.ru/history/66694-koshhey-bessmertnyy-chto-nuzhno-znat-o-gl.html

Кощей Бессмертный: что нужно знать о главном злодее русских сказок

text/html

Thu, 07 Jun 2018 10:00:13 +0000

Кощей — главный злодей русских сказок. И уже только поэтому мы должны опасаться этого персонажа. Отсутствие страха к Бессмертному может означать, что вы уже давно прописались в его Кощеевом царстве. Тайна имени Мы до сих пор не знаем точного происхождения имени «Кощей». Самая распространенная версия — имя «Кощей» происходит от слова «кость» и означает худосочного […]

https://cyrillitsa.ru/mifologiya/51846-v-kakikh-bogov-verili-slavyane-kogda-byl.html

В каких богов верили славяне, когда были язычниками

text/html

Thu, 09 Nov 2017 04:01:48 +0000

Тема русского язычества в последние годы невероятно популярна. Ширятся ряды «родноверов», «славяно-ариев», «родичей» и других неозыческих течений. Между тем, ещё до середины прошлого века спор о русском язычестве велся только в научных кругах. Что такое язычество Слово «язычество» происходит от славянского слова «языцы», то есть «народы», не принявшие христианство. Также оно в исторических летописях обозначает […]

https://cyrillitsa.ru/?p=69570

Что по русским поверьям происходило с детьми, которых проклинали родители

Tue, 17 Jul 2018 11:21:17 +0000

Связь между ребенком и родителями — самая сильная и священная. Наши предки наделяли ее сакральным смыслом. Поэтому ее попрание, даже случайное, виделось не просто предательством семейных уз, но и метафизическим преступлением, чем-то похожим на нарушение священной клятвы. Ребенок, который был случайно проклят родителем во время брани, по народным поверьям, мог оказаться под влиянием сильнейших темных […]

Суеверия

Связь между ребенком и родителями — самая сильная и священная. Наши предки наделяли ее сакральным смыслом. Поэтому ее попрание, даже случайное, виделось не просто предательством семейных уз, но и метафизическим преступлением, чем-то похожим на нарушение священной клятвы. Ребенок, который был случайно проклят родителем во время брани, по народным поверьям, мог оказаться под влиянием сильнейших темных сил, способных сотворить с ним страшные вещи.

Роковая оплошность

В 1880 году вышел труд русского этнографа Михаила Забылина «Русский народ. Его обычаи, обряды, предания, суеверия и поэзия». В этой книге мы находим обширный очерк о деревенской вере в то, что проклятые родителями дети — самая излюбленная жертва для похищений темными силами. Автор делает акцент на том, что это суеверие в первую очередь про домашнюю ругань, а не про сознательное проклятие.

Забылин пишет: «Между тем в действительности у родителей грубых, не имеющих никакого понятия о воспитании, часто срываются с языка слова: „Чтоб тебя черт побрал! Будь ты проклят!“ или подобную этому брань, и кому же это произносится? Дитяти (ребенок), который, резвясь, поупрямился или просто мешает родителям в их занятии. Если и простой брани не должно произносить ребенку, а делать внушение с ласкою, то проклятие уже, конечно, совсем непозволительно уже по одному христианскому чувству».

Особенно рискуют те дети, которые не были крещены или не носят нательного креста. Такое суеверие объяснить очень легко: связь с родителями — это один из якорей, который держит человека в мире людей. Даже если родителя нет рядом, эта связь защищает ребенка — он становится частью большой общности, с коллективным духом которой предстоит иметь дело нечистой силе. Крещение и нательный крест — это еще одна разновидность защиты. А если у ребенка нет ни того, ни другого, то перед нечистой силой этот ребенок беззащитен.

Вера в такой порядок вещей — это не всегда сплошное деревенское суеверие, связанное с мифическими существами. Там, где в кикимор не верили, родительское проклятье считали просто приносящим несчастье. Этнограф М. М. Громыко приводит много сведений о том, что в разных русских регионах в XIX веке обнаруживалась вера в то, что родительское проклятие делает человека несчастным. Такие люди, по его словам, «испытывают во всем нужду, живут несчастно, бедно и лица имеют угрюмые. Даже самый дом, скотина, постройка, дети и пр. носят на себе отпечаток проклятия отца или матери. Дети проклятого бывают свирепы, непокорливы родителю. Скотина бывает тощая. Постройка имеет мрачный вид».

Подобные поверья нашли свое место и в православной традиции. Святой Паисий Святогорец писал:

«Знайте, что проклятие, даже (просто) негодование родителей действуют очень сильно. И даже, если родители не проклинали своих детей, а просто пришли из-за них в возмущение, то у детей нет потом ни одного светлого дня в их жизни: вся их жизнь одно сплошное мучение. Потом такие дети очень страдают всю земную жизнь. Но те родители, что словами «посылают» своих детей к дьяволу — «посвящают» их ему. После этого дьявол имеет право на таких детей, он говорит «Ты послал их мне».»

Загадочный старик

За проклятым родителем ребенком приходит пожилой мужчина или женщина. Кто он такой, и куда он ребенка уносит, народная молва точно не проясняет. Забылин предполагает, что это суеверие пошло со времен крещения Руси, когда языческие жрецы со своими приспешниками прятались в лесах и похищали христианских детей, чтобы община не исчезала совсем. Впрочем, этой гипотезе нет никаких доказательств.

Иногда этого персонажа считали одним из представителей классической русской мифологии. Например, автор «Славянской энциклопедии» Владислав Артемов пересказывает несколько очень похожих сюжетов, в которых мать говорила ребенку «понеси тебя леший», и это воплощалось в жизнь — леший оборачивался старушкой или старичком и похищал ребенка.

Забылин пишет, что народ не знает, кем именно является этот похититель, и не дает ему никакого определенного имени. Скорее всего, он отдельный персонаж — проводник, который доставляет человека в потусторонний мир и связывает его с ним. Однако принято считать, что он заботится о ребенке как нежный отец. Пропитание и одежду он им ворует: «говорят, что он кормит всеми теми яствами, которые хранятся у христиан без молитвы, и берет, будучи невидимым; точно так же поступает с бельем и платьем, в которое одевает детей» — пишет этнограф.

Чем занимались похищенные нечистью дети

У Забылина точные функции этих детей в разных поверьях разнятся. В-общем их можно назвать рядовыми нечистой силы. Они могут превращаться в животных или неодушевленные объекты, становиться невидимыми, и их главная задача — причинять людям вред. Впрочем, они делают это не по своей воле, и способны идти на контакт с людьми и как-то с ними сотрудничать.

Несколько другую интерпретацию положения проклятых детей в народных поверьях дает Артемов. Он рассказывает о распространенной вере в то, что кикиморы, лешие, болотники, домовые и прочая земная нечисть — это некогда обычные люди, которых забрала нечистая сила. В том числе это и проклятые дети. Но как только их забрали, у родителей еще есть шанс их вернуть. Артемов пишет, что у лешего захваченного ребенка можно выменять на яйца, которые нужно оставить на пеньке.

В дореволюционном этнографическом исследовании А. Афанасьевой «Поэтические воззрения славян на природу» мы находим похожие сведения:

«По русскому поверью, младенцы, проклятые родителями или умершие некрещеными, захватываются демонами и обращаются в кикимор. В их сообщество поступает также игоша — мертворожденный ребенок, недоносок, выкидыш, уродец без рук и ног, который поселяется в избе и тревожит домохозяев своими проказами».

https://cyrillitsa.ru/sueverija/56665-pochemu-na-rusi-nelzya-bylo-svistet.html

Почему на Руси нельзя было свистеть

text/html

Mon, 08 Jan 2018 18:31:00 +0000

Насвистывать любят многие. Существует даже такое музыкальное направление, как художественный свист. Но если вы засвистите в доме у русских, то рискуете вызвать как минимум раздражение. Вам тут же скажут: «Не свисти — денег не будет!» На Руси свистеть в доме издавна считалось дурной приметой. Свист связан со стихией ветра В древности люди придавали огромное значение […]

https://cyrillitsa.ru/sueverija/54195-pochemu-lyudi-opasalis-muzykantov.html

Почему люди опасались музыкантов

text/html

Wed, 06 Dec 2017 07:31:59 +0000

Гусляры и трубачи выступали на улицах и площадях русских городов, играли на княжеских пирах, и без них не обходился ни один обрядовый праздник — масленица или Иван Купала, свадьба и похороны. Между тем, очень долго на Руси существовали поверья, что все музыканты — колдуны и ведьмы. «Знающие люди» Необразованные крестьяне, умевшие только работать по хозяйству […]

https://cyrillitsa.ru/sueverija/68661-kak-vyzyvali-myortvykh-rodstvennikov-n.html

Как вызывали мёртвых родственников на Руси

text/html

Fri, 06 Jul 2018 07:00:09 +0000

В дохристианскую эпоху славяне язычники полагали, что межу земной жизнью и загробным миром лежит необозримая и неосязаемая пограничная зона, отделяющая живых от мёртвых. В обычные дни это буферная полоса закрыта, но в определённые даты в году, в некоторых местах она открывается и, если здравствующие родственники проводили некие обрядовые манипуляции, души усопших могли вернуться на время домой. Границы миров Проще всего рубеж между мирами отворялся […]

https://cyrillitsa.ru/?p=69568

Чем запомнился Барклай де Толли

Tue, 17 Jul 2018 11:13:46 +0000

Шотландец по происхождению, он был одним из основателей русской военной разведки и мог бы стать главным героем Отечественной войны 1812 года. Загадка рождения До наших дней ведутся дискуссии и споры историков о дате и месте рождения известного полководца. В большинстве изданий до недавнего прошлого годом рождения Михаила Богдановича указывался 1761 г. Однако, современные исследователи все […]

История

Шотландец по происхождению, он был одним из основателей русской военной разведки и мог бы стать главным героем Отечественной войны 1812 года.

Загадка рождения

До наших дней ведутся дискуссии и споры историков о дате и месте рождения известного полководца. В большинстве изданий до недавнего прошлого годом рождения Михаила Богдановича указывался 1761 г. Однако, современные исследователи все чаще называют более ранний год рождения — 1757 г.

Так, в просьбе Барклая от 7 ноября 1812 года к императору Александру I о предоставлении отпуска «для поправления здоровья», сам полководец указывает: «от роду мне 55 лет». На данный момент 1757 г. как год рождения Барклая-де-Толли постепенно находит и официальное признание. Так, в 2007 году в Черняховске (на момент смерти полководца — Инстербурге) были проведены памятные мероприятия по поводу 250-летия полководца.

Через Ботнический залив

Одной из наиболее ярких кампаний Барклая-де-Толли стала русско-шведская война 1808-1809 гг., когда в марте 1809 г. русские войска совершили переход к берегам Швеции по льду Ботнического залива. Этот подвиг современники сравнивали с переходом Суворова через Альпы. При этом Барклай проявил себя как прекрасный организатор и администратор, сумевший не только осуществить, но и прежде всего грамотно подготовить считавшуюся крайне рискованной операцию. Солдаты получили дополнительное теплое обмундирование.

Питание также было организовано с учетом того, что войскам предстоит переход по льду в условиях скрытности и без возможности разведения костров. Лошади были подкованы специальными подковами с шипами, а на колеса орудий и зарядных ящиков нанесены насечки, чтобы они не скользили на льду.

Тяжелый переход был успешно осуществлен и был занят Умео. К сожалению, военные результаты перехода были нивелированы политическими действиями, но тем не менее были продемонстрированы возможности русской армии провести вторжение на территорию Швеции в зимнее время.

Военный министр

20 января 1810 г. Барклай-де-Толли был назначен на пост военного министра, и с его именем был связан ряд преобразований, позитивно сказавшихся в ходе Отечественной войны 1812 года. В русской армии была введена постоянная корпусная организация, что позитивно отразилось на управлении войсками в ходе масштабных боевых действий.

Значительное внимание Барклай уделял и укреплению крепостей — к сожалению, большинство этих мероприятий оказались на момент вторжения Наполеона в Россию незавершенными. Тем не менее Бобруйской крепостью, остававшейся глубоко в тылу французской армии, противник так и не смог овладеть. 19 марта 1812 г. Барклай принял командование 1-ой Западной армии, расквартированной на направлении основного пути армии Наполеона.

Оценка неприятеля

Высокую оценку получил Барклай и от противника, весной 1812 г. Незадолго до Отечественной войны 1812 г. адъютант генерала Лористона капитан де Лонгерю дал краткое описание характера, военных способностей, семейного и материального положения ряда военачальников русской армии.

Барклай де Толли была дана следующая характеристика: «Военный министр. Лифляндец, женился на курляндке, которая видится только с дамами этих двух провинций. Это человек лет 55, немного изможденный, великий труженик, пользующийся великолепной репутацией».

Превратности судьбы

Сделавший блестящую и быструю карьеру М. Б. Барклай де Толли нередко испытывал на себе зависть и очень нелестные отзывы недоброжелателей. Очень непросто складывались у Барклая отношения с М. И. Кутузовым во время Отечественной войны 1812 года. Вскоре после военного совета в Филях Барклай, ссылаясь на ухудшающее здоровье, оставил армию.

Непосредственным поводом, но далеко не причиной, стала передача Кутузовым из 1-ой армии Барклая в состав арьергарда генерала М. А. Милорадовича 30 тысяч солдат. Кутузов, как главнокомандующий, мог принимать такие решения, однако оскорбительным для Михаила Богдановича стало то, что он даже не был официально поставлен об этом в известность. В последующем, Барклай вернулся в состав действующей армии, где его ждала тяжелая кампания 1813 г.

Награды полководца

М. Б. Барклай де Толли являлся одним из четырех военачальников, удостоенных всех четырех степеней ордена Св. Георгия (помимо Барклая полными кавалерами стали М. И. Кутузов, И. И. Дибич, И. Ф. Паскевич). Четвертой степени Барклай был удостоен в 1794 г. за взятие укреплений Вильно, занятых поляками. 3-й степенью генерал был отмечен за успешные действия в сражение под Пултуском, а 2-ой степени ордена удостоен за Бородинскую битву.

Полным кавалером же ордена Св. Георгия Барклай-де-Толли стал после разгрома русскими войсками 30-тысячного французского корпуса под Кульмом в 1813 г. Высшей награды Российской империи — ордена Св. Андрея Первозванного М. Б. Барклай де Толли был удостоен за победу под Кенигсвартом в Саксонии.

7 мая 1813 г. он во главе 23-тысячного отряда внезапно атаковал и разгромил итальянскую дивизию генерала Перри. Только пленными итальянцы потеряли командира дивизии, трех бригадных генералов, 14 офицеров и более 1400 солдат.

Организатор разведки

Обладая значительным военным опытом, Барклай де Толли на посту военного министра провел ряд мероприятий по организации постоянной и носящей системный характер разведки. В начале 1812 г. была создана Особенная канцелярия при военном министре. Канцелярия осуществляла свою деятельность в условиях строгой секретности, в ежегодных министерских отчетах она не фигурировала, а подчинялась непосредственно военному министру.

Специалистов для данной структуры подбирал лично Барклай. Свою работу Особенная канцелярия осуществляла по трем направлениям: стратегическая разведка (получение за границей стратегической информации), тактическая разведка (сбор данных о войсках противника, расположенных в сопредельных государствах) и контрразведка (поиск и нейтрализация наполеоновской агентуры).

https://cyrillitsa.ru/history/48203-kak-branilis-na-rusi.html

Как бранились на Руси

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Fri, 29 Sep 2017 17:31:21 +0000

Еще до «изобретения» матерных слов на Руси был огромный пласт лексики, которую использовали для ругательств. Она была в ходу как у простых людей (мастеровых, крестьян, служек в покоях знати), так и у более образованных, даже высокопоставленных особ (толмачей (переводчиков), учителей, бояр, князей). Эти слова не были неприличной, табуированой лексикой, поэтому свободно использовались в быту. Из […]

https://cyrillitsa.ru/history/68675-ekaterina-ii-10-samykh-neozhidannykh-faktov.html

Екатерина II: 10 самых неожиданных фактов

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Fri, 06 Jul 2018 10:00:48 +0000

Период царствования Екатерины II справедливо называют «золотым веком» империи. Это было время расцвета политического и военного могущества России. При этом сама Екатерина предстает перед нами в весьма противоречивом свете. Прирост территорий Время царствования Екатерины II (1762-1796) способствовало приумножению России во многих областях. Доходы казны выросли с 16 до 68 миллионов рублей, почти два раза увеличилась […]

https://cyrillitsa.ru/history/68325-stefan-batoriy-kak-polskiy-korol-vy.html

Стефан Баторий: как польский король вызвал на дуэль Ивана Грозного

text/html

Sat, 30 Jun 2018 06:30:35 +0000

Стефан Баторий, король польский и великий князь литовский спорил с Иваном Грозным и восхищался смелостью русских воинов. Трансильванский секей Трансильванский секей Иштван Батори — звучит очень таинственно. Стефан Баторий родился в Трансильвании, или Эрдее, или Семиградье, в княжеской семье. Это территория современной Румынии — та, что овеяна мифами о злых духах, колдунах, магах, чародеях и […]

https://cyrillitsa.ru/?p=69555

«Мир вашему дому!»: секреты русского приветствия

Tue, 17 Jul 2018 09:58:39 +0000

По одной из версий, название «славяне» происходит от слова «славить». Это кажется несомненным, ведь каждое русское приветствие — это славословие, даже если оно беззвучное. Дохристианские приветствия В сказках и былинах герои очень часто приветствуют поле, речку, лес, облака. Людям же, особенно молодым, говорят: «Гой еси, добрый молодец!» Слово гой — очень старое, этот древнейший корень […]

Прошлое

По одной из версий, название «славяне» происходит от слова «славить». Это кажется несомненным, ведь каждое русское приветствие — это славословие, даже если оно беззвучное.

Дохристианские приветствия

В сказках и былинах герои очень часто приветствуют поле, речку, лес, облака. Людям же, особенно молодым, говорят: «Гой еси, добрый молодец!» Слово гой — очень старое, этот древнейший корень встречается во многих языках. В русском языке его значения связаны с жизнью и живительной силой, и в словаре Даля гоить означает «говеть, жить, здравствовать». Но есть и другое толкование приветствия «Гой еси!»: некоторые исследователи утверждают, что это словосочетание указывает на принадлежность к одной общине, роду, племени и может быть переведено как: «Ты есть наш, наших кровей». Итак, слово «гой» означает «жить», а «еси» — «есть». Буквально эту фразу можно перевести на современный русский так: «Ты сейчас есть и будь живым еще!». Интересно, что этот древний корень сохранился в слове изгой. И если «гой» — это «жить, жизнь», то «изгой» — его антоним — это человек, оторванный от жизни, лишенный ее. Другое распространенное на Руси приветствие — «Мир вашему дому!» Оно необычайно полное, уважительное, ведь таким образом человек приветствует дом и всех его жителей, близких и далеких родственников. Возможно, в дохристианской Руси под таким приветствием имели в виду и обращение к домовому и богу этого рода.

Христианские приветствия

Христианство подарило Руси разнообразие приветствий, и с этих пор по первым же произнесенным словам стало возможным определить вероисповедание чужестранца. Между собой русские христиане любили здороваться так: «Христос посреди нас!» — и отвечать: «Есть и будет!». Руси дорога Византия, а древний греческий язык ощущается почти родным. Древние греки приветствовали друг друга возгласом «Хайрете!», что означало «Радуйтесь!» — и русские вслед за ними восприняли это приветствие. «Радуйся!» — как бы начинает песнь Пресвятой Богородице человек (ведь именно такой рефрен встречается в песнопениях Богородице). Другое приветствие, появившееся в это время, чаще использовалось, когда человек проходил мимо работающих людей. «Бог в помощь!» — говорил он тогда. «Во славу Божию!» или «Слава Богу!» — отвечали ему. Эти слова, не как приветствие, а чаще как просто пожелание, используются русскими до сих пор. Наверняка не все варианты древних приветствий дошли до нас. В духовной литературе приветствие почти всегда «опускалось» и герои переходили сразу к сути разговора. Только в одном литературном памятнике — апокрифе «Сказание отца нашего Агапия» XIII века встречается приветствие того времени, удивляющее своей поэтичностью: «Добре ходити и добр вы путь буде».

Поцелуи

Троекратный поцелуй, сохранившийся в России до ныне — очень старая традиция. Число три — сакральное, оно и полнота в Троице, и надежность и оберегание. Так часто целовали и гостей — ведь гость для русского человека все равно что ангел, входящий в дом. Другой вид поцелуев — поцелуй руки, означавший почтение и преклонение. Конечно, именно так здоровались приближенные с государем (порой целуя даже не руку, а ногу). Это целование — и часть благословения священника, являющееся одновременно и приветствием. В церкви расцеловывали и того, кто только что причастился Святых Христовых Таин — в этом случае поцелуй был и поздравлением, и приветствием обновленного, очищенного человека. О сакральном, а не только «формальном» значении поцелуев на Руси говорит и то, что не всем было позволено целовать руку государя (послам нехристианских стран это запрещалось). Человек, низший по статусу мог поцеловать высшего в плечо, а тот его — в голову. После революции и в советское время традиция приветствий-поцелуев ослабела, но сейчас вновь возрождается.

Поклоны

Поклоны — приветствие, которое, к сожалению, не сохранилось до наших дней (но осталось в некоторых других странах: например, в Японии люди любого уровня и социального статуса до сих пор глубоко кланяются друг другу при встрече, прощании и в знак благодарности). На Руси было принято раскланиваться при встрече. Но и поклоны бывали разные. Славяне приветствовали уважаемого в общине человека низким поклоном до земли, иногда даже касаясь или целуя ее. Такой поклон назывался «большим обычаем». Знакомых и друзей встречали «малым обычаем» — поясным поклоном, а незнакомцев почти без обычая: прикладывая руку к сердцу и затем опуская ее вниз. Интересно, что жест «от сердца к земле» является исконно славянским, а «от сердца к солнцу» нет. Прикладывание руки к сердцу сопровождало любой поклон — так наши предки выражали сердечность и чистоту своих намерений. Любой поклон метафорически (да и физически тоже) означает смирение перед собеседником. В нем также есть момент беззащитности, ведь человек склоняет голову и не видит того, кто перед ним, подставляя ему самое беззащитное место своего тела — шею.

Объятия

Обнимания были распространены на Руси, но и этот вид приветствия имел разновидности. Один из интереснейших примеров — мужское объятие «сердцем к сердцу», показывающее, на первый взгляд, полное доверие мужчин друг к другу, но в действительности свидетельствующее об обратном, ведь именно таким образом мужчины проверяли, нет ли оружия у потенциального опасного соперника. Отдельный вид объятий — братание, внезапное прекращение военных действий. Обнимались родные и близкие, а еще — люди в церкви перед исповедью. Эта древняя христианская традиция, помогающая человеку настроиться на исповедь, простить других и самому попросить прощения (ведь в храмах тогда были люди, хорошо знающие друг друга, а среди них обидчики и обиженные).

Рукопожатия и шапки

Касание рук — древнейший жест, сообщающий очень много собеседникам без единого слова. По тому, насколько сильным и долгим является рукопожатие, можно определить чрезвычайно много. Длительность рукопожатия пропорциональна теплоте отношений, близкие друзья или люди, давно не видевшие друг друга и радующиеся встрече могли совершать горячее рукопожатие не одной рукой, а обеими. Старший обычно первым протягивал руку младшему — это было как бы приглашением того в свой круг. Рука обязательно должна быть «голой» — это правило сохранилось и до наших дней. Открытая рука свидетельствует о доверии. Еще один вариант пожатия рук — касание не ладонями, а кистями. По всей видимости, оно было распространено среди воинов: так они проверяли, что у встретившегося на их пути нет с собой оружия, и демонстрировали свою безоружность. Сакральный же смысл такого приветствия заключается в том, что при соприкосновении запястий передаётся пульс, а значит и биоритм другого человека. Два человека образуют цепь, что тоже немаловажно в русской традиции. Позже, когда появились правила этикета, лишь друзьям приписывалось пожимать друг другу руки. А для того, чтобы поздороваться с дальними знакомыми, приподнимали шапку. Отсюда и пошло русское выражение «шапочное знакомство», означающее поверхностное знакомство.

«Здравствуй» и «Привет»

Происхождение этих приветствий очень интересно, так как слово «здравствуй», например, не сводится просто к слову «здравие», то есть здоровье. Сейчас мы воспринимаем его именно так: как пожелание другому человеку здоровья и долгих лет жизни. Однако корень «здрав» и «здров» встречается и в древнеиндийском, и в греческом, и в авестийском языках. Первоначально слово «здравствуйте» состояло из двух частей: «Sъ-» и «*dorvo-», где первая означала «хороший», а вторая имела отношение к понятию «дерево». При чем здесь дерево? Для древних славян дерево было символом крепости и благополучия, и такое приветствие означало, что человек желает другому этих крепости, выносливости и благополучия. К тому же и сам приветствующий происходит из крепкого, сильного рода. Это доказывает и то, что не все могли произносить «здравствуйте». Свободным людям, равным друг другу, это позволялось, а холопам нет. Форма приветствия для них была другая — «Бью челом».

Самое первое упоминание слова «здравствуйте» исследователи обнаружили в летописи, датированной 1057 годом. Автор хроник записал: «Здравствуйте же многие лета». Слово «привет» расшифровать проще. Оно тоже состоит из двух частей: «при»+»вет». Первая встречается в словах «приласкать», «приклонить» и означает близость, приближение к чему-то или кому-то. Вторая есть в словах «совет», «ответ», «весть»… Говоря «привет», мы проявляем близость (и действительно, только к близким людям мы обращаемся так) и как бы передаем другому добрую весть.

https://cyrillitsa.ru/past/37210-velikiy-sibirskiy-ledyanoy-pokhod-kolch.html

Великий сибирский ледяной поход Колчака: как он решил его судьбу

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Tue, 04 Jul 2017 09:15:51 +0000

В конце 1919 года многочисленная белая армия отправилась в небывалый по протяженности переход-отступление от Барнаула до Читы. Последние ошибки Колчака и сибирская зима определили судьбу белого движения.

https://cyrillitsa.ru/past/24955-ivan-paskevich-polkovodec-ne-proigrav-2.html

Иван Паскевич: полководец, не проигравший ни одного сражения

text/html

Sat, 18 Mar 2017 08:45:05 +0000

Россия всегда славилась своими полководцами. Но имя Ивана Паскевича стоит особняком. За свою жизнь он выиграл четыре военные кампании (персидскую, турецкую, польскую и венгерскую), не проиграв при этом ни одного сражения.

https://cyrillitsa.ru/past/26195-kak-na-samom-dele-vyglyadel-chingiskhan.html

Как на самом деле выглядел Чингисхан?

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Wed, 29 Mar 2017 06:03:20 +0000

По общепринятой версии, основатель Монгольской империи Чингисхан, или как его еще звали Тэмуджин, принадлежал к монголоидной расе. Ее представителей отличают плоское округлое лицо, узкие и чуть раскосые глаза с крупными нависающими верхними веками, ярко выраженные скулы и желтоватый оттенок кожи. Монголоидам присущи очень темные (нередко иссиня-черные) прямые волосы и темные глаза. Волосяной покров на теле […]

https://cyrillitsa.ru/?p=69539

«Ё-моё!»: что это значит

Tue, 17 Jul 2018 09:00:12 +0000

Всем известно, что русский язык богат на всякого рода ругательства. Происхождение некоторых из них даже для носителей языка является загадкой. Взять хотя бы выражение «ё-моё»: задумывались ли вы когда-нибудь, что оно означает и откуда взялось? Буква «ё» Именно с «ё» начинается большинство русских слов и словосочетаний, заменяющих нецензурную лексику и выражающих досаду, огорчение, недоумение, удивление, […]

История

Всем известно, что русский язык богат на всякого рода ругательства. Происхождение некоторых из них даже для носителей языка является загадкой. Взять хотя бы выражение «ё-моё»: задумывались ли вы когда-нибудь, что оно означает и откуда взялось?

Буква «ё»

Именно с «ё» начинается большинство русских слов и словосочетаний, заменяющих нецензурную лексику и выражающих досаду, огорчение, недоумение, удивление, а иногда и радость. Например, «ёпрст», «ёперный театр», «ёксель-моксель», «ёкарный бабай», «ёлки-палки».

Буква «ё» (звук «йо») имеет для русского человека особое значение и обладает, по мнению многих исследователей языка, мощной энергетикой. Если вы ударитесь мизинцем о ножку стола, вы не вскрикнете «Ой!» или «Ах!», а воскликнете: «Ё!»

Всем с детства знакомо предложение «Казнить нельзя помиловать», которое без запятой невозможно верно истолковать. То же самое свойство, что и запятая, имеет и буква «ё». Без неё смысл многих выражений был бы нам не понятен. Например, «В ближайшие дни страна передохнет от холода» или «Выпили все».

«Ё-моё!»

Эвфемизм «ё-моё», по мнению большинства исследователей, появился в русском языке, как ни странно, именно благодаря культуре, а не её отсутствию. В некоторых ситуациях (например, в присутствии женщин или пожилых людей, на рабочем месте или в театре) употребление нецензурной лексики считается дурным тоном. Однако неприятные или, напротив, радостные события могут произойти где угодно.

В первую минуту эмоционального всплеска, не контролируя себя, человек, конечно, выкрикнет букву «Ё», с которой начинаются большинство ругательств русского языка. Однако, опомнившись, он скажет первое, что придёт в голову: как правило, это будет слово, подходящее по смыслу и рифмующееся с высказанным. Так и произошло выражение «ё-моё». Таким же образом образовался, например, и эвфемизм «ёпрст», когда бранившийся человек сделал вид, что просто перечисляет буквы алфавита. Поэтому «ё-моё» — ничто иное как завуалированное ругательство.

Однако некоторые ученые считают, что многие русские ругательства или заменяющие их слова в древности использовались как посылы или заклятия. Отсюда и запрет на их употребление. Поэтому и выражение «ё-моё» тоже могло быть из числа подобных «мантр».

Также может быть, что «ё-моё» — это просто сокращённое до междометия нецензурное словосочетание, обозначающее гениталии и их принадлежность говорящему.

https://cyrillitsa.ru/history/50974-3-izvestnykh-inostranca-kotorye-ne-smog.html

3 известных иностранца, которые не смогли уехать из России

text/html

Sat, 28 Oct 2017 20:54:17 +0000

Россия — страна гостеприимная. С давних пор иностранцам по своей воле или вопреки ей приходилось «застревать» в нашей стране.

https://cyrillitsa.ru/history/60035-kakie-proklyatiya-byli-u-semi-suvorova.html

Какие проклятия были у семьи Суворова

text/html

Thu, 22 Feb 2018 09:01:03 +0000

Согласно легенде, рассказываемой потомками великого полководца Александра Суворова по женской линии, на их род были наложены два проклятия, коснувшиеся нескольких поколений семьи. Первое заклятие не проигравший ни одного военного сражения национальный герой Российской империи получил от поляков в ходе штурма предместий Варшавы, а второе перешло на его правнуков после приобретения поместья Дернебург. Польское проклятье В […]

https://cyrillitsa.ru/history/65317-potyomkinskie-derevni-byli-li-oni-obma.html

Потёмкинские деревни: были ли они обманом

text/html

Mon, 14 May 2018 13:01:23 +0000

Князь Григорий Потёмкин-Таврический, известный государственный деятель XVIII века, прославился в истории не только своими славными делами, связанными с присоединением к Российской империи Крыма и Таврии, строительством Черноморского флота, но в гораздо большей степени, как главный персонаж исторического мифа про «потёмкинские деревни». Согласно этой истории, по пути следования Екатерины Второй и её спутников из числа европейских […]

https://cyrillitsa.ru/?p=69552

Какие территориальные претензии к России есть у Эстонии

Tue, 17 Jul 2018 08:55:46 +0000

С распадом Советского Союза территориальные претензии многих государств к новообразованной Российской Федерации вспыхнули с новой силой. Более того, в силу поспешности распада СССР и слабости новой России, некоторые бывшие советские республики также вспомнили о землях, которые принадлежали им в начале XX века, до того, как СССР победил в Великой Отечественной Войне. Красный сепаратный мир Одной […]

История

С распадом Советского Союза территориальные претензии многих государств к новообразованной Российской Федерации вспыхнули с новой силой.

Более того, в силу поспешности распада СССР и слабости новой России, некоторые бывшие советские республики также вспомнили о землях, которые принадлежали им в начале XX века, до того, как СССР победил в Великой Отечественной Войне.

Красный сепаратный мир Одной из таких бывших республик стала Эстония, у которой имеются претензии по поводу части территорий Псковской и Ленинградской областей, и это, что неудивительно, осложняет жизнь, в первую очередь, самим эстонцам.

Но история эта начинается не в девяностых, а ещё в двадцатых годах прошлого века, с самого момента становления молодой советской республики. В 1919 году эстонцы вместе с российскими белогвардейцами предприняли первый поход на Петроград. И поход этот начал развиваться весьма успешно для «белых».

К слову сказать, в число этих самых «белых», внезапно вошли силы Британского флота, датских, шведских и финских добровольцев. Эстонцами к 1920-му году были заняты Ямбург и Псков. Но в итоге эстонская сторона решила заключить сепаратный мир с «красными» за спинами белогвардейцев.

Некоторые называют это «предательством», но в данном случае, эстонскими политиками той поры двигал холодный расчёт. В случае победы «белых», Эстония вновь становилась провинцией России, одной из многих и важной только с точки зрения близких границ с Европой. При том, что изначально весь этот «белый поход» был провозглашен в рамках «войны за независимость Эстонии».

Ленин же, в свою очередь, согласился на независимость Эстонии, и, более того, на передачу ряда российских территорий.

Независимые территории в обмен

Так, 2 февраля 1920 года был заключен Тартуский, или Юрьевский мирный договор. По договору, Эстония обязалась разоружить армию генерала Юденича, к слову, одного из самых победоносных царских, а впоследствии, «белых генералов». В обмен на это, эстонцы получили независимость территории Ивангорода, Изборска и Печор, и новообразованную волость Нарва. В общем, заканчивались они примерно Кингисеппом.

Помимо этого, эстонцы по договору получали 15 миллионов рублей золотом и лесную концессию в один миллион десятин.

Новый статус

Однако, положение Эстонии и статус её независимости от России поменялся уже в 1939-1940-м годах, когда она стала очередной Советской Республикой. Это случилось после подписания СССР и Германией пакта о ненападении, и фактического раздела сфер влияния в Восточной Европе.

По секретному протоколу все три прибалтийских государства отходили Советскому Союзу. И СССР этим успел воспользоваться, введя в Эстонию и военный контингент, и поставив лояльное Советам правительство, которое и подписало договор о вхождении этой страны в Союз.

Тут нужно отметить, что до второй половины XX века, а то и позже, на Северо-Западе Советской России шёл перманентный процесс перераспределения границ между областями и прочими административно-территориальными единицами. Области «сливали» воедино, потом разделяли, какие-то территории перемещали из юрисдикции в юрисдикцию по несколько раз за пятилетку. И эта же участь коснулась Эстонии в 1945 году.

Территории, переданные по Тартускому договору, вновь вернулись в прямое подчинение России и РСФСР. В частности, Изборск вновь отошёл к Псковской области, а Ивангород — к Ленинградской. Ну, и то, что восточнее, например, Кингисепп — тоже. Хотя Нарва, как мы видим и сейчас, так и осталась эстонской, но при этом самой «русской» территорией в этой прибалтийской стране.

Воспоминания о Тартуском договоре

Так или иначе, но наступили девяностые, и прибалтийские страны были первыми, вышедшими из состава Советского Союза. И вот дальше эстонская сторона вспомнила тот самый Тартуский мирный договор.

Логика эстонцев тут примерно такова: раз они теперь снова независимое государство, то и вернуться должны к последним границами своей независимости и последним же договоренностям с Россией того периода.

И столь же понятно, что Россия на такой возврат своих территорий не пойдет никогда. Более того, Тартуский договор уже сыграл злую шутку в другом административно-территориальном казусе в начале нулевых, и снова с Эстонией.

«Саатсеский сапог»

Это часть территории псковской области, которая на несколько километров вдаётся в территорию Эстонии, и по которой идёт эстонское шоссе. Участок дороги там длинной в километр, но сложности с пограничным режимом имеют место.

По большому счёту, Россия вообще могла с полным правом устроить на этом километре пограничный ад с кордонами и пропускным режимом. Однако наша страна пошла на уступки и просто ограничила механику передвижений: на этом участке шоссе можно ездить свободно, но без остановок, и нельзя передвигаться пешком.

Более того, Россия планировала вообще передать этот участок эстонской стороне в обмен на примерно сто гектаров эстонских земель в окрестностях Меремяэ и Вярска. В 2005-м году даже был подписан соответствующий договор.

Однако в итоге при его ратификации, эстонская сторона в качестве преамбулы сослалась именно на Тартуский договор 1920 года, и российский МИД тут же отменил и подпись, и ратификацию, поскольку это давало бы возможность Эстонии претендовать и на иные территории, отошедшие ей по этому договору.

В общем, движение по шоссе все так же затруднено, а разрешения территориальных споров в ближайшем будущем не предвидится. Поскольку Эстония использует эту историю скорее, как политический фактор, а Россия рассматривает данные эстонские притязания, как лишённые всякого смысла.

https://cyrillitsa.ru/history/69609-vasiliy-ii-pochemu-ego-prozvali-tyomnym.html

Василий II: почему его прозвали «Тёмным»

text/html

Wed, 18 Jul 2018 07:31:27 +0000

Великий князь московской земли Василий II Васильевич (1415–1462) известен в истории под прозвищем Тёмный, которое закрепилось за ним после потери зрения. Однако ослепление это произошло не вследствие ухудшения здоровья, а из-за подлой борьбы за власть между кровными родственниками. Василий II Тёмный взошёл на московский трон вопреки завещанию своего деда Дмитрия Донского, согласно которому это место […]

https://cyrillitsa.ru/history/67071-pochemu-sekta-khlystov-schitalas-samoy.html

Почему секта хлыстов считалась самой опасной в России

text/html

Wed, 13 Jun 2018 07:30:30 +0000

Секта хлыстов возникла в России на рубеже XVII-XVIII веков среди оброчных крестьян. В основе хлыстовства — вера в возможность прямого общения со «духом святым», который вселяется в избранных людей — «христов». Устные поучения, или предания, исходящие от «христов», считаются «священными». Название «хлысты» произошло по первой версии от религиозного обряда, в ходе которого сектанты бьют себя, […]

https://cyrillitsa.ru/history/59981-komu-byla-vygodna-eres-zhidovstvuyushhi.html

Кому была выгодна ересь жидовствующих

text/html

Wed, 21 Feb 2018 13:31:20 +0000

«Ересь жидовствующих» — религиозно-политическое движение, существовавшее на Руси в конце XV века, до сих пор таит массу загадок. В истории нашего государства ему суждено было стать знаковым явлением. Истоки Оппозиционные движения на Руси появлялись давно. В конце XIV века в Пскове и Новгороде, — центрах вольнодумства, возникло течение «стригольников», которое выражало протест против церковного мздоимства […]

https://cyrillitsa.ru/?p=69537

Какие города построили татаро-монголы

Tue, 17 Jul 2018 08:30:32 +0000

Завоевательные походы татаро-монгольских народов на Русь, судя по всему, начались в XIII веке. Но и ранее различные тюркоязычные племена кочевали по территории современной России. Этот особенный период отечественной истории ознаменован не только массовыми военными конфликтами, но изменениями в культуре, политике и манере ведения хозяйства. Разрушались и возводились прекрасные тюркские и монголо-татарские города, которые сохранившись, в […]

История

Завоевательные походы татаро-монгольских народов на Русь, судя по всему, начались в XIII веке. Но и ранее различные тюркоязычные племена кочевали по территории современной России. Этот особенный период отечественной истории ознаменован не только массовыми военными конфликтами, но изменениями в культуре, политике и манере ведения хозяйства.

Разрушались и возводились прекрасные тюркские и монголо-татарские города, которые сохранившись, в дальнейшем стали русскими.

Казань

Этот город был основан в XIII—XIV веках, как пограничная крепость одной из орд, состоявших из кутригурских племён и остатков хазар. В дальнейшем поселение стало важным торговым и политическим центром в составе Золотой Орды.

Появление необычного названия окутано рядом мифов и легенд, связанных с обозначением традиционной посуды кочевых тюркоязычных племен — казана. Общее принятие пищи, скорее всего, было связано с неким ритуалом. Но многие лингвисты при этом обращают внимание на такие русские слова, как «казна» и «казнить», имеющие отношение к государственной власти.

В XV веке Казань стала столицей отдельного татаро-монгольского ханства. В городе стремительно развивалось производство кожаных, гончарных изделий, оружия и процветала торговля, в том числе с Московским царством.

В начале второй половины XVI века Казанское ханство было разгромлено войсками Ивана Грозного и вместе со своей столицей вошло в состав России.

Арт — Арск

В XIII веке на реке Казанка в 65 км к северо-востоку от Казани, ханом Батыем была основана крепость Арт, что в переводе с общетюркского означает — задний, тыльный. Артская цитадель являлась северным тыловым форпостом Казанского ханства. В 1552 году деревянная крепость, охраняемая небольшим ордынских гарнизоном, была захвачена русским отрядом, посланным Иваном Грозным. С того времени Арск — небольшой татарский городок, входящий в состав России, ныне он имеет железнодорожное сообщение и развитую инфраструктуру.

Алабуга — Елабуга

Поселение, основанное кутригурскими племенами в 1005—1010 годах на высоком правом берегу Камы, у места впадения в нее реки Тоймы, очевидно, к концу XI века уже имело каменные стены и башни, ведь одна из них сохранилась до сих пор. Возможность возведения монолитной крепости в ту раннюю пору говорит о том, что город был экономически развит и имел большое население.

Алабуга стояла на важной для волжских булгар, а затем и ордынцев, торгово-караванной дороге, соединявшей европейские земли с Приуральем. Согласно летописям, в XII веке в Алабуге была сооружена белокаменная мечеть с восемью башнями и полубашнями, от которой ныне остались руины. Археологи и архитекторы предполагают, что конструкцией эта мечеть была похожа на аналогичные средневековые мечети-крепости, отчасти сохранившиеся в тунисском в Сусе и в столице Ирака — Багдаде. А это значит, что уже тогда между приуральскими и центрально-азиатскими, а также северо-африканскими землями существовала связь, благодаря которой развивалась мусульманская культура.

Билер — Биляр

На левом берегу реки Малый Черемшан правого притока реки Большой Черемшан, впадающего в Волгу, в X-XII веках был основан город с деревянными стенами толщиной до 10 метров. В сохранившихся летописях XII века его называют «Великий Город» и судя по всему, в нём проживали славяне. Однако археологические изыскания позволили установить, что в X веке в нём была сооружена белокаменная мечеть-крепость с колоннами и минаретами.

Тогда же поблизости располагались каменные дома с оштукатуренными стенами и галереями, что нехарактерно для древнерусского зодчества, был комплекс бань, целый гончарный квартал и даже мастерская алхимика. Подобного культурного уровня в то время вряд ли можно было увидеть даже в южно-европейских полисах. На момент существования Золотой Орды Билер был одним из самых развитых городов ханства, ныне он существует только как археологический музей-заповедник.

Бахчисарай

Бахчисарай, столица Крымского ханства, был основан ордынцами в первой половине XVI века в месте пересечения других татарских поселений — территории крепости Кырк-Ер, созданной в V веке византийцами для защиты своих владений, и села Салачик.

Город Кырым, именовавшийся раньше Солхат и село Салачик своими названиями обязаны итальянцам — венецианцам и генуэзцам, которые в начале XIII века создали их в качестве своих колоний и именовали Solcati. И многие другие крымско-татарские полисы, на самом деле основаны понтийскими греками и аланами, исстари проживавшими на полуострове. Это подтверждают археологические раскопки и найденные учёными артефакты.

И только Бахчисарай, живописно раскинувшийся на склоне Внутренней гряды Крымских гор, действительно был построен татаро-монголами в качестве новой резиденции Крымского ханства.

Уже в середине XVII века Бахчисарай состоял более чем из 2000 домов, в нём были грузинские и греческие кварталы, кожевенные, портняжные, башмачные и оружейные мастерские, кузницы, винные, овощные и другие торговые ряды. Вплоть до XVIII столетия это был самый развитый тюркско-татарский город, находившийся на территории современной России.

https://cyrillitsa.ru/history/50383-kakikh-russkikh-monarkhov-schitali-nenas.html

Каких русских монархов считали ненастоящими

text/html

Sun, 22 Oct 2017 16:31:39 +0000

лухи о подмене царей в русской истории возникали неоднократно. Как правило, этому или предшествовали непопулярные реформы, или вдруг возникали сомнения в порядке престолонаследия, или страна стояла на пороге войны. Фёдор Иоаннович Первые слухи о подмене царя появились в 1584 году, сразу после кончины Иоанна Грозного. Тогда трон перешел к третьему сыну монарха — Федору Иоанновичу, […]

https://cyrillitsa.ru/history/55171-kakaya-sudba-zhdala-vdov-na-rusi.html

Какая судьба ждала вдов на Руси

text/html

Mon, 25 Dec 2017 04:31:28 +0000

До конца XIX века женщина в России была абсолютно бесправна, за редким исключением ей запрещалось обучаться какой-либо профессии и потеряв мужа, она часто не имела средств к существованию. И если вдова из нищего сословия, не имевшая возможности снова выйти замуж, считала свою жизнь конченной, то высокородная женщина, лишившись супруга, порой обретала настоящую свободу. Если вдова […]

https://cyrillitsa.ru/history/2743-chudo-rossii-sobor-rozhdestva-bogorodicy-2.html

Чудо России. Собор Рождества Богородицы

text/html

Tue, 18 Dec 2012 15:06:04 +0000

Продолжение очерка о чуде древнерусского искусства, фресках Ферапонтова монастыря

https://cyrillitsa.ru/?p=69535

7 войн, которых избежала Россия

Tue, 17 Jul 2018 08:00:24 +0000

Россия не раз оказывалась на пороге войн, которых удавалось избежать. Некоторые из таких потенциальных конфликтов могли стать противостоянием мирового масштаба. Азовское сидение В 1637 году казаки, воспользовавшись тем, что Турция оказалась втянутой в войну с Персией, после двухмесячной осады заняли Азов. Россия оказывала казакам военную помощь оружием и припасами, хотя официально Москва придерживалась нейтралитета. В январе 1641 […]

История

Россия не раз оказывалась на пороге войн, которых удавалось избежать. Некоторые из таких потенциальных конфликтов могли стать противостоянием мирового масштаба.

Азовское сидение

В 1637 году казаки, воспользовавшись тем, что Турция оказалась втянутой в войну с Персией, после двухмесячной осады заняли Азов. Россия оказывала казакам военную помощь оружием и припасами, хотя официально Москва придерживалась нейтралитета. В январе 1641 году Азов был осажден огромной турецкой армией. Понеся большие потери в боях и еще больше от болезней. турки были вынуждены снять осаду.

Отстояв Азов, казаки предложили русскому правительству взять его под свою власть. Принятие подобного предложения означало войну с Турцией, к которой Россия тогда не была готова. Собравшийся в Москве земский собор принял решение оставить Азов. Летом 1642 года казаки, уничтожив сохранившееся укрепления, покинули разрушенную крепость.

«Пропал, как Бекович под Хивой»

В 1717 году в Хиве хитростью был уничтожен русский отряд князя Бековича-Черкасского. Выражение «Пропал, как Бекович под Хивой» вошло в поговорку. Отсутствие хороших коммуникаций и затяжная Северная война не позволили России в тот момент начать активное продвижение в Средней Азии. А. С. Пушкин отмечал: «Предание гласит, что Петр I на смертном одре жалел лишь о двух вещах: что не отомстил Турции за Прутскую неудачу, а Хиве — за убиение Бековича».

На рубеже веков

В 1800 году, после неудачных действий русских войск в Швейцарии и Голландии и фактического предательства Англии и Австрии, в российской внешней политике наметился серьезный поворот в сторону сближения с Францией. А это, в свою очередь, означало, прежде всего, войну с Англией. Для похода в индийские владения Британии готовился особый казачий корпус.

В Англии же снаряжалась к походу эскадра адмирала Нельсона для блокады Ревеля и Санкт-Петербурга. Однако дворцовый переворот 12 марта 1801 года и убийство Павла I, в котором, как считает ряд исследователей, не обошлось и без английского участия, в очередной раз резко изменил политический курс России, которая спустя четыре года вновь оказалась в рядах антифранцузской коалиции.

На персидской границе. 1829 год После разгрома 30 января 1829 года русского посольства в Тегеране и гибели Александра Грибоедова перспектива новой русско-персидской войны, которая была на руку Англии и Турции, становилась реальностью. Обе стороны активно вели военные приготовления. Русские войска силами трех пехотных полков и двух егерских батальонов заняли ключевые пункты на границе.

Тем не менее, к войне ни Россия, ни Персия оказались совершенно не готовы. Основная часть войск Кавказского корпуса была разбросана на огромной территории Закавказья и в занятых в 1828 году турецких крепостях. В то же время и Персия не имела серьезных ресурсов для ведения новой войны. В итоге возобладал компромисс — Персия направила в Санкт-Петербург посольство с извинениями, а Николай I согласился с с точкой зрения Тегерана, видевшей причину разгрома русского посольства «в опрометчивых порывах усердия покойного Грибоедова».

Дело «Виксена»

В 1836 году в Черном море русским патрульным бригом «Язон» была задержана английская шхуна «Виксен» с грузом оружия и контрабандных товаров. По сути плавание «Виксена» было подготовленной провокацией с целью обострения англо-русских отношений и создания коалиции против России. Однако, Англии не удалось найти союзника в континентальной Европе, а относительно немногочисленная британская армия не представляла серьезной опасности для России В итоге конфликт был решен дипломатическим путем.

В разгар Крымской войны

Зимой 1855 года, после падения Севастополя и взятия русскими войсками Карса, ход Крымской войны принял патовый характер, так как дальнейшее продолжение войны для всех участников вело лишь к увеличению жертв и военных расходов без перспектив быстрой победы.

Роковую для России роль в данном случае сыграла позиция Австрии, предъявившей жесткий ультиматум. На совещании в Зимнем дворце 20 декабря 1855 года было принято решение не рисковать войной с Австрией, грозившей потерей Польши и еще целого ряда территорий, и начать переговоры о мире, которые, как известно, завершились тяжелым для России Парижским миром 1856 года.

На Кушке

Присоединение к России Средней Азии постоянно сопровождалось русско-английским противостоянием в этом стратегически важном регионе. В 1885 году это поставило Россию и Англию на грань войны, когда афганский отряд (4000 афганцев и 100 английских инструкторов) вторгся на территорию спорного Мервского оазиса.

Однако 18 марта 1885 года отряд был полностью разгромлен русскими войсками. В ответ британский парламент ассигновал крупную сумму на войну с Россией. Конфликт удалось погасить в результате русско-афганского соглашения, признавшего бой на Кушке случайным пограничным столкновением и четким определением северной границы Афганистана.

https://cyrillitsa.ru/history/49591-pochemu-na-rusi-akterov-khoronili-otdel.html

Почему на Руси актеров хоронили отдельно

text/html

Fri, 13 Oct 2017 18:01:54 +0000

Еще совсем недавно актерская профессия считалась, мягко говоря, совсем не престижной. Настолько, что артистов хоронили за пределами кладбища после смерти. Почему?

https://cyrillitsa.ru/history/54685-demokratiya-na-rusi-kogda-takoe-bylo.html

Демократия на Руси: когда такое было

text/html

Wed, 13 Dec 2017 04:31:59 +0000

Вече — это уникальная форма народного собрания, которая существовала во времена Киевской Руси и в той или иной форме присутствовала практически у всех славянских народов. Проводились такие собрания для принятия важных государственных решений, благодаря чему многие историки квалифицируют вече как орган власти. Принимать участие в вече имели право представители свободных семейств сообщества, а также знать […]

https://cyrillitsa.ru/history/50254-kak-suvorov-usmiril-pugachyova.html

Как Суворов усмирил Пугачёва

text/html

Sat, 21 Oct 2017 06:01:40 +0000

Осенью 1773 года разгорелось восстание Пугачева. До сегодняшнего дня события тех лет не раскрывают всех своих секретов. Что это было: казачий бунт, крестьянское восстание или гражданская война? Пётр III Историю пишут победители. История пугачевского восстания до сих пор считается спорным моментом русской истории. По официальной версии Пугачёв и Пётр III — разные люди, у них […]

https://cyrillitsa.ru/?p=69533

Сколько казаков было мусульманами

Tue, 17 Jul 2018 07:30:07 +0000

Принято считать, что казаками были исключительно православные христиане. Это не так. В среде казачества всегда было много представителей разных конфессий, в том числе мусульман. Существует даже версия, что первыми казаками стали именно мусульмане. Тюркские наследники Распад Золотой Орды вызвал интенсивное брожение народов, которые кочевали с места на место в поисках наиболее надежного пристанища. Среди них […]

Народы

Принято считать, что казаками были исключительно православные христиане. Это не так. В среде казачества всегда было много представителей разных конфессий, в том числе мусульман. Существует даже версия, что первыми казаками стали именно мусульмане.

Тюркские наследники

Распад Золотой Орды вызвал интенсивное брожение народов, которые кочевали с места на место в поисках наиболее надежного пристанища. Среди них были и те, кого принято считать предтечей казачества — бродники, ногайцы, черкасы, торки.

В 1492 году крымский хан Менгли I Гирей сообщал Ивану III, что его войско, возвращавшееся из-под Киева с богатой добычей, было атаковано «ордынскими казаками». Об «ордынских» или «азовских» казаках повествуют многие летописи эпохи Ивана III. Например, в донесении послов пограничных воевод великому князю читаем: «Поле не чисто от азовских казаков». При этом татарские казаки, как русские и малороссийские, хоть и поступали на государеву службу, однако никакой власти над собой не желали.

О тюркском происхождении казачества могут свидетельствовать такие имена атаманов, как Кара Бука, Бакай–ага, Джарлы-ага, Бакай-ата. Было немало казаков с татарскими корнями и в отряде атамана Ермака — Окул (на тюркском означает «посажёный отец») или Корчига («ястреб-тетеревятник»). Напомним, что казак Мамай, имеющий явно тюркскую родословную, считался олицетворением запорожского казачества.

Однако многие тюрки после вступления в казаки принимали православие и брали русские имена. В архивах Уральского и Оренбургского войск есть сведения, что казаки при крещении указывали свое происхождение, например, «происхожу из рода кипчак», или тама, или алим, или «из рода ногайских мурз». Приток казаков из рода чингизидов (прямых потомков Чингисхана) и казахских племен наблюдался в XVI-XVIII вв. Наиболее грамотные из них повышали свое образование в учебных заведениях Москвы.

Академик Иван Миллер считал, что слово «казак» — это самоназвание группы тюркских племен, представителей которой называли киргиз-кайсаками. «Мы одного корня с киргиз-кайсаками, они состоят в родственной связи со всем казацким миром», — указывал потомственный казак генерал Исаак Бакадоров.

Исследователь запорожского казачества Дмитрий Яворницкий в своих работах приводит имена первых казаков, встречающиеся в летописных источниках, — Аллаберды, Аличембей, Акмолла-ага, Бассанали, Чабан-ага. Их тюркская этимология не вызывает сомнения. Лингвист А. И. Назаров, проведя подробный анализ уральских казачьих фамилий, выявил, что по меньшей мере 300 из них имеют тюрко-мусульманское происхождение: к примеру, Абдрашитов Вагапов, Исмаилов, Кенжебеков, Нигматуллин, Сеитов, Юсупов и многие другие. Казачий хорунжий Леонтий Масянов так писал об уральцах: «Были также полноправными казаками татары, калмыки, и были они великолепными казаками».

Казаки-иноверцы

Николай Горбунов, полковник Астраханского казачьего войска, обращает внимание на то, что среди казаков, помимо православных, были представители различных вероисповеданий: мусульмане, буддисты, католики, лютеране. Многие ученые при изучении феномена казачьей веротерпимости отмечают, что она была обусловлена желанием выжить в окружении иноверцев. Длительное совместное проживание непременно приводило к ассимиляции.

В 1840 году было разрешено служить в казаках и занимать командные должности представителям мусульманской аристократии. Политолог Сергей Маркедонов по этому поводу замечает: «Было бы неверно представлять, что переход в казаки непременно сопровождался отказом от ислама, веры предков».

Исследования, проводимые в 1862 году в среде уральских казаков, дали следующую картину: число русских, включая белорусов и украинцев, составляло 70 331 человек (85,8%), башкир — 6 095 (7,4%), татар — 4 168 (5,1%), калмыков — 1 184 (1,4%), остальных, преимущественно тюрков, — 220 (0,3%). Таким образом, процент мусульман в Уральском войске в середине ХIХ века равнялся 12,8.

Добровольные переходы мусульман Северного Кавказа, Казахстана или Туркменистана в казачество, согласно источникам XIX века, были не таким редким явлением. К примеру, количество терских казаков станицы Луковской с 1856 по 1866 год увеличилось почти вдвое. А статистика 1875 года показала, что в Луковской, помимо русских, проживали 772 черкеса и 182 осетина.

Казачья служба выходцев с Северного Кавказа берет начало с 1733 года, когда кабардинскому князю Эльмурзе Бековичу-Черкасскому было поручено зазывать горцев в казаки. Каждому поступившему на службу было обещано по 15 и более рублей годового жалования. До нас дошли имена кавказской знати, командовавшей казачьими отрядами, среди них Куденек Камбулатов и Сунчалей Янглычев.

Мусульмане проходили службу преимущественно в Горско-Моздокском и Кизляро-Гребенском полках Терского войска. Известно, что на апрель 1913 года в Терском казачьем войске служили 338 офицеров, из них русских было 256, остальные — представители кавказских народов, в первую очередь ингуши и осетины.

При Николае I из мусульман Кавказа и Крыма сформировали Кавказско-Горский и Крымско-Татарский эскадроны по образцу лейб-гвардейских казачьих частей. Они стали полноправной составляющей Собственного Его Императорского Величества Конвоя.

В это же время по российскому образцу было создано Персидское казачье войско. Его численность в 1920 году превышала 8 тыс. человек, в том числе в него входили 122 российских офицера, преимущественно осетины. Они прекрасно владели персидским языком, родственным их родному осетинскому. Интересно, что в персидских казаках начинал службу офицер Реза-хан, который впоследствии стал предпоследним иранским шахом под именем Реза Пехлеви.

Прижились не все Российские власти всегда старались отвечать на духовные запросы мусульман-казаков. Для них, к примеру, строились мечети. В соответствии с российским законодательством для создания одного прихода требовалось наличие не менее 200 мусульман мужского пола. По данным за 1853 год, казаки-магометане имели возможность посещать 114 мечетей, в которых служили 169 духовных лиц.

В последние дни царствования Николая I был подготовлен специальный документ «Правила устройства духовной жизни магометан казачьего сословия», законодательно регулировавший религиозный быт казаков-мусульман. Согласно данным «Правила», на февраль 1855 года в штате Донского, Черноморского, Кавказского, Уральского, Оренбургского, Сибирского казачьих войск и Тобольского конного казачьего полка состояли 18 599 мусульман. Следует признать, что властям было непросто контролировать уклад жизни воинов— мусульман. Особенно сложная ситуация сложилась в годы Крымской войны (1853-1856 гг.), где главным противником России была мусульманская Турция.

В 1860 году был зафиксирован случай, когда татары-казаки подали на имя наказного атамана Хомутова прошение отпустить их в Турцию. Хомутов внимательно отнесся к прошению и велел войсковым старшинам провести своеобразный опрос, по результатам которого выяснилось, что одной из основных проблем для казаков-магометан была невозможность вступать в брак с женщинами-христианками, а при недостатке женщин их роду грозило истребление. Разрешение на эмиграцию было дано, однако далеко не все мусульмане решились оставить свои курени.

С прицелом на будущее

Казаки-мусульмане и сегодня довольно распространенное явление. Так, в Пермской области в 2004-2005 годах была сформирована первая в России мусульманская казачья сотня. Муфтий Пермской области Мухаммедгали Хузин тогда подписал соглашение с Прикамским отдельным казачьим округом.

«Мы хотим показать пример того, как можно служить Отечеству, не нарушая духовных традиций своих предков», — заявил муфтий. Ничто не может помешать казакам-мусульманам совершать намазы и готовить халяльную еду, а в период Рамадана держать пост. Они, как и прочие казаки, регулярно организовывают летние подростковые лагеря и ведут воспитательно-патриотическую работу с подрастающим поколением, помогают правоохранительным органам обеспечивать порядок, в частности, борются с распространением наркомании.

В декабре 2005 года Оренбургское городское казачье общество в канун своей 14-й годовщины пополнилось еще одной организацией — хуторским казачьим обществом «Яицкое», главой которого был избран Наиль Якупов. Особенностью «Яицкого» является то, что его состав включает равное количество казаков-христиан и мусульман.

В наши дни тенденция к возрождению мусульманского казачества наблюдается также на Северном Кавказе.

https://cyrillitsa.ru/narody/56100-kakie-zakony-deystvuyut-v-chechne.html

Какие законы действуют в Чечне

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Sat, 30 Dec 2017 15:31:01 +0000

Адатом (в переводе с арабского это означает «обычай») называется свод законов и традиций у мусульманских народов. В отличие от законов шариата эти нормы возникли еще в доисламский период. Следование нормам адата широко распространено у чеченцев. Как возникли адаты Шариатские суды занимаются в основном делами гражданскими — имущественными, земельными и наследственными спорами — уголовные же часто […]

https://cyrillitsa.ru/narody/54006-kakie-russkie-familii-prishli-ot-tatar.html

Какие русские фамилии пришли от татар

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Sun, 03 Dec 2017 20:55:28 +0000

Наверное, все слышали поговорку «Поскреби русского — найдешь татарина!» Русская и татарская культуры настолько тесно соприкасались друг с другом, что сегодня мы порой даже не подозреваем о татарском происхождении некоторых русских фамилий. Русские фамилии татарского происхождения появились, конечно, в период татаро-монгольского ига. Потом довольно много татар служило при дворе Ивана Грозного и других русских царей. […]

https://cyrillitsa.ru/narody/52224-kakie-religioznye-ordena-est-v-chechne.html

Какие религиозные ордена есть в Чечне

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Mon, 13 Nov 2017 07:01:48 +0000

В современной Чечне основой мусульманского вероисповедания является суннизм. При этом большинство чеченских суннитов следуют традициям суфизма — эзотерического учения, проповедующего смирение и аскетизм. Северокавказский суфизм По определению Совета муфтиев России слово «суфизм» восходит к арабскому «суф» («шерсть») — материал, из которого изготовлялась одежда искателей Истины. Сам по себе суфизм не является подобно суннизму и шиизму […]

https://cyrillitsa.ru/?p=69531

Как матерились аристократы?

Tue, 17 Jul 2018 07:00:37 +0000

Брань — неотъемлемая часть нашей жизни, от употребления ругательств в определенных ситуациях удержаться трудно. В наше время принято выражать степень своего недовольства при помощи обсценной лексики. А как было в старину? Неужели русские аристократы тоже ругались матом? Как «посылали» друг друга аристократы? Матерная брань на Руси не поощрялась. Во времена Ивана Грозного и Петра I […]

История

Брань — неотъемлемая часть нашей жизни, от употребления ругательств в определенных ситуациях удержаться трудно. В наше время принято выражать степень своего недовольства при помощи обсценной лексики. А как было в старину? Неужели русские аристократы тоже ругались матом?

Как «посылали» друг друга аристократы?

Матерная брань на Руси не поощрялась. Во времена Ивана Грозного и Петра I за нее даже били плетьми. Конечно, речь шла о простом люде. Что же касается бояр и дворян, то они просто старались не браниться публично.

В оправдание активного присутствия мата в русском разговорном языке часто вспоминают, что нецензурные слова употреблял даже сам Александр Сергеевич Пушкин — не только в разговорах, но и в стихах. Однако литература есть литература, и богема есть богема. А в целом в кругах русской аристократии обсценная лексика распространена не была. Аристократы использовали другие формы ругательств. Например, если их возмущала чья-то наглость, они вместо известного «посыла» говорили: «Да я Вам, молодой человек, в отцы гожусь!», «Я думаю, Вы далеко пойдете», «Это ниже моего достоинства».

Вот пример обмена бранными фразами в аристократической среде: «Да вы-с, сударь, шельмец» — «Отнюдь! Это вы, голубчик, нечисты на руку, меня же, напротив, упрекнуть не в чем!» — «Милостивый государь, ваши встречные обвинения просто возмутительны!» — «Идите к черту, граф, вы лицемер!»

Бранные слова аристократов

Какие слова чаще всего употреблялись русскими аристократами в качестве бранных?

«Болван»

На Руси болванами звались каменные или деревянные языческие идолы, а еще — заготовки из металла, камня или дерева — «болванки». Аристократы же звали болванами людей, которых они почитали тупыми, неотесанными, глупыми и невежественными.

«Идиот»

Первоначально идиотами называли в греческих Афинах людей, которые отказывались от участия в политическом процессе, предпочитая вести частную жизнь. Сложно сказать, почему слово превратилось в ругательство, причем, если судить по названию знаменитого романа Ф. М. Достоевского, употребляемое именно в кругах высшего общества и выражающее одну из степеней умственной отсталости.

«Мерзавец»

Так же, как и «мразь», слово это происходит от «мороза». Для нас тепло ассоциируется обычно с приязнью, а холод — наоборот. Таким образом мерзавец — человек, от которого веет холодом так, что он вызывает у окружающих отвращение.

«Обормот»

Слово произошло от немецкого bermut («шалун», «кривляка», «хулиган»). Так часто называли немецкие бонны своих русских воспитанников. Неудивительно, что постепенно этот термин превратился в русское ругательство.

«Остолоп»

Слово означало человека, который стоит тупо, как столб, и ничего не понимает. Русские дворяне частенько обзывали остолопами своих слуг.

«Подлец»

«Подлыми» на Руси называли простолюдинов, обязанных платить дань царям и боярам, слово это произошло от «подданный». Но постепенно слово «подлый» обрело иное значение и стало обозначать «низкий», «грубый». Так могли обозвать и аристократа, если он вел себя недостойно.

«Шантрапа»

При многих дворянских усадьбах были крепостные театры. Набирали туда актеров еще в детстве. На тех, у кого было плохо с музыкальным слухом, вешали ярлык: ne shantre pas, что означало «петь неспособные». Они получали «назначение» в девичью, на конюшню, на скотный двор и в другие «непрестижные» места. Так что слово «шантрапа» со временем стало означать людей второго сорта.

«Шваль»

По-французски это слово означает «лошадь», а «шевалье» — «рыцарь», «всадник». В России «швалью» стали называть французов, которые во время войны 1812 года вынуждены были из-за нехватки продовольствия питаться лошадиной падалью. Впоследствии «шваль» стали употреблять в смысле «отрепье»: «он шваль последняя…»

«Шельма»

По-немецки schelmen означало «пройдоха, обманщик». Так в России стали называть мошенников. А в 1716 году Петр I ввел процедуру шельмования — позорного наказания, которому подвергались только дворяне. На эшафоте над провинившимися ломали шпагу — это символизировало лишение дворянских прав. Бывшего дворянина могли высечь, повесить или сослать в Сибирь. Впоследствии термин «шельмование» был заменен словосочетанием «лишение всех прав состояния», но слово «шельма» и производные от него сохранились. «Шельмовать» — значит, публично опозорить, оклеветать человека. Среди аристократии это понятие было достаточно распространено, но в наши дни оно употребляется крайне редко.

https://cyrillitsa.ru/history/53592-kak-vliyali-na-politiku-yazychniki-posle.html

Как влияли на политику язычники после крещения Руси

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Tue, 28 Nov 2017 13:31:59 +0000

Христианство и до, и после Крещения на Руси распространялось неравномерно, и процесс этот был сопряжен с разного рода драматическими событиями. В том числе, и с насилием. Советское историческое наследие оставило в массовом сознании, например, историю о крещении Новгорода «огнем и мечом». И однозначно трактовало религиозные конфликты в Ростове и Суздале в пользу «угнетенных язычников». Но […]

https://cyrillitsa.ru/history/65113-komu-pushkin-pisal-maternye-stikhi.html

Кому Пушкин писал матерные стихи

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Fri, 11 May 2018 05:03:10 +0000

Пушкин использовал в своем творчестве всё богатство певучего русского языка, не обойдя стороной и нецензурную лексику. Виртуозно вводя в приличные стихи и эпиграммы маты и вульгаризмы, а также создавая откровенно непристойные произведения, поэт разбавлял рафинированный язык аристократии крепким словцом. В трудах, допущенных к печати, цензура заменяла ненормативную лексику многоточиями, а в личной переписке Пушкина с […]

https://cyrillitsa.ru/history/66320-kakie-platya-shilis-dlya-imperatric-na.html

Какие платья шились для императриц на венчание на царство

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Thu, 31 May 2018 15:01:57 +0000

Обычай шить специальный наряд для венчания на царство императриц ввел Пётр Великий. Роскошная роба для Екатерины Первой До начала XIX века парадное платье называли робой, но стереотипное представление о рабочей спецодежде из брезента точно не относится к роскошному наряду, в котором короновали на царство супругу Петра Алексеевича. Это было малиновое платье, состоящее из жёсткого лифа […]

https://cyrillitsa.ru/?p=69529

«Икота, перейди на Федота!»: что это значит на самом деле

Tue, 17 Jul 2018 06:30:51 +0000

Непроизвольное сокращение диафрагмы, которым является обычная икота, на Руси считалось признаком вселения в человека злого духа. Эта демонизация простой физиологической реакции происходила от того, что ни о какой диафрагме и процессах, которые могли с ней происходить, ни в Средние века, ни гораздо раньше люди понятия не имели. Чёрт вселился Во время икоты у человека из […]

Суеверия

Непроизвольное сокращение диафрагмы, которым является обычная икота, на Руси считалось признаком вселения в человека злого духа. Эта демонизация простой физиологической реакции происходила от того, что ни о какой диафрагме и процессах, которые могли с ней происходить, ни в Средние века, ни гораздо раньше люди понятия не имели.

Чёрт вселился

Во время икоты у человека из дыхательных путей вырывается определенный звук вследствие воздействия потока воздуха на голосовые связки. На Руси это казалось странным, необъяснимым и нехорошим признаком. Как будто какое-то другое существо (или демон) внутри тела что-то хочет произнести. Одним издаваемые при икоте звуки казались междометиями, другим — целыми словами, которые вырываются из глубины души, одержимой бесами.

Если человек часто и подолгу икал, русичи считали это верным признаком одержимости. В таком случае рекомендовалось обращаться к знахарям. Несчастных, одержимых нечистой силой, называли «кликушами», «бесноватыми» или «икотницами». Кликуша — мужчина, но чаще женщина, которая во время припадка выкрикивает какие-то бранные слова, воет, стонет или икает.

Тяжелое заболевание или порча

В северных регионах икоту также считали болезнью, разновидностью тяжелого психического заболевания. В Архангельской области до сих пор некоторые виды нервно-психических расстройств в простонародье называют «икотной болезнью», или просто «икоткой». Первое описание икоты как заболевания встречается в XVIII веке. О нем упоминал Вениамин, епископ Архангельский и Холмогорский (1785 год).

В старину на Руси считалось, что эту болезнь могут насылать колдуны. В 1815 году в Пинеге (Архангельская область) даже разбиралось дело «о напускании икоты». Главным подозреваемым в этот лихом деянии являлся местный житель Михайло Чукарев. Его обвиняла двоюродная сестра Афимья Лобанова.

В ходе разбирательства Михайло покаялся, что был за ним такой грех, действительно напустил порчу икотную на сестру. После покаяния приговорили Чукарева в 35-ти ударам хлыста, после чего подсудимый должен был еще и публично покаяться перед образами. Все эти суеверия о порче и икотной болезни долгое время сохранялись в культуре староверов.

Икота, перейди на Федота!

Помимо тяжелой формы икоты, факт которой связывался с одержимостью, различали и легкую икоту. Последняя могла переходить с одного человека на другого, как будто муха в рот влетает. Поскольку все живущие на земле — грешники, то полностью уберечься от икоты считалось невозможным. Но чтобы максимально оградить себя от злых сил, икнув, следовало перекреститься и прочесть молитву.

В тяжелом случае одержимости демоническими сущностями — при затяжной икоте — знахарь совершал над бесноватым определенные манипуляции и читал заговоры. При благополучном исходе такого «лечения» излечившийся мог родить лягушку или крысу. Ее следовало сжечь в печи, прочитав молитву. Если этого не сделать, икота могла перейти на другого. Со временем это суеверие превратилось в заговор «Икота, икота, перейди на Федота! С Федота на Якова, а с Якова — на всякого!»

https://cyrillitsa.ru/sueverija/54497-pochemu-na-rusi-beremennykh-obkhodili-st.html

Почему на Руси беременных обходили стороной

text/html

Sat, 09 Dec 2017 19:01:05 +0000

Древние славяне и жители средневековой Руси окружали множеством суеверий и домыслов все, что было связано с деторождением. Во время менструации и девица, и замужняя женщина считались грязными. Их не пускали в церковь, чтобы не выпачкали полы святого жилища менструальной кровью (нижнего белья под сарафанами на Руси не носили). Беременную тоже считали нечистою, но на это […]

https://cyrillitsa.ru/sueverija/52020-pochemu-schitaetsya-chto-rebyonka-nelzya-p.html

Почему считается, что ребёнка нельзя показывать сорок дней

text/html

Fri, 10 Nov 2017 12:31:05 +0000

Часто приходится слышать о том, что новорождённого младенца нельзя показывать посторонним людям, пока не исполнится 40 дней после рождения. Религиозная причина В православии число 40 является значимым. Так, 40 дней, если верить библейским источникам, длился всемирный потоп. Также, по православным канонам, как раз по достижении 40 дней положено крестить детей, за исключением особых случаев, например, […]

https://cyrillitsa.ru/sueverija/52873-pochemu-na-rusi-ikotu-posylali-na-fedot.html

Почему на Руси икоту посылали на Федота

text/html

Mon, 20 Nov 2017 06:01:26 +0000

Непроизвольное сокращение диафрагмы, которым является обычная икота, на Руси считалось признаком вселения в человека злого духа. Эта демонизация простой физиологической реакции происходила от того, что ни о какой диафрагме и процессах, которые могли с ней происходить, ни в Средние века, ни гораздо раньше люди понятия не имели.

https://cyrillitsa.ru/?p=69527

Почему эскимосы не носят шапок

Tue, 17 Jul 2018 06:00:53 +0000

Эскимосам приходится переживать морозы, которые доходя до 45 градусов ниже нуля. Неудивительно, что одежда этого народа эскимосов шьется из тёплых шкур оленьих шкур. Она делается плотно прилегающей к телу, подгоняется, чтобы холод никуда не мог проникнуть. Мужская и женская одежда Мужское одеяние состоит из рубахи, натазника (подобие трусов), коротких штанов, меховых чулок, торбаза. Рубаха — […]

Народы

Эскимосам приходится переживать морозы, которые доходя до 45 градусов ниже нуля. Неудивительно, что одежда этого народа эскимосов шьется из тёплых шкур оленьих шкур.

Она делается плотно прилегающей к телу, подгоняется, чтобы холод никуда не мог проникнуть.

Мужская и женская одежда

Мужское одеяние состоит из рубахи, натазника (подобие трусов), коротких штанов, меховых чулок, торбаза. Рубаха — атук — бывает двух сезонных видов. Летняя шьется из шкуры тюленя или оленя, мехом внутрь. Зимняя — двухслойная, мехом и внутрь, и наружу. Зимой также поверх атука надевают кухлянку — подобие длинной парки с капюшоном. Ее шьют из тяжелого и теплого меха белого медведя.

Натазник изготавливают из шкуры нерпы. Короткие меховые штаны шьются мехом внутрь. Чулки делают также из кожи нерпы. Торбаза — это подобие обуви, которая изготавливается из кожи нерпы. Этот вид обуви также различается: летние торбазы — невысокие, а зимние достают до колена.

Женская одежда схожа с мужской. Поверх натазника эскимоски носят меховой комбинезон, кухлянку. Женская кухлянка отличается размером и наличием заплечного мехового мешка. В нём обычно носят маленьких детей. Из обуви у женщин такие же торбазы, только с высоким голенищем, закрывающим колени.

Шапки обычно носят только мужчины. Женщины зимой и летом чаще ходят с непокрытой головой. Самый распространенный вид головного убора — «насяпрак» (малахай), который похож на шапку-шлем, но более открыт. Обычно «насяпрак» шьется из оленьего меха, как правило, снятого с головы животного.

Оторочен он бывает преимущественно собачьим мехом, и только наиболее состоятельные эскимосы могут позволить себе оторочку из меха росомахи.

Тёплое жилище

Эскимосы живут в иглу — округлом жилище из снежных блоков, в котором им тепло и комфортно. Для сохранения тепла к куполообразному сооружению пристраивают такой же снежный коридор. Чтобы в доме всегда было тепло, каркас делается из камней и изогнутых китовых ребер, затем к нему каркасу тюленьи шкуры. Снаружи по спирали возведенный каркас «укутывают» снежными блоками.

Финальный процесс создания иглу — зажигание в созданном помещении огня. Обогрев идёт благодаря каменной лампе с животным жиром и фитилем из мха. Тепло заставляет снег подтаивать, образующаяся влага впитывается в плиты, делая их более плотными, прочными. Талая вода заполняет щели между блоками, создавая единую монолитную конструкцию. Так эскимосы снижают теплопроводность снежных стен и сохраняют тепло в помещении. Пол в иглу утепляют сушеной травой, а сверху покрывают шкурами животных.

Сон в тепле

Чтобы хорошо выспаться в тепле, эскимосы спят все вместе в одной постели и обязательно раздетыми. Тепло тел друг друга, укрытых общими покрывалами из шкур, создает самые благоприятные условия для сна.

Не зная физики, они установили, что циркуляция тепла гораздо эффективнее, когда люди снимают с себя одежду, согревая друг друга собой. В особо холодные периоды эскимосы берут с жилище собак и укладывают их рядом с собой. «Живые мохнатые» обогреватели дают постоянное дополнительное тепло.

https://cyrillitsa.ru/narody/53830-pochemu-krymskie-kazanskie-i-sibirski.html

Почему крымские, казанские и сибирские татары не родственники

text/html

Thu, 30 Nov 2017 11:25:42 +0000

Результатом исследования, которое в течение нескольких лет проводила группа учёных-генетиков, стало подтверждение того, что у казанских, крымских и сибирских татар нет общих предков. Такой вывод был сделан на основании изучения ДНК не родственных друг другу мужчин, считавших себя татарами в нескольких поколениях. Крымские татары После завоевания Крыма, Чингисхан оставил в своём новом Крымском улусе неженатых […]

https://cyrillitsa.ru/narody/63368-kto-kogo-chto-delili-sovetskie-chukchi-i-a.html

Кто кого: что делили советские чукчи и американские эскимосы

text/html

Tue, 10 Apr 2018 05:01:03 +0000

В многовековых противоречивых отношениях коренного населения Чукотки с их американскими соседями, живущими на Аляске, есть загадочная страница. В 1947 году в результате нападения чукчей на аляскинских эскимосов погибли несколько десятков алеутов. С фактической точки зрения, это был советско-американский вооруженный конфликт. Заклятые враги Кратчайшее расстояние между крайней восточной точкой Чукотки и западным берегом Аляски в Беринговом […]

https://cyrillitsa.ru/narody/67099-krov-s-molokom-kakim-byl-ideal-zhens.html

«Кровь с молоком»: каким был идеал женской красоты у русских

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Wed, 13 Jun 2018 12:00:27 +0000

Идеалом красоты на Руси многие века была полнотелая и широкобедрая женщина, пышущая здоровьем. Русские мужики совсем не жаловали худышек. Худоба была символом либо нищеты, либо болезни. Русская девица могла быть худенькой в том случае, если ее не докармливали отец с матерью. Значит, семья совсем бедная, а это не очень хорошо для будущих родственников со стороны […]

https://cyrillitsa.ru/?p=69525

Какие инженерные сооружения помогли Ивану Грозному взять Казань

Tue, 17 Jul 2018 05:30:11 +0000

Казанское ханство, располагавшееся на восточных рубежах Московии, неоднократно разоряло своими набегами русские земли. Менее чем через год после венчания на царство Иван Грозный, осознавая угрозу укреплявшемуся государству, решил нанести удар именно по Казани. Однако первый (1547-1548) и второй походы (1549-1550) не увенчались успехом, в том числе из-за недостаточной подготовленности армии. В итоге в этом вопросе […]

История

Казанское ханство, располагавшееся на восточных рубежах Московии, неоднократно разоряло своими набегами русские земли. Менее чем через год после венчания на царство Иван Грозный, осознавая угрозу укреплявшемуся государству, решил нанести удар именно по Казани. Однако первый (1547-1548) и второй походы (1549-1550) не увенчались успехом, в том числе из-за недостаточной подготовленности армии. В итоге в этом вопросе помог гуляй-город.

Участвовавшая в штурмах конница, главный вид вооружённых сил того времени, была не приспособлена к осаде крепости. Для взятия Казани нужны были не только традиционные войска, но и достижения всей военно-инженерной мысли XVI века.

Постройка плацдарма для осады

Отдалённое положение Казани от крупных русских городов было проблемой для обеспечения войска, по этой причине зимой 1550 года было принято решение построить плацдарм для предстоящего штурма. Возведение крепости Свияжск, расположенной на Волге в 25 километрах от столицы ханства, было поручено Ивану Выродкову.

Инженер решил изготовить элементы деревянной крепости за тысячу километров от Казани, а затем доставить их к месту назначения традиционным для того времени способом — сплавом. Детали из-под Углича отправлялись вниз по течению Волги до слияния с рекой Свиягой, где и было намечено строительство будущего плацдарма. Готовые элементы собирались на месте как конструктор, что для XVI века было весьма оригинальным решением. Недостающие части крепости изготавливались прямо в Свияжске.

Армия

После постройки опорного пункта Иван IV собрал 150-тысячную армию, состоявшую не только из привычных родов войск, но и принципиально новых. Основу вооружённых сил в XVI веке составляло поместное войско (дворянская конница), которое состояло из «детей боярских» и «слуг вольных», получавших за службу земельные наделы.

Войско собиралось лишь на время войны, в случае которой всем владельцам вотчин и поместий надлежало выступать в поход со своими лошадьми, оружием и экипировкой. Обмундирование состояло по преимуществу из кольчужного панциря, появившейся под влиянием татар сабли, а также лука и стрел. К моменту похода на Казань в 1552 году многие служилые люди обзавелись огнестрельным оружием, однако незадолго до этого появился поголовно оснащённый им постоянный пеший род войск — стрельцы.

Он был образован в 1550 году, получив боевое крещение во время победного штурма столицы ханства. По мнению ряда исследователей, в боевом отношении стрельцы превосходили не только поместное войско, но и пехоту стран Запада. В осаде Казани также принимали участие пехотинцы-ополченцы, выходцы из крестьян и посадских, владевшие по преимуществу холодным оружием.

Огнестрельное оружие

Развитию артиллерии положила начало «пушечная изба», появившаяся в Москве в 1488 году, а впервые огнестрельное оружие — тюфяки — на Руси было использовано в 1382 году против армии Тохтамыша.

К началу похода на Казань Иван IV собрал 150 единиц осадных орудий, не считая ручных пищалей (ружей), являвшихся аналогами изобретённых на Западе в XIV веке аркебуз. Такие ружья из-за большой тяжести использовали в сочетании с какой-либо опорой, совершая выстрел при помощи поджога фитиля. Стрелецкие пищали, в отличие от оружия ополчения, были более совершенными — с курком и спусковым крючком.

Артиллерия подразделялась на полковые пушки небольшого калибра и осадные, стрелявшие каменными или металлическими ядрами. Орудиям больших калибров было принято тогда давать особые названия: «Сокол», «Львова голова», «Грановитая» и тому подобные.

Хотя крепость Казани была деревянной, артиллерия не могла её легко пробить из-за замысловатой конструкции: стены были сделаны из дуба, а пространство между ними засыпано перемешанной с камнями глиной. Кроме того, перед крепостью были выставлены наполненные землёй деревянные срубы для защиты от ядер. Для взятия города потребовались серьёзная инженерная подготовка.

Осадные сооружения

Несмотря на превосходство русского войска по качеству вооружения и численности, взять крепость без грамотных осадных сооружений не удалось бы. Руководил инженерными работами уже упомянутый Иван Выродков. Против армии Ивана IV сражался 30 тысячный гарнизон и столько же воинов вне города.

В течение семи дней крепость была окружена деревянным частоколом и турами — башнями из плетней с землей. Для их возведения перед началом кампании войнам было приказано заготовить брёвна и корзины с почвой. Всего было построено две линии таких сооружений, перед которыми вырывали окопы для стрельбы из пищалей и луков. Позади частокола и мешков с землей размещалась артиллерия.

Инженерные сооружения возводились ночью, а рабочие укрывались за подвижной защитой. В качестве заслона мог выступать гуляй-город — передвижные, крепко смыкаемые деревянные щиты на колёсах. Побывавший в конце XVI века в Московии английский дипломат Джильс Флетчер называл эту конструкцию крепостью, отмечая, что её стены снабжены отверстиями, из которых велась стрельба из орудий.

Большая башня и подрыв стен

После того как немногочисленная артиллерия Казани была разбита, Иван Выродков приступил к строительству большой башни, изготовленной за ночь. Она состояла из трех ярусов, на которых размещались стрелявшие попеременно пушки, поскольку для их перезарядки требовалось длительное время, а наступавшим нужен был перманентный огонь. По расчетам исследователей, на башне находилось около 10 орудий. При этом за счёт большой высоты, простреливалось также пространство за стенами.

Кроме того, во время осады Казани использовали также подрыв стен пороховыми зарядами, впервые применённый в 1503 году во время итальянских войн в Неаполе. Для этих работ Иван IV пригласил англичанина Бутлера. Примечательно, что через 144 года при осаде Азова Петром I при подрыве стен погибло или было ранено около 230 человек, в то время как при штурме Казани никто из нападавших не пострадал.

В 1552 году к стенам подрывали подкоп, в него закладывали порох, а затем инженеры поджигали «палительную свечу», так чтобы минер успел закрыть камеру и выйти из галереи на безопасное расстояние. В частности, таким образом казанцы были лишены источника питьевой воды, который находился рядом с одной из городских башен.

Инженеры подложили под неё пороха намного больше, чем требовалось, чтобы произвести взрывом подавляющее впечатление на осаждённых. При этом татары совершенно не знали, как противодействовать минам, для них это было новое вооружение.

Продолжавшаяся 38 дней осада Казани закончилась полной капитуляцией, чему способствовали как традиционные методы осады, так и впервые использованные нововведения, которые способствовали дальнейшему укреплению Московского царства.

https://cyrillitsa.ru/history/53617-zachem-cari-derzhali-pri-sebe-shutov.html

Зачем цари держали при себе шутов

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Tue, 28 Nov 2017 11:29:47 +0000

Родоначальники политической сатиры — шуты являлись важными персонами придворной жизни, они выступали в роли второго «эго» князя или царя, часто вступали с ними в любопытные полемики, высмеивали ложь, пороки, страхи, а в будни были их компаньонами в играх и прогулках. Профессиональные юмористы прошлых столетий — шуты не были «дурачками», напротив, они отличались острым умом, сообразительностью […]

https://cyrillitsa.ru/history/65964-kak-evropa-uznala-o-russkikh.html

Как Европа узнала о русских

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Fri, 25 May 2018 12:31:43 +0000

В XVI веке Россия нуждалась в выходе к Балтийскому морю. Он открывал торговые пути и устранял посредников: немецких купцов и тевтонских рыцарей. Но между Россией и Европой стояла Ливония. И войну с ней Россия проиграла. Начало войны Ливония, она же Лифляндия, находилась на территории современных Эстонии и Латвии. Изначально так называли земли, населенные ливами. В […]

https://cyrillitsa.ru/history/49809-kogda-rossiyu-stali-pisat-s-dvumya-s.html

Когда «Россию» стали писать с двумя «с»

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Mon, 16 Oct 2017 19:01:59 +0000

Если произвести морфемный анализ слова «Россия», получится, что написание его с двумя «с» является абсолютно неверным. Так, «рос» — это корень, а окончание — «ия». Поэтому второе «с» здесь, определенно, лишнее. Откуда же оно взялось? Русь и русские Всем известно, что раньше Россия именовалась Русью. Жителей Руси называли рускими, позже — русами, а также русинами […]

https://cyrillitsa.ru/?p=69521

Почему мужчине нельзя было заходить за печной столб в избе

Mon, 16 Jul 2018 19:57:50 +0000

В сакральном для русского человека (вообще-то для любого человека, но тут мы именно о нем) пространстве — доме — у всего и всех было определенное место. Устройство жилья отражало для наших предков картину мира и социального порядка, поэтому особенно строго регламентировали положение женской половины. Мужчина традиционно вступал в противоборство с внешними силами, сфера его деятельности […]

Традиция

стиль жизни

В сакральном для русского человека (вообще-то для любого человека, но тут мы именно о нем) пространстве — доме — у всего и всех было определенное место. Устройство жилья отражало для наших предков картину мира и социального порядка, поэтому особенно строго регламентировали положение женской половины.

Мужчина традиционно вступал в противоборство с внешними силами, сфера его деятельности простиралась за пределы жилища. Позади, за стенами, оставалась женщина. В ее обязанности входило поддерживать дом в состоянии, которое обеспечило бы восстановление сил супруга.

Но согласно еще Ветхозаветным представлениям, женщина — сосуд греха, источник зла, слабости для противоположного пола, эта идея была воспринята разными древними авторами и всячески пропагандировалась. Отсюда возникла необходимость в рамках дома ограничить пагубное женское влияние и отвести женщине определенное пространство.

«Адам первозданный покорился женщине и из рая изгнан был. Самсон, превзойдя всех силою и всех врагов одолел, после женщиной был предан иноплеменника. И Соломон постиг глубину премудрости, а, повинуясь женщине, идолам поклонился». Печерский патерик.

Наиболее обеспеченные семьи, в том числе царская, располагали женщин в отдельные теремы, где те вели замкнутую жизнь. В избе же таким местом стал бабий кут, печной угол. Пространство вдоль пирожного бруса отделялось занавеской или (реже) деревянной перегородкой. Там хранилась различная домашняя утварь, ставились жернова. Мужчине за печной столб ходу не было, это было только женское пространство. В фольклоре оно неразрывно связано с образом невесты, которая, покидая бабий угол, оставляла навсегда отеческую семью.

«Не велел сударь батюшка Далеко мне расхаживать Широко мне разглядывать Мне отвел только батюшка Он единую поволочку — От печи только до — кути«

Также это было единственное место женского уединения: «не плачет за столом, наплачется за столбом». Околопечное пространство в целом тоже считалось женским. В этом переплетались языческая память о богине-хранительнице очага Весте и Новозаветные представления о женщине-матери, приносящей жизнь (переход муки в хлеб, особо почитаемый и мифологизированный всеми почти народами, отождествляли с зарождением).

Жилище было отражением социальных иерархий, и их воспроизведение в рамках домашнего быта поддерживало крепость порядков. Подчиненное положение женщины подчеркивалось и закреплялось определением ее места в доме.

Самым значительным в избе был красный угол, в котором располагались образа. Все в доме было сориентировано по отношению к нему. Там происходила трапеза и совершались религиозные обряды. На этом месте, под иконами, сидеть мог лишь глава дома.

Уже на свадьбе происходило разделение позиций: жених и невеста пусть и находились во главе стола, девушка всегда была ближе к дверям.

В дальнейшей семейной жизни во многих крестьянских домах женщины и вовсе не садились за стол с мужем, только подавали еду, а сами доедали то, что останется. В богатых семьях ели каждый на своей половине.

К постоянному труду, рукодельному, ткацкому или кулинарному, призывает всех женщин «Домострой». И крестьянки, и царицы должны были или выполнять дневные работы, или следить за их осуществлением. К ним следовало приступать с молитвой, а во время них либо вести благочестивую беседу, либо молчать. В ином случае женские разговоры могли привести к греховным помыслам и склонить к богопротивным делам. Безделье возбранялось по той же причине, жена не должна была накликать на дом беду своим неправедным поведением.

«Начнется слово праздное или хульное, или с роптанием, или смехи, или кощуны, или скверные и блудные речи — от такого дела и от таковыя беседы Божия милость отступит, ангили отидут». «Домострой»

Сфера женских занятий также определила планирование жилища. Так, наиболее удачным расположением печи считался угол, находившийся справа от входа. Избу с печью по левую сторону женщины называли «непряхой», т.к. она мешала прясть у окна.

Эта лицевая лавка, расположенная ближе к естественному источнику света, была женской. Сидеть на ней мужчине считалось постыдным. Положение под окном связано с брачными мотивами, девушки у окна высматривают женихов, поэтому «сидеть под окном» значит «уподобиться женщине», а в свадебных песнях — «быть невестой».

В купеческих семьях, где не было предусмотрено отдельного терема, под женскую половину отводили верхний, более светлый этаж, также по соображениям удобства труда.

Много еще ритуалов было связано с интимной жизнью русских супругов, но мы пока углубляемся в эту тему.

https://cyrillitsa.ru/tradition/57729-pochemu-zhenshhiny-ne-mogut-imet-svyashhenn.html

Почему женщины не могут иметь священнический сан text/html

Mon, 22 Jan 2018 16:31:38 +0000

В христианских источниках мы не находим прямого запрета женщинам исполнять обязанности священника. Но все же обычно их не принимают в ряды служителей церкви. И причин тому несколько. Священник представляет Христа «Священник на литургии — это литургическая икона Христа, и алтарь — это комната Тайной вечери, — пишет диакон Андрей Кураев в работе „Церковь в мире […]

https://cyrillitsa.ru/tradition/62982-mify-o-tom-chto-nelzya-delat-v-khrame.html

Мифы о том, что нельзя делать в храме

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Wed, 04 Apr 2018 05:00:37 +0000

Существует, конечно, определенный регламент по поводу того, как следует вести себя в православном храме. Но в то же время бытует и множество мифов о том, что в церкви запрещено делать. Между тем некоторые из них частично или полностью не соответствуют действительности. В церкви нельзя разговаривать В принципе запрета на разговоры между верующими нет. Другое дело, […]

https://cyrillitsa.ru/tradition/53728-chto-nuzhno-znat-o-svyatoy-gore-afon.html

Что нужно знать о святой горе Афон

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Thu, 30 Nov 2017 08:01:42 +0000

Афон — единственное место на Земле, где официально запрещено находиться женщинам. Однако именно эта Святая гора считается земным уделом Богородицы. 1. Афон считался сакральным местом ещё в дохристианские времена. Здесь были храмы Аполлона и Зевса. Афоном звали одного из титанов, который во время войны с богами бросил большой камень. Упав, он стал горой, которой и […]

https://cyrillitsa.ru/?p=69518

Афанасий Фет: немец с загадочной русской душой

Mon, 16 Jul 2018 19:43:32 +0000

Одних его „чистая поэзия“ восхищала, другие видели в ней однообразие „со слабым присутствием сознания“. Предыстория рождения поэта похожа на сюжет второсортного „мыла“. После двух лет замужества мать Фета — 22-летняя Шарлотта-Елизавета Беккер, находясь на седьмом месяце беременности, тайно бежала из Дармштадта в Россию с Афанасием Шеншиным. Новорожденного нарекли Афанасием, а в метрической книге записали под […]

Искусство

Одних его „чистая поэзия“ восхищала, другие видели в ней однообразие „со слабым присутствием сознания“.

Предыстория рождения поэта похожа на сюжет второсортного „мыла“. После двух лет замужества мать Фета — 22-летняя Шарлотта-Елизавета Беккер, находясь на седьмом месяце беременности, тайно бежала из Дармштадта в Россию с Афанасием Шеншиным. Новорожденного нарекли Афанасием, а в метрической книге записали под фамилией Шеншин. Отец поэта Иоганн-Петер-Карл-Вильгельм Фёт женился во второй раз на гувернантке своей дочери, а в завещании „забыл и не признал своего сына“, пытаясь отомстить первой жене и Шеншину — так, по крайней мере, думала Шарлотта-Елизавета. Сюжетная линия могла бы закончиться happy end, если бы в 1834 году „ошибка“ в метрике не вскрылась. Русский дворянин Афанасий Шеншин в одночасье превратился в гессендармштадтского подданного Афанасия Фёта. Не сложно представить состояние души мальчика, чей подростковый период прошел под гордо реющими знаменами одиночества и отверженности. Почти 40 лет ушло у поэта на то, чтобы официально вернуть себе фамилию Шеншин, дворянство и русское подданство.

Загадочная русская душа — это о Фете. Биографы и по сей день пытаются понять необъяснимый сплав двух натур, двух взаимоисключающих состояний его души. Фет-поэт стремился к идеальной гармонии, в мир грез и вечной красоты, Шеншин-помещик основательно стоял на ногах, жаждал жизни практичной, считая себя „великим ее знатоком“. Одна половина души его рождала ангелоподобную лирику, отрывистую речь, наполненную печалью, другая — жила в адъютанте и гвардейском штабс-ротмистре, прижимистом помещике средней руки и ретивом хозяине. Непонимание современниками натуры Фета объяснимо: как такая совершенно заурядная, „почти пошлая личность“, может создавать настолько удивительные стихи? Пожалуй, именно в практической деятельности Фет и находил „якорь спасения“ для своей поэтической души. А между тем он вряд ли был „вообще поэтом“ с „горькой судьбой“ раздвоения между пустотой и содержательностью своего бытия. Двойственность его была определена рождением, двойной физиологией, что, вероятно, и определило феномен его двуликой души.

Хлопоты по хозяйству и служебные старания не вызывали отвращения у Фета и не мешали его творчеству. Окружающие его друзья — Толстой, Тургенев, Боткин — искренне радовались успехам Афанасия Афанасьевича, а сам он всегда повторял, что „жить в чужой деревне и вне настоящих интересов невыносимо и подобно безделью“. Ему понадобилось 17 лет, чтобы превратить свою усадьбу в „прелестную табакерочку“, в которой заправляет домовитый хозяин: крепкий, практичный, а, порой, и прижимистый. Тургенев подшучивал над другом: он с такой интонацией произносит „ца-а-алковый“, что кажется, будто этот целковый он уже положил себе в карман. Душа Фета требовала порядка и стабильности, которые обеспечивались грамотно налаженным бытом.

Ясные и четко определенные темы были явно не для Фета. Для того, чтобы „выразить невыразимое“, Фету требовалась серьезная работа со словом, такое строение идеально выверенных словоформ, чтобы текст в итоге превращался в музыку. Музыкальность его души помогала точно передавать то, что сложно высказать словами. Чайковский не советовал искать родство между Фетом и Пушкиным, Тютчевым, Гете или Мюссе. Он сравнивал Фета и Бетховена — и тот, и другой получили власть затрагивать такие струны человеческой души, которые недоступны даже сильным художникам, ограниченным возможностями слова. Фет соглашался, говоря, что его „всегда тянуло из определенной области слов в неограниченную область музыки“, в которую он „уходил, насколько хватало сил“. Отсюда и вполне объяснимая непопулярность поэзии Фета среди тех, кто по своей натуре не музыкален. Если говорить о буквальном понимании музыкальности души и поэзии Фета, стоит вспомнить, что многие его стихи стали популярными романсами, а „На заре ты ее не буди“ — и вовсе народным хитом.

Фета обвиняли в чрезмерном погружении в мир душевных интимных переживаний. Достоевский писал, что вряд ли жители разрушенного землетрясением Лиссабона ожидают увидеть на первой странице утреннего номера газеты что-то вроде „Шепот, робкое дыханье…“. Они хотят узнать о разрушениях и прочесть о погибших, а вместо этого “…трели соловья, серебро и колыханье сонного ручья». Скорее всего, лиссабонцы казнили бы на площади любимого автора стихотворения без единого глагола. Впрочем, тот же Достоевский называет Фета знаковой фигурой, говоря, что его искусство — самоценно само по себе. Его искусству не требуется прикладное значение, его «польза» уже в том, что оно настоящее. Главным же оппонентом Фета был Некрасов — представитель социально-значимой поэзии. И все же, обвинения эти не вполне обоснованы, стоит только вспомнить «Я вдаль иду моей дорогой», «Теплый ветер тихо веет», «Под небом Франции» или «Чудная картина». Всего восемь строк, но за ними — вся Россия: «Чудная картина, Как ты мне родна: Белая равнина, Полная луна. /Свет небес высоких, И блестящий снег, И саней далеких Одинокий бег».

В 1857 году Афанасий Фет женился на Марии Боткиной. Но счастливая семейная жизнь омрачалась личной трагедией поэта. За семь лет до женитьбы, во время службы в армии на Украине он познакомился с талантливой музыкантшей Марией Лазич. Девушка была страстной поклонницей поэзии и любила Фета самозабвенно. Однако нерешительность помешала Фету жениться — он боялся, что не сможет достойно содержать семью. По воле рока или в силу стечения трагических обстоятельств, Мария вскоре погибла, загоревшись от упавшей на платье свечи. В обществе говорили о ее самоубийстве из-за «расчетливости» Фета. Было это правдой или домыслами недоброжелателей — неизвестно, однако душа Фета на протяжении всей оставшейся жизни снова и снова требовала возвращения к поэтическому воспеванию образа Марии Лазич

В конце жизни Фет неоднократно повторял жене: «Ты никогда не увидишь, как я умру». 3 декабря (21 ноября по старому стилю) 1892 года он отослал жену из дома и продиктовал секретарю записку: «Не понимаю сознательного приумножения неизбежных страданий. Добровольно иду к неизбежному», схватил стилет для разрезания бумаг и попытался покончить с собой. Секретарю удалось вырвать орудие смерти из рук Фета. Тогда Афанасий Афанасьевич бросился в столовую, схватился за дверцу ящика с ножами, но в этот момент сердце его остановилось. С такой же решительностью его многоголосая душа стремилась навстречу неизбежному на протяжении всей жизни, то утопая в мире иллюзий и красоты, то обретая опору в житейских радостях и делах.

https://cyrillitsa.ru/galeries/5933-kazennoe-partikulyarnoe.html

Казенное & Партикулярное

text/html

Thu, 21 Mar 2013 14:28:10 +0000

Допожарная Москва в Альбомах Матвея Казакова

https://cyrillitsa.ru/posts/577-10-filmov.html

10 фильмов о допетровской России

text/html

Fri, 07 Mar 2014 07:51:13 +0000

Лучшие кино-летописи Руси

https://cyrillitsa.ru/posts/783-5-faktov-o-mihaile-nesterove.html

5 фактов о Михаиле Нестерове

text/html

Thu, 16 Aug 2012 08:40:51 +0000

Современники Нестерова часто упрекали художника в том, что он не столько рисует картины, сколько пишет иконы.

https://cyrillitsa.ru/?p=69515

Как Иван Грозный изгнал из Москвы сорок

Mon, 16 Jul 2018 16:48:24 +0000

Иоанн IV — единственный русский царь, ставший героем народного эпоса. Какие сказки оставил народ с его участием? Иван Благочестивый Сказка «Сороки-ведьмы» Иван был хоть и грозный царь, но благочестивый. Он свято чтил христианские заповеди и очень печалился оттого, что много всякой нечисти развелось на русской земле. Однажды решил он ведьм-колдунов всех истребить, причем не просто […]

История

Иоанн IV — единственный русский царь, ставший героем народного эпоса. Какие сказки оставил народ с его участием?

Иван Благочестивый

Сказка «Сороки-ведьмы»

Иван был хоть и грозный царь, но благочестивый. Он свято чтил христианские заповеди и очень печалился оттого, что много всякой нечисти развелось на русской земле. Однажды решил он ведьм-колдунов всех истребить, причем не просто истребить, а по примеру инквизиции сжечь. С городов-крепостей свезли старух-переметчиц в Москву на площадь, обложили соломой и подожгли.

Но наши ведьмы оказались проворнее западноевропейских: они превратились в сорок и разлетелись. Впрочем, спастись им не удалось: Иван Грозный был благочестивый царь. Он проклял ведьм, и его праведное проклятие оказалось сильнее их черных чар. Старухи навеки остались сороками и, чтобы не навлечь на себя новую беду, с тех пор и близко не подлетают к Москве.

Иван Певчий

«Сказка о Грозном и старце»

Как благочестивый человек, Иван Васильевич любил церковную службу. Особенно песнопения. Он и сам не был обделен слухом и голосом и считался прекрасным певцом. Еще бы, кто же станет перечить грозному царю! Смельчак, мудрец или глупец найдется всегда. Приехал как-то царь в Сергиев монастырь к бдению и услышал чудесное, сказочное пение. Пел местный чернец, имени которого сказка не сохранила.

Плененный голосом чудесным, царь Иван захотел узнать, кто таков этот старец, откуда он. Но ни на вопросы, ни на молитвы царские монах не откликался и продолжал петь. Когда же, наконец, разгневался Иван Васильевич, то старец спокойно ответил, что во время службы в церкви должен звучать один голос — его. Царю хоть и хотелось петь, но в конце концов вынужден он был признать правоту мудрого чернеца и за разум одарить его.

Иван Простой

Сказка «Горшеня»

Вообще Иван Грозный был не заносчивый царь, простой. Он любил пообщаться с простым народом, узнать о его бедах и надеждах и даже поспорить иногда. Конечно, если собеседник попадался интересный и неглупый. Так, однажды поспорил царь с одним горшеней, то есть горшечных дел мастером, производителем горшков, что тот не сможет продать 10 возов своего товара.

И, как в сказках водится, проспорил хитрецу. Горшеня не только смог продать одному боярину свою продукцию, но и обобрал того да нитки. Да что там! Он на самом боярине доехал до купеческого дома, в котором гостил царь. За что был пожалован в бояре, ведь обмануть боярина в представлении простого человека — значит услужить государю.

Иван Справедливый

Сказка «Иван Грозный и лапотник», в пересказе Самуила Коллинза

Вообще, судя по сказкам, к народу Иван Васильевич относился с теплотой, а бояр всяких да дворян не особо жаловал. Вероятно, потому что они во всем искали личной выгоды, не государевой. Так, один лапотник поднес царю в дар лучшее, что у него было: пару лаптей и большую репу. За такой дар Иван (в сказке он назван императором) поощрил лапотника, и вскоре тот разбогател.

Один дворянин, мечтавший о богатстве, решил поступить так же, но справедливый правитель раскрыл его замысел и пожаловал его той самой репой, которую некогда поднес Ивану Васильевичу лапотник. Хотя справедливости ради стоит отметить, что в сказках не все дворяне и бояре получают по заслугам, а за ослушание иногда достается от царя простым людям. К примеру, тех бояр, которые выдерживали удар в ногу острым посохом, Грозный приближал к себе. А жителей Вологды, которые не вовремя доставили ему меховой колпак, царь обложил пеней.

Иван Горячный

Песня «Гнев Ивана Грозного на сына», сказка «Иван Грозный и архимандрит Корнилий», сказка «Царь Грозный и крестьянский сын»

Иван мудрый и справедливый был до крайности вспыльчив и нередко совершал поступки, о которых впоследствии жалел. Один раз он приказал казнить своего сына Дмитрия. Если бы не дядя царевича Никита, исполнил бы разбойник Малюта Скуратов детоубийственный приказ.

В другой раз никто не остановил царя, и архимандрит Псковский Корнилий лишился головы. Но — чем не сюжет для мистической повести — тело его взяло отрубленную голову и стало повсюду ходить за царем. Только когда Иван Грозный стал молить у Бога отпущения грехов, преподобный умер окончательно. В третий раз царь и вовсе чуть не убил двухлетнего мальчика за то, что тот подергал его за бороду. Только смекалка отца мальчика, крестьянина, в гостях у которого тихо, никому не мешая, по своему обыкновению отдыхал после охоты царь, спасла ребенка от гибели, а Ивана от греха.

Иван Чудаковатый

«Сказка о Шибарше»

Вообще Иван Грозный — чудаковатый персонаж. Он мог зайти к дьяку, приказать, чтоб тот в указанный срок заготовил 200 тысяч человек войска со всем оружием, и подписывал указ: «Твой покорный слуга, Ванька Московский». А мог долгое время искать вора, который обчищал его казну, водил за нос его стражу, и, познакомившись с ним, стать соучастником его преступлений.

С ворами у Ивана Грозного какие-то особые отношения: он нередко внедрялся под прикрытием в банду и подговаривал грабить царскую казну. Тех воров, кто отказывался и бил его как государственного преступника, на следующий день награждал.

Иван Грозный

Сказка «Воцарение Ивана Грозного»

И все-таки благочестивый, певчий, простой, справедливый, горячный, чудаковатый Иван Васильевич в первую очередь, даже в сказках, — грозный. А почему он Грозный и как он вообще стал царем — о том есть отдельная история. Оказывается, он был никаким не сыном Василия Третьего и Елены Глинской, а простым крестьянином. Как царя выбирали в старину?

Все приходили к реке, опускали свечи в воду. У кого свеча загоралась, когда он вытаскивал ее из воды, — тот и становился царем. Вот поспорил Иван-крестьянин со своим боярином, кто станет царем. Боярин обещал поощрить Ивана, если загорится его свеча. А Иван сказал, что казнит барина своего, если ему, крестьянину, придет время править. Барин посмеялся, а зря. Свеча загорелась у Ивана, и когда он венчался на царство, не забыл о своем обещании и казнил боярина. С тех пор его Грозным и прозвали.

https://cyrillitsa.ru/history/57700-angely-apokalipsisa-kak-francuzy-iz.html

«Ангелы Апокалипсиса»: как французы изображали казаков

text/html

Sun, 21 Jan 2018 18:55:51 +0000

В Западной Европе русских казаков порой сравнивали с «ангелами Апокалипсиса». Образ казака вызывал ужас и восторг одновременно. Их называли «ангелами Апокалипсиса». Это можно почувствовать по миниатюрам европейских художников XIX и начала XX века.

https://cyrillitsa.ru/history/55061-kak-zhyony-na-rusi-privorazhivali-muzhey.html

Как жёны на Руси привораживали мужей

text/html

Sat, 23 Dec 2017 06:01:36 +0000

До наших дней сохранилось немало свадебных обычаев, соблюдение которых сулит счастливый брак. Например, невеста старалась первой ступить на подножный платок или держать венчальную свечу выше мужниной. Считалось, что успех этих попыток обеспечивал главенство над супругом. Вряд ли сегодня кому-то из девушек украшения к свадебному платью помогают надевать подруги. А вот в Тамбовской губернии серьги невесте […]

https://cyrillitsa.ru/history/50124-pochemu-polyakam-ne-nado-bylo-lezt-v-ros.html

Почему полякам не надо было лезть в Россию

text/html

Thu, 19 Oct 2017 16:01:15 +0000

Возникнув синхронно с Русью и пережив вместе с ней всю тяжесть феодальной раздробленности, а также познав горечь многочисленных поражений и иностранного господства, польское государство возродилось в XIV веке и сразу же начало прихватывать все, что плохо лежало по соседству. А плохо лежали в то время земли Галицко-Волынского княжества, они очень быстро и оказались под польским […]

https://cyrillitsa.ru/?p=69512

Что для русских значил колодец

Mon, 16 Jul 2018 15:30:37 +0000

Подобно церковному колоколу колодец на Руси собирал поутру сельчан. Где же еще узнать главные новости? Форма имеет значение По своей форме многие древнерусские колодцы походили на бутыль. Воду такие сооружения накапливали превосходно, правда, туго приходилось тем, кто умудрялся в такой колодец свалиться. Чтобы не калечить людей, стали делать надземную часть более высокой. Несмотря на это, […]

Прошлое

Подобно церковному колоколу колодец на Руси собирал поутру сельчан. Где же еще узнать главные новости?

Форма имеет значение

По своей форме многие древнерусские колодцы походили на бутыль. Воду такие сооружения накапливали превосходно, правда, туго приходилось тем, кто умудрялся в такой колодец свалиться. Чтобы не калечить людей, стали делать надземную часть более высокой. Несмотря на это, когда находили утопленника в колодце, подачу воды не останавливали.

Водопровод Ивана

Вода в кремлевский тайный колодец во время правления Ивана Калиты поступала по трубам, сверленным из дуба. Именно при помощи так называемого ступального колодца с огромным колесом вода поднималась на поверхность. Если бы не русские мужики, померли бы в Кремле от жажды: ведь именно они крутили колесо, переступая по широким перекладинам.

Водица-живая и мертвая

Особенными свойствами наделялась и колодезная вода. Ее «ценность» возрастала в канун праздников — Рождество, Крещение, Пасха. Отличным средством от сглаза было умывание крещенской водой.

Если хотелось узнать того, кто наслал сглаз, знахарке приносили воду, почерпнутую из трех колодцев, и в ней врачевательница видела лицо «дурного» человека.

В воде из нового колодца купали малышей, особенно тех, которые любили поголосить. Считалось, что подобная процедура отбивает охоту к излишнему крику.

Считалось, что после поднятия из колодца ведра нельзя отливать из него воду, ведь из нее «предки смотрят».

«Не плюй в колодец!»

Удивительно, но в колодец бросали разные вещи: рукодельницы бросали пряжу, овечью шерсть, льняную кудель; молодожены — кусок свадебного каравая и деньги; войны после окончания «службы» — оружие.

В летописях упоминаются находчивые жители осажденного города, которые собрали последние «крохи» — бочки с медовым напитком и киселем, и опустили в колодец.

Во время переговоров с неприятелем как бы между прочим извлекли содержимое, вот, мол, земля-Матушка сама кормит. Осаждайте-не осаждайте, а мы-то с голоду не помрем. Враг подумал-подумал, да и отступил.

Переглядки с домовым

Наши предки-язычники трепетно подходили к вопросу общения с духами, поэтому «дублировали» колодец еще и в лесу.

Источники обязательно накрывали крышкой. Во-первых, чтобы мусор всякий не летел, во-вторых, чтоб какой непутевый человек не провалился, но главное — чтобы домового не увидеть.

А еще обязательно украшали: ажурной плоскорельефной резьбой с языческими орнаментами или иконами с христианскими святыми и крестом.

В Троицу не забывали о березовых веточках с разноцветными лентами. Колодец-то — место особенное, и отношения требует к себе внимательного и бережного.

Покровитель Федор

Решили копать колодец? Планируйте это непростое дело на 21 июня. Именно в этот день православная церковь вспоминает великомученика Феодора Стратилата, известного в народе под именем «колодезника».

На молнию надейся, да сам не плошай

Выбор места для колодца — для русского человека процесс особенный.

Одни мастера использовали прутики лозы. Как только прутик клонился к земле — где-то в этом районе и будет находиться живительный источник. Другие — в ночь на Федора Колодезника раскладывали по всей округе сковородки. Утром по количеству росы на посуде принимали решение: на месте этой сковороды будем колодец копать, а на месте этой, допустим, репу сеять.

Иногда принять окончательное решение помогала молния. Место по приметам считалось лучшим для сооружения колодца.

https://cyrillitsa.ru/past/42102-glavnye-podvigi-prepodobnogo-sergiya.html

Главные подвиги преподобного Сергия Радонежского

text/html

Wed, 09 Aug 2017 07:30:46 +0000

Сергий Радонежский поистине народный святой, близкий каждому православному человеку. В день памяти великого русского духовного лидера вспоминаем 7 его подвигов.

https://cyrillitsa.ru/past/31723-tungusskiy-meteorit-chto-na-samom-dele.html

Тунгусский метеорит: что на самом деле упало на Сибирь

text/html

Tue, 23 May 2017 07:20:05 +0000

Ранним утром 30 июня 1908 года над тайгой в районе реки Подкаменная Тунгуска раздался взрыв. По оценкам экспертов, его мощность была примерно в 2000 раз больше взрыва атомной бомбы.

https://cyrillitsa.ru/past/32947-vanka-kain-pervyy-vor-rossiyskoy-imp-4.html

Ванька-Каин: первый вор Российской империи

text/html

Fri, 02 Jun 2017 08:45:50 +0000

Иван Осипов держал в страхе всю Москву и был некоронованным главой её преступного мира, а потом вдруг стал сыщиком, получил прозвище «Каин» и упрятал за решетку не меньше трехсот своих бывших подельников.

https://cyrillitsa.ru/?p=69508

Как на самом деле появились кубанские казаки

Mon, 16 Jul 2018 15:10:20 +0000

Основу Кубанского войска составили вольные казаки Запорожской Сечи, которые приняли решение подчиниться Российской власти и служить на охране границ. Как известно, Запорожские вольные казаки приносили много проблем императорской власти, хотя и обеспечивали защиту Малороссии. В 1775 году по велению императрицы Екатерины II все поселения запорожских казаков были разрушены, а само слово «Сечь» было запрещено произносить. […]

История

Основу Кубанского войска составили вольные казаки Запорожской Сечи, которые приняли решение подчиниться Российской власти и служить на охране границ. Как известно, Запорожские вольные казаки приносили много проблем императорской власти, хотя и обеспечивали защиту Малороссии.

В 1775 году по велению императрицы Екатерины II все поселения запорожских казаков были разрушены, а само слово «Сечь» было запрещено произносить. Часть вольных казаков ушло в Турцию, где была создана «Новая Сечь». Но далеко не все запорожцы ушли на «чужие берега», многие решили служить России официально, получая за это жалование и земли.

Малороссии были нужны люди, которые охраняли бы пустующую границу Черноморья. Одним из первых, кто выступил за создание нового казачьего войска, был князь Потемкин-Таврический. Фаворит государыни призвал на службу запорожцев. Из их числа было сформировано Черноморское казачье войско. Вскоре казаки во главе с Сидором Белым, Захарием Чепегой и Антоном Головатым отличились в войне с Турцией: взяли Измаил и Очаков.

За отвагу и преданность Черноморским казакам даровали новые земли на Тамани. В рескрипте Государыни Екатерины II говорилось: «Войску верных казаков черноморских был пожалован остров Фанагория с землями между Кубанью и Азовским морем». Наградой стали так же войсковое знамя с надписью «За веру и верность» и право торговать вином и товарами.

С этого времени казаки навсегда попрощались с Украиной. На Кубань прибыло более 20 000 тысяч казаков, которые и занялись колонизацией. Были построены десятки станиц, которые черноморцы называли куренями. Новорожденную столицу окрестили в честь Императрицы — Екатеринодаром.

Первый войсковой собор во имя Воскресения Господня, освящен 5 октября 1802 года, г. Екатеринодар

Поселенцы старались сохранить свои традиции, культуру и уклад жизни, даже традиционный чуб каждый носил. Но власть старалась унифицировать жизнь казаков, тем самым усилить контроль над ними.

На территории Черноморских казаков проживали еще Хоперские и казаки-линейцы. Они как и запорожцы были направлены сюда для заселения пустующих земель и охраны границы.

У Черноморского войска была своя флотилия, состоявшая из фрегатов, баркасов, яхт и лодок. Известность пришла к ним в 1811 году, когда гвардейская сотня прославилась своим подвигом под Лейпцигом.

Участвовали черноморцы в войнах против Турции, подавляли Польское восстание, много пришлось повоевать и на Кавказской войне. Долгая и кровопролитная война с горцами требовала установления контроля над завоеванными территориями. Уже к концу войны были принято решение о разделении Кавказской казачьей линии и создании двух войск — Терского и Кубанского. В 1860 году начало свою историю Кубанское казачье войско, к которому присоединили и Черноморское. Первым атаманом был назначен генерал-майор Николай Иванов. Старшинство войска было принято считать с 1696 года. Именно тогда был сформирован из донских казаков Хоперский впоследствии вошедший в Кубанское войска.

Из Запорожских и Линейных казаков было сформировано новое казачье войско, которое расположилось на территории современного Краснодарского края, части Ставропольского края, Адыгеи и Карачаево-Черкесии. Кубанские казаки участвовали во всех войнах конца ХIХ — начала ХХ вв.. За свои боевые заслуги воины не раз получали награды из рук самих императоров. Но казачьи повинности распространялись не только на воинскую службу, но и на ремонт дорог, содержание почтовых станций и станичных зданий, и на многое другое. В награду за все эти хлопоты давался земельный надел от 7 до 9 десятин. Но не богатством, серебром и золотом гордились кубанцы. Доблестью и отвагой славились казаки, а войско их вековыми традициями и культурой. «Не пил воды кубанской — не ел каши казацкой», — говорили, напоминая, что казачество — это образ жизни, где честь и верность были превыше всего.

К началу Гражданской войны Кубанское казачье войско составляло около 1,5 миллионов человек. В революционное время кубанцы выступили на стороне Белого движения. В 1920 году десятки тысяч казаков во главе с атаманом Науменко вынужденно отправились в эмиграцию. Но потомки казаков живут в Краснодарском крае и сейчас, пытаясь возродить славу Кубанского войска. Преданные своему краю, люди и по сей день поют песню, посвященную Кубани:

https://cyrillitsa.ru/history/10111-vopros-agrarnyj-vopros-tyazhyolyj.html

Вопрос аграрный, вопрос тяжёлый

text/html

Fri, 13 Sep 2013 20:00:13 +0000

Об аграрной реформе Петра Столыпина

https://cyrillitsa.ru/history/54182-kogda-russkie-delali-obrezanie.html

Когда русские делали обрезание

text/html

Wed, 06 Dec 2017 20:55:58 +0000

Обрезание — обычная практика у иудеев и мусульман. Сейчас трудно представить, но этот обряд практиковался в Средние века и у русских. Он не был сильно распространен на Руси, но в некоторых областях религиозное рвение русичей заходило так далеко, что младенцам мужского пола делали обрезание на восьмой день после рождения, как это и предписывает Библия. Происхождение традиции Советский […]

https://cyrillitsa.ru/history/49386-kuda-ischezla-krymskaya-vizantiya.html

Куда исчезла Крымская Византия

text/html

Thu, 12 Oct 2017 17:01:11 +0000

До сих пор в Крыму сохраняются следы необычного православного государства — Феодоро (греч. Θεοδόρο), или Готии. В XIII — XV веках так называлось небольшое средневековое христианское княжество на юго-западе Крыма со столицей в городе Мангуп. Княжество населяли потомки крымских готов, греков и алан, исповедовавших православие, армяне и восточные славяне. Оно занимало западную часть горного Крыма […]

https://cyrillitsa.ru/?p=69507

Даниил Адашев: как русский воевода взял сразу два турецких корабля

Mon, 16 Jul 2018 15:06:42 +0000

Турция во все времена была главной соперницей России на Чёрном море. Часто промышляя в южнороссийских регионах, она вызывала недовольство казаков. И здесь интересы Москвы, запорожцев и донцов были близки как никогда. Иван IV Грозный, желая укрепить российские рубежи, направил в Запорожье «промышлять крымские улусы» своего воеводу Даниила Фёдоровича Адашева. Имеющий за плечами опыт Казанского похода […]

История

Турция во все времена была главной соперницей России на Чёрном море. Часто промышляя в южнороссийских регионах, она вызывала недовольство казаков. И здесь интересы Москвы, запорожцев и донцов были близки как никогда.

Иван IV Грозный, желая укрепить российские рубежи, направил в Запорожье «промышлять крымские улусы» своего воеводу Даниила Фёдоровича Адашева. Имеющий за плечами опыт Казанского похода и Ливонской войны, он и здесь смог сыскать славы.

В 1559 году сводный отряд московской армии и запорожских казаков числом в 8000 человек был сформирован вблизи Кременчуга. Там были подготовлены 150-200 казачьих чаек, на которых сводная ватага готовилась к морскому походу: «в малых челнах, как в больших кораблях».

Однако удача оказалась близка. Уже выходя из Днепровского лимана сводные войска заприметили большие турецкие судна. Благодаря неожиданной атаке, первое из них было взято под Очаковом. Второе южнее, вблизи Кирнбурнской косы. Впоследствии плененных турок пришлось отпустить, чтобы не ухудшать ещё более отношения Москвы и Порты.

https://cyrillitsa.ru/history/52955-kak-na-rusi-imenovali-tolko-prestupn.html

Как на Руси именовали только преступников

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Tue, 21 Nov 2017 04:01:15 +0000

Официальное использование полуимен в уменьшительно-уничижительном тоне было распространено в России с XVI по XVIII века. Часто так именовали государственных преступников — Стенька Разин или Емелька Пугачев. Также обязательным было употребление полуимени при обращении в вышестоящие инстанции. Так, к примеру, Григорий должен был называть себя «Гришкой, царским холопом». Известно, что во время «политического маскарада» — отречения […]

https://cyrillitsa.ru/history/67462-pochemu-v-xiii-veke-yelita-konstantinopolya.html

Почему в XIII веке элита Константинополя говорила по-французски

text/html

Mon, 18 Jun 2018 07:07:38 +0000

Древний неприступный город, с которого началась христианская история Европы. Морские ворота из Азии в Европу и перекресток культур.

https://cyrillitsa.ru/history/54655-kogo-na-samom-dele-nuzhno-zvat-baboy.html

Кого на самом деле нужно звать «бабой»

text/html

Mon, 11 Dec 2017 20:55:28 +0000

Слово «баба» имеет несколько различных значений, иногда даже противоречивых. Есть предположения, что сочетание звуков «ба ба» — это реакция ребенка на другую женщину, которая живет в семье (не мать, а женщина старшая по возрасту)

https://cyrillitsa.ru/?p=69504

Чем пахли русские дворянки

Mon, 16 Jul 2018 14:53:25 +0000

Первые настоящие духи в России были привозными: этой редкостью в начале XIX века дорожили состоятельные княгини, жены послов и именитых купцов. Во времена Петра I благородные дамы пользовались иностранной нюхательной солью, мешочки которой клали в сундуки с одеждой, чтобы она ароматно пахла. Между тем благовония для тела на Руси существовали и раньше, но доступны они […]

История

Первые настоящие духи в России были привозными: этой редкостью в начале XIX века дорожили состоятельные княгини, жены послов и именитых купцов. Во времена Петра I благородные дамы пользовались иностранной нюхательной солью, мешочки которой клали в сундуки с одеждой, чтобы она ароматно пахла. Между тем благовония для тела на Руси существовали и раньше, но доступны они были не для всех.

Крестьянские запахи

Низшие сословия русских людей тяжело трудились, а физически работающий человек постоянно потеет. Одежда, которой у крестьянки было не так много, регулярно пропитывалась потом — собственным и лошадиным, ведь лошади тысячелетиями являлись единственным способом передвижения и перевозки грузов. Большая часть крестьянских работ на открытом воздухе была связана с лошадьми, а еще с коровами, свиньями, козами, овцами, курами.

Но если женщины по каким-то причинам не желали пахнуть потом, они натирали тело чесноком или луком. Это, кстати, делалось еще и в практических целях: летом кровососущие насекомые и паразиты, привлекаемые разгоряченным телом, и близко не подлетали к такому человеку. Считалось также, что в холодное время года капли чесночной или луковой кислоты, находящиеся возле органов дыхания, служили своего рода защитным барьером от всевозможных вирусов.

Так русское крестьянство повально пахло лошадиным потом, дымом (поскольку избы долго топились по-черному) и луково-чесночным «ароматом». Исключения составляли те, кто недавно побывал в бане. В России даже крестьяне старались мыться хотя бы раз в неделю; в бане они использовали березовые веники, позже дешевые мыла. Но эти запахи отнюдь не были стойкими.

Однако умудренные опытом крестьянки с лета заготавливали различные ароматные травы и устраивали себе в бане всевозможные процедуры. Горячей водой, в которой замачивали листья крапивы, промывали волосы, настойкой чертополоха или полыни ополаскивали тело. Опять же это делалось в лечебных и профилактических целях: благодаря этому кожа прекращала шелушиться, заживлялись ранки, засыхали фурункулы, а аромат этих горьких трав еще долго оставался на волосах и коже.

Ароматы богатых

Дворянки и богатые мещанки демонстративно воротили нос от пахнущих луком крестьян и зачастую имели собственные ароматы. Это были различные цветочные настойки, которые им изготавливали знающие няньки или горничные или которые они покупали на рынке. Начиная с XII века, купцы привозили на Русь ароматные восточные масла и приправы, которые изначально использовались для натирания тела. В разное время состоятельные россиянки пахли миндалем, мускатным орехом, корицей, кориандром, шафраном, ванилью, розой, апельсином, реже мятой, липой, чабрецом или медом. Настойкой и маслами женщины брызгали голову, шею, иногда плечи.

Существовали определенные травяные сборы для настаивания воды, в которой купали, например, только младенцев или невест перед первой брачной ночью. Знахари составляли растворы, которыми обмывали тело усопшего, чтобы оно долго не источало трупный запах; существовали специальные ароматы для охоты — и ими пользовались в том числе и дворянки, если они участвовали в подобной забаве.

Богобоязненные россиянки, богатые старухи, как и все русское духовенство, пахли ладаном, поскольку много времени проводили в молитвах перед иконами с лампадами. Лампадное масло продавалось возле каждого храма, и это был главный «ароматизатор» русского состоятельного жилья, ведь иконы были у всех. Вот только средства на лампадное масло имелись лишь у богатых россиян.

Запах «Русской кожи»

Так повелось в России, что все прекрасные ароматы должны быть иностранными, и до сих пор считается, что самые лучшие духи — французские. Между тем, благодаря русским женщинам, еще в 1920-х годах в Европе сформировался миф, что чарующе пахнуть могут только они. Благородные русские эмигрантки, вынужденно покинувшие Родину, слыли красивыми, образованными и изысканными дамами.

И вот один из самых известных парижских парфюмерных домов уже почти столетие выпускает духи с названием «Сuir de Russie», что переводится как «Русская кожа». Этот аромат парфюмеры всего мира называют легендарным, он достаточно дорог, ведь так пахнуть могут только обворожительные, властные, благородные русские женщины. По крайней мере, так считают богатые европейки, которые носят на своем теле аромат «Русской кожи» и чувствуют себя с ним изысканными.

https://cyrillitsa.ru/history/66773-pochemu-boyare-nosili-lozhki-v-karmanakh.html

Почему бояре носили ложки в карманах

text/html

Fri, 08 Jun 2018 14:30:07 +0000

Столовые приборы на Руси были предметом хозяйской гордости и указывали на благосостояние. Перед тем как идти на пир, бояре предусмотрительно брали с собой собственные ложки. За столом всегда собиралось много народу, а блюда раздавались одним общим черпаком. Чтобы не пользоваться чужим столовым прибором, они всегда носили при себе собственный. Тому, кто не удосужился запастись ложкой, приходилось есть […]

https://cyrillitsa.ru/history/54733-svadba-po-russki-kak-pravilno-sygra.html

Свадьба по-русски: как правильно сыграть

text/html

Tue, 12 Dec 2017 19:31:04 +0000

Трудно представить, чтобы в наши дни невеста каждое утро с момента сватовства до самого дня замужества выходила из дому и причитала, рыдала, оплакивала свое девичество, красоту, молодость. Впрочем, как и с трудом представляются возможными сейчас многие из тех обычаев и обрядов, которые были некогда неотъемлемой частью свадебного ритуала, а теперь либо забыты, либо утрачены, либо […]

https://cyrillitsa.ru/history/65006-kakoy-byla-drevnerusskaya-sistema-ras.html

Какой была древнерусская система расчетов

text/html

Wed, 09 May 2018 07:31:40 +0000

Нашим современникам кажется, что математика на Руси в допетровскую эпоху была крайне примитивной и сводилась к простейшему арифметическому счету. Однако это не так. Математика как наука стала развиваться не позднее XII века. Хотя расцвета она достигла действительно только в XVIII столетии. Древнерусская система расчётов Математические вычисления начали вести на Руси, по-видимому, еще в глубокой древности. […]

https://cyrillitsa.ru/?p=69502

Глаголица: почему её считают хазарским письмом

Mon, 16 Jul 2018 14:39:07 +0000

Официальная наука считает создателем глаголицы, которая наравне с кириллицей является древней славянской письменностью, монаха Кирилла (в миру Константина) по прозвищу Философ, который вместе со своим братом Мефодием был прислан из Византии в Моравию переложить на славянский язык Священное писание. Поскольку Кирилл обнаружил, что в греческом нет букв для обозначения некоторых звуков восточно-славянского языка, ему пришлось […]

История

Официальная наука считает создателем глаголицы, которая наравне с кириллицей является древней славянской письменностью, монаха Кирилла (в миру Константина) по прозвищу Философ, который вместе со своим братом Мефодием был прислан из Византии в Моравию переложить на славянский язык Священное писание.

Поскольку Кирилл обнаружил, что в греческом нет букв для обозначения некоторых звуков восточно-славянского языка, ему пришлось создавать новую азбуку, а поскольку в восточно-славянском языке не было некоторых понятий, пришлось брать их из греческого. Таким образом, был создан старославянский язык, понятный всем славянам. Первой азбукой этого языка стала глаголица, которую некоторые учёные действительно называют хазарским письмом.

Готические письмена или язык Евангелия

Самая первая надпись на глаголице, датировка которой не вызывает сомнений, сделана в 893 году в храме царя Болгарии Симеона в городе Преславе. На Руси глаголицей написан литературный памятник X века «Киевские листки», причём лингвисты считают, что язык «Листков» более архаичен и фонетически близок к южно-славянскому языку. Именно на глаголице было написано Реймское Евангелие Анны Ярославны, королевы Франции, на котором она приносила клятву при коронации.

Однако вскоре глаголица вызвала негодование католиков по той причине, что буквы напоминали руны, а римский папа специально буллой запретил служение на «варварских языках», объявив это грехом. Ученики Кирилла и Мефодия подверглись гонениям, и были вынуждены заменить глаголицу кириллицей, созданной на основе греческого алфавита.

Скорее всего, саму кириллицу создал ученик братьев-монахов Климент Охридский, — так утверждается в официальном «Житии Мефодия и Кирилла, учителей словенских».

Но на основе чего Кирилл создал глаголицу? Неужели католики были правы, считая её «готическими письменами» — именно так называл азбуку хронист Фома Архидьякон в 1059 году.

Глаголица — древние руны булгар?

На этот счёт есть интересная теория дагестанского учёного-филолога Гарун-Рашида Гусейнова, который указывает что современные Философу болгары ведут своё происхождение от протобулгар, которые в VII веке покинули Северный Кавказ под давлением Хазарского каганата и ушли на Дунай, где и создали государство, смешавшись со славянами.

Учёный отождествляет протоболгар с оногундурами или хоногурами, которые жили на равнинах Кумуклука, где берёт своё начало, как считает Гусейнов, близкородственный булгарам европейский народ — кумыки, которые до перехода на нынешнюю «кыпчакскую речь», разговаривали точно так же, как и булгары, на протобулгарском диалекте.

Гусейнов указывает, что начертание славянской глаголицы весьма похоже на руническую письменность протобулгар, памятники которой найдены на северном побережье Чёрного моря и родственны письменам салтово-маяцкой культуры, которая определена археологами как «государственная культура Хазарского каганата».

Эта культура включает в себя придонские степи, побережье Азова, Таманский полуостров, восточное побережье Крыма, устье Волги, и каспийское побережье Дагестана, где и проживали протобулгары.

Болгарские учёные Добюрев и Войников, изучавшие глаголицу, тоже считают, что многие глаголические и кириллические буквы берут своё происхождение из рунической письменности древних булгар.

Хазарская миссия Кирилла Философа

Достоверности этой теории добавляет то, что Кирилл Философ незадолго до своей моравской миссии ездил в Хазарский каганат — отстаивать православие в богословских диспутах с мусульманами и иудеями, и согласно официальному житию святого, выучил для этого диспута еврейский язык, самаритянское письмо и «русьское» письмо.

Некоторые слависты считают, что учил он не «русское письмо», которое тогда не выделялось из общеславянского, а сирийское, то есть арамейский язык; тюркологи уверены, что Философ знал и хазарский.

В IX веке хазарская знать исповедовала иудаизм и писала на двух письменах: на древнееверейском и руническом, близком к протоболгарским рунам. Возможно, эти письмена и оказали самое большое влияние на славянскую азбуку, недаром в 887-м году в Византии на диспуте с еретиками Кирилл назвал хазар среди немногих народов, имеющих письменность.

Глаголица — азбука для Евангелия

Хазарская теория происхождения начертания глаголицы имеет право на существование, ведь ученые, сравнивая глаголицу с письменами, которые существовали в это время на Балканах, схожести с ними не находят.

Единственное, в чём они сходятся, это в том, что глаголица — искусственный алфавит, созданный, чтобы донести до народов христианство. Недаром она начинается с буквы, так напоминающей распятие и основана на символах христианства — круге, кресте и треугольнике.

Расцветом литературы на глаголице считается XV век, когда на ней стали печатать книги, и глаголица распространилась по Хорватии, Далмации и Венеции. А епископ Симон Кожичич даже создал в городе Риеке типографию, где печатались книги для всей Хорватии; впрочем, часто наряду с глаголицей текст книги дублировался на латыни и на кириллице.

https://cyrillitsa.ru/history/61842-zachem-finny-ubili-russkikh-monakhov.html

Зачем финны убили русских монахов

text/html

Sat, 17 Mar 2018 07:28:09 +0000

За семь лет до событий эту страшную резню предсказал перед своей кончиной преподобный Трифон Печенгский, основатель Свято-Троицкого мужского монастыря, который тогда стоял в селе Луостари на самом севере Кольского полуострова. Монастырь появился в Кемской волости в 1533 году и за свою историю был разорён не раз. В 1583 году святой Трифон предсказал, что вскоре придет […]

https://cyrillitsa.ru/history/54798-o-chyom-perepisyvalis-na-rusi.html

О чём переписывались на Руси

text/html

Wed, 13 Dec 2017 13:11:11 +0000

Не будем придавать теме «женской доли» ни мрачных, ни счастливых красок, откажемся от апологетики и деконструкции патриархальных мифов, и беспристрастно заглянем в прошлое. Хронология священных образов О женском месте в древней культуре едва ли что-то может сказать лучше, чем анализ языческих пантеонов. Официальная наука выделяет несколько мужских божеств восточных славян и всего одно женское. Есть, […]

https://cyrillitsa.ru/history/49719-kakaya-nacionalnost-byla-u-tamerlan.html

Какая национальность была у Тамерлана

text/html

Sun, 15 Oct 2017 14:01:50 +0000

Тамерлан происходил из рода барласов. Этноним «барлас» известен со времен Чингисхана. В большинстве источников барласов как одно из самых могущетссенн могущественных тюркских племен.

https://cyrillitsa.ru/?p=69490

Почему буряты поклонялись отрубленной голове?

Mon, 16 Jul 2018 14:33:31 +0000

Впервые обряд поклонения отрезанной голове был описан в конце XVIII века бурятским этнографом Матвеем Николаевичем Хангаловым. Он рассказал про особенный бурятский онгон — домашнего идола, в котором по поверьям тюрских народов обитает дух предка-охранителя рода. По словам этнографа, онгон назывался Борто, висел в западной части юрты и представлял собой часть отрубленной мужской головы с густой […]

Традиция

Впервые обряд поклонения отрезанной голове был описан в конце XVIII века бурятским этнографом Матвеем Николаевичем Хангаловым. Он рассказал про особенный бурятский онгон — домашнего идола, в котором по поверьям тюрских народов обитает дух предка-охранителя рода. По словам этнографа, онгон назывался Борто, висел в западной части юрты и представлял собой часть отрубленной мужской головы с густой растительностью по краю щек и подбородку; во рту Борто виднелся жертвенный кусок свежего жиру.

Версий было много

Долгое время этнографы недоумевали — откуда у бурят появился такой странный идол? Они пытались связать его возникновение с различными легендами, бытовавшими у тюрских народов. Например, с ханом кереитов (Монголия), который воевал за власть с Чингис-ханом. Хан кереитов был разбит, бежал к другому монгольскому племени — найманам, но был убит их караулом на границе. После этого найманская ханша Гурбесу потребовала, чтобы к ней доставили голову Ван-хана. Очевидно, чтобы «примириться» с павшим врагом.

По «Сокровенному сказанию монголов» когда над головой стали совершать жертвоприношение, голова рассмеялась. Тогда сын ханши Таян-хан в ярости приказал затоптать голову врага ногами.

Еще одна легенда повествовала о другом монгольском племени — меркитах, которых тоже разгромил Чингис-хан.

Вождя меркитов Тохта-бека монгольские воины настигли и убили уже в Горном Алтае. Не имея возможности унести с собой тело отца, сыновья Тохта-бека отсекли ему голову и ушли по Иртышу на запад, унеся её с собой.

Но правдивой оказалась одна

Однако российский этнограф-фольлорист Григорий Николаевич Потанин связал поклонение отрезанной голове с преданием северных хангинских бурят о Буртэ-убугуне. Смерть Буртэ-убугуне была добровольной, а переселение целого племени из Монголии на берега Ангары оказалось связанным с бегством от маньчжуров и гонения шаманистов буддистами. Подобное предание существует лишь у хангинов, ни в Монголии, ни в Забайкалье его нет.

Вот как описывает происхождение культа отрезанной головы этнограф Ярослав Викторович Николаев (статья «Буртэ-убугун и тема об усеченной голове в Орде»).

Земли ордосских хангинов, откуда вышли современные хингины, ныне расположены во Внутренней Монголии (Китай) — это горное пустынное плато (Ордос).

Предки хангинов были «шаманами монгольской кости ханъ-янъ», а Буртэ-убугун был самым старым и уважаемым шаманом. Он происходил из древнего монгольского племени архат, был хорошим воином, и слава его гремела далеко за пределами Ордоса. Но ко времени изгнания хангинов из Внутренней Монголии (начало XVII века) он был уже дряхлым, хотя руководил переселением народа, указывая путь.

Вся забота о старике в дороге легла на плечи сыновей шамана — Хортона и Хоредоя. Известно, что передвигались хангины верхом на лошадях, без обоза.

Шаманское призывание духа-онгона Буртэ повествует о том, что уходя от манчжуров, хангины (хань-янь) были вынуждены пересечь хребет Хамар-Дабан в Восточных Саянах и на какое-то время остановились у бурят в верховьях саянской реки Оки.

Там шаманы лечили местный народ, а однажды оказали неоценимую помощь лекарствами из минералов в сложных родах. Очевидно, что родившийся мальчик был сыном местного вождя, и тот попросил хангинов оставить Буртэ-Убугуна у них для того, чтобы после смерти старика его дух стал «сахюсана» — покровителем рода.

Убийство по согласию

Сыновья сначала были категорически против — они считали, что старик должен стать «амулетом» всего народа хангинов. Между тем, дальняя дорога и тяжелые условия путешествия сделали свое дело: Буртэ был настолько стар и болен, что не мог ни ходить, ни сидеть в седле коня.

После долгого совещания три самых знатных хангина решили убить старого шамана, причем самым «почетным» образом — старик должен был подавиться.

Речь шла о древнем ритуале кочевников, которым они избавлялись от немощных стариков — «уухэ унгуулхэ». При этом родственники будущего покойника собирали большой пир, на котором предлагали старику отведать ритуальное блюдо — длинную полоску бараньего жира, которую невозможно проглотить сразу. В результате такого «угощения» тут же, на пиру, старые люди умирали, давясь жиром, не в силах больше сделать ни единого вдоха.

Тело покоится на Хамар-Дабане

После такого замысловатого способа убийства, на которое старик по преданию дал согласие, его тело было погребено в районе перевала Богоhотын Дабан на Хамар-Дабане. Голову сыновья отрезали и забрали с собой — она должна была стать амулетом всех потомков старика Буртэ.

А голова — в Ангаре

Одна из версий сказания гласит, что перевозили голову старого Буртэ странным способом — она была привязана к косе его сына Хортона, который тоже был шаманом. Вторая версия, впрочем, настаивает на более будничном способе перевозки: голова была помещена в мешок и привязана к седлу коня.

В дороге хангины молились голове шамана и приносили ей жертвы, а приехав на берега Ангары и похоронили ее недалеко от своих жилищ. В дореволюционное время на этом месте проводили грандиозные праздники. После погребения головы Буртэ, сыновья шамана сразу же сделал ей замену — поставили на горе идола из дерева. Этому идолу хангины поклонялись больше двухсот лет, но однажды его сожгли, возможно, посчитав оскверненным.

С того времени каждая семья хангинов стала делать свой онгон в виде отрезанной головы и вешать его на стену юрты, передавая из поколения в поколение и называя Буртэ ханом-Буртэбаабаем, подчеркивая этим его высокое положение среди духов.

Сейчас большинство хангинов живут в селе Хадахан на берегу Ангары (Иркутская область). Территория древнего улуса была затоплена при наполнении Братской ГЭС и голова шамана сейчас покоится на дне реки.

https://cyrillitsa.ru/tradition/63330-chto-zapreshheno-delat-pravoslavnomu-v.html

Что запрещено делать православному в католическом храме

text/html

Mon, 09 Apr 2018 12:31:19 +0000

Путешествуя по Европе и Латинской Америке в качестве туриста или по делам, многие наверняка задавались вопросом: возможно ли, будучи православным, посетить католический храм и как себя там вести, чтобы чего-нибудь случайно не нарушить. Общие правила Прежде всего, нужно иметь в виду, что католический храм — это христианский храм и, соответственно, здесь уместны те же поведенческие […]

https://cyrillitsa.ru/tradition/61696-pochemu-rpc-zapreshhaet-zemnye-poklony.html

Почему РПЦ запрещает земные поклоны

text/html

Fri, 16 Mar 2018 08:31:10 +0000

Согласно каноническим правилам Православной Церкви, земные поклоны (коленопреклонения) во время богослужения нельзя совершать по воскресеньям, в период с Рождества до Крещения (святки) и в период с Пасхи до Пятидесятницы. Также они запрещены в дни больших праздников, которых насчитывается двенадцать в церковном календаре (потому их называют «двунадесятыми»): Рождество Богородицы, Воздвижение Креста Господня, Введение во храм Богородицы, […]

https://cyrillitsa.ru/tradition/67022-murom-chto-na-samom-dele-oznachaet-nazva.html

Муром: что на самом деле означает название города

text/html

Tue, 12 Jun 2018 07:53:13 +0000

Прогулка по Мурому

https://cyrillitsa.ru/?p=69497

Почему европейцы считали русских и гуннов родственниками

Mon, 16 Jul 2018 14:13:14 +0000

С далёкой древности по Евразии прокатывались волны миграции. Иногда народы приходили туда, где местное население обитало в другом биоценозе, как лес — берега рек. Или же на одной территории селились народы, имеющие разную специализацию: рыбаки и скотоводы. Поэтому у всех крупных народов как минимум два этнических компонента. У русских этих компонентов было много: славяне, скандинавы, финны, […]

Народы

С далёкой древности по Евразии прокатывались волны миграции. Иногда народы приходили туда, где местное население обитало в другом биоценозе, как лес — берега рек. Или же на одной территории селились народы, имеющие разную специализацию: рыбаки и скотоводы. Поэтому у всех крупных народов как минимум два этнических компонента. У русских этих компонентов было много: славяне, скандинавы, финны, угры, балты, народы иранской группы, тюрки.

Гунны и русские

Можно сказать, русские были полноправным племенным союзом, где каждый народ вносил вклад в соответствии со своей специализацией. И отсюда терминологическая путаница, ибо каждый учёный, желающий придумать точное определение, находил ему обоснование. Русские — скифы? Вот доказательства. Русские — славяне? Разумеется! Русские — скандинавы? Пожалуйста: источники.

И если по территории, населённой русскими, прокатились гунны, то находились основания и для обобщения под этим этнонимом. Иногда доводится встречать параллели между русскими и гуннами.

Европейцы знали, что гунны пришли откуда-то с востока, были храбры, воинственны и отличались от них в быту. Те же признаки, которые в их глазах отличали русских. Для поверхностного суждения этого было достаточно, чтобы счесть эти два народа родственными.

Если покопаться, то родственниками гуннов могут быть чуваши. Чувашский язык самый древний из сохранившихся тюркских, а известно, что языком гуннов был тюркский. Поскольку чуваши входят в русский суперэтнос, то можно обобщить, что русские и гунны были родственными народами.

О внешности гуннов

Есть версии, что гунны были ярко выраженными монголоидами. Сторонники этой теории приводят слова Аммиана Марцеллина о том, что ранее в Восточную Европу пришли хиониты — вот они были белокурыми высокими красавцами. Повоевали немного с местными и без труда ассимилировались. А гунны напугали Европу своей непривычной внешностью. Значит, точно были монголоидами, которых в Европе ещё не видали.

Попробуем разобраться. Народ гуннов состоял из двух основных компонентов: европеоидные коренастые угры и хунны, которые были одними из предков тюрок. Хунны, в свою очередь, были гибридным народом: в их составе древние монголы и палеосибирский белокурый народ динлинов. Но и монголы две тысячи лет назад имели иной облик, нежели сейчас. Гумилёв пишет, что хунны походили на североамериканских индейцев: длинноголовый антропологический тип и тонкий нос горбинкой.

Образ жизни гуннов

Аммиан Марцеллин был больше поражён образом жизни гуннов, нежели их внешностью. По его мнению, они жили без закона, как лишённые разума животные, даже совещания вождей проводились верхом, вся жизнь у них проходила в кибитке, и не было у них нормальной еды и одежды. Сам правитель ел из деревянной посуды и одевается в скромные ткани.

По внешности гуннов римский историк тоже прошёлся: тела мускулистые, шеи толстые, похожи на колоды, и ходят без бороды, как скопцы, и кони у них безобразные. Правда, воины отменные, отлично владеют арканом, и стрелы у них качественные.

Марцеллин был римским центурионом. Он чувствовал себя уязвлённым: какие-то кочевники угрожают лучшей в мире Римской армии. Аттила же не пошёл на Рим только под влиянием своего окружения.

Готские историки Прииск Панийский и Иордан сообщают, что Аттила был хитрым, властным, и при этом скромным в быту.

Скандинавы и гунны

Германские и скандинавские народы восприняли гуннов положительно. На их вкус бытовая непритязательность Аттилы только увеличивала достоинства великого вождя и стратега. Гунны упоминаются без указания на чуждость, а Атли, конунг гуннов — один из самых ярких персонажей.

Кроме того, возможно что действительно народ гуннов был для скандинавов ближе, чем принято думать. Тюркская «енисейская письменность» очень похожа на скандинавские руны, но появилась раньше и встречается на древних могилах, например, на могиле богатыря Кюль-Тегина. Известно, что гунны использовали руническую письменность. А в Старшей Эдде прямо говорится, что Асы — скандинавские боги — пришли из Азии.

В то же время родственность русских и скандинавов трудно оспаривать. И это ещё один повод назвать гуннов родственниками гуннов.

Аттила в скандинавских сагах

Об Атли существовало несколько песен того периода, позднее их сюжеты были перенесены в саги. И это целые мелодрамы, где Атли конфликтует со своей скандинавской женой Гудрун, причём она упрекает его в «мягкотелости».

Интересно упоминание гуннского вождя в «Песне о Хлёде» V века:

1 Хумли, как слышно, гуннами правил, а гаутами Гицур, Ангантюр — готами, данами — Вальдар, а валами — Кьяр и Альрек Храбрый — англов народом. 2 Хлёд родился в гуннской земле […]

Имени Хумли среди гуннских правителей нет, но это могло быть прозвище: «скромный», «мягкий».

Видимо, определённая нежность в характере Аттилы действительно присутствовала. И был он любителем женщин, что его и погубило. После того, как он разбил бургундов, взял в жёны бургундку Ильдико, и умер в брачную ночь.

https://cyrillitsa.ru/narody/48309-kakie-narody-byli-aborigenami-rusi.html

Какие народы были аборигенами Руси

text/html

Sat, 30 Sep 2017 20:31:25 +0000

На территории современной России прежде обитало немало племен, от которых сегодня остались только названия. Одно из них, согласно историческим источникам, носило название «голядь». И было оно вовсе не славянским. Пришельцы из Пруссии Как утверждают летописи XI—XII веков, это балтоязычное племя обитало в верховьях реки Протвы (на территории современных Московской, Смоленской и Калужской областей), между землями […]

https://cyrillitsa.ru/narody/54024-kakim-narodam-ni-v-koem-sluchae-nelzya-u.html

Каким народам ни в коем случае нельзя употреблять алкоголь

text/html

Mon, 04 Dec 2017 07:01:35 +0000

Наверное, многие слышали о том, что у коренных жителей севера — например, якутов, ненцев или чукчей — легко формируется алкогольная зависимость. Им, мол, достаточно выпить глоток водки или вина, чтобы «слететь с катушек»… Но откуда берется такая реакция на спиртное? «Ген Чингисхана» Существует миф о том, что у представителей всех монголоидных рас якобы не активен […]

https://cyrillitsa.ru/narody/59062-kak-rozhayut-chukchi.html

Как рожают чукчи

text/html

Wed, 07 Feb 2018 15:00:11 +0000

Когда чукотская женщина рожает, ей ни в коем случае нельзя помогать. Помощник рискует навлечь на себя не только злость духов, но и ярость самих новоиспеченных родителей. Не сердить духов И. С. Вдовин и Е. П. Батьянова в работе «Народы Северо-Востока Сибири» отмечают: «Как и многие другие народы Севера, чукчи верили, что регулированием рождаемости занимается Верховное божество, которое […]

https://cyrillitsa.ru/?p=69468

Как выбрать крестных родителей

Mon, 16 Jul 2018 12:30:31 +0000

Крещение становится одним из самых знаменательных моментов в земной жизни любого верующего, и потому подойти к нему необходимо со всей ответственностью. Да и выбор крестных родителей для ребенка — нелегкая задача. Ведь крестный отец и крестная мать будут играть важную роль в жизни малыша. Кто не может быть крестным Прежде всего необходимо сразу отказаться от кандидатур, […]

Традиция

Крещение становится одним из самых знаменательных моментов в земной жизни любого верующего, и потому подойти к нему необходимо со всей ответственностью. Да и выбор крестных родителей для ребенка — нелегкая задача. Ведь крестный отец и крестная мать будут играть важную роль в жизни малыша.

Кто не может быть крестным

Прежде всего необходимо сразу отказаться от кандидатур, которые, согласно церковным канонам, просто не могут выступать в роли крестных родителей ребенка. Так кто же это? Во-первых, крестными не могут являться биологические отец и мать, а также любые другие родственники малыша. Во-вторых, не следует предлагать стать крестными родителями супружеским парам или тем, кто собирается вступить в брак. Дело в том, что крестные должны иметь исключительно духовную связь, а интимные отношения между ними вообще неприемлемы.

К тому же крестным родителем православного христианина не может стать приверженец другой религии, будь то даже католицизм или протестантство. Крестные родители не должны также являться людьми, принявшими монашеский постриг.

Крестными не способны быть и дети. Девочки могут взять на себя эту ответственную миссию только после 13-ти лет, а мальчики — после 15-ти.

Не стоит останавливать свой выбор и на людях, страдающих психическими заболеваниями, наркотической или алкогольной зависимостью. Причина проста: они не способны нести полную ответственность за свои действия, не говоря уже об ответственности за другого человека.

Выбор крёстных родителей

Сделать правильный выбор в отношении крестных родителей очень тяжело, потому как крестные должны будут взять на себя поручительство за ребенка и стать для него такими же наставниками, как родные отец и мать. Поэтому прежде, чем выбрать кого бы то ни было, подумайте о том, кому бы вы доверили своего ребенка без тени сомнения.

Крестные должны любить малыша, стать для него авторитетом, помогать ему во всем, учить его добру и пониманию, молиться за него. И все это они обязаны будут делать всю свою жизнь. Поэтому выбирайте людей высоких моральных устоев, ведущих праведный образ жизни.

Крестные должны являться верующими людьми и, конечно, крещеными. Идеально, если у ребенка будут двое крестных. Но если такой возможности нет, то можно обойтись и одним: матерью для девочки и отцом — для мальчика. Крестная мать обязательно должна прийти в церковь на крещение, а вот присутствие отца не является необходимостью.

Подготовка крёстных родителей

Если вы сделали выбор, то о вашем решении необходимо перво-наперво сообщить крестным родителям. По традиции незадолго до крещения будущие крестным матери и отцу желательно сходить на исповедь и исполнить обряд причащения. В день же самого таинства они не должны есть и исполнять супружеские обязанности.

Хорошо также если крестные выучат текст „Символа веры“, который при крещении они должны будут зачитать. Необходимо также поинтересоваться у служителей церкви, в какие моменты следует произносить этот текст.

Крещение накладывает особые обязательства на крестную мать. Именно она приобретает для малыша рубашку для крещения и нательный крестик.

https://cyrillitsa.ru/tradition/65951-nakazyvaet-li-bog-lyudey-na-samom-dele.html

Наказывает ли Бог людей на самом деле

text/html

Tue, 22 May 2018 13:28:18 +0000

Фразу „Боженька накажет“, пожалуй, многие слышали с детства и потому считают, что Бог — это такой жандарм с дубинкой, который внимательно следит за „духовными правонарушениями“, и в любой момент готов больно ударить провинившегося и не угодившего ему человека. Однако как часто, глядя на окружающий мир, приходится изумляться: сколько неправедно живущих людей, приносящих горе другим, живут […]

https://cyrillitsa.ru/tradition/15674-vinnaya-derevnya-vot-mojj-dom-rodnojj.html

Винная деревня — вот мой дом родной

text/html

Tue, 20 May 2014 07:46:22 +0000

Новые колонисты на Кубани возрождают отечественное виноделие.

https://cyrillitsa.ru/tradition/51061-komu-nelzya-vkhodit-v-altar.html

Кому нельзя входить в алтарь

text/html

Tue, 31 Oct 2017 04:01:08 +0000

Алтарь — это святая святых христианского храма, все равно, православного или католического. Он расположен в восточной части храма, и именно там совершается главное таинство христианства — Евхаристия, пресуществление хлеба и вина в плоть и кровь Христову. В православии алтарем называют часть храма, отделенную от молельного зала ограждением — иконостасом. В алтаре находится престол — возвышение, […]

https://cyrillitsa.ru/?p=69466

»Моя-по-твоя»: на каком языке разговаривали русские поморы

Mon, 16 Jul 2018 12:00:20 +0000

Ещё в XVII веке ушлые английские и голландские торговцы, прибывшие с товаром в Архангельск или Холмогоры, восхищались деловыми качествами местных жителей — поморов. Именно с поморами консультировались по конъюнктуре русского рынка заморские купцы. Именно поморы посоветовали англичанам построить канатный завод в Холмогорах, который открылся в 1557 году и стал первым иностранным предприятием на Русской земле. Интересно, […]

Народы

Ещё в XVII веке ушлые английские и голландские торговцы, прибывшие с товаром в Архангельск или Холмогоры, восхищались деловыми качествами местных жителей — поморов.

Именно с поморами консультировались по конъюнктуре русского рынка заморские купцы. Именно поморы посоветовали англичанам построить канатный завод в Холмогорах, который открылся в 1557 году и стал первым иностранным предприятием на Русской земле. Интересно, что холмогорскими снастями и канатами были оснащены английские корабли, разбившие испанскую Великую армаду в августе 1588 года.

Пётр ограничил, Александр освободил

Петр I даже пытался ограничить поморское влияние во внешней торговле. В 1711 году он запретил поморам торговать с Западной Европой, надеясь привлечь заморские суда в Санкт-Петербург. Частично это ограничение сняла Екатерина II, разрешившая жителям Беломорья продавать норвежцам муку. А в 1808 году Александр I дал зеленый свет полноценной поморско-норвежской торговле.

Поморы стали для норвежцев настоящими спасителями, поскольку помогли им преодолеть голод, начавшийся после блокирования Наполеоном английских портов, откуда шел основной поток продовольствия в Норвегию. Спустя 30 лет благодарные жители этой северной страны отменили пошлины для поморских судов, заходящих в норвежские порты.

Примерно в это время сформировался торговый язык, который поморы назвали «Моя-по-твоя», а филологи — руссенорск. Язык состоял примерно из 400 норвежских и русских слов.

Вот так примерно выглядел диалог норвежца и помора.

Норвежец: Драсви, гаммель гу вен по моя. Твоя фиск купум? (Здравствуй, мой старый добрый друг. Ты покупаешь рыбу?)

Русский: Да.

Норвежец: Kак прис? (По какой цене?)

Русский: Эн вога мукка, со ту вога треска. (За вог муки два вога трески.)

Норвежец: Эта мала. (Это слишком мало.)

Русский: Шлик шлаг, эн о ен хальв вога треска, со эн вога мукка. (Такого рода. Один с половиной вог трески на один вог муки.)

Норвежец: Эта грот дюр. (Это еще слишком дорого.)

Русский: Но давай по кают ситте нед со докка лите чай дринком. Икке скаде. (Спускайся же в каюту и попей чаю. Это не повредит.)

https://cyrillitsa.ru/narody/53676-gde-mozhno-nayti-drevnikh-persov.html

Где можно найти древних персов

text/html

Wed, 29 Nov 2017 18:31:55 +0000

Примерно в VI веке до н. э. на арене мировой истории появились персы. С феноменальной скоростью они из никому неизвестного племени сумели превратиться в грозную империю, просуществовавшую несколько сотен лет. Портрет древних персов О том, какими были древние иранцы, мы знаем из описаний представителей народов, которые жили рядом с ними. Например, Геродот писал, что изначально […]

https://cyrillitsa.ru/narody/59179-chem-gordy-chechency.html

Чем горды чеченцы

text/html

Sat, 10 Feb 2018 17:01:44 +0000

О смелости, необузданности и непокорности чеченцев ходят легенды. Но что же сделало их такими? Возможно, следует рассмотреть историю чеченского народа в историческом контексте. «Беспощадные как тигры» Рубеж XVII-XVIII столетий ознаменовался многочисленными войнами России с Турцией, Персией, а также с крымским ханством. Поскольку от врагов нашу страну отделял Кавказский хребет, стратегически важно было захватить над ним […]

https://cyrillitsa.ru/narody/63715-kuda-ischezli-kazaki-kotorye-zhili-v-kit.html

Куда исчезли казаки, которые жили в Китае

text/html

Sun, 15 Apr 2018 08:30:13 +0000

Если говорить о российской истории, то при упоминании казаков, сразу же вспоминаются казаки донские, запорожские и терские. Однако, были в свое время казаки иранские, и, хоть и недолго, африканские, а вот потомки китайских казаков живут в Пекине немногочисленной диаспорой и сегодня. Русь, невзирая на Смутное время постепенно продвигалась на Восток. Эта экспансия была частью активной […]

https://cyrillitsa.ru/?p=69464

Как правильно писать записки в храме

Mon, 16 Jul 2018 11:30:30 +0000

Христианская традиция совместной молитвы ведет своё начало с апостольских времён и имеет основанием слова Христа: «если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то, чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного, ибо, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Потому считается, что общая молитва […]

Традиция

Христианская традиция совместной молитвы ведет своё начало с апостольских времён и имеет основанием слова Христа: «если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то, чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного, ибо, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них».

Потому считается, что общая молитва имеет особую благодатную силу. Тем более, когда вместе с нами её возносит священник за литургией.

В храмах многие пишут небольшие помянники с именами тех, о ком желают помолиться на общем богослужении. В православной церкви принято поминать только крещёных в православии. Не принято поминать самоубийц (если нет разрешения на отпевание от архиерея).

Виды записок

Обычные (на Проскомидию) читаются в алтаре перед началом литургии. За все имена священник извлекает из просфор небольшие частицы, которые после Причастия опускаются в Чашу в знак прощения и очищения грехов верующих, чьи имена были указаны. Многие подают «заказные записки» о здравии или об упокоении. Тогда по окончании литургии служатся молебен или панихида с поминовением.

Есть также традиция заказывать сорокоуст — сорокадневное поминовение на богослужении. Обычно его заказывают в случае особой нужды — о больных, о людях в трудном положении, или недавно умерших.

Также можно написать записку, заказав молебен — малое богослужение, обращённое к Богу и святым. Молебны обычно совершают после литургии или в праздники. В записке часто, помимо имён, указывают святого, которому заказывается молебен.

Поминая умерших, мы молимся об их вечном пребывании с Богом. Подавая же записки «о здравии», мы усиленно молимся сами и просим молитв о здоровье близких, об их душевном мире и помощи Божьей для них.

Очень полезно поминать «о здравии» наших недоброжелателей, по слову Христа: «молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного». Молясь о недругах, мы меняем своё отношение к ним, обращаясь от гнева к милости, умиротворяя свою душу, и просим Бога вразумить врагов.

Хотя, конечно, важно помнить, что более всего Бог уважает свободную волю человека и не может переменить его без желания. Но по нашей молитве, Он может коснуться его души любого человека Своей благодатью.

https://cyrillitsa.ru/tradition/64298-chto-pravoslavnym-nuzhno-znat-o-molitv.html

Что православным нужно знать о молитве «Символе веры»

text/html

Thu, 26 Apr 2018 08:01:30 +0000

На самом деле «Символ веры» молитвой вовсе не является, поскольку не содержит обращений к Богу или к святым. Это текст, состоящий из 12 частей (догматов) и включающий основные истины, которые необходимо знать каждому верующему человеку. Как появился Символ веры? Слово «символ» в изначальном своём значении понималось как «то, что объединяет». Поэтому Символ веры служил и […]

https://cyrillitsa.ru/tradition/64694-skolko-ikon-dolzhno-byt-v-dome.html

Сколько икон должно быть в доме

text/html

Thu, 03 May 2018 08:27:13 +0000

В дореволюционной России понятие «красный угол» было известно каждому. Это было, пожалуй, самое главное место в доме — именно там находились домашние святыни: иконы, освящённая верба, сосуды со святой водой, церковные свечи и прочее. Располагался «красный угол» обыкновенно в юго-восточной части жилища (подобно алтарю православного храма), и особо уважаемых гостей усаживали за стол именно в […]

https://cyrillitsa.ru/tradition/69187-pletenie-sloves-chto-na-samom-dele-oz.html

«Плетение словес»: что на самом деле означает это выражение

text/html

Sun, 15 Jul 2018 06:30:10 +0000

Так же, как в древнерусской книге страницы сплетались между собой и прочно крепились к переплёту, так и слова заплетались в витиеватые предложения и окружались рамкой из красивого и сложного орнамента. Книга была единым символическим пространством, где, например, текст составлялся подобно графическим украшениям. Эта редкая, несколько загадочная и искусная техника получила название «плетение словес». Плетение словес […]

https://cyrillitsa.ru/?p=69462

Анна Леопольдовна: что она сделала для России

Mon, 16 Jul 2018 11:00:17 +0000

Эпоха дворцовых переворотов возносила на российский трон самых неожиданных личностей, в числе которых была Анна Леопольдовна — племянница бездетной императрицы Анны Иоанновны. На её долю выпало скоротечное правление в качестве регентши при малолетнем императоре Иване VI, которое длилось 1 год — с 1740 по 1741 год. Превращение в правительницу Названая при рождении Елизаветой-Христиной, а в […]

История

Эпоха дворцовых переворотов возносила на российский трон самых неожиданных личностей, в числе которых была Анна Леопольдовна — племянница бездетной императрицы Анны Иоанновны. На её долю выпало скоротечное правление в качестве регентши при малолетнем императоре Иване VI, которое длилось 1 год — с 1740 по 1741 год.

Превращение в правительницу

Названая при рождении Елизаветой-Христиной, а в православии наречённая Анной, дочь Леопольда Макленбургского была приближена ко двору в возрасте 13 лет, и с этого момента началась подготовка её светлого будущего, которое на деле оказалось очень печальным.

Её властвовавшая тетушка Анна Иоанновна задумала передать свой престол будущему сыну Анны Леопольдовны, но для этого сначала надо было найти для племянницы мужа. Выбор императрицы пал на племянника австрийского монарха Карла VI — Антона Брауншвейгского. Точку зрения Анны Леопольдовны никто не учитывал, а она между тем питала страстные чувства к саксонскому дипломату Карлу Линару.

Несмотря на равнодушие к жениху в 1739 году Анна Леопольдовна венчалась с Антоном-Ульрихом, а спустя год подарила ему сына Иоанна, который согласно завещанию становился престолонаследником после смерти Анны Иоанновны.

Долго ждать этого события не пришлось, через три месяца Анна Иоанновна скончалась, а двухмесячный Иоанн был объявлен императором Иоанном VI, к которому в качестве регента был приставлен Бирон. Однако фавориту Анны Иоанновны не удалось править страной до совершеннолетия малыша, поскольку через месяц его мама дала своё согласие фельдмаршалу Миниху на арест нелюбимого всеми Бирона. После задержания Бирон передал все свои права великой княгине Анне Леопольдовне.

Так управление огромной империей оказалось в руках простодушной и доверчивой, милосердной и далёкой от политики Анны Леопольдовны, работавшей в тесном сотрудничестве с кабинетом министров.

Указы про шутов и роскошь

За время регентства Анна Леопольдовна подписала 185 указов, среди которых в числе первых значился законодательный акт об упразднении придворных шутов, поскольку она не считала унижение человеческого достоинства забавным развлечением.

Другим необычным указом Анна Леопольдовна запрещала подданным носить пышные одежды, а иностранным купцам привозить в Россию слишком дорогие товары.

Указы православные

Призывавшая к материальной сдержанности Анна Леопольдовна никогда не скупилась на духовные расходы. При ней православная церковь получала богатые пожертвования и смогла вернуть себе земли, отобранные при секуляризации.

Регентша упразднила ограничения для жаждущих постричься в монахи, а также отменяла смертную казнь чужеземным преступникам, при условии, что они примут православие. Анна Леопольдовна строго соблюдала религиозную обрядность и велела в создании оклада икон использовать только драгоценные материалы.

Милосердные указы

Все действия Анны Леопольдовны на посту регентши свидетельствовали о её непоказной набожности и добром нраве. За время её правления была проведена амнистия политических ссыльных из Сибири, а смертная казнь Бирону заменена на высылку.

Свою безграничную власть при Анне Леопольдовне утратила Тайная канцелярия — организация политического сыска и суда, в застенках которой томились тысячи ни в чем не повинных граждан. Более того, подданные Российской империи получили право писать жалобы на деятельность отраслевых органов и сената, для рассмотрения которых была созвана особая комиссия.

Финансово-административная политика

Политика Анна Леопольдовна в финансово-административном секторе не изобилует значимыми событиями. В целях надзора за финансовым положением страны Анна Леопольдовна дала распоряжение правительственным учреждениям отправлять министрам ведомости об их доходах и расходах, для анализа которых была создана специальная комиссия.

В интересах торговли был разработан Устав о банкротах, а производители сукна руководствовались в своей деятельности «Регламентом на суконные и каразейные фабрики», согласно которому нужно было следить за состоянием машин, качеством производимого товара и условиями содержания работников.

Внешняя политика

Внешняя политика Анны Леопольдовны была тесто переплетена с её личной жизнью, в которой соперничали друг с другом муж Антон, любовник Линар, а также генералы Миних и Остерман.

После устранения Бирона роль главного советника при правительнице Анне Леопольдовне досталась тщеславному Миниху, который хотел прибрать власть к рукам, получив взамен чина генералиссимуса пост первого министра по гражданским, военным и дипломатическим делам.

Выше упомянутое воинское звание было даровано мужу регентши Антону, а впоследствии его наделили полномочиями, при которых Миних должен был отчитываться перед принцем обо всех армейских делах. Ещё больше усугубило положение Миниха, когда в вопросах внешней политики его подчинили Остерману. Вынести такого унижения Миних не смог и подал в отставку, которая была принята.

Вместе с уходом Миниха закончилась благосклонное отношение Анны Леопольдовны к Пруссии, с которой по призыву Миниха в конце 1740 года был заключен двадцатилетний союзный договор, противоречивший тексту подписанного в 1726 году союзного договора с Австрией.

Связанная с двумя воюющими сторонами союзными договорами Российская империя всё же пообещала боевую помощь Австрии, которой симпатизировал не только Остерман, но и родившиеся на её земле супруг и любовник Анны Леопольдовны.

Очевидное сближение Российской империи и Австрии шло вразрез с международными интересами Франции, которой удалось подговорить Швецию 28 июня 1741 года начать войну с Анной Леопольдовной.

Требовавшие пересмотра условий Ништадтского мира и возвращения Прибалтики шведы, располагая сведениями о плохой политической подкованности Анны Леопольдовны, рассчитывали на легкую победу, но генералы российской армии знали своё дело и разбили врага.

Договор с турками

Ещё одну службу Анне Леопольдовне генералы сослужили в турецком вопросе, который после подписания мирного соглашения при Анне Иоанновне так и не был урегулирован до конца.

Дипломатическая миссия была возложена на плечи генерал-аншефа Александра Румянцева, благодаря настойчивости которого, русским удалось договориться с турками о пограничной линии, об обмене военнопленными, и самое главное о признании императорского титула российского правителя.

Взамен этого Россия взорвала военную крепость Азов и потратила огромные денежные средства на подарки и развлечения турок, однако Анне Леопольдовне мир на южных рубежах был важнее финансовых потерь.

Очередной переворот

За время пребывания на троне Анне Леопольдовне так и не удалось создать мощного государственного аппарата и заручиться поддержкой дворян, следствием этого стал очередной дворцовый переворот, короновавший Елизавету Петровну.

Новая императрица не отличалась милосердным нравом, а потому сослала низложенную Анну Леопольдовну с семьёй в деревню Холмолгоры, где она умерла в возрасте 28 лет, не сумев пережить родильную горячку.

https://cyrillitsa.ru/history/56128-chto-delali-russkie-radi-strasti.html

Что делали русские ради страсти

text/html

Sun, 31 Dec 2017 07:01:17 +0000

Одного взгляда на танцующую гавот 20-летнюю панночку хватило цесаревичу Константину Павловичу Романову, чтобы отказаться от трона и исключить своих потомков из претендентов на российский престол. По воспоминаниям Вяземского, польская графиня Жаннетта Грудзинская «не была красавицей», но ее гибкий стан «облекала нравственная свежесть и чистота». Как только Синод в 1820 году дал добро на развод с […]

https://cyrillitsa.ru/history/63741-kak-issledovaniya-dnk-pomogli-nayti-mo.html

Как исследования ДНК помогли найти могилу Сусанина

text/html

Sun, 15 Apr 2018 10:20:45 +0000

Иван Сусанин — народный герой, символ «мужицкой» преданности царю. За четыре столетия его имя и легенда о чудесном спасении первого государя из рода Романовых стали частью фольклора. Откуда узнали? История о подвиге Ивана Сусанина до начала XIX века передавалась его потомками из уст в уста. Широкая публика узнала о ней только в 1812 году, благодаря […]

https://cyrillitsa.ru/history/51561-skolko-raz-na-rusi-zhdali-konec-sveta-2.html

Сколько раз на Руси ждали конец света

text/html

Sat, 04 Nov 2017 20:55:49 +0000

Пророчества о грядущем конце света появлялись на протяжении всей истории человеческой цивилизации. И Средние века далеко не исключение. В те времена в России, как и в Европе, тоже ждали Апокалипсиса и готовились к нему. Приметы Апокалипсиса Ожидание конца света было тесно связано с библейскими пророчествами. В главе 13 «Откровения Иоанна Богослова» рассказывается о двух зверях. […]

https://cyrillitsa.ru/?p=69460

Почему мужчины ходят в храме без головных уборов

Mon, 16 Jul 2018 10:30:02 +0000

Традиция обнажать голову в православном храме мужчинам (а женщинам напротив — покрывать) довольно древняя. Ведёт она своё начало от увещевания апостола Павла, изложенном в Первом послании коринфской греческой общине: «Всякий муж, молящийся или пророчествующий с покрытою головою, постыжает свою голову». Далее, апостол даже приводит некоторые богословские аргументы в подтверждение своей правоты. Такое попечение апостола о […]

Традиция

Традиция обнажать голову в православном храме мужчинам (а женщинам напротив — покрывать) довольно древняя. Ведёт она своё начало от увещевания апостола Павла, изложенном в Первом послании коринфской греческой общине: «Всякий муж, молящийся или пророчествующий с покрытою головою, постыжает свою голову».

Далее, апостол даже приводит некоторые богословские аргументы в подтверждение своей правоты.

Такое попечение апостола о внешнем виде коринфских христиан было обусловлено, во многом, этически: и как дань традиции, и как свидетельство новых взаимоотношений Бога и человека, по сравнению с ветхозаветным периодом. По древней местной традиции замужним женщинам полагалось на людях покрывать голову в знак своего социального статуса и подчинения супругу. Мужчины же, как правило, головные уборы не носили.

Согласно же иудейской религиозной традиции (ревнителем которой был Павел до принятия Христа) мужчины обыкновенно молились, покрывая голову, в знак подчинения Всевышнему. Но ветхозаветная «покорность раба» в Новом завете заменилась на «сыновство»: «Посему ты уже не раб, но сын; а если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа», утверждает апостол в другом послании.

Именно в ознаменование этого нового статуса и «сыновнего достоинства», мужчине надлежит в храме обнажать голову. Апостол пишет: «Итак муж не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божия, а жена есть слава мужа».

Особый случай — монахи и священники. Обычно во время богослужения они не снимают головных уборов, потому как те являются элементом облачения, а его значение трактуется символически. Священнические и монашеские головные уборы — это, с одной стороны, символ тернового венца Христа, а с другой — символ воинского шлема, что также иллюстрирует слова апостола Павла: «Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней диавольских».

https://cyrillitsa.ru/tradition/65333-pochemu-tolko-pravoslavnye-molyatsya-s.html

Почему только православные молятся стоя

text/html

Mon, 14 May 2018 18:00:56 +0000

Существует расхожее мнение, что в отличие от католической, православная церковь запрещает своим прихожанам сидеть во время богослужений, чем и обусловлено отсутствие скамей в православных храмах. Однако представление это неверное. Какого-либо канонического запрета или правила, в котором утверждается необходимость молиться именно стоя, в православной церкви нет — всё это, скорее, относится к области предания, рекомендаций святых […]

https://cyrillitsa.ru/tradition/62294-pravoslavie-i-katolicizmv-chyom-osnovn.html

Православие и католицизм:в чём основные отличия

text/html

Fri, 23 Mar 2018 17:01:04 +0000

Официально разделение христианской церкви на Восточную (Православную) и Западную (Римско-Католическую) случилось в 1054 году, при участии папы Льва IX и патриарха Михаила Керулария. Оно стало финалом в противоречиях, давно назревших между двумя религиозными центрами распавшейся к V веку Римской империи — Рима и Константинополя. Между ними наметились серьёзные разногласия как в области догматики, так и […]

https://cyrillitsa.ru/tradition/68086-mezhdu-2-kh-ogney-chto-na-samom-dele-znachit.html

Между 2-х огней: что на самом деле значит это выражение

text/html

Tue, 26 Jun 2018 05:00:45 +0000

Сегодня, употребляя фразеологизм «между 2-х огней», мы иносказательно даем своему собеседнику понять, что оказались в непростом положении. Положение это обусловлено опасностями или конфликтами, источники которых находятся с обеих сторон. Также данное выражение может обозначать и сложность выбора. А в каких ситуациях его использовали раньше? Очищающие костры Многие лингвисты, а в частности авторы «Историко-этимологического словаря» (А. […]

https://cyrillitsa.ru/?p=69458

Митрополит Алексий: что нужно знать о покровителе московских патриархов

Mon, 16 Jul 2018 10:00:26 +0000

Митрополит Алексий (Бяконт), помимо того, что был канонизирован и впоследствии стал считаться святым покровителем московских патриархов, был во многом, фигурой уникальной и для истории России, и для истории Русской Церкви. Он стал первым русским главой русской митрополии, до него этот титул получали только греки, ставленники патриарха Константинопольского. Сам святитель был выходцем из богатой боярской семьи и […]

История

Митрополит Алексий (Бяконт), помимо того, что был канонизирован и впоследствии стал считаться святым покровителем московских патриархов, был во многом, фигурой уникальной и для истории России, и для истории Русской Церкви. Он стал первым русским главой русской митрополии, до него этот титул получали только греки, ставленники патриарха Константинопольского.

Сам святитель был выходцем из богатой боярской семьи и до пострига носил имя Елеферия Фёдоровича.

Предшественником Алексия на кафедре, которая называлась Киевской и Владимирской, но располагалась в Москве, был как раз грек, митрополит Феогност. И именно он выбрал Алексия, как человека выдающейся образованности и личных качеств на роль своего преемника. Дело это, поставление русского митрополита, было настолько необычным, что в Константинополь пришлось направлять два посольства.

Два посольства

Первое — от Феогноста с прошением о рукоположении Алексия, во второй делегации был сам Алексий. Стоит отметить, что даже через год «проверки» Алексия и его назначения на митрополичью кафедру, патриарх Филофей выдал следующую резолюцию: «Хотя подобное дело совершенно необычно и небезопасно для церкви, однако ради достоверных и похвальных свидетельств о нем (Алексие) и ради добродетельной и богоугодной жизни, мы судили этому быть, но это относительно одного только Алексия и отнюдь не дозволяем и не допускаем, чтобы на будущее время сделался митрополитом русским кто-нибудь другой, устремившийся сюда оттуда: из (клириков) сего богопрославленного, боговозвеличенного и благоденствующего Константинополя должны быть поставляемы митрополиты русские».

Так, в 1354 году Алексий стал главой русской митрополии. Осторожность греков вполне понятна, они ещё со времен Андрея Боголюбского наблюдали активные попытки русских сделать свою церковь максимально автономной и независимой от Константинополя. И поставление на митрополичью кафедру русского было одним из таких шагов.

По сути, как отмечает историк Карташев, Русская Церковь превращалась в Церковь сугубо национальную, а для Констанинополя такой процесс был сигналом того, что греки постепенно утрачивают своё религиозное, а, следовательно, политическое влияние на Русь. Стоит подчеркнуть, что Церковь в то время была и религиозным, и политическим институтом, и инструментом Византийской империи.

Перенесение резиденции

Кстати, несмотря на предостережение Константинополя, после Алексия наличие русских митрополитов на Владимирской кафедре, все же вошло в дежурную практику. Сказался здесь и определённый упадок Константинопольского патриархата, да и самой империи, до полного падения которой оставалось примерно столетие.

Ещё одним важнейшим актом, который получил Алексий из Константинополя, было официальное перенесение митрополичьей резиденции из Киева во Владимир, а по факту, в Москву. Так Москва начала свой путь становления, как центра русского православия.

Завещание Симеона Гордого

Но этими свершениями роль и место в истории святителя Алексия не исчерпываются. И здесь стоит напомнить, что Русь периода Феогноста и Алексия, и далее, была под Золотой Ордой. Что накладывалось свой отпечаток и на состояние государства, и на состояние общества. В целом же, удельные князья продолжали растаскивать страну на части, не позволяя ей организовать хоть какое-то подобие единства.

И Алексию представилась возможность сыграть в этих объединительных процессах особую, религиозно-политическую роль. Еще в 1353 году, великий князь Симеон Гордый оставил своеобразное завещание своим братьям Ивану Красному и Андрею, в котором говорилось: «слушали бы есте отца нашего владыки Алексея, тако же старых бояр, хто хотел отцю нашему добра и нам».

По сути, Алексий стал опекуном княжеского рода, а позже, стал регентом при малолетнем князе Дмитрии Ивановиче, позже названном Донским. Иван Красный своим завещанием передал под начало Алексия ещё и «управление и охрану всего княжества, не доверяя никому другому в виду множества врагов».

Такое положение, когда в руках православного иерарха сосредотачивалась и светская власть не было уникальным для Восточных Церквей. Нечто подобное было в свое время в Болгарской Церкви. Но для России — это был действительно уникальный опыт.

Политика Алексия

В плане светской политики Алексий был настолько же последовательным, как и в политике церковной — укрепление, централизация, возвышение Москвы, как центра русской государственности.

При этом, когда в 1360-м году ярлык на великое княжение у хана Навруза в обход московской знати, получил Дмитрий Константинович, Алексий и московское боярство приложили все усилия, чтобы уже через два года этот ханский указ был отменен, и политическая сила осталась именно за Москвой и за Дмитрием Ивановичем.

Приглашение жены хана

Впрочем, в Орде святителя хорошо знали. Ещё в 1357 году он был там по приглашению жены хана Тейдуллы, пытаясь получить ханский охранный ярлык и расположить к Владимирскому княжеству ордынскую власть.

В рамках этих политических целей Алексий использовал, наверное, самое нетривиальное средство русской дипломатии — сотворил обычное христианское чудо, исцелив зрение Тейдуллы, за что и был пожалован ярлыком и многими иными почестями, а добрая память о нём в Орде сохранилась и при иных ханах, приходящих в то время к власти всё чаще посредством политических переворотов.

Князь Тверской в плену

Как пишет историк Русской Церкви Карташев, «политика, как известно, есть такая область, в которой трудно бывает соблюсти этическое равновесие», и приводит историю с пленением тверского князя Михаила Александровича.

Дмитрий Донской и митрополит Алексий к тому моменту, а это шестидесятые годы XIV века, активно строили московский каменный Кремль. И он, по мысли князя и святителя, был не только мощным оборонительным укреплением, но и четким политическим символом. В стенах кремля Дмитрий Иванович принимал присягу от удельных князей. Кто-то давал её добровольно, а кто-то — нет.

Михаил Александрович Тверской и вовсе подался к литовскому князю Ольгерду, намереваясь положить конец владычеству Москвы. Мир в итоге был заключён, но Москва хотела лишить тверского князя всякой реальной власти. Дальнейшие события в летописи приводятся так: «князь великий Дмитрий Иванович со отцем своим пресвященным Алексием митрополитом зазваша любовию к себе на Москву князя Михаила Александровича Тверского, и потом составиша с ним речи, таже потом бысть им суд на третей на миру в правде: да (потом) его изымали, а что были бояре около его, тех всех поимали и розно развели».

В итоге Михаила пришлось выпустить, и он попытался отомстить в 1378 году осадив Москву, но тут Кремль сыграл роль уже не символа, а военного укрепления, именно за его стенами и удалось скрыться митрополиту и князю.

Политическая анафема

Потом по политически мотивам Алексий наложил анафему и на Михаила Александровича, и на другого союзника Ольгерда, стоявшего за этим вторжением — князя Смоленского Святослава Ивановича. Анафема свое действие возымела, тем более, что её в 1370 официально подтвердил и константинопольский патриарх.

После примирения сторон анафема Алексием была официально снята. Но самое главное в этой истории заключается в том, что данная церковная мера была использована Алексием именно как механизм политического давления на противников Москвы и Дмитрия Донского.

В дальнейшем Алексий применял метод анафематствования ещё несколько раз. Но как политик светский он выполнил поставленную перед ним цель: вырастил князя Дмитрия Донского, и дал ему достаточно власти, чтобы тот продолжил дело государственного строительства, и, более того, начал процесс освобождения Руси от татаро-монгольского ига.

https://cyrillitsa.ru/history/65505-kto-organizoval-elcinskiy-putch.html

Кто организовал ельцинский путч

text/html

Thu, 17 May 2018 17:00:39 +0000

События августа 1991 года, когда группа высших партийных чиновников попыталась сохранить Советский союз с помощью государственного переворота, закончились для путчистов поражением и только ускорила распад СССР. Инцидент до сих пор трактуется неоднозначно, а активизация развала самого большого в мире государства на части привела к появлению разных версий о мотивах участников Государственного комитета по чрезвычайному положению […]

https://cyrillitsa.ru/history/53747-chem-lechilis-na-rusi.html

Чем лечились на Руси

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Fri, 01 Dec 2017 11:31:40 +0000

Первым известным нам врачом на Руси считается грек Иоанн Смер, которого пригласил в Киев князь Владимир. В Средние века были весьма популярны травники и зелейники — книги о лечебных травах или «простых снадобьях». Этот жанр восходил к трактату Диоскорида и трудам Галена, подвергшимся переработкам и переводам в Византии и на исламском Востоке. По всей видимости, […]

https://cyrillitsa.ru/history/68092-pochemu-russkikh-vsegda-tyanulo-na-sever.html

Почему русских всегда тянуло на Север

text/html

Mon, 25 Jun 2018 16:28:49 +0000

Об истории и географии Северного морского пути написано и сказано достаточно много. Геология Русской Арктики давно уже претворилась в технологию индустриального освоения земноводного пространства циркумполярной зоны. Именно геология в купе с геополитикой определяет современную конфигурацию и траекторию Северного морского пути. Но помимо географии, ориентированной на «описание» земной поверхности, помимо геологии, обращенной к глубинам и недрам […]

https://cyrillitsa.ru/?p=69477

«Кто хочет быть повешенным, на кол посаженным?»: как решали дела донские казаки

Mon, 16 Jul 2018 09:31:12 +0000

Невозможно понять казачество, не узнав его базовой ценности — семьи. Казаки к чужим детям относились, как своим, даже если они рождены от нехристианина. Казаки считали позором иметь неграмотных сыновей, и мечтали о том, чтобы дочери были счастливыми. И, если казакам были суждено идти на смертный бой, станица не бросала его семью на произвол судьбы. В […]

История

Невозможно понять казачество, не узнав его базовой ценности — семьи. Казаки к чужим детям относились, как своим, даже если они рождены от нехристианина.

Казаки считали позором иметь неграмотных сыновей, и мечтали о том, чтобы дочери были счастливыми. И, если казакам были суждено идти на смертный бой, станица не бросала его семью на произвол судьбы.

В XVII веке донские казаки постоянно воевали. Жили они в поселениях, называемых юртами. Например, в царской грамоте, датируемой 1638-м годом, Михаил Фёдорович Романов обращался к ним так: «На Дон, в нижние и верхние юрты, атаманам и казакам Михаилу Иванову и всему Донскому Войску».

О казаках того времени пишут, что они были горланистыми и говорливыми. Оно и понятно, что все вопросы решались на юртовом круге. Женщины в управлении не участвовали и были на вторых ролях. Тогда считалось нормой брать в жены угнанных в рабство турчанок, персиянок и черкешенок. В частности, исторические источники свидетельствуют, что зимой 1635 года казаки в свои юрты привезли 1735 пленниц с Чубура и с Ачаковской Косы.

Бывало и так, что казачки попадали в плен к крымским татарам или к туркам. Впрочем, донцы прилагали все усилия, чтобы их освободить от «басурман», мол, не по-божески это. Порой на это уходило годы. Как правило, в момент освобождения эти женщины уже имели детей от татар. По традиции, казаки таких казачек не оставляли одних и брали в жены, при этом её дети становились приемышами — «туминами» или «татаркиными». Детей же, которые родились от казака и пленницы называли «болдырями». Кстати, фамилии Бондыревы, Татаркины, Турчанкины и Тумины являются одними из самых распространенных на Дону.

В XVI и XVII веках Круг в юрте для казака значил всё или почти всё. Именно поэтому знатные отцы, которые хотели, чтобы их дочерей брали в жены достойные мужчины, требовали народного одобрения на Майдане — своего рода гарантии. Казак, давший слово на Кругу, всегда выполнял свое обещание. Со временем эта традиция распространилась на все свадьбы.

«Будь моей женой», — говорил жених парень невесте. «Будь моим мужем», — отвечала она ему. Такое предложение делалось прилюдно — опять-таки на Кругу. Если же казаки решали, что «этому так и быть», появлялась новая семья. Там же на Кругу и разводили, впрочем, мужчине требовалось объяснить свой поступок и убедить людей в своей правоте. Обычно другой казак прикрывал женщину полой своего кафтана, дабы защитить её от бесчестия. В этом случае, женщина становилась его женой. Но не только мужчины были инициаторами развода, но и женщины. Если её муж оказывался «такой-сякой», то Круг становился на сторону казачки.

Донская вольница несла в себе уникальный институт социальной самоорганизации. Уходя на войну или в поход, казак был уверен, что его дети будут жить в достатке, если он погибнет. Касалось это не всех семей, а тех, чей союз одобрил Круг.

Например, в поселенье появляется гонец с плохой новостью, что на южные границы России напал лютый враг и надо его задержать любой ценой, пока не пройдет полная мобилизация Войска Донского. В этом случае собирался Круг, на котором атаман сначала снимал шапку, а затем сбрасывал кафтан. Это означало, высшую степень опасности.

«Кто хочет быть повешенным, на кол посаженным или в смоле сваренным»? — вопрошал атаман. В ответ выходили добровольцы, знающие, что идут на верную смерть. В полной тишине они спрашивали у собравших: «Кто возьмет моих сирот и мою вдову на себя»? Обязательно находились казаки, которые прилюдно говорили клятву: «Я возьму их на себя». Так оно и было!

В XVIII столетье роль женщины в казачьих селениях резко возросла. Историк В. Д. Сухоруков связывает это с красотой казачек. Дело в том, в прошлые века казаки, как правило, брали в плен только видных девушек и женщин, чтобы не позориться. Смешения лучших представительниц самых разных этнических групп сказалось на красоте донских красавиц. «Пламенные черные глаза, щеки, полные свежей жизни, величайшая опрятность и чистота в одежде. Все они любили наряды и румянились», — писал Сухоруков.

В то же время казачки славились сильным характером. Этнограф Г. В, Губарев так характеризовал их: «века постоянных тревог выработали в казачке бесстрашную решительность. На реке она управлялась с каюком, скакала верхом на коне, ловко владела арканом и оружием. Умела защитить своих детей и свой курень…».

Постепенно поговорка «женщину и коня держи в поводу» в казачестве потеряла первоначальный смысл. Видя перед собой решительную красавицу, казак вольно или невольно проникался к ней уважением.

В православный праздник «введение во храм Пресвятой Богородицы» 4 декабря у казаков появился обычай поклонятся матери-казачке. По сути это был первый женский праздник в России. Впрочем, в день поздравляли всех казачек, как состоявших, так и будущих матерей. Это сказывалось и на выборе спутницы жизни.

В восемнадцатом веке браки казака с не казачкой практически не заключались, ибо это считалось большим позором. Если же донец брал в жену хохлушку или русачку, то над ним насмехались до старости. Одновременно традиции запрещали жениться на девушке, ближе семи степеней родства. Запрет распространялся также на женитьбу с детьми крестных родителей. Дело в том, что кума и кум приравнивались к кровной родне, как, впрочем, у всех православных. Было еще одно строгое правило: жених обязательно должен быть старше невесты.

Детей в казачьей семье, в сравнении с русской крестьянской семьёй, было мало, поэтому они всегда были любимцами. Поскольку жизнь казака была полна опасностей, родители соблюдали все обычаи. Например, когда у малыша прирезывался первый зуб, заказывали молебен Иоанну Воину. Согласно другой традиции, первый раз мальчика стригли, когда ему исполнялся год, а второй раз — в семь лет, что означало, что закончилось детство. С этого возраста он учился метко стрелять, а с десяти лет — рубить шашкой. Впрочем, уже с 3-х лет казачонок уже садился на коня. Примерно в это время отмечали его личный праздник первых штанов-шароваров. С весны до осени мальчишки проводили время со своими дедами, как правило, на бахчах или при стадах или табунах. Там и осваивалась наука драться и воевать. В 14-ть лет казачонок обязан был броском камня подбить высоко и быстро летящую птицу.

Но самым большим позором считалось быть неграмотным, тогда как учеба в гимназии сына вызывала восхищение во всей станице. Студентов, например, даже старики именовали по имени-отчеству. Если не было возможности учиться в школе, обязательно занимались дома. Например, Якова Бакланова, будущего героя Кавказкой Войны, во время похода в Крым учил отец. Уж в семилетнем возрасте мальчик был образован на уровне школяров, а также знал молдавский и турецкий языки. По возвращению из похода, соседские мальчишки принесли книгу. Увидев, как он бойко читает, они его приняли в свой круг, иначе — могли и побить.

По-другому воспитывали девочек. Был такой обычай, что первый раз дочку купала вся женская половина семьи — «смывали с неё заботы», чтобы жизнь было счастливой. При этом отец должен был съесть пересоленную кашу и не разу не сморщиться. Особо празднично отмечали первый шаг девочки, одаривая её подарками. Уже с пяти лет её приучали нянчиться с младшими братьями и сестрами.

Для девушки-казачки особо важно было красиво петь и плясать. Специально их этому не учили, но на праздниках рядом с взрослыми женщинами разрешали танцевать и подпевать. Когда приходило время думать о семье, дед дарил девушке серебреное колечко, тем самым давал знать, что его внучка «не дитя».

Кстати, на Дону никому и в голову не приходило насильно выдать девушку замуж. Обычно, молодой казак с отцом приходил в гости к понравившейся казачке. Если ему она нравилась, он клал фуражку на стол донышком вниз. Теперь все зависело от невесты. Она могла отнести головной убор на вешалку, тем самым дать знать, что не быть ему её мужем. Или перевернуть донышко наверх, что означает, что можно звать сватов.

https://cyrillitsa.ru/history/58147-kak-novgorod-stal-gosudarstvom.html

Как Новгород стал государством

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Sun, 28 Jan 2018 06:30:01 +0000

В средние века немецкие города во главе с Любеком объединились в союз — Ганзу. Целью была безопасная торговля на выгодных условиях. Новгород стал одним из первых и наиболее верных торговых партнеров Ганзейских городов. Через Новгород вывозились товары со всей русской земли: мед и воск, смола и кожа, зерно и меха. На рубеже XI и XII […]

https://cyrillitsa.ru/history/63122-chto-na-samom-dele-dlya-rossii-sdelal-nik.html

Что на самом деле для России сделал Николай I text/html

Thu, 05 Apr 2018 16:30:19 +0000

Николай I не относится к любимым героям русской истории. Об этом этом императоре говорили: «В нем много от прапорщика и немного от Петра Великого». При Николае I в стране была совершена промышленная революция, а Россию на Западе стали называть «тюрьмой народов». «Палач декабристов» В день коронации Николая — 14 декабря 1825 года — в Санкт-Петербурге […]

https://cyrillitsa.ru/history/52210-chto-pisali-v-berestyanykh-gramotakh.html

Что писали в берестяных грамотах

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Sun, 12 Nov 2017 20:55:13 +0000

Не будем придавать теме «женской доли» ни мрачных, ни счастливых красок, откажемся от апологетики и деконструкции патриархальных мифов, и беспристрастно заглянем в прошлое. Хронология священных образов О женском месте в древней культуре едва ли что-то может сказать лучше, чем анализ языческих пантеонов. Официальная наука выделяет несколько мужских божеств восточных славян и всего одно женское. Есть, […]

https://cyrillitsa.ru/?p=69456

Как Алексей Михайлович ограничил права английских купцов

Mon, 16 Jul 2018 09:30:03 +0000

Английские купцы при Иване Грозном получили монопольное право на ведение европейской торговли с Россией через «Московскую компанию», в прибылях которой был напрямую заинтересован и английский королевский дом. Прежде чем влияние английских торговцев не только на экономику, но и на политику Московской Руси было ограничено при царе Алексее Михайловиче, англичане, по мнению многих историков, успели принять […]

История

Английские купцы при Иване Грозном получили монопольное право на ведение европейской торговли с Россией через «Московскую компанию», в прибылях которой был напрямую заинтересован и английский королевский дом.

Прежде чем влияние английских торговцев не только на экономику, но и на политику Московской Руси было ограничено при царе Алексее Михайловиче, англичане, по мнению многих историков, успели принять активное участие в переломных событиях русской истории на рубеже XVI и XVII веков.

Иван Грозный и «Московская компания»

Начало торговым контактам Англии с Русью положило прибытие в Россию экспедиции Ричарда Ченслора, который рассчитывал найти северо-восточный обходной путь в Китай по морю, однако в итоге прибыл в Северодвинск. Иван Грозный, которому англичанин уже в Москве вручил письмо от английского короля Эдуарда VI, в 1553-1154 годах позволил организовать англичанам торговлю с Россией.

В результате последующих контактов и договорённостей между Англией и Русью, организованная английскими купцами «Московская компания» получила право монопольной торговли через северные порты на Белом море и серьёзные привилегии для операций внутри страны. Подобное положение давало колоссальные выгоды англичанам, постоянно расширявшим размеры своего предприятия.

Сначала получив право беспошлинной и почти неподконтрольной торговли, они построили гостиные дворы в Холмогорах и Вологде, Москве, а затем «дворы» в Новгороде, Ярославле, Пскове, Казани, Астрахани, Костроме и других городах.

Не оставляли английские торговцы и попыток наладить торговые пути в Китай, а когда это не вышло, то в Персию. Торговые контакты шли рука об руку с нарастанием политических связей. Иван Грозный, в определённый момент, опасаясь за исход Ливонской войны и внутренней борьбы с боярами, был готов свататься за английскую королеву Елизавету.

На тот момент, Англия ещё не стала ведущей мировой империей, а главным врагом Руси были католические державы, в частности, Речь Посполитая. Политика сближения с Лондоном казалась обоснованной. Однако, многие историки считают, что англичане получили слишком серьёзное влияние в Москве. Представители молодой колониальной империи активно стремились заполучить как можно больше привилегий в России.

Купцы из Британии завышали цены на свои некачественные товары и вели нечестную торговлю. В 1570-е годы Иван Грозный неоднократно жаловался на них английскому послу, а в итоге урезал ряд привилегий. При царе Фёдоре Иоанновиче, «Московская компания» могла торговать беспошлинно только оптом. А Борис Годунов оставил прежние привилегии англичанам, но отказал им в предоставлении новых льгот.

Первые Романовы и Англия

Вокруг темы восшествия на престол Михаила Фёдоровича Романова, существует множество версий и во многих из них указывается на наличие контактов между первыми Романовыми и представителями Англии. В частности, что отец будущего царя, Фёдор Романов, до своего насильственного пострижения в монахи при Борисе Годунове, отвечал при дворе за взаимодействие с «Московской компанией».

Помимо этого, некоторые исследователи считают, что перед решающим выступлением на Москву народного ополчения Минина и Пожарского из Ярославля, помимо ярославских купцов (денежных средств которых попросту бы не хватило на финансирование всей армии) освобождение столицы от поляков профинансировали английские купцы по поручению своего короля, не заинтересованного в победе Польши.

Сторонники данной версии, предполагают, что Михаил Романов подтвердил прежние привилегии английских торговцев, будучи им обязанным за помощь в получении власти, однако, его сын Алексей ограничил их монополию, не считая себя связанным какими-либо обязательствами.

Царь Михаил Романов действительно сохранил прежние права английского купечества, а на Земском соборе 1613 года, в числе кандидатов предлагавшихся для избрания царём, звучало имя короля Англии Якова I. По всей видимости, далёкая Англия, действительно имела определённое влияние через свою торговлю на политические дела Руси.

Алексей Михайлович

Агрессивные английские торговцы, которые стали средством построения британской колониальной империи в других частях света, вызывали серьёзное раздражение со стороны отечественного купечества. Поток жалоб на английскую торговлю с самого начала существования «Московской компании» только усиливался. Одна из последних челобитных от русских купцов с просьбой ограничить английскую торговлю была подана царю в 1646 году.

1 июня 1649 года, в год казни короля Англии Карла, был опубликован указ царя Алексея Михайловича, с говорящим названием «О высылке Английские купцов из России и о приезде им токмо к Архангельску, за многие несправедливые и вредные для торговли Российской поступки, особенно ж за учиненное в Англии убийство Короля Карла I».

За «Московской компанией» оставалось право торговли лишь в порту Архангельска. Формальным поводом послужила монархическая солидарность Алексей Михайловича по отношению к свергнутому и убитому английскому монарху, однако, в указе перечислялись и многочисленные ухищрения, обманы и беззакония, чинимые английскими торговцами на Руси, в том числе и контрабанда табака.

После реставрации монархии в Англии, английская торговля на Руси была частично восстановлена, однако, несмотря на все усилия королевских дипломатов, прежние привилегии в их полном объёме не были возвращены англичанам. Окончательно монопольные права в ряде отраслей торговли были утрачены «Московской компанией» при Петре Первом. К Романовым пришло понимание того, насколько усилили своё влияние в стране со времён Ивана Грозного представители Англии.

Русские цари не могли не увидеть, как сильно возросла мощь Англии спустя почти сто лет после начала совместной торговли. Одним из секретов успеха в построении Британской империи, стало неразрывное сочетание торговли и разведки.

Английские торговцы практически везде являлись проводниками влияния британской короны, сочетая функции разведчиков, политических агентов, а иногда и военных. Необходимость устранения подобного рода «агентуры» и защиты собственной экономики от иностранной конкуренции, скорее всего и стала реальной причиной такой политики царя Алексея Михайловича.

https://cyrillitsa.ru/history/60540-kogda-ivan-iv-stal-groznym-2.html

Когда Иван IV стал Грозным

text/html

Thu, 01 Mar 2018 14:31:17 +0000

Мы называем Ивана IV Грозным, потому что нам сказали так его называть на уроках истории. Однако на вопрос, когда и почему Иван IV стал «Грозным» до сих мало кто может ответить. Мы попробовали. Не только Иван IV Иван IV был не единственным «грозным» царем в русской истории. «Грозным» же называли и его деда, Ивана III, […]

https://cyrillitsa.ru/history/58634-kto-sozdal-v-rossii-pochtu.html

Кто создал в России почту

text/html

Mon, 05 Feb 2018 13:00:59 +0000

Создавая одну из величайших империй в мире, Чингизхан стремился не только объединить колоссальное жизненное пространство и получить дань завоеванных народов. Великий Монгол в числе первоочередных ставил задачу безопасности, чтобы девушка с золотым подносом могла пройти из одного конца государства до другого не будучи обворованной и обесчещенной. Управление империей, простиравшейся от Тихого океана до Чёрного моря, […]

https://cyrillitsa.ru/history/66054-chto-rasskazhut-govoryashhie-familii.html

Что расскажут «говорящие» фамилии

text/html

Sun, 27 May 2018 08:31:41 +0000

О чем говорят «говорящие» фамилии? Какая связь между Хомутовыми и Гамильтонами? Где находятся Ивановия и Поповия? И что отвечать на вопрос: «Ты чьих будешь?» Фамилия осталась в деревне Как-то император Александр I, не расслышав фамилии одного из представляемых ему на приеме людей, переспросил: «Позвольте спросить, ваша фамилия?» Согласно легенде, купец ответил, что «фамилия осталась в […]

https://cyrillitsa.ru/?p=69454

Виллим Монс: как Пётр I поступил с любовником своей жены

Mon, 16 Jul 2018 09:01:25 +0000

Несмотря на то, что Пётр I поменял многие исторически сложившиеся на Руси традиции, в некоторых обстоятельствах он проявлял бессмысленную, казалось бы, жестокость, свойственную, скорее, монархам Средневековья, чем просвещённому императору. В частности, речь идет о казни Виллима Монса. Пётр и семейство Монсов С семьёй Монсов Пётр познакомился ещё совсем юным, когда начал посещать Немецкую слободу в Москве. […]

История

Прошлое

Несмотря на то, что Пётр I поменял многие исторически сложившиеся на Руси традиции, в некоторых обстоятельствах он проявлял бессмысленную, казалось бы, жестокость, свойственную, скорее, монархам Средневековья, чем просвещённому императору. В частности, речь идет о казни Виллима Монса.

Пётр и семейство Монсов

С семьёй Монсов Пётр познакомился ещё совсем юным, когда начал посещать Немецкую слободу в Москве. Коммерсант Иоганн-Георг Монс выполнял обязанности поставщика товаров для русской армии, а его дочь Анна много лет была фавориткой Петра.

Анна Монс умела пользоваться расположением царя и сумела убедить его предоставить выгодные должности своим родственникам. Но когда выяснилось, что помимо Петра, у неё есть и другие любовники, например, саксонский посланник Кенигсек, царь порвал эту связь.

Однако на остальных членах семьи Монсов это никак не сказалось. Например, сестра Анны Матрёна (Модеста) Монс в 1720-х годах стала статс-дамой второй жены Петра императрицы Екатерины, а также супругой генерала Балка, а их брат Виллим Монс выполнял обязанности сначала императорского адъютанта, затем камер-юнкера и камергера императорского двора.

Управляя вотчинной канцелярией государыни, молодой человек вёл её переписку и бухгалтерию, ведал дворцовым хозяйством, сопровождал Екатерину во всех поездках, в том числе заграничных.

Екатерина и её камергер

Виллим Монс был довольно хорош собой, образован, изящен, умел держаться в обществе и вести себя с женщинами. В отличие от императора, который был скорее практиком и прагматиком, Монс был не чужд романтики, писал стихи. Все это не оставило равнодушной молодую императрицу.

Как и многие придворные чиновники, Виллим Монс часто брал взятки за предоставление различных привилегий. Посредницей между ним и его „клиентами“ выступала обычно сестра — Матрёна Монс. Постепенно Монс стал так популярен, что к нему начали обращаться за решением различных вопросов члены императорской семьи и сам светлейший князь Меншиков.

За свои услуги он, как правило, получал подношения, многие заискивали перед ним. Разумеется, нашлись и завистники.

Следствие и суд 5 ноября 1724 года некий таинственный незнакомец, встретив на Невском проспекте дворцового лакея Ширяева, передал ему анонимное письмо на имя государя. Поскольку пакет был запечатан, Ширяев решил отнести его кабинет-секретарю Макарову. В конце концов он всё же попал в руки самого императора.

В письме говорилось, что Виллим Монс, Иван Суворов (дядя будущего великого полководца), а также царский шут Иван Балакирев и стряпчий Егор Столетов, так сказать, используя служебное положение, активно занимались мздоимством и составили заговор с целью отравить государя. Точное содержание текста неизвестно, но скорее всего, в нём шла речь и об отношениях Монса и Екатерины.

В наличие заговора Пётр, похоже, не очень поверил, но вот известие о любовной связи жены с щеголеватым чиновником его буквально взбесило. Ранее он устроил расправу над возлюбленным своей первой супруги Евдокии Лопухиной — Степаном Глебовым, хотя на тот момент они уже не состояли в браке. Глебова посадили на кол, а епископа Досифея, попустительствовавшего этой связи, лишили сана и колесовали.

Пётр поручил провести следствие по делу Монса руководителю Тайной канцелярии графу Толстому. 8 ноября Монса арестовали. Палачи даже не успели приступить к пыткам: камер-юнкер сразу же начал признаваться во всех грехах.

На суде, состоявшемся 13 ноября, были выдвинуты лишь обвинения экономического характера. Монса обвинили в присвоении оброка с вотчинных деревень, взяточничестве и казнокрадстве. Вместе с ним судили также и предполагаемых сообщников. Но только одному Монсу был вынесен смертный приговор — казнь через отсечение головы.

Конец Монса

Утром 16 ноября Монса подвели к эшафоту, где его уже ждал палач. Перед казнью он успел передать протестантскому пастору золотые часы, в крышку которых был вставлен портрет императрицы Екатерины.

После этого бывший камер-юнкер снял с себя нагольный тулуп и сам положил голову на приготовленную плаху. Одним взмахом отрубив голову, палач привычным жестом насадил её на шест с заостренным концом. Сестра и главная помощница Монса — Матрёна Балк — отделалась куда легче: её всего лишь выпороли кнутом и сослали в Сибирь. Егора Столетова и бывшего шута Ивана Балакирева отправили на каторгу. Оправдаться удалось одному лишь Ивану Суворову.

Что же касается Екатерины, то к ней практически не было применено никаких карательных мер. Возможно, факт прелюбодеяния все же не удалось доказать. Пётр ограничился тем, что привёз жену на место казни и продемонстрировал ей насаженную на кол голову её бывшего фаворита. К тому времени она была привязана к специальному колесу и выставлена на площади на всеобщее обозрение.

Поглядев на это зрелище, Екатерина произнесла: „Как грустно, что у придворных может быть столько испорченности“. Похоже, этой фразой она пыталась отречься от обвинений в интрижке с Монсом, представив дело так, словно проворовавшийся чиновник не имел к ней лично никакого отношения.

Пропавшие головы

Существует также легенда о том, что заспиртованную голову Виллима Монса по приказу Петра поместили в спальню императрицы, дабы она напоминала Екатерине о совершенном ею грехе. Через несколько дней она бросилась перед мужем на колени и, простояв так три часа, сумела вымолить у него прощение.

В конце XVIII века княгиня Екатерина Дашкова обнаружила, что в подвале Кунсткамеры хранятся два сосуда с заспиртованными человеческими головами: одна из них будто бы принадлежала Монсу, а вторая — фаворитке Петра I Марии Гамильтон, казнённой за детоубийство.

В 80-е годы XIX столетия историк Михаил Семевский попытался разыскать эти экспонаты, но так и не смог найти никаких следов. Есть версия, что по приказу императрицы Екатерины II головы захоронили в земле.

https://cyrillitsa.ru/history/67744-prichastna-li-sofiya-paleolog-k-smerti-s.html

Причастна ли София Палеолог к смерти своего пасынка

text/html

Thu, 21 Jun 2018 14:00:49 +0000

Холодной зимой 1458 года в деревянных палатах Московского Кремля пятнадцатилетняя Мария родила сына. Мальчика назвали в честь отца Иваном. Через несколько лет Иван, прозванный Молодым, стал наследником московского престола, а затем и соправителем отца — Ивана III. Интересно, что ученые говорят, что именно Иван Молодой стал прообразом Ивана Царевича — главного супергероя русского народного эпоса. […]

https://cyrillitsa.ru/history/56011-pochemu-pridannoe-davali-tolko-zhenshhi.html

Почему приданное давали только женщинам

text/html

Fri, 29 Dec 2017 15:31:17 +0000

Приданое — это определенные ценности или имущество, которое выделяется родителями невесты для ее замужества. В современном мире такие традиции претерпели кардинальных изменений, но до сих пор не исчезли. Так почему же именно за невесту дают приданое?

https://cyrillitsa.ru/history/52554-kto-ubil-carevicha-dmitriya.html

Кто убил царевича Дмитрия

text/html

Wed, 15 Nov 2017 20:55:29 +0000

В октябре 1582 года у Ивана Грозного родился сын Дмитрий, которому выпала доля стать последним отпрыском (по мужской линии) царской династии Рюриковичей. Согласно принятой историографии, Дмитрий прожил восемь лет, но его имя еще 22 года нависало проклятием над Российским государством. У русских людей часто возникает ощущение, что Родина находится под каким-то заклятием. „Все у нас […]

https://cyrillitsa.ru/?p=69473

“Боярский Эрос»: в потоке чувственной целомудренности

Mon, 16 Jul 2018 08:39:18 +0000

Художник Сергей Соломко в начале XX века оглянулся на 3-4 века назад и увидел совсем иных бояр.

Искусство

Из курса истории, которые преподавали в советские времена, да и сейчас, мы знаем, что бояре — плохие парни. Парни, соединившие в себе четыре «Л»: ложь, лесть, лукавство и лицемерие. Высокие шапки, длинные рукава, окладистые бороды и сплошные заговоры…

Художник Сергей Соломко в начале XX века оглянулся на 3-4 века назад и увидел совсем иных бояр. Когда смотришь на акварели Соломко, начинаешь несколько сомневаться в его «дальновидности». Бояре слишком «пасторальные», слишком милые, слишком молодые, слишком очеловеченные…

Работы художника пульсируют особой чувственной интонацией, которую можно было бы назвать «Боярским Эросом». Но «эротика» здесь очень целомудренная, не напористая. Мужчины подчеркнуто куртуазны. В некоторых работах они выглядят даже несколько нежнее и чувственнее барынь, в чем некоторые критики даже усматривали скрытое проявление гомоэстетики.

Критики-современники Соломко также не поняли жизнерадостного стиля художника и даже придумали название для его манеры — «галантерейный реализм». Дескать, акварели неплохо бы выглядели на упаковке мыла и зубного порошка. Другие искусствоведы рассмотрели в работах Соломко «запущенный декаданс», упадничество в самой крайней стадии.

Но «диагнозы» мало заботили Сергея Соломко, и он продолжал свое «пропавшее» дело. Такие работы мог рисовать только баловень судьбы, истинный гедонист. Соломко, по биографии своей, отлично подходил под этот образ.

Сын генерала, который вместо военной службы предпочел богемное ремесло, в 1910 году получил большое наследство. И уехал в Париж — тогдашний град Китеж русских дворян. Никаких трагедий, никаких рефлексий, никаких жизненных драм, ломок — только бояре. Молодые, красивые, как довольные пролетарии вне работы с картин соцреалистов.

https://cyrillitsa.ru/posts/884-russkaya-vesch-platki-ot-kozy-anfisy.html

Русская вещь. Платки от козы Анфисы

text/html

Wed, 19 Sep 2012 10:18:34 +0000

Где вяжут «настоящие платки от козы Анфисы» и чем они так хороши?

https://cyrillitsa.ru/galeries/532-russkie-poslovicy-v-licah.html

Русские пословицы в лицах

text/html

Fri, 06 Apr 2012 20:01:07 +0000

Сто лет назад реклама не только двигала торговлю, но стремилась сохранить Русскую традицию

https://cyrillitsa.ru/art/1521-zhizn-v-zemle.html

Жизнь в «Земле»

text/html

Tue, 20 Nov 2012 15:13:03 +0000

Традиция и грань в киношедевре Александра Довженко

https://cyrillitsa.ru/?p=69452

Аттила и чуваши: какая между ними связь

Mon, 16 Jul 2018 08:30:16 +0000

Знаменитый вождь гуннов Аттила ещё при жизни стал легендой. Ему подчинялись целые народы. При его имени трепетали лучшие армии Европы. И в легендах ряда народов существуют предания о воинственных и могущественных предках-гуннах. Один из этих народов — чуваши. Чувашский язык — самый древний из существующих тюркских и принадлежит к той же ветви, что и язык […]

Народы

Знаменитый вождь гуннов Аттила ещё при жизни стал легендой. Ему подчинялись целые народы. При его имени трепетали лучшие армии Европы. И в легендах ряда народов существуют предания о воинственных и могущественных предках-гуннах. Один из этих народов — чуваши.

Чувашский язык — самый древний из существующих тюркских и принадлежит к той же ветви, что и язык гуннов. По мнению учёных, этот этнос — реликт первой в истории волны миграций тюрков на запад. Речь идёт о миграции народа гуннов, исходной точкой которой, была Сибирь.

Оттуда народ хуннов, гонимый соседями Китаем и сяньби, двинулся на запад и поселился в Зауралье, где уже обитали угры. Так два этноса стали соседями. Произошла ассимиляция, и спустя двести лет этот народ двинулся дальше на запад под именем «гунны», завоевал множество стран и оставил о себе долгую память.

Европейские источники о гуннах

Гунны и лично их вождь оставили заметный след в летописях и мифологии. Аттила там выступает под различными именами: Атли, Атлы, Этцель, Ат Тыала, Кетиль.

В скандинавских сагах Атли упоминается как свой: брат воительницы Брюнхильд и муж Гудрун. Это умелый военачальник, суровый политик, но мягкий в быту. Его имя упоминается среди конунгов, правителей земель: «конунг Атли правит Гунналандом». Очевидно, что Асы — боги скандинавского эпоса, по легенде пришли оттуда же, откуда гунны. И оба народа имели очень схожую руническую письменность.

А вот для римлян гунны были совершенно чужими и непонятными. Что неудивительно, поскольку римляне сильно натерпелись, а их военачальник Флавий Аэций остановил гуннов на границах империи. Да и то главным образом благодаря тому, что в юности был у них в заложниках и был лично знаком с Аттилой и знал гуннский язык.

Чувашская легенда об Аттиле

В чувашских легендах Аттила фигурирует как Кехермень-Кетиль. Первое имя звучит по-фински — учтём, что чуваши первые столетия жили в окружении финно-угорских народов. Переводится, возможно, как «венчанный», «имеющий венец», «коронованный». А имя «Кетиль» распространено в Скандинавии и часто встречается в сагах.

Герой сказки «Кехермень-Кетиль» жил с родителями и старшим братом Кехитраном, но был унесён ветром в царство Пери, где его взял на воспитание царь. Но малыш всего за один год превратился в силача, с которым никто не хотел играть. Тогда царь приказал своим солдатам играть с Кехермень-Кетилем в надежде, что он будет побеждён и станет посмирнее, но ребёнок побил и покалечил всех солдат.

Царь подумал и решил от него избавиться: отправил с поручением в подземное царство, где правил страшный владыка, у которого было двенадцать рук. Но юный богатырь нашёл там союзника — старика, которого расположил к себе своей честностью и искренностью:

«— Парень ты, видать, хороший, не криводушный, — проговорил старик, — и мне тебя жалко. Обманул тебя царь Пери, твой приемный отец, либо сам он ничего не знал о подземном царстве. Владеет царством у нас страшенное чудовище. У того чудовища двенадцать рук, на каждой руке по сорок пальцев. Сам живет в подземелье, оттуда выставляет руки и бесчисленными своими пальцами хватает все живое и здесь и на белом свете. А как кого ухватит, тотчас затягивает к себе в подземелье и пожирает. Много находилось сильных и смелых богатырей, которые пытались победить чудовище, избавить от двенадцатирукого мири, да все они погибли. Скоро никого в живых не останется, кто не переберётся на другой конец земли».

По совету старика Кехермень-Кетиль обманом забрал у злого царя волшебную живую воду, вышел из схватки победителем и освободил много пленников:

«Разрубил его туловище и освободил великое множество народу. Повалило видимо-невидимо людей из разных стран, проглоченных двенадцатируким чудовищем. Идут люди и прославляют богатыря Кехермень-Кетиля. Встретил добрый молодец и своего отца, и старшего брата Кехитрана. Обнялись они, поздоровались и все вместе воротились домой».

Связь сказки с реальностью

Если отойти от аллегории, выстраивается такая цепочка событий: главный герой сказания был оторван от родины, но получил силу, намного превышающую человеческие возможности. И использовал её, чтобы победить злого владыку, который поработил множество народов.

Похоже, что в сказке речь идёт о победе гуннов над крымскими готами короля Германариха. Этот правитель действительно покорил много народов и правил весьма деспотично, но не исключено, что конфликт гуннов и готов имел гораздо более глубокие причины.

Судя по списку покорённых народов, готы стремились распространить свою власть на район реки Кама и далее, где добывалась пушнина и драгоценные металлы. А тут уже была локализация гуннской державы.

Возможно, конфликт длился довольно долго, пока Аттила не принял решение пресечь экспансию на свои земли и атаковал противника на его территории. В этом случае его стратегия была отлично продумана и принесла полный успех.

Получается, что чувашские составители сказки были полностью в курсе событий. А касаемо родства лично с Аттилой — у этого владыки было несколько жён, да и вообще он был любителем женщин. Так что кто знает, возможно, и его потомки сейчас живут среди чувашского народа.

https://cyrillitsa.ru/past/48841-kak-u-russkikh-poyavilis-otchestva-3.html

Как у русских появились отчества

text/html

Fri, 06 Oct 2017 09:31:07 +0000

Сегодня в паспорте у каждого русского обязательно записано отчество. Но так было не всегда. Считается, что отчества на Руси появились лишь примерно в середине Х века. Как «величали» на Руси Первые упоминания отчеств историки обнаружили в списках русских послов, относящихся к 945 году. Правда, писались они не так, как сейчас, а например: «Владимир, сын Глеба», или: […]

https://cyrillitsa.ru/narody/57402-pomory-russkie-kotorye-ne-zhivut-s-baba.html

Поморы: русские, которые не живут с бабами

text/html

Thu, 18 Jan 2018 12:28:31 +0000

Если судьба забросит вас на Русский Север, на Поморские земли, и посчастливится повстречать настоящего помора, будьте готовы, поддержать разговор. Сразу предупредим: истинные поморы не говорят на русском литературном. Свой язык северные мореходы называют «поморьска говоря». Чтобы не попасть в неудобную ситуацию и не поставить в тупик северного собеседника, запомните несколько правил коммуникации с помором. Поморы […]

https://cyrillitsa.ru/narody/58066-kakie-zagadki-razgadyval-russkiy-nar.html

Какие загадки разгадывал русский народ

text/html

Fri, 26 Jan 2018 17:30:27 +0000

Едет Иванушка к царю и видит: на дороге хлеб, в хлебе лошадь; он выгнал её кнутиком, чтобы не отаптывала, и говорит: «Вот загадка есть!». Едет дальше и видит змею, взял копьем ее заколол и думает: «Вот другая загадка!» Приезжает он, наконец, с готовыми загадками. «Ехал я к вам, вижу на дороге добро, в добре-то добро […]

https://cyrillitsa.ru/?p=69470

Поклонные кресты: в каких местах их ставили русские

Mon, 16 Jul 2018 08:19:34 +0000

Православие немыслимо вне поклонения Кресту Господню. Крест совпровождает христианина, начиная с крещения, изображается на иконах, церковной утвари, украшениях. Нательный крестик носят на шее. Крест венчает венчает главу храма, покоится на престоле, ставится как моленный, поклонный, благодарственный — возле храма, у дорог, в поле… Сама традиция ставить кресты пришла на Русь даже раньше крещения в […]

Традиция

Православие немыслимо вне поклонения Кресту Господню. Крест совпровождает христианина, начиная с крещения, изображается на иконах, церковной утвари, украшениях. Нательный крестик носят на шее. Крест венчает венчает главу храма, покоится на престоле, ставится как моленный, поклонный, благодарственный — возле храма, у дорог, в поле…

Сама традиция ставить кресты пришла на Русь даже раньше крещения в 988 году. Согласно „Повести временных лет“, княгиня Ольга „нача требища и кумиры сокрушати и на тех местах нача кресты Христовы поставляти; кресты же Христовы знамения и чудеса творят и до сего дня, идеже святая поставила“.

Равноапольный князь Владимир также следовал традиции возвдвижения крестов. При нем кресты устанавливали на месте закладки города, церкви, монастыря как свидетельство об освящении места и об испрошении у Господа благословения на начало строительства. Вероятно эта традиция пришла на Русь из Чехии и Моравии, где проповедовали святые Кирилл и Мефодий.

Вне храмов и кладбищ кресты ставили прежде всего с религиозными целями. Крест — знак нашего спасения. И как о спасении мы должны думать не только в храме, так и место креста в нашей жизни не может ограничиваться только храмом.

Кресты возвдвигали не только святые подвижники, которые тем самым освящали пустынные места, свидетельствуя о Благодати Божией, но и обычные люди разных сословий — от царей до крепостных крестьян. Кресты часто ставили для поклонения в тех местах, где не было храмов и часовен. У таких крестов, как правило, собирались местные жители и молились, такие кресты должны были напоминали путникам о Боге.

Поклонные кресты ставили в старину на месте разрушенных храмов — там, где был престол и совершалась бескровная жертва (это место специально огораживалось как святое. Эту традицию продолжают и современные миссионеры, посещающие далекие села на севере и северо-западе нашей страны.

На Руси было много так называемых обетных крестов. Например, во время эпидемии чумы, холеры или моровой язвы среди скота в надежде на скорое избавление люди собирались на совместную молитву и давали обет Богу за одну ночь поставить крест или деревянный храм. Такие обетные кресты при дорогах, на развилках, переправах, на местах слияния и истоков рек, родников, одновременно обозначая узловые точки сухопутных и водных путей. Место для них выбирали само заметное — чтобы каждый идущий мимо почтил крест крестным знамением и молитвой.

Существовала традиция охранных крестов — они были воплощением молитвы к Господу об избавлении от всякого зла. Такие кресты иногда ставили просто в гиблых и опасных местах: они должен был обезопасить это место от повторения подобных несчастий.

Были и внерелигиозные цели установки крестов: например навигация. Приметные (до 10 метров в высоту) кресты распологались по берегам Белого моря и служили своего рода маяками, навигационными знаками, указывавшими мореходам путь к спасительной гавани. Но так было не только на Севере. Кресты ставились и по берегам рек, в качестве ориентиров и межевых знаков. Например, Стерженский и Лопастицкий кресты XII века, которые сейчас находятся в Тверском музее-заповеднике, являются одновременно и охранительными, и межевыми, и памятными знаками.

https://cyrillitsa.ru/tradition/63896-kto-takie-chetyre-vsadnika-apokalips.html

Кто такие „четыре всадника апокалипсиса“

text/html

Tue, 17 Apr 2018 10:02:49 +0000

»Откровение» — последняя книга Нового Завета, повествующая о событиях, предшествующих Страшному Суду. В шестой главе этой книги появляются загадочные персонажи — четыре всадника. Толкование их символического значения (как и многих мест Откровения) до сих вызывает споры и представляет собой лишь догадки. Нет единого мнения о том, что же олицетворяют эти всадники, но есть много предположений, […]

https://cyrillitsa.ru/tradition/66523-mogut-li-zhenshhiny-zakhodit-v-khram-v-bryuk.html

Могут ли женщины заходить в храм в брюках

text/html

Mon, 04 Jun 2018 12:01:29 +0000

Наверное, нет другой такой детали гардероба, вокруг которой было бы сломано столько копий, как обычная юбка, в которой по традиции должна посещать храм верующая женщина. Все священники и верующая общественность делятся по вопросу юбок на две группы: одни считают, что в храм Божий женщина может приходить и в брюках, лишь бы это были женские брюки, […]

https://cyrillitsa.ru/tradition/60111-kak-nuzhno-odevatsya-v-post.html

Как нужно одеваться в пост

text/html

Thu, 22 Feb 2018 09:30:43 +0000

Говоря о внешней стороне поста, полезно вспомнить слова Христа, обращённые к ученикам: «Когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лице твое, чтобы явиться постящимся не пред […]

https://cyrillitsa.ru/?p=69450

Гетман Мазепа: неизвестные факты

Mon, 16 Jul 2018 08:00:43 +0000

Эта несомненно заметная историческая фигура по сей день вызывает горячие споры. Он и дипломат, и собиратель земель, и герой-любовник, и предатель, и меценат. Политик Политическая дипломатия Мазепы коренилась на его природном обаянии, хорошей интуиции, великолепной образованности, красноречии и амбициозности. Это был один из лучших дипломатов своего времени. Чего стоит его дружба с самим Петром I, […]

История

Эта несомненно заметная историческая фигура по сей день вызывает горячие споры. Он и дипломат, и собиратель земель, и герой-любовник, и предатель, и меценат.

Политик

Политическая дипломатия Мазепы коренилась на его природном обаянии, хорошей интуиции, великолепной образованности, красноречии и амбициозности. Это был один из лучших дипломатов своего времени. Чего стоит его дружба с самим Петром I, а также тот факт, что Петр I узнал о предательстве Мазепы в последний момент. Получается, у Мазепы получалось обманывать самого Петра I.

По мнению историка Юрия Ефремова, гетман Мазепа решился на смену покровителя исключительно в политических и личных целях. Пётр I строил империю, Мазепе в ней была бы отведена роль командующего казацким реестровым войском, никакой самостийной Малоросии в планах Петра I не было.

Собиратель земель

Главной целью Мазепы во время гетманства было объединение малороссийских земель Гетманщины, Правобережной Украины, Запорожья, Слободской Украины и Ханской Украины в составе единой Украинской державы. При этом для него была важна независимость государства.

Он не раз предлагал Петру I объединить в Малороссию обе Украины, но Петр настаивал на невозможности этого, поскольку хотел следовать договору с поляками. За время своего правления у Ивана Мазепы получилось осуществить лишь часть своих намерений. Он объединил Запорожье, Гетманщину и Правобережную Украину.

Бизнесмен

В годы гетманства Мазепы бурное развитие получила предпринимательская деятельность, она приносила хорошие доходы и вовлекала людей в финансовые процессы. Как на севере, та и на юге Гетманщины хорошо было развито промышленное предпринимательство и торговля. Кроме того, высокие доходы давали различные „аренды“ (табачная, водочная и дегтярная).

В эти „аренды“ оказывались вовлечены как члены старшины, так и простые люди, мужчины и даже женщины. Мазепе удалось создать эффективную экономическую модель, вершиной которой был он сам. Должно быть поэтому Мазепа был одним из богатейших людей своего времени. Мазепа даже развил золотодобывающую промышленность. По легенде, для поиска золота он специально пригласил французского алхимика.

Мазепа стоял у истоков украинского флота. В 1696 году на личные средства он построил флотилию на Днепре, больше 100 стругов, и больше 600 лодок. Делал он это, конечно, не для красоты. Флот был необходим для войны с турками. Струги казаков успешно конкурировали по мореходным и скоростным качествах с турецкими галерами.

Меценат

Став в 1687 году гетманом, Мазепа начал активно способствовать возрождению и сохранению культуры. Он вкладывал огромные деньги в реставрацию и возведение монастырей и церквей. На реставрацию Успенского собора им было затрачено 20 тысяч золотых дукатов, а на строительство оборонительного вала вокруг Киево-Печерской лавры — миллион, что было соотносимо с годовым бюджетом Гетманщины. Мазепа завершил реставрацию Софийского собора, а также восстановил Кирилловскую церковь в Киеве и Борисоглебский собор в Чернигове.

Благотворительная деятельность Ивана Мазепы давала свои плоды: в 1705 году архиепископ Феофан Прокопович отмечал, что „все христиане единогласно называют Киев вторым Иерусалимом и новым Сионом“.

Прокопович даже посвятил Мазепе свой труд „Владимир“, где назвал гетмана преемником равноапостольного князя Владимира. Митрополит Стефан Яворский в своем труде „Заря славная“ говорит об Иване Мазепе как о правителе „которого время в Книгах Вечности оставляет“.

Подвижник образования

Мазепа уделял много своего времени и средств на развитие образования. В 1700 году он построил Черниговский коллегиум, духовно-просветительскую школу, где давалось хорошее гуманитарное образование, а выпускники обладали по-настоящему энциклопедическими знаниями.

Мазепа также преобразовал Киево-Могилянскую коллегию в академию, что изменило её статус. Это было первое в Европе православное высшее учебное заведение.

Кроме строительства и развития учебных заведений, Мазепа также занимался издательской деятельностью. Первой изданной Мазепой книгой считается „Венец Христов“. В 1708 году на его деньги была издана „Книга чесної непорочної Євангелії, світильника, що сяє й освітлює“.

Что интересно, она вышла в Алеппо на арабском языке. На деньги гетмана также были изданы такие книги как „Канон Пресвятой Богородицы Осмогласный“ (1697), „Псалтырь“ (1697) и „Октоих“ (1699) и несколько изданий Евангелия.

https://cyrillitsa.ru/history/53692-53692.html

Как монахи участвовали в разведке

text/html

Wed, 29 Nov 2017 17:31:14 +0000

К числу государств, поглотивших земли православных народов стоит отнести Османскую империю, Австро-Венгрию, Речь Посполитую. Оказавшись в их составе, народы, придерживающиеся восточного обряда, были урезаны в правах, их имущество конфисковывалось. Была запущена политика ассимиляции, в том числе и духовной. В отношении белорусских, болгарских, греческих, македонских, малороссийских, русинских земель была введена Грекокатолическая (униатская) церковь. На сербских и […]

https://cyrillitsa.ru/history/68037-pochemu-v-rossii-ne-vozmozhna-parlament.html

Почему в России не возможна парламентская республика

text/html

Tue, 26 Jun 2018 18:00:12 +0000

Народные собрания, осуществляющие совещательные и законодательные функции, уходят своими корнями еще в античность. Однако родиной парламентаризма современного типа принято считать Англию, в которой в XIII веке власть монарха была ограничена советом королевства. Впоследствии в ряде стран Европы появились парламентские республики, в которых в основном именно представительные институты определяют политику государств. Ещё до появления в IX веке […]

https://cyrillitsa.ru/history/58494-kakie-rugatelstva-ispolzovali-rus.html

Какие ругательства использовали русские до появления мата

text/html

Fri, 02 Feb 2018 07:31:47 +0000

Еще до „изобретения“ матерных слов на Руси был огромный пласт лексики, которую использовали для ругательств. Она была в ходу как у простых людей (мастеровых, крестьян, служек в покоях знати), так и у более образованных, даже высокопоставленных особ (толмачей (переводчиков), учителей, бояр, князей). Эти слова не были неприличной, табуированой лексикой, поэтому свободно использовались в быту. Из […]

https://cyrillitsa.ru/?p=69448

Соляной бунт: кому это было выгодно

Mon, 16 Jul 2018 07:30:59 +0000

В июне 1648 года в Москве поднялся бунт, который позже назовут Соляным. Начался он как мирное собрание, но в один миг переродился в кровавое и огненное безумство. Десять дней пылала столица. Бунтовали Козлов, Курск, Сольвычегодск, Томск, Владимир, Елец, Болхов, Чугуев. Боярин Морозов Несметное богатство и неограниченная власть — вот две жизненных цели Бориса Морозова, деверя знаменитой […]

История

В июне 1648 года в Москве поднялся бунт, который позже назовут Соляным. Начался он как мирное собрание, но в один миг переродился в кровавое и огненное безумство. Десять дней пылала столица. Бунтовали Козлов, Курск, Сольвычегодск, Томск, Владимир, Елец, Болхов, Чугуев.

Боярин Морозов

Несметное богатство и неограниченная власть — вот две жизненных цели Бориса Морозова, деверя знаменитой боярыни-старообрядчицы, с двадцати пяти лет жившего при дворе царя Михаила Фёдоровича, в атмосфере алчности, невежества и лицемерия.

Будучи воспитателем царевича Алексея, он фактически стал правителем государства, когда тот взошел на престол. В его владениях было 55 тысяч крестьянских душ, он был хозяином железных, кирпичных и соляных промыслов. Не гнушался брать взятки, раздавать права на монопольную торговлю щедрым купцам.

Назначал своих родственников на важные государственные посты и надеялся по смерти тихого Алексея Михайловича занять трон. Для этого он в 58 лет женился на царской свояченице. Неудивительно, что народ его не только не любил, но и считал одним из главных виновников всех бед.

Соль на вес золота

Государство выжило в Смутное время, но едва сводило концы с концами. Не прекращались войны, значительная часть бюджета (по 4-5 миллиардов рублей на нынешние деньги) уходила на содержание армии. Денег не хватало, и появлялись новые налоги.

Простые люди влезали в долги, разорялись и сбегали от государства в „белые“ земли, под крыло какого-нибудь землевладельца. Настолько тяжелым было фискальное бремя, что они предпочитали лишиться свободы, чем продолжать платить подати: другой возможности выжить, не обнищать, у них не было.

Народ роптал все чаще, все смелей, не было уважения не только к боярам, но и к монарху. Чтобы разрядить напряжение, Морозов отменил некоторые сборы. Но стали резко дорожать товары первой необходимости: мед, вино, соль. А затем с тягловых людей стали требовать уплаты тех самых налогов, что были отменены. Причем всей суммы, за все те месяцы, что налоги не взимались.

Но главное — соль. Соль была так дорога, что пойманная в Волге рыба оставалась гнить на берегах: ни у рыбаков, ни у купцов не было средств засолить ее. А соленая рыба была главной пищей бедняков. Сама соль являлась основным консервантом.

Челобитная. Первая попытка. Стычка

Царь Алексей, девятнадцатилетний юноша, возвращался в Москву из Троице-Сергиева монастыря, куда ездил на богомолье. Возвращался в приподнятом, но задумчивом настроении. Въезжая в город, он увидел на улицах толпы народа. Показалось царю, что несколько тысяч человек вышли встречать его. Скромный, замкнутый, Алексей не был расположен общаться с простым людом. Морозов также не хотел пускать народ к царю и приказал стрельцам отогнать просителей.

Последняя надежда была у москвичей на царя-заступника. Они пришли всем миром бить ему челом, а он и слушать не стал. Еще не помышляя о бунте, защищаясь от стрелецких плетей, люди принялись забрасывать процессию камнями. К счастью, богомольцы почти все к тому времени прошли в Кремль, и стычка продлилась несколько минут. Но главное было сделано: порвалась струна, сохранявшая спокойствие в обществе, людей захватила стихия бунта, которую теперь было не остановить. Произошло это 11 июня по новому стилю.

Челобитная. Вторая попытка. Начало расправы

Уже на следующий день эта стихия несла народ в Кремль, чтобы во второй раз попытаться вручить царю челобитную. Толпа кипела, кричала под стенами царских палат, пыталась пробиться к государю. Но пускать ее теперь было просто опасно. Да и не до размышлений было боярам. Они тоже поддались эмоциям и разорвали челобитную в клочья, бросив ее к ногам просителей.

Толпа смяла стрельцов, бросилась на бояр. Кто не успел спрятаться в палатах — был растерзан. Толпа потекла по Москве, принялась громить дома бояр, подожгла Белый и Китай-город. И требовала новых жертв. Не снижения цены на соль, не отмены несправедливых налогов и прощения долгов — толпа хотела одного: растерзать тех, кого считала виновниками своих бедствий.

Расправа

Пытался вразумить бунтовщиков боярин Морозов, но тщетно. „Нам и тебя надобно! Мы хотим твоей головы!“ — кричала толпа. Нечего было и думать об усмирении мятежников. Тем более, что из двадцати тысяч московских стрельцов большая часть перешла на их сторону.

Первым попал в руки бунтовщиков думный дьяк Назарий Чистов, инициатор соляного налога. „Вот тебе за соль!“ — кричали, расправляясь с ним. Но Чистова толпе было мало. Предчувствуя беду, в первый же день сбежал из города шурин Морозова окольничий Петр Траханиотов. Ему вдогонку Алексей Михайлович послал князя Семена Пожарского, раненного камнем в первый день восстания.

Пожарский догнал Траханиотова, связанным доставил в Москву, и тот был казнен. К казни приговорили и начальника Земского приказа Леонтия Плещеева. Это было тем проще сделать, что Плещеев не был при дворе безоговорочно „своим“: всего лишь за год до бунта царь вернул его в Москву из сибирской ссылки. Казнить приговоренного не пришлось: толпа вырвала его из рук палача и растерзала.

Угасание бунта

Соляной бунт заставил царя взглянуть на народ другими глазами. И вынудил — возможно, впервые в жизни — самостоятельно принять решение. Царь поначалу испугался: не только потому, что большая масса людей могла при желании уничтожить его, но и потому, что не ожидал такого поведения от народа.

И, не найдя лучшего выхода, Алексей Михайлович пошел на поводу у мятежников, удовлетворил все их требования: и виновников казнил, и Земский собор, которого требовали дворяне, пообещал, и налог на соль отменил. Не смог только царь разделаться с дядькой Морозовым и вместо того, чтобы предать его толпе, сослал в Кирилло-Белозерский монастырь. А сам бунт, выкипев, постепенно сошёл на нет.

Итоги бунта

В сентябре 1648 года был созван Земский собор, который среди прочего выработал Уложение, свод законов, действовавший в России в последующие двести лет. Были отменены чрезмерные налоги, установлена старая цена на соль. Когда недовольство совершенно утихло, из монастыря вернули Бориса Морозова. Правда, никаких должностей он не получил и всесильным временщиком больше не был. А лидеров восстания арестовали, осудили и предали смерти.

https://cyrillitsa.ru/history/60632-za-chto-zhenu-molotova-otpravili-v-ssylk.html

За что жену Молотова отправили в ссылку

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Fri, 02 Mar 2018 16:31:46 +0000

Полина Жемчужина, урождённая Перл Карповская, жена Вячеслава Молотова — женщина удивительной биографии. И в этой биографии был и взлёт по партийной линии, дружба с женой Сталина, и арест с приговором в виде пяти лет ссылки в Кустанайскую область. Часто судьбу Жемчужиной приводят как пример беспощадности Иосифа Сталина даже к самому близкому своему окружению. И, более […]

https://cyrillitsa.ru/history/64353-kak-russkim-razdavali-familii.html

Как русским раздавали фамилии

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Sat, 28 Apr 2018 18:01:19 +0000

Современному человеку может показаться, что фамилии у людей были всегда. Как иначе называть членов одной семьи? Однако вплоть до XIX века большая часть населения России не имела официальных фамилий, закрепленных документами. Речь идет о крепостных крестьянах. Затем царское правительство взяло курс на либерализацию жизни в стране, а органам государственной власти понадобилось как-то учитывать военнообязанных лиц. […]

https://cyrillitsa.ru/history/63645-skolko-zhenshhin-bylo-u-petra-i.html

Сколько женщин было у Петра I text/html

Thu, 12 Apr 2018 08:22:44 +0000

Пётр I был персоной страстной, а потому список дам его сердца весьма обширен. Но среди вереницы имен были и такие, которые оставили особый след в судьбе императора. Евдокия Лопухина Историки предполагают, что первой женщиной Петра I была его законная супруга Евдокия Лопухина. Будущий император женился на ней с подачи матери в 1689 году в возрасте […]

https://cyrillitsa.ru/?p=69446

Когда на Русь привезли кошек

Mon, 16 Jul 2018 07:00:34 +0000

Сегодня в это трудно поверить, но до X века домашних кошек на Руси практически не было. Историки предполагают, что этих первых пушистых зверьков в Россию завезли мореплаватели. Кошка была в то время такой редкостью, что за ее кражу взимался огромный штраф, превышающий тот, который полагался за кражу коровы. За случайное или намеренное убийство чужой кошки […]

История

Сегодня в это трудно поверить, но до X века домашних кошек на Руси практически не было. Историки предполагают, что этих первых пушистых зверьков в Россию завезли мореплаватели.

Кошка была в то время такой редкостью, что за ее кражу взимался огромный штраф, превышающий тот, который полагался за кражу коровы. За случайное или намеренное убийство чужой кошки кроме выплаты штрафа преступник был обязан приобрести потерпевшему другую кошку.

Кошка в языческой Руси

»Продвижение» домашней кошки с юга на север России происходило очень медленно. Самые древние останки кошек, найденные археологами на территории Кировоградской, Одесской и Черкасской областей, относятся ко II-V векам новой эры — всего по одной кошке на несколько поселений.

Однако результаты раскопок, относящихся к VI-VII векам, указывают уже на появление этих животных в Пскове, Ярославле и прибалтийских городах. По сведениям ученых, только в VII-IX веках кошки оказались на территории Старой Ладоги и в Среднем Поволжье.

Кошек ценили на Руси еще до принятия христианства. Так, одним из священных животных, сопровождавших бога Велеса, был кот. Кошка являлась хранительницей домашнего очага и проводником в потусторонний мир.

С появлением на Руси христианства языческий бог Велес был запрещен. Его заменил покровитель скота святой Власий, именно поэтому имя Васька стало самой распространенной кошачьей кличкой.

Кошка в храме

Католическая Церковь считала кошек исчадьем ада и без зазрения совести сжигала бедных животных на кострах. А вот православные священники сразу прониклись к «коткам» — именно так раньше называли кошек. Пушистые зверьки охраняли съестные припасы в монастырях, а потому заслуживали к себе особого отношения и могли в отличие от собак беспрепятственно заходить в церковь.

Во Владимире, Суздале и многих других российских городах в воротах перед храмами можно увидеть небольшие отверстия, предназначенные специально для кошек.

Кошка — это роскошь

Поначалу в жилищах простых смертных кошки не водились вовсе, так как эти экзотические животные были им попросту не по карману — кошки обитали только в домах богатых особ. В патриархальной Москве кошка была атрибутом благополучия и достатка в семье.

Жили кошки и при императорских дворцах, которые, как и обычные жилые помещения того времени, очень страдали от грызунов. Так, у Петра I имелся любимый кот, которого он окрестил по традиции Василием. В 1724 году царь взял его у одного голландского купца. Петр сразу оценил пользу, приносимую этими животными, и тут же издал указ: «Иметь при амбарах котов для охраны таковых и мышей, и крыс устрашения».

А императрица Елизавета Петровна в 1745 году приказала казанскому губернатору привезти ей уже 30 котов лучших пород и человека, который ухаживал бы за ними. Считалось, что казанские зверьки — лучшие крысоловы.

Екатерина II возложила на кошек еще более важную миссию: они стали хранителями картинных галерей, ведь от грызунов страдали не только амбары, но и произведения искусства. Коты в Эрмитаже прижились и стали знамениты не меньше, чем шедевры живописи или скульптуры.

Только к концу XVIII века кошки появились и в крестьянских избах.

https://cyrillitsa.ru/history/61942-skolko-evropeyskikh-stolic-vzyali-rus.html

Сколько европейских столиц взяли русские

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Mon, 19 Mar 2018 16:31:36 +0000

Все помнят сакраментальную фразу Иоанна Грозного из комедийного фильма: «Казань — брал, Астрахань — брал!». В самом деле, начиная с XVI столетия Московское государство начало заявлять о себе громкими военными победами. И при этом отнюдь не ограничивалось успехами в восточных землях. Очень скоро поступь русских полков зазвучала и в Европе. Какие же европейские столицы стали […]

https://cyrillitsa.ru/history/55886-krepostnaya-ili-grafinya-kakaya-sudba-b.html

Крепостная или графиня: какая судьба была у Жемчуговой

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Thu, 28 Dec 2017 07:31:23 +0000

Первый биограф Прасковьи Жемчуговой Петр Безсонов в 1872 году жаловался, что собирать свидетельства о ней трудно, так как заботливые руки родственников, не любивших вспоминать историю женитьбы графа Шереметева на крепостной, «тщательно изъяли всё», что могло напомнить об их светлой и печальной любви. Но девиз на гербе графа гласил Deus conservat omnia, что значило «Бог сохраняет […]

https://cyrillitsa.ru/history/62274-kakie-osobye-imena-byli-u-prestupniko.html

Какие особые имена были у преступников на Руси

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Fri, 23 Mar 2018 12:01:02 +0000

Официальное использование полуимен в уменьшительно-уничижительном тоне было распространено в России с XVI по XVIII века. Часто так именовали государственных преступников — Стенька Разин или Емелька Пугачев. Также обязательным было употребление полуимени при обращении в вышестоящие инстанции. Так, к примеру, Григорий должен был называть себя „Гришкой, царским холопом“. Известно, что во время „политического маскарада“ — отречения […]

https://cyrillitsa.ru/?p=69444

Почему на Руси ценились большие глаза

Mon, 16 Jul 2018 06:30:31 +0000

Если принимать во внимание размер глазного яблока, то его величина у всех взрослых людей планеты примерно одинакова — около 24 мм. То, что мы называем „большими очами“, определяется разрезом глаз и его формой. И вот здесь у представителей разных народностей имеются существенные отличия. От чего зависит разрез глаз Внешние признаки представителей того или иного народа […]

Народы

Если принимать во внимание размер глазного яблока, то его величина у всех взрослых людей планеты примерно одинакова — около 24 мм. То, что мы называем „большими очами“, определяется разрезом глаз и его формой. И вот здесь у представителей разных народностей имеются существенные отличия.

От чего зависит разрез глаз

Внешние признаки представителей того или иного народа формировались под воздействием окружающей среды. Так узкий разрез глаз, характерный для монголов, чукчей, японцев или китайцев обусловлен условиями и климатом, в которых проживают представители этих национальностей.

Например, небольшой разрез век монголов призван защитить их глаза от попадания в них песка, так как монголоидная раса проживала преимущественно в непосредственной близости от пустынь. Также узкие глаза предотвращают нарушения зрения вследствие долговременного воздействия на них слепящего солнца.

Следовательно, чем меньше света и угроз, вроде ветров и солнца, тем больше разрез глаз. Примером этой закономерности могут служить представители европеоидной расы.

Большие глаза на Руси

Во многих странах мира большие глаза считались одной из составляющих привлекательной внешности. Так что идеальный образ настоящей красавицы на Руси не являлся исключением. Кроме длинных густых волос, чистой кожи и румянца на щеках, русская барышня должна была обладать пухлыми губами и довольно большими глазами.

Путешественник и автор летописей о России шведский дворянин Петрей так описывал русских женщин XVII века: „Они чрезвычайно красивы и белы лицом. Имеют небольшую грудь и огромные глаза“. Поэтому для того, чтобы выглядеть более привлекательными модницы того времени туго стягивали волосы на затылке и подводили глаза и брови сажей.

В России и мире

Сегодня на территории Российской Федерации проживает множество народностей, у представителей которых разрезы глаз могут запросто посоревноваться с русскими очами, описанными шведским путешественником.

Одними из самых больших глаз обладают преимущественно носители южных кровей: это армяне, азербайджанцы, грузины, молдаване и украинцы. Чаще всего разрез глаз этих национальностей имеет миндалевидную форму и темную окраску радужной оболочки. Некоторые специалисты в области физиогномики утверждают, что у людей с большими глазами тонкая душевная организация, они также очень эмоциональны и чувствительны.

Если говорить о мире, то заслуженное первенство по размеру глаз можно смело отдать индийцам, итальянцам, арабам и евреям.

https://cyrillitsa.ru/narody/53964-kakie-narody-rossii-ne-sdayutsya-v-plen.html

Какие народы России не сдаются в плен

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Sun, 03 Dec 2017 11:01:09 +0000

»Гвардия погибает, но не сдается», — так пытался спасти честь своих солдат наполеоновский генерал Пьер Камбронн после поражения под Ватерлоо. В отличие от французов, русские всегда воевали по этому принципу и побеждали. Русские Эта история случилась в Черном море во времена войны с Турцией в 1829 году: в проливе Босфор три корабля императорского флота наткнулись […]

https://cyrillitsa.ru/narody/58363-konina-dlya-kakikh-narodov-rossii-yeto-de.html

Конина: для каких народов России это деликатес

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Tue, 30 Jan 2018 15:30:42 +0000

Мы привыкли есть говядину, свинину, баранину, курятину. А вот конину или колбасу из нее редко можно встретить просто в продаже. Почему? Панацея для кочевников В Средней Азии, например, конину ели с глубокой древности. Обычай этот ввели кочевые племена. Во-первых, лошади всегда были под рукой, во-вторых, их мясо быстро усваивается и обладает согревающим эффектом. Медики утверждают, […]

https://cyrillitsa.ru/narody/56507-kak-evropeycy-otnosyatsya-k-ukrainskim.html

Как европейцы относятся к украинским женщинам

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Sat, 06 Jan 2018 11:31:35 +0000

В последнее время украинские девушки пользуются огромной популярностью у европейских мужчин. Европейцы даже специально ездят на Украину на поиски подходящих невест. Что же такого привлекательного в украинках? Проститутки или жены Еще совсем недавно было распространено мнение, что украинки в Европе могут работать только проститутками или прислугой. Действительно, по данным Украинского института социологических исследований, более 100 […]

https://cyrillitsa.ru/?p=68667

Иоанн Креститель: самые важные факты

Mon, 16 Jul 2018 06:00:33 +0000

Иоанна Крестителя часто также называют Предтечей, так как он крестил Иисуса Христа и пророчествовал его явление. 1. О рождении и детстве Иоанна нам известно по рассказу апостола Луки. Иоанн родился у пожилой бездетной пары — священника Захарии и праведной Елисаветы (родственницы Девы Марии). Архангел Гавриил, явившись Захарии в храме, возвестил о рождении у него сына, Захария […]

Традиция

Иоанна Крестителя часто также называют Предтечей, так как он крестил Иисуса Христа и пророчествовал его явление.

1. О рождении и детстве Иоанна нам известно по рассказу апостола Луки. Иоанн родился у пожилой бездетной пары — священника Захарии и праведной Елисаветы (родственницы Девы Марии). Архангел Гавриил, явившись Захарии в храме, возвестил о рождении у него сына, Захария выразил недоверие ангелу, и за это тот покарал его немотой. Когда Дева Мария узнала, что её родственница Елисавета беременна, она пришла навестить ее, и «когда Елисавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец во чреве её; и Елисавета исполнилась Святаго Духа». Таким образом, своей матери Иоанн предсказал мессию, ещё будучи в утробе. Родился Иоанн на полгода раньше Иисуса (его родственника). Отец Иоанна всё ещё оставался немым, и когда Елисавета пожелала дать сыну указанное ангелом нетрадиционное для своей семьи имя Иоанн, родственники потребовали от отца подтвердить его письменно: «Он потребовал дощечку и написал: Иоанн имя ему. И все удивились. И тотчас разрешились уста его и язык его, и он стал говорить, благословляя Бога. (Лк.1:63-66). Евангелие упоминает о последующем детстве Иоанна вкратце, говоря лишь, что он „был в пустынях до дня явления своего Израилю“, то есть до достаточно взрослого возраста.

Рождество Иоанна Предтечи, Конец XV века. Новгород

2. В пустыне Иоанну был „глагол Божий“, после чего он отправился проповедовать. Иоанн вёл аскетичный образ жизни, носил грубую одежду из верблюжьей шерсти и подпоясывался кожаным ремнём, питался диким мёдом и акридами (вид саранчи). По всей Иордании проповедовал Иоанн крещение как покаяния для прощения грехов. Он призывал покаяться в грехе и требовал восстановления патриархального уклада Иоанн не был обычным проповедником — он передавал людям волю Бога ибо был исполнен Духа Святого будучи ещё во чреве матери. Приходившим к нему войнам он говорил — „Никого не обижайте, не клевещите, и довольствуйтесь своим жалованьем“. Приходившим к нему мытарям — „Ничего не требуйте более определённого вам“. Всем остальным, приходившим к нему — „У кого две одежды, тот дай неимущему, и у кого есть пища, делай то же“. Его последователи образовали особую общину — „ученики Иоанновы“, в которой господствовал строгий аскетизм.

Иоанн Предтеча в пустыне. Конец XV века. Новгород.

3. К Иоанну, находившемуся у реки Иордан в Вифаваре, пришёл Иисус с целью принять крещение. Иоанн, много проповедовавший о скором пришествии Мессии, увидев Иисуса, был удивлён и сказал: „мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?“. На это Иисус ответил, что „надлежит нам исполнить всякую правду“ и принял крещение от Иоанна.

Иоанн Предтеча с житием. 1756 г. Василий Никитин. Костромские письма.

4. Когда Иоанн обличал тетрарха Галилеи Ирода Антипу, который отнял у своего брата жену и женился на ней, тот заключил Иоанн в тюрьму, но не решался казнить его, так как Иоанн был популярен в народе и это могло вызвать массовые беспорядки. Дочь Иродиады Саломея в день рождения Ирода Антипы „плясала и угодила Ироду и возлежавшим с ним“. В награду за танец Ирод пообещал Саломее выполнить любую её просьбу. Она по наущению своей матери, которая ненавидела Иоанна за обличение её брака, попросила голову Иоанна Крестителя и „Царь опечалился, но ради клятвы и возлежавших с ним не захотел отказать ей“. В темницу к Иоанну был отправлен оруженосец, который отсёк ему голову и, принеся её на блюде, отдал Саломее, а та „отдала её матери своей“. Тело Иоанна было погребено его учениками.

Св. Иоанн Креститель

5. Слова и порочества Иоанна Крестителя

Я глас вопиющего в пустыне (Ин.1:23)

Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное (Мф.3:2)

Я крещу вас в воде в покаяние (Мф 3:11)

Ничего не требуйте более определённого вам (Лк.3:13)

https://cyrillitsa.ru/tradition/66933-pochemu-v-russkom-zastole-khlebnye-gor.html

Почему в русском застолье хлебные горбушки ели только девочки

text/html

Sun, 10 Jun 2018 17:20:10 +0000

Русское застолье испокон веков было священнодействием — и в языческие времена, и даже в христианские оно было обставлено множеством ритуалов, традиций и примет, многие из которых дожили и до современности. Все было наполнено сакральным смыслом: стол — был алтарем, с которого вкушали каравай, символизирующий в древности солнце, а после принятия Русью христианства — тело Христа. […]

https://cyrillitsa.ru/tradition/6320-chto-chitayut-russkie-za-granicej.html

Где читают русское за границей?

text/html

Tue, 02 Apr 2013 13:21:19 +0000

Какие русские книжные магазины существуют в мире и чем они знамениты?

https://cyrillitsa.ru/tradition/64298-chto-pravoslavnym-nuzhno-znat-o-molitv.html

Что православным нужно знать о молитве „Символе веры“

text/html

Thu, 26 Apr 2018 08:01:30 +0000

На самом деле „Символ веры“ молитвой вовсе не является, поскольку не содержит обращений к Богу или к святым. Это текст, состоящий из 12 частей (догматов) и включающий основные истины, которые необходимо знать каждому верующему человеку. Как появился Символ веры? Слово „символ“ в изначальном своём значении понималось как „то, что объединяет“. Поэтому Символ веры служил и […]

https://cyrillitsa.ru/?p=69441

Почему Бог отправил на землю сына, а не дочь

Mon, 16 Jul 2018 05:30:03 +0000

Евангелие от Иоанна гласит: „Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную“ (3:16). Казалось бы, этот отрывок религиозного текста вполне понятен и не может вызвать никаких вопросов. На самом же деле верующие часто интересуются, почему Господь отправил на землю именно младенца мужского, […]

Традиция

Евангелие от Иоанна гласит: „Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную“ (3:16). Казалось бы, этот отрывок религиозного текста вполне понятен и не может вызвать никаких вопросов. На самом же деле верующие часто интересуются, почему Господь отправил на землю именно младенца мужского, а не женского пола.

Первым был Адам

Касательно того, почему Бог отдал именно сына, а не дочь, для спасения человечества священник Филипп Парфенов предполагает, что причиной тому стала, если так можно выразиться, своеобразная традиция. „Первым был сотворен Адам, мужчина, а женщина второй, и ее положение более подчиненное“ — пишет служитель церкви.

По мнению многих богословов, мужчина с момента своего сотворения всегда играл главенствующую роль, в отличие от женщины. „Не хорошо быть человеку одному; сотворим ему помощника, соответственного ему“ — рассудил Господь (Быт.2:18). Именно эту библейскую историю и приводит в первую очередь священник Андрей Лоргус, размышляя об источниках неравенства между мужчинами и женщинами. По словам Лоргуса, согласно библейским текстам, Адам абсолютно самостоятельная личность. Ева же сотворена из адамового нутра: „И сказал человек: вот, это кость от костей моих и плоть от плоти моей; она будет называться женою, ибо взята от мужа“ (Быт. 2: 23).

»Христос таким образом является Новым Адамом, или вторым, в противопоставлении первому, ветхому» — подытоживает свою мысль Парфенов.

Мужской род Известный исследователь библии А. Строк в своей книге «Мужчины и женщины. Равные, но разные» также не смог обойти тему половой принадлежности Иисуса Христа стороной. В своем труде Строк приводит феминистическую версию о том, что Иисус родился мужчиной только потому, что того требовали общество и законы того времени. Дело в том, что, как указывается в книге, «иудейские традиции I века нашей эры не позволяли женщинам проповедовать и занимать руководящие должности». А потому причина, по которой Бог отправил на землю именно своего сына, а не дочь, как гласит содержание книги Строка, состоит вовсе не в том, что Господь считает мужчин выше женщин.

Кроме того, христианский Господь, как пишет Строк, всегда употребляется только в мужском роде, как бы мы его ни называли: Бог, Создатель, Всевышний и т.д. Иного не дано. А Христос в свою очередь, являясь наследником, представителем Господа на земле по природе своей обязан был быть именно мужчиной.

Пути Господни

Многие священники советуют прихожанам вообще не зацикливаться на подобных проблемах. «Вы бы с тем же успехом могли спросить: „А почему Господь послал Дочь, а не Сына“ — пишет Филипп Парфенов. А апостол Павел говорил: „Как непостижимы судьбы Его (Бога) и неисследимы пути Его! (Рим.11:33). Блаженный Феофилакт несколько конкретизировал слова апостола: “… неисследимы, то есть не могут даже быть исследуемы. Пути Его не только не могут быть постигнуты, но даже исследованы». «Бедственно любопытствовать о глубине судеб Божиих, ибо любопытствующие плывут в корабле гордости», — писал Преподобный Иоанн Лествичник. Так что, с какой целью Господь сделал своим посланником на земле именно сына, мы, наверное, не узнаем никогда.

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Красное и белое

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Fri, 18 Nov 2011 10:08:56 +0000

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Что у нас с рябиной?

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Mon, 09 Sep 2013 10:44:01 +0000

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Запеканка из крахмальных блинов с творогом

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Thu, 03 Nov 2011 12:49:16 +0000

Творожная запеканка — рецепт недели от Влада Пискунова, известного кулинарного блогера