В Ростовской области полностью обновят пригородные поезда 

Ростовская область станет первым регионом в России, где парк электричек обновится полностью. До конца года донской регион получит 18 пригородных поездов новой серии, изготовленных в подмосковном Демихово.
«Это новое качество комфорта, которое мы получаем, реализуя на территории региона совместные программы. Сейчас электричек 8, до конца года их будет 18. Это означает новое качество обслуживания не только пассажиров, но и юридических лиц, в том числе, по перевозке грузов», — сказал губернатор региона Василий Голубев.