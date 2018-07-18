Ростовская область получит еще 10 новых электричек с кондиционерами 

Деловое сообщество: последние новости

МТС установил в Ростове автоматы по продаже sim-карт

40 млрд рублей будет вложено в развитие железнодорожной инфраструктуры в Ростове

Салют и музыка: что ждет ростовчан в день закрытия ЧМ-2018