Ростовская область получит еще 10 новых электричек с кондиционерами 

До конца года в Ростовскую область поступит еще 10 новых электричек, в дополнение к 8, которые пришли весной. Обновление является частью соглашений между правительством региона и ОАО «РЖД». Таким образом, Ростовская область станет первым российским регионом, где подвижной состав полностью будет обновлен.
«Результат этой модернизации уже видят наши пассажиры и голосуют билетами, которые они приобретают на пригородные электрички», — отметил заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Анатолий Мещеряков. По словам губернатора Василия Голубева, жители уже смогли оценить новое качество комфорта новой техники. Все вагоны оснащены кондиционерами, а также оборудованием для транспортировки маломобильных групп населения.