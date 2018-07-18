Владивостокская АЗС, где «вода напополам с бензом», объяснилась

В социальных сетях опубликовали объяснение от владивостокской автозаправки, которую обвиняли в разбавлении бензина водой, сообщает PRIMPRESS.

«Заправка на Днепровской. Вода напополам с бензом. Заправлялись на ней в принципе постоянно. Позавчера заправились, потом поехали в Уссурийск . Встали. Сломался бензонасос. Полезли проверять — внизу вода», — такой рассказ местного автомобилиста ранее появился в сети.

Как выяснилось, позже герой истории встретился с руководством АЗС, вместе они сделали забор проб бензина, о чем был составлен акт в присутствии «пострадавшего».

«По факту отбора проб могу сказать, что в моем присутствии были соблюдены все необходимые условия данной процедуры. Теперь можно заявить, что действительно качество топлива соответствует всем заявленным требованиям. Выражаю благодарность руководству АЗС за оперативное решение проблемы», — написал автомобилист.

Это уже не первая жалоба на заправки в Приморье за последнее время. Так, сообщалось, что приморцев призвали «ни в коем случае» не заправляться на АЗС при въезде или выезде в Андреевку. По словам водителей, побывавших на той заправке, их машины через некоторое время после заправки заглохли. «Кое-как доехали до Занадворовки и заправились уже там», — поделились пострадавшие.