Ещё
Владивостокская АЗС, где «вода напополам с бензом», объяснилась
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Владивостокская АЗС, где «вода напополам с бензом», объяснилась 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
В социальных сетях опубликовали объяснение от владивостокской автозаправки, которую обвиняли в разбавлении бензина водой, сообщает PRIMPRESS.
«Заправка на Днепровской. Вода напополам с бензом. Заправлялись на ней в принципе постоянно. Позавчера заправились, потом поехали в Уссурийск. Встали. Сломался бензонасос. Полезли проверять — внизу вода», — такой рассказ местного автомобилиста ранее появился в сети.
Как выяснилось, позже герой истории встретился с руководством АЗС, вместе они сделали забор проб бензина, о чем был составлен акт в присутствии «пострадавшего».
«По факту отбора проб могу сказать, что в моем присутствии были соблюдены все необходимые условия данной процедуры. Теперь можно заявить, что действительно качество топлива соответствует всем заявленным требованиям. Выражаю благодарность руководству АЗС за оперативное решение проблемы», — написал автомобилист.
Это уже не первая жалоба на заправки в Приморье за последнее время. Так, сообщалось, что приморцев призвали «ни в коем случае» не заправляться на АЗС при въезде или выезде в Андреевку. По словам водителей, побывавших на той заправке, их машины через некоторое время после заправки заглохли. «Кое-как доехали до Занадворовки и заправились уже там», — поделились пострадавшие.
Напомним, что в июле 2018 года Федерация автовладельцев РФ (ФАР) провела исследование, касающееся недолива топлива на АЗС. Как оказалось, автолюбителям наносят материальный ущерб на 76% заправок. Примечательно, что владельцы автозаправок результаты работы ФАР отрицают, поскольку считают их необъективными.
Primpress: последние новости
«Готовьте деньги на ходовку»: дорога в Андреевку полна «сюрпризов» Попытавшиеся угнать легендарный автомобиль опозорились в Приморье В перинатальном центре Приморья появилось новое оборудование для выхаживания младенцев
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский певец покончил с собой70
Греция парировала выпад России299
У Розенбаума нашли рак63
Россияне бегут с Дальнего Востока176
Умирающий турист обратился к обокравшему его карманнику6
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
02:50
Падение горящего самолета сняли изнутри
Происшествия Войска
02:16
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Политика В мире
00:37
Россиянам дадут еще один выходной
Политика
01:57
WWF запустил кампанию «Верни день планете»
Общество
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
00:45
«Нафтогаз» сообщил о зависимости от «Газпрома»
Экономика Компании
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
00:36
Трудовым книжкам нашли замену
Экономика
03:34
Названа причина смерти солиста «Доктора Ватсона»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение