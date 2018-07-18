В Тольятти по ремонту дорог выполнено больше половины работ

Глава региона рассказал — степень готовности дорог, запланированных к ремонту на этот год, достаточно высокая — больше половины работ выполнено. В Тольятти планируется обновить магистрали протяженностью почти 14 км: Ленинский проспект, бульвар Здоровья, улицы Свердлова, Маршала Жукова, Ленина, Лесная, Максима Горького.

Пока не все эти дороги готовы: на некоторых еще не уложен верхний слой асфальта, другие — еще не оснащены элементами благоустройства. «Все это будет сделано», — заверил Дмитрий Азаров

Всего на эти проекты из регионального бюджета направлено 1,05 млрд рублей. «Я рассчитываю, что темпы будем наращивать. Сегодня изыскиваем на это дополнительные возможности», — подытожил глава региона.