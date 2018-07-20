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Отключение жителей Кстова от горячей воды признали незаконным
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Отключение жителей Кстова от горячей воды признали незаконным 

nn.ru 40 минут назад
Фото: nn.ru
Жители двух многоквартирных домов и торговый центр по улице Зеленая остались без горячего водоснабжения, потому что поставщик услуг — ООО «Термаль» — решил, что получает мало денег. Отключение произошло в ночь с 1 на 2 июля.
— Для ООО «Термаль» в законном порялке были утверждены тарифы на горячую воду с 1 июля в размере 142 рубля 23 комейки за кубометр исходя из плановых экономически обоснованных затрат организации, — рассказали NN.RU региональной службе по тарифам. — Оценка фактических расходов комапании будет произведена в рамках экспертизы расчетных и обосновывающих материалов в целях установления тарифов на 2019 год  Отмечается, что материалы для экспертизы будут предоставлены ООО «Термаль».
— Отключение жилых домов от услуг горячего водоснабжения по причине отсутствия прибыли ООО «Термаль» в связи с высокими фактическими затратами является незаконным, — заявили в региональной службе по тарифам.
Накануне мы пытались узнать точку зрения на ситуацию представителей ресурсоснабжающей компании. Получить комментарий по телефону не удалось, направлен письменный запрос.
Также мы подробно рассказывали о скандале в Автозаводском районе, где прокуратура нашла нарушения в начислениях за тепло и горячую воду.
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