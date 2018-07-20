Отключение жителей Кстова от горячей воды признали незаконным

Жители двух многоквартирных домов и торговый центр по улице Зеленая остались без горячего водоснабжения, потому что поставщик услуг — ООО «Термаль» — решил, что получает мало денег. Отключение произошло в ночь с 1 на 2 июля.

— Для ООО «Термаль» в законном порялке были утверждены тарифы на горячую воду с 1 июля в размере 142 рубля 23 комейки за кубометр исходя из плановых экономически обоснованных затрат организации, — рассказали NN.RU региональной службе по тарифам. — Оценка фактических расходов комапании будет произведена в рамках экспертизы расчетных и обосновывающих материалов в целях установления тарифов на 2019 год Отмечается, что материалы для экспертизы будут предоставлены ООО «Термаль».

— Отключение жилых домов от услуг горячего водоснабжения по причине отсутствия прибыли ООО «Термаль» в связи с высокими фактическими затратами является незаконным, — заявили в региональной службе по тарифам.

Накануне мы пытались узнать точку зрения на ситуацию представителей ресурсоснабжающей компании. Получить комментарий по телефону не удалось, направлен письменный запрос.