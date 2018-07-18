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Комиссия ОП РФ будет бороться с недостоверными новостями по экологической тематике
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Комиссия ОП РФ будет бороться с недостоверными новостями по экологической тематике 

ТАСС 1 час назад
ТУЛА, 18 июля. /ТАСС/. Общественная палата (ОП) РФ проработает вопросы борьбы с недостоверными новостями, посвященными экологической тематике. Об этом заявил первый заместитель председателя комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Константин Комков в ходе сессии «Экология через призму СМИ» на форуме «Сообщество».
"В ОП РФ будут проработаны вопросы борьбы с фейковыми новостями по «зеленой тематике», — сказал Комков.
По его словам, комиссия проведет ряд мероприятий на площадке палаты и разберет наиболее яркие примеры ложной информации. «По итогам этих мероприятий будет составлен соответствующий документ, на который можно будет ориентироваться», — добавил Комков. Он считает, что неверная информация на экологические темы может быстро вызвать раздражение общества.
Кроме того, комиссия по развитию информационного сообщества выступает за создание большого общественного экологического пресс-центра для представителей СМИ и общественных организаций. Комков отметил, что его можно открыть на базе уже существующего в ОП экологического пресс-центра. «Однако ему [новому центру] нужно активное развитие, и мы проработаем этот вопрос в ближайшее время», — заключил он.
О форуме
Форум «Сообщество» проходит в Туле 18-19 июня, главная тема — «Природа и общество: как достичь гармонии». Форум является открытой рабочей площадкой для гражданских активистов, представителей НКО и просто неравнодушных людей, готовых заниматься социально направленной работой.
Тула была выбрана ОП РФ в качестве площадки для обсуждения проблем, характерных для Центрального федерального округа, и выработки предложений к рассмотрению на итоговом форуме, который пройдет 2-3 ноября Москве.
ТАСС выступает федеральным информационным партнером форума.
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