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Как проходила Вторая мировая война в Африке
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Как проходила Вторая мировая война в Африке 

Русская семерка 1 час назад
Фото: Русская семерка
Об африканских кампаниях Второй мировой войны говорят нечасто, но именно боевые действия на «черном континенте» предопределили задержку открытия Второго фронта. Пока союзники сражались за Африку, Красная армия уже пошла в контрнаступление.
Лакомый кусок
К концу XIX века в раздел «африканского пирога» включились практически все европейские страны. Даже маленькая Бельгия, которая получила независимость от Нидерландов только в 1830 году, уже через 40 лет решила, что вполне способна поучаствовать в колонизации заветных территорий. В итоге на карте появилось Бельгийское Конго.
Интенсивная колониальная политика того времени получила название «Гонка за Африку». Свои «куски» в той колониальной лихорадке к Первой мировой войне расхватали: Италия, Великобритания, Германия, уже упоминавшаяся Бельгия. Также свои колонии укрепили и расширили Португалия и Испания.
В ходе Первой мировой Германия утратила свои позиции, а её территории перешли странам-победителям по мандатам Лиги наций.
Ко Второй мировой войне Африка (особенно её Северовосточная часть) стала не просто лакомым куском территории, но и стратегическим местом, за которое на протяжении трех лет велась ожесточенная схватка.
Восточно-африканская кампания
Восточно-африканская кампания официально длилась меньше полутора лет — с 10 июня 1940 по 27 ноября 1941 года, однако итальянские солдаты продолжали воевать в Эфиопии, Сомали и Эритрее до конца 1943 года, пока до них не дошел приказ о капитуляции.
Кампания складывалась для сил союзников самым благоприятным образом. Несмотря на численное превосходство, итальянские войска во многом состояли из местных войск аскари, запти и дубатов, которые были, однако, хорошо вооружены и обучены. Однако в плен итальянцев брали тысячами. При взятии Массауа британцы взяли в плен 40 тысяч итальянцев. К середине мая 1941 года в количество пленных итальянцев достигло 230 000 человек. Между тем, во время 1700-километрового марша на Аддис-Абебу 12-я африканская дивизия практически не встречала сопротивления и потеряла всего 500 человек. Точных цифр о количестве погибших в этой кампании нет. Восточно-африканская кампания дала миру своего героя. Им, как ни странно, стал главнокомандующий итальянскими войсками Итальянской Восточно-африканской империи герцог Аоста. Он лично руководил войсками во время морской битвы при Амба-Алаги. Аоста получил уважение за свой экстраординарный для войны поступок. После капитуляции он настоял на том, чтобы его войска, перед тем как отправятся в плен, сняли установленные ими минные поля.
Кровь войны
По большему счету, африканские кампании были битвой за «кровь войны» — нефть. Именно за нефтью шли немцы в Палестину и Суэцкому каналу, однако они не могли идти через Аравию, поскольку тогда бы войска лишились снабжения из средиземноморских портов. К ним были привязаны и войска коалиции. И немцы, и союзники шли к ближневосточной нефти, поскольку без нее любая армия была бы обесточена. Великобритания получала нефть из Венесуэллы, с Ближнего Востока, США и Юго-Восточной Азии (в 1942 году Япония азиатскую нефть «перехватили» Японцы). Германия же «воевала» румынской нефтью Плоешти и небольшими объемами венгерской и галицкой нефти. Им нефть была нужна не меньше, чем Британии.
Хитрый лис войны
Уинстон Черчилль называл Эрвина Роммеля опытным и храбрым противником, и даже гениальным полководцем. Во время африканских кампаний он получил свое прозвище «хитрый лис войны».
Первый этап кампании увенчался успехом, но ближе к 1942 году у Африканского корпуса начались перебои со снабжением, поскольку все усилия германской военной машины были переброшены на Восток. Несмотря на это, Роммель продолжил воевать, используя трофейные орудия и снаряды, находясь в ситуации подавляющего численного превосходства Союзников, проигрывая в качестве и новизне боевой техники и испытывая крайне острый дефицит горючего.
Хитрость, а порой и откровенная наглость генерал-фельдмаршала, вынуждала войска союзников действовать нерешительно и позволяла Роммелю продержаться, периодически тесня противника, вплоть до ноября 1942 года.
Одним из наиболее знаменитых трюков «лиса пустыни», превосходно умевшего строить хорошую мину при плохой игре, заключался в том, чтобы прикрепить ко всем вспомогательным машинам и к некоторым лёгким танкам с помощью длинных тросов связки деревьев и кустарника, поднимавшие тучи пыли.
Английские части, видя это и пребывая в полной уверенности в атаке многочисленного германского соединения, не только были вынуждены отступать, но и перегруппировывать силы для обороны. Настоящие же тяжелые танковые соединения в это время наносили удар совершенно с другого направления, что создавало панику, дезорганизацию в рядах англичан, и, как следствие, разгром.
В начале ноября 1942 года Роммель отдает приказ об отступлении, который прерывается истерической депешей Гитлера «стоять твердо, не сдавать ни пяди земли и задействовать в сражении всех и все, до последнего солдата и последней винтовки» — в условиях четырехкратного перевеса союзников в живой силе и пятикратного — в количестве танков и орудий.
Потеряв около половины танков, Роммель все же увел остатки корпуса в Тунис. Последнее наступление в Северной Африке он начал 19 февраля 1943 года, но спустя три дня оно было остановлено Союзниками. В марте фельдмаршал уехал в Берлин с целью обосновать верховному командованию бессмысленность дальнейшего пребывания вооруженных сил рейха на африканском континенте. Ему было приказано остаться в Германии «на лечении», которое продолжалось вплоть до июля.
Роммель остался одним из немногих участников войны, который не был вовлечен ни в одно военное преступление.
Касабланкская конференция
В разгар Сталинградской битвы, когда Красная армия и народ проявляли недюжинный героизм, и «били немца» под Сталинградом, в Касабланке, в отеле Анфа собрались: Рузвельт, Черчилль и членами Объединенного комитета начальников штабов США и Великобритании. Был приглашен туда и Иосиф Сталин, но он приехать не смог, поскольку не мог покидать страну до победного завершения Сталинградской битвы.
Собравшиеся обсуждали военно-стратегические планы. В частности — вопрос о сроках открытия Второго фронта. Черчилль предложил сначала освободить плацдарм для проведения наступательной операции с юга, для чего необходимо было освободить африканское побережье. Также Черчилль говорил, что Турции необходимо вступить в войну, чтобы обеспечить доступ к нефтяным полям Румынии и, через Черное море, к СССР.
В итоге было принято решение о завершении африканской операции, захвате летом 1943 года Туниса, чтобы использовать освободившиеся войска для высадки в Сицилию. США настаивали на приоритете Тихоокеанской операции, но не отрицали своего участия в высадке в Европе при успехах Красной армии.
По итогам конференции «Таймс» написал: «Тень пустующего кресла падала на все эти переговоры».
Значение кампании
Африканскую кампанию Второй мировой войны нельзя недооценивать, но нужно признать, что нерешительность союзников в вопросе открытия Второго фронта ясно показывала, что Африка представляла интерес для Британии и США не только как плацдарм для операции и «нефтяная бочка». На той же Касабланкской конференции генерал Джордж Маршалл не исключал скорой капитуляции Германии. План же по высадке войск союзников в Номандии был снабжен таким количеством оговорок, что было очевидно, что стремление завершить войну силами СССР было у англичан весьма сильно. По документам конйеренции и по плану «Оверлорд» высадка могла произойти только тогда если ветер не будет слишком сильным, если Луна будет в нужной фазе, если погода будет хорошая, если у немцев к тому времени окажется в Северо-Западной Европе не более 12 подвижных дивизий резерва, а также при при условии, что немцы не смогут перебросить с русского фронта более 15 первоклассных дивизий.
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