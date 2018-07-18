Приморская краевая филармония впервые за 11 лет получила новое звуковое оборудование

Износ прежнего звукового оборудования филармонии составлял 80%.

Приморская краевая филармония получила субсидию в размере 10 миллионов рублей из регионального бюджета на оснащение звуковым оборудованием.

Физический износ звукового оборудования филармонии составлял 80%. Впервые за 11 лет залы филармонии будут оснащены новым оборудованием — линейным массивом, микрофонами, мониторными линиями, микшерными пультами, которые полностью отвечают современным требованиям, что является важнейшим подарком к Юбилейному 80-му филармоническому сезону для гостей филармонии.

Оборудование концертных залов уже началось. Ход работы был проинспектирован вице-губернатором Константином Межоновым, сообщает пресс-служба Приморской краевой филармонии.

Публикация от Приморская краевая филармония (@primfil)

18 Июл 2018 в 3:32 PDT