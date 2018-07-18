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Приморская краевая филармония впервые за 11 лет получила новое звуковое оборудование
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Приморская краевая филармония впервые за 11 лет получила новое звуковое оборудование 

Prim.News 1 час назад
Износ прежнего звукового оборудования филармонии составлял 80%.
Приморская краевая филармония получила субсидию в размере 10 миллионов рублей из регионального бюджета на оснащение звуковым оборудованием.
Физический износ звукового оборудования филармонии составлял 80%. Впервые за 11 лет залы филармонии будут оснащены новым оборудованием — линейным массивом, микрофонами, мониторными линиями, микшерными пультами, которые полностью отвечают современным требованиям, что является важнейшим подарком к Юбилейному 80-му филармоническому сезону для гостей филармонии.
Оборудование концертных залов уже началось. Ход работы был проинспектирован вице-губернатором Константином Межоновым, сообщает пресс-служба Приморской краевой филармонии.
Публикация от Приморская краевая филармония (@primfil)
18 Июл 2018 в 3:32 PDT
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